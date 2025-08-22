Trump Muốn Chấm Dứt Bỏ Phiếu Qua Thư Và Loại Bỏ Máy Bỏ Phiếu

Chiến dịch mới của Donald Trump chống bỏ phiếu qua thư một lần nữa đang đe dọa làm suy yếu nỗ lực của chính đảng Cộng Hòa của ông.

Tổng thống Donald Trump loan báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông sẽ “lãnh đạo một phong trào” loại bỏ cả hai hình thức bỏ phiếu qua thư và bỏ phiếu bằng máy, thay vào đó chỉ kiểm phiếu bỏ vào thùng tại chỗ, trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026, theo ký giả Ashley Lopez viết trên đài NPR ngày 18 tháng 8 năm 2025.





Ông Trump cho hay Ông đang cho soạn thảo một sắc lệnh hành pháp cấm các tiểu bang dùng phiếu bầu qua thư và có thể cấm cả một số loại máy bỏ phiếu. Ông khẳng định – không đưa ra chứng cứ – rằng máy bỏ phiếu “rất thiếu chính xác, đắt đỏ và kém tin cậy hơn so với kiểm phiếu giấy.” Trong buổi họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Bạch Ốc hôm thứ hai, ông nói: “Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một sắc lệnh hành pháp để chấm dứt bỏ phiếu qua thư vì nó gian trá. Đã đến lúc Cộng Hòa phải cứng rắn và ngăn chặn, bởi Dân Chủ cần nó. Đó là cách duy nhất họ có thể thắng cử.”





Giới chuyên gia pháp lý khẳng định Tổng thống không có thẩm quyền quyết định cách các tiểu bang tổ chức bầu cử. Giáo sư Michael Morley (Đại học Luật Florida State) nhấn mạnh Hiến pháp trao quyền này cho Quốc hội chứ không phải Hành pháp. Giáo sư Richard Hasen (Đại học UCLA) cũng cho rằng nếu không có luật liên bang hiện hữu, Tổng thống sẽ cần Quốc hội thông qua, điều rất khó xảy ra.





David Becker, giám đốc Trung tâm Đổi mới & Nghiên cứu Bầu cử, nhắc lại rằng các nhà lập quốc cố tình không giao quyền kiểm soát bầu cử cho Tổng thống. Ông viện dẫn Federalist số 59 của Alexander Hamilton, rằng một nền dân chủ chỉ có thể tự bảo vệ bằng cách phân tán quyền lực bầu cử, trao cho các tiểu bang để tránh sự lạm quyền của Hành pháp.





Ngoài vấn đề pháp lý, các chuyên gia cho rằng việc thay đổi hệ thống bầu cử ngay trước kỳ bầu cử sơ bộ năm 2026 là bất khả thi. Matt Germer, giám đốc Viện R Street, cho biết một sắc lệnh như vậy chắc chắn sẽ bị kiện tụng kéo dài, còn các tiểu bang thì phải gấp rút sửa luật và mở thêm điểm bỏ phiếu trực tiếp, đào tạo nhân viên, huy động cơ sở vật chất — một việc gần như không thể hoàn tất kịp thời.





Barbara Smith Warner, giám đốc Viện National Vote at Home, nói rằng việc bãi bỏ bỏ phiếu qua thư trong thời gian ngắn là điều không tưởng. Theo bà, nỗ lực này thực chất nhằm “gây bất ổn” cho kỳ bầu cử tới và làm suy yếu niềm tin vào tiến trình dân chủ.





Theo tường thuật của Time, ông Trump còn tuyên bố rằng Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất sử dụng bỏ phiếu qua thư — một nhận định sai. Trên thực tế, nhiều nền dân chủ lớn khác như Canada, Anh, Đức, Úc đều áp dụng rộng rãi hình thức này. Các tổ chức nghiên cứu độc lập như Brennan Center for Justice và Bipartisan Policy Center đã nhiều lần xác nhận bỏ phiếu qua thư là an toàn, hiệu quả và đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng quyền tham gia bầu cử cho cử tri.





Trong khi đó, Politico lưu ý chính Đảng Cộng Hòa đã chi hàng triệu Mỹ kim để thúc đẩy bỏ phiếu qua thư tại các bang tranh chấp trong kỳ bầu cử 2024, nhằm bảo đảm số phiếu của cử tri trung thành. Do vậy, việc ông Trump quay lại công kích hình thức này đang tạo mâu thuẫn ngay trong nội bộ GOP, bởi nhiều chiến lược gia coi phiếu bầu qua thư là công cụ chiến lược không thể bỏ qua.





Giáo sư Hasen kết luận rằng ông Trump từng tìm cách can thiệp bầu cử năm 2020, nên không ngạc nhiên nếu ông lại thử làm điều tương tự. Ông cảnh báo các tiểu bang, tòa án và cơ quan hữu trách phải chuẩn bị để bảo đảm các cuộc bầu cử năm 2026 diễn ra công bằng và minh bạch.