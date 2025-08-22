Hôm nay,  

Hạn Chót Nộp Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính: Các Trường Cao Đẳng Cộng Đồng California và Ủy Ban Hỗ Trợ Sinh Viên California Khuyến Khích Sinh Viên Nộp Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính Trước Hạn Chót Nhận Hỗ Trợ Tài Chính Cal Grant Ngày 2 Tháng 9

SACRAMENTO, California — Chiến dịch ICanGoToCollege.com của Văn Phòng Viện Trưởng Hệ Thống Các Trường Cao Đẳng Cộng Đồng California và Ủy Ban Hỗ Trợ Sinh Viên California (CSAC) đang hợp tác để khuyến khích sinh viên hiện tại và tương lai của các trường cao đẳng cộng đồng hoàn thành Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính Liên Bang (FAFSA) và Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính theo Đạo Luật Ước Mơ California (CADAA) trước hạn chót nhận Hỗ Trợ Tài Chính (Cal Grant) ngày 2 tháng 9. Việc bỏ lỡ hạn chót này có thể đồng nghĩa với việc bỏ lỡ các khoản hỗ trợ tài chính, học bổng của tiểu bang và các khoản tài trợ không hoàn lại khác giúp việc học đại học trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn.

“Hỗ trợ tài chính là một bước ngoặt đối với rất nhiều sinh viên của chúng tôi, mở ra cánh cửa đến với giáo dục đại học mà nếu không có nó, cánh cửa đó có thể vẫn đóng chặt,” Viện Trưởng Sonya Christian của Hệ Thống Các Trường Cao Đẳng Cộng Đồng California cho biết. “Sự ổn định tài chính thường là nền tảng cho sự thành công của sinh viên, đó là lý do tại sao việc sinh viên cao đẳng cộng đồng nộp đơn xin hỗ trợ tài chính trước thời hạn sắp tới là rất quan trọng. Chúng tôi muốn sinh viên biết rằng luôn có sự hỗ trợ và chúng tôi cam kết xóa bỏ các rào cản để tất cả đều có cơ hội công bằng trong việc đạt được mục tiêu của mình..”

CSAC cung cấp các hội thảo miễn phí về chương trình “Tiền Mặt cho Đại Học”, mang đến sự hỗ trợ vô giá trong việc hoàn thành đơn xin hỗ trợ tài chính. Các hội thảo này có sẵn cả trực tiếp và trực tuyến, cung cấp cho sinh viên và gia đình những thông tin mới nhất và hướng dẫn chuyên môn về FAFSA và CADAA, cũng như hướng dẫn từng bước cho sinh viên và phụ huynh về cách điền đơn xin hỗ trợ tài chính. Trong hội thảo trực tuyến, người tham dự có thể đặt câu hỏi và nhận được hỗ trợ phù hợp cho hồ sơ của mình. Học sinh cuối cấp trung học phổ thông và phụ huynh hoặc người giám hộ, cũng như trẻ vị thành niên được tự do, thanh thiếu niên hiện tại và trước đây là con nuôi, và sinh viên cao đẳng cộng đồng mới và quay lại học ở mọi lứa tuổi đều được khuyến khích tham dự.
 
“Ủy Ban Hỗ Trợ Sinh Viên California hiểu rằng sinh viên và những người học trong tương lai có thể đạt được ước mơ học tập của mình tại California,” Giám Đốc Điều Hành Ủy Ban Hỗ Trợ Sinh Viên California, Daisy Gonzales, cho biết. “Hạn chót nộp đơn vào ngày 2 tháng 9 là một bước ngoặt để giúp sinh viên có thể tiếp cận đại học với mức học phí hợp túi tiền hơn, đặc biệt là những sinh viên muốn ghi danh vào một trường cao đẳng cộng đồng California cho năm học 2025-2026. Chúng tôi kêu gọi sinh viên và gia đình hoàn thành đơn xin hỗ trợ tài chính và tham dự Hội Thảo “Tiền Mặt cho Đại Học” miễn phí của chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ. Vì vậy, hãy nộp đơn ngay hôm nay, giúp đỡ những người khác nộp đơn và chia sẻ câu chuyện thành công của bạn với chúng tôi để truyền cảm hứng cho California. Cùng nhau, chúng ta có thể tiếp cận mọi sinh viên, mọi gia đình và mọi khu vực trong tiểu bang.” 


Sinh viên có thể truy cập trang web đa ngôn ngữ ICanGoToCollege.com để ghi danh vào một trường cao đẳng cộng đồng California và kết nối trực tiếp với văn phòng hỗ trợ tài chính của trường cao đẳng địa phương để được hỗ trợ. Trang web cung cấp các liên kết đến FAFSA và CADAA, cũng như thông tin về các chương trình, nguồn thông tin và hỗ trợ dành cho sinh viên cao đẳng cộng đồng. Trang web có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Việt và tiếng Tagalog.
 
Truy cập trang web của Ủy Ban Hỗ Trợ Sinh Viên California tại https://www.csac.ca.gov/apply để tìm hiểu cách nộp đơn xin hỗ trợ tài chính. Sinh viên có thể truy cập các nguồn hỗ trợ tài chính cụ thể dành cho sinh viên không có giấy tờ, hỗ trợ tài chính cho các gia đình có tình trạng hôn nhân hỗn hợp và tìm hiểu thông tin về các Hội Thảo “Tiền Mặt cho Đại Học” trực tiếp hoặc trực tuyến toàn tiểu bang. Một số hội thảo trực tuyến sẽ có phiên dịch viên cho các gia đình nói tiếng Tây Ban Nha và tiếng Quan Thoại.

Giới thiệu về các trường Cao Đẳng Cộng Đồng California

Hệ thống các trường Cao Đẳng Cộng Đồng California là hệ thống giáo dục đại học lớn nhất cả nước, bao gồm 73 học khu và 116 trường cao đẳng, phục vụ 2,1 triệu sinh viên mỗi năm. Các trường cao đẳng cộng đồng California cung cấp giáo dục nghề nghiệp và đào tạo lực lượng lao động; đảm bảo chuyển tiếp lên các trường đại học bốn năm; và các chương trình cấp bằng và chứng chỉ. Là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội của tiểu bang, Hệ thống các trường Cao Đẳng Cộng Đồng California hỗ trợ Tầm Nhìn 2030, một kế hoạch chiến lược được thiết kế để phục vụ sinh viên, cộng đồng và hành tinh của chúng ta. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Cao đẳng Cộng đồng California hoặc theo dõi chúng tôi trên Facebook, Instagram và X (trước đây là Twitter).
 
Giới thiệu về Ủy ban Hỗ trợ Sinh viên California

Ủy Ban Hỗ Trợ Sinh vVên California hiện đang phục vụ hơn 610.000 sinh viên và quản lý danh mục các chương trình và dịch vụ hỗ trợ tài chính cho sinh viên trị giá 3 tỷ đô la của tiểu bang, bao gồm Chương Trình Trợ Cấp Cal Grant, Học Bổng Trung Lưu và Hỗ Trợ Tài Chính theo Đạo Luật Ước Mơ California. Ủy ban đóng vai trò là nguồn lực hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách và công chúng về khả năng chi trả và tài chính đại học, đồng thời ủng hộ những thay đổi chính sách nhằm loại bỏ rào cản chi phí đối với bất kỳ sinh viên California đủ điều kiện nào theo đuổi giáo dục đại học. Truy cập trang web của chúng tôi tại www.csac.ca.gov hoặc theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội.

Mùa tựu trường đã đến, và năm nay chúng ta sẽ thực hiện những thay đổi đơn giản để tiết kiệm tiền, và dạy cho con cái cách những hành động nhỏ bé có thể tạo nên tác động lớn. Dưới đây là ba mẹo hàng đầu mà phụ huynh có thể áp dụng để bắt đầu năm học mới không tạo ra rác thải

Mỗi năm cứ đến ngày rằm tháng 7 âm lịch, mọi chùa chiền Phật Giáo và những đoàn thể đông người Việt đều tổ chức Lễ Vu Lan, một ngày lễ của Phật Giáo nhưng mang âm hưởng Văn Hóa Việt Nam. Gia đình Thiền Thực Nghiệm cùng đi với truyền thống dân tộc, tổ chức Lễ Vu Lan trong tinh thần tỏa rộng yêu thương, nối kết năng lượng lại với nhau để tưởng nhớ công ơn của những đấng sinh thành quá khứ lẫn hiện tiền

Chúa Nhật, lúc 11 giờ sáng, ngày 17/8/2025, Hội Thân Hữu Gò Công Nam California tổ chức lễ giỗ Đức Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 1, thành phố Garden Grove, tiểu bang California. Đại Úy Huỳnh Ánh Nguyệt, Binh Chủng Nhảy Dù, ngồi ở bàn tiếp tân vui vẻ, ân cần tiếp đón quan khách. Đại Úy Nguyệt là một thành viên làm việc rất tích cực cho hội H.O khi Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn còn sinh tiền. Sự hiện diện của quan khách gồm có Hội Gia Long, như bà Hạnh Ngọc (Phó Hội Trưởng Gia Long), Hội Thân Hữu Gò Công, Hội Sóc Trăng, Cà Mau, Kiến Hòa, Phật Giáo Hòa Hảo, cư sĩ Điều Ngự, nghệ sĩ cải lương ở Hội Cao Đài, v.v. Cô Bích Thủy duyên dáng trong chiếc áo dài rực rỡ. Phụ nữ rất đông, người nào cũng mặc áo dài rất đẹp. Hội Trưởng là ông Trần Nghĩa Đời, ông Hồ Minh Xuân (có vợ là người Gò Công) và thư ký ông Đào Kiến Sơn.

Với chủ đề “Vinh Danh Quá Khứ, Tôn Vinh Hiện Tại, Thắp Sáng Tương Lai”, Giám Sát Viên, Địa Hạt 1 Quận Cam Bà Janet nguyễn đã tổ chức ba ngày lễ hội mang đầy ý nghĩa lịch sử nhân dịp kỷ niệm 50 năm người Việt phải bỏ quê hương đi tìm tự do ở các quốc gia khác trên khắp thế giới. Lễ Hội được tổ chức tại Freedom Hall trong công viên Mile Square thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California vào ba ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật (15-17 tháng 8 năm 2025). Bên cạnh tòa nhà rộng lớn Freedom Hall dùng làm phòng triển lãm, phía ngoài một sân khấu rất lớn được dựng lên, hàng trăm ghế ngồi được sắp xếp ngay ngắn, và xung quanh đó có hàng trăm gian hàng phục vụ ăn uống, vui chơi, giải trí và nhiều gian hàng quảng bá thương hiệu, sản phẩm của các công ty... Một hình ảnh nổi bật phía ngoài sân khấu là chiếc Thuyền Tìm Tự Do của người Việt và một máy bay trực thăng, từng chở các quân y sĩ, y tá đi cứu thương ngoài mặt trận hay cứu người tỵ nạn trên biển đông.

Nếu muốn tạo ra một trận bão hoàn hảo tại Covered California (hợp tác giữa California Health Benefit Exchange và Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe California) và các thị trường bảo hiểm khác của ĐạoLuật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Cả Phải Chăng (ACA), thì tất cả những gì cần phải làm là kéo dài thời gian ghi danh, tăng gánh nặng túi tiền của người tiêu dùng và chấm dứt hỗ trợ tài chính cho người ghi danh trẻ tuổi và khỏe mạnh nhất. Thế là người dân mất bảo hiểm, chi phí tăng cao, và một nhóm người ghi danh ít hơn, nhiều bệnh tật hơn, đồng nghĩa với phí bảo hiểm cao hơn.

Pechanga Resort Casino hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả chương trình nhạc sống mang chủ đề “Hoài Lâm – Hoa Nở Không Màu in USA” sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ tối ngày 14 tháng 9, 2025 tới đây. Hẳn giới yêu thích âm nhạc trong những năm gần đây ít ai không biết đến một giọng ca rất trẻ từ tỉnh nhỏ đã được nghệ sĩ Hoài Linh chú ý đến tài năng và xem như con nuôi của anh, đó là ca sĩ Hoài Lâm. Hoài Lâm đã đặc biệt thu hút sự chú ý của lớp nghệ sĩ đàn anh bằng khả năng ca hát của anh ngay từ lúc 14 tuổi trong lần hát tại Việt Nam nhân dịp nữ ca sĩ Bích Thảo kỷ niệm 9 năm ca hát của cô. Đến 16 tuổi, Hoài Lâm càng lúc càng đam mê với âm nhạc và đã được nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng giúp đỡ, hướng dẫn trên con đường nghệ thuật. Hoài Lâm đã biết khai thác khả năng hát hay cũng như tài trình diễn trên sân khấu nhạc sống để lôi cuốn và chinh phục khán giả từ lúc còn rất trẻ.

California – (Ngày 28 tháng 7, 2025) – Năm thứ 10 liên tiếp, Pechanga Resort Casino lại vinh dự góp mặt trong danh sách đề cử độc quyền các khu nghỉ dưỡng/sòng bài xuất sắc, tranh tài danh hiệu “Sòng Bài Tốt Nhất Bên Ngoài Las Vegas” (Best Casino Outside of Las Vegas). Cuộc bình chọn thường niên của trang 10Best.com do USA Today đang tổ chức kêu gọi người hâm mộ bầu chọn cho sòng bài yêu thích nhất của mình bên ngoài Las Vegas. Một trong những ứng cử viên sáng giá nhất năm nay chính là Pechanga Resort Casino, tọa lạc gần Temecula. Pechanga cũng đồng thời được đề cử ở hạng mục “Sòng Bài Chơi Máy Kéo Tuyệt Nhất” (Best Casino for Slots). Khách đến thăm chỉ cần truy cập Pechanga.com/vote để tham gia bầu chọn cho Pechanga ở cả hai hạng mục này.

Đọc sách báo, thưởng thức âm nhạc là nhu cầu cần thiết cho người lớn tuổi. Người trẻ thích chơi thể thao, tập võ, đấu võ. Mỗi người có nhu cầu riêng. Người lớn tuổi sức khỏe không mạnh mẽ như ngày xưa thì nhu cầu khác hơn lúc còn trẻ, nên đọc sách báo, xem truyền hình và nghe đài phát thanh. Chúng ta may mắn sống ở California, ở đây có nhiều đài truyền hình và truyền thanh, trung tâm giải trí. Ở tiểu bang khác nếu không biết tiếng thì đành chịu. Ở đây, muốn ăn món gì cũng có, rau cải tươi đem từ nông trại tới, muốn ăn cá tươi nếu không muốn mua ở chợ thì đi câu cá, xuống biển bắt cá. Đời sống nếu muốn thảnh thơi, không lo nghĩ, thì lên rừng. Có người bỏ rừng về phố thị, có người bỏ thành phố về rừng, muốn gì thì làm việc đó. Người nào thích âm nhạc về lính thì cuối tuần có nhiều đại nhạc hội hát về lính.

Trong chương trình Giáo Dục Cộng Đồng (Community Education) Gia Đình Thiền Thực Nghiệm được trường University of the West (Đại Học Tây Lai) công nhận là lớp học “Non-Credit” theo chương trình mở rộng ngoại khoá. Trường UWest toạ lạc tại TP Rosemead-California do cố Đại Sư Tinh Vân sáng lập và cũng là chi nhánh của Phật Quang Sơn Đài Loan. Đại Học West gồm nhiều phân khoa và đặc biệt phân khoa “Chaplaincy-Tuyên Uý PG” là phân khoa đầu tiên cấp Tiến Sỹ (PH.D Program) tại Hoa Kỳ. Ngoài phân khoa Chaplaincy, trường đại học còn các phân khoa khác như Tâm Lý PG, Triết học PG, Tâm Lý, Tôn Giáo Học, Thương Mại và Anh Ngữ…

Ông X. Nguyễn bị trục xuất vào sáng sớm của một ngày trong tháng Tư. Cuối ngày hôm đó, vào lúc 5 giờ chiều, cô K. Nguyễn bay về Sài Gòn. Cô đến phi trường Tân Sơn Nhứt sau chuyến bay trục xuất anh cô khoảng một ngày.“Khi đến Tân Sơn Nhứt, họ đưa anh tôi và mấy người bị trục xuất một lối đi đặc biệt để vào nơi làm thủ tục hải quan. Họ phỏng vấn, lăn tay, làm giấy tờ. Rồi họ đọc tên từng người, nếu có thân nhân, họ sẽ dắt ra cổng, bàn giao lại cho người nhà. Với ai không có thân nhân, nhưng có tên trong danh sách của Ba Lô Project (BLP) thì tình nguyện viên của nhóm sẽ nhận. BLP cho mỗi người một ba lô, trong đó có những vật dụng cá nhân cần thiết, một điện thoại có sim sẵn và $50”, cô K. kể.
