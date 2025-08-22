ICE Tiếp Cận Medicaid, Gây Rủi Ro Mới Cho Người Di Dân





Hình minh họa ( pix4free)





(Robert Mullins International-Nguồn Los Angles Times) Chính quyền TT Trump muốn có dữ liệu cá nhân của hàng triệu người tham gia Medicaid để Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) có thể xác định vị trí những người sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.





Thông tin cá nhân này bao gồm địa chỉ nhà, số an sinh xã hội và chủng tộc của 79 triệu người đăng ký Medicaid. Những dữ liệu này sẽ giúp ICE rất nhiều trong việc tìm kiếm người di dân bất hợp pháp.





Việc cung cấp thông tin Medicaid cho ICE đang phản bội lòng tin của gần 80 triệu người. Chính quyền Trump tuyên bố rằng họ muốn có thông tin này để có thể ngăn chặn gian lận trong Medicaid. Sự thật là thông tin này sẽ được sử dụng trong chương trình trục xuất hàng loạt. Chính phủ đang cố gắng giữ lời hứa bắt giữ 3,000 người di dân không có giấy tờ mỗi ngày. Thực tế là hơn 90% gian lận Medicaid là do công dân Hoa Kỳ thực hiện.





Chắc chắn sẽ có những thách thức pháp lý để cố gắng ngăn chặn việc tiết lộ thông tin Medicaid. Nhưng liệu những thách thức đó có thành công trước khi thông tin Medicaid được cung cấp cho ICE?





Người di dân bất hợp pháp không được phép tham gia Medicaid. Tuy nhiên, luật liên bang yêu cầu các tiểu bang phải cung cấp bảo hiểm Medicaid khẩn cấp. Bảo hiểm này chi trả cho các dịch vụ cứu mạng tại phòng cấp cứu cho tất cả mọi người, kể cả những người không phải công dân Hoa Kỳ.





Kế hoạch chuyển giao dữ liệu Medicaid của chính quyền Trump là "một sự vi phạm lòng tin nghiêm trọng". Khi Trung tâm Dịch vụ Medicare & Medicaid chia sẻ thông tin của bệnh nhân Medicaid với ICE, điều này sẽ gây ra tác động tàn khốc đối với những người phụ thuộc vào Medicaid khẩn cấp để tiếp cận dịch vụ chăm sóc đặc biệt.





Việc khiến người dân sợ hãi khi tìm kiếm sự chăm sóc y tế trong tình huống nguy cấp, hoặc khi con cái họ cần cấp cứu y tế, là một hành động tàn nhẫn. Nó càng làm xói mòn lòng tin của người dân vào chính phủ.





Vào tháng 5, Bộ Nông nghiệp đã yêu cầu các bang phải chuyển giao dữ liệu về những người nhận trợ cấp thực phẩm SNAP. Lý do? Để hỗ trợ chương trình trục xuất hàng loạt.





Hiệp hội Y khoa California (CMA) cảnh báo rằng việc chính quyền Trump chia sẻ dữ liệu Medicaid cá nhân sẽ khiến gần 15 triệu bệnh nhân và gia đình của họ trên toàn tiểu bang rơi vào tình cảnh nguy hiểm.





CMA cho biết: “Nhiệm vụ của chúng tôi không phải là bảo vệ biên giới, mà là bảo vệ bệnh nhân và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt cho họ. Khi bệnh nhân đến với chúng tôi, đó thường là những thời điểm dễ bị tổn thương nhất trong cuộc đời họ, và chúng tôi cung cấp một không gian an toàn cho việc chăm sóc của họ.”





Một quan chức Quận Cam cho biết: “Thật không may khi thông tin y tế này sẽ được sử dụng để chống lại chính những gia đình đã và đang đầu tư vào cộng đồng của chúng ta thông qua tiền thuế mà họ đóng.



