Hôm nay,  

Giám Sát Viên Janet Nguyễn, Địa Hạt 1 Quận Cam Tổ Chức Lễ Hội Vinh Danh Quá Khứ, Tôn Vinh Hiện Tại, Thắp Sáng Tương Lai

21/08/202500:00:00(Xem: 29)

(1) JANET NGUYỄN 50 NĂM
Con thuyền tỵ nạn
 
Fountain Valley (Việt Báo) – Với chủ đề “Vinh Danh Quá Khứ, Tôn Vinh Hiện Tại, Thắp Sáng Tương Lai”, Giám Sát Viên, Địa Hạt 1 Quận Cam Bà Janet nguyễn đã tổ chức ba ngày lễ hội mang đầy ý nghĩa lịch sử nhân dịp kỷ niệm 50 năm người Việt phải bỏ quê hương đi tìm tự do ở các quốc gia khác trên khắp thế giới.

Lễ Hội được tổ chức tại Freedom Hall trong công viên Mile Square thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California vào ba ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật  (15-17 tháng 8 năm 2025). Bên cạnh tòa nhà rộng lớn Freedom Hall dùng làm phòng triển lãm, phía ngoài một sân khấu rất lớn được dựng lên, hàng trăm ghế ngồi được sắp xếp ngay ngắn, và xung quanh đó có hàng trăm gian hàng phục vụ ăn uống, vui chơi, giải trí và nhiều gian hàng quảng bá thương hiệu, sản phẩm của các công ty... Một hình ảnh nổi bật  phía ngoài sân khấu là chiếc Thuyền Tìm Tự Do của người Việt và một máy bay trực thăng, từng chở các quân y sĩ, y tá đi cứu thương ngoài mặt trận hay cứu người tỵ nạn trên biển đông. Hai dấu tích lịch sử làm nhiều người cảm động khi nhớ về quá khứ.
 
Chương trình bắt đầu lúc 5 giờ chiều đến 10 giờ đêm với chương trình ca nhạc  do hai ban nhạc Trung Nghĩa (VN) và  The ACE (Mỹ) phụ trách.
 
Ngày Thứ Bảy 16.8.2025: Chương trình bắt đầu lúc 11 giờ với phần trình diễn  của Ban Hợp Ca Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ, Tập Thể Chiến Sĩ QL/VNCH, của Trường Việt Ngữ Thánh Linh, của Ban Văn Nghệ Liên hiệp Các Trường Việt Ngữ Hải Ngoại, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH, Đội Trống Thiên Ân. Đến 12 giờ trưa, buổi lễ chào cờ chính thức bắt đầu. Dưới sự điều hợp của HQ Đinh Quang Truật, toán hầu kỳ tiến lên lễ đài và mọi người cùng đứng lên nghiêm chỉnh làm lễ chào quốc kỳ VNCH và Hoa Kỳ. Bản quốc ca Hoa Kỳ được  ông Gerard Williams cất cao giọng hát thật hào hùng. Sau đó có phút im lặng, tưởng niệm hàng trăm ngàn Quân, Cán, Chính VNCH và đồng minh đã hy sinh trong cuộc chiến VN, hàng vạn đồng bào đã bỏ mình trên đường tìm tự do.

(2) JANET NGUYỄN 50 NĂM

Liên Hội Cựu Chiến Sĩ trong lễ chào cờ

 
Sau phút mặc niệm, các MC. Diệu Quyên, Leyna Nguyễn, Đỗ Tân Khoa lần lượt giới thiệu GSV Janet Nguyễn và các vị dân cử của thành phố Fountain Valley, Garden Grove, Huntington Beach, Santa Ana, Ông Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California… đến tham dự. Thị Trưởng của Fountain Valley, Thị Trưởng Garden Grove, Nghị viên của Huntington Beach, Chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam được mời lên phát biểu. Tất cả đều ca ngợi việc làm rất có ý nghĩa của GSV Janet Nguyễn, bà là người phụ nữ gốc Việt luôn có nhiều sáng kiến phục vụ cộng đồng. Giám Sát Viên Janet Nguyễn lên sân khấu, lời đầu tiên bà chào mừng tất cả mọi người hiện diện, cám ơn qúy vị hỗ trợ cho việc tổ chức được thành công. Sau đó, bà nhắc lại quá khứ cach nay 50 năm khi gia đình bà phải rời bỏ quê hương, chỉ với hai bàn tay trắng, không biết đi đâu, không biết tương lai sẽ ra sao nhưng vẫn liều mạng ra đi. Rồi nhờ ơn Thượng Đế, gia đình bà đã đến được Hoa Kỳ, một quốc gia vĩ đại, một đất nước tự do và cơ hội cho những ai có ý chí vươn lên và chịu khó làm ăn. Gia đình bà cũng như hàng vạn gia đình người Việt khác đã thành công nhờ chăm chỉ làm việc và chịu khó học hành. Bà Janet Nguyễn đã nêu một số thành công của các người Việt trẻ trên đất nước Hoa Kỳ.
 
Sau đó là chương trình văn nghệ rất phong phú kéo dài đến 11 giờ đêm. Ngày thứ ba của chương trình là Chủ Nhật ngày 17 tháng 8 năm 2025 suốt từ 11 giờ sáng đến 9 giờ tối là chương trình văn nghệ liên tục do các ca sĩ nổi tiếng như: Thanh Lan, Carol Kim, Lâm Nhật Tiến, Nguyễn Hồng Nhung, Hoàng Thúy Vy, Phi Khanh, Công Thành-Lyn, Tommy Ngô, Trizzie Phương Trinh, Thái Tài, Lâm Thúy Vân, Sỹ Đan, Diễm Liên, Quỳnh Vy, Huy Vũ, Bích Vân, Việt Khang, Philip Huy, Nga Mi, Ngọc Thủy, Thanh Thúy, Hương Thơ, Quỳnh Hoa, Ngọc Trọng, Tường Vy, Đinh Phước, Quang Đỗ, Triệu Mỹ Ngân. Minh Châu, Tuấn Châu, Cẩm Thu, Philip Nam, v.v…

(3) JANET NGUYỄN 50 NĂM

Quan khách và đồng hương tham dự

 
Trong khi đó, phía trong Freedom Hall là cuộc triển lãm các hình ảnh sinh hoạt của cộng đồng người Việt từ những ngày đầu đến Mỹ và hiện nay, các thành tích lẫy lừng của QL/VNCH, hình ảnh các tượng đài như Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị, tượng đài Đức thánh Trần, Vua Quang Trung. Các bộ quân phục của QL/VNCH, những tà áo dài đầy màu sắc và  một số hiện vật như chiếc xe xích lô đạp, chiếc Honda 67 và chiếc xe Vespa thân quen của người dân miền Nam Việt Nam, gợi lại bao kỷ niệm. Ngoài ra, Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt cũng trưng bày vô số hình ảnh, tài liệu nói lên sự khốn khổ của người lính cũng như người dân miền Nam sau ngày giặc Cộng xâm chiếm miền Nam thân yêu.

(4) JANET NGUYỄN 50 NĂM
GSV Janet Nguyễn phát biểu trong lễ khai mạc.
 
Trong Lễ Hội đặc biệt này, GSV Janet Nguyễn cũng  vinh danh một số cá nhân tiêu biểu vượt trội trong suốt 50 năm tỵ nạn. Danh tính từng người đã được in trong tập sách nhỏ có tựa đề “50 Years of the Vietnamese American Journey” do Supervisor Janet Nguyen, Orange County Board of Supervisors ấn hành.
 
Sau ba ngày sôi động với hàng chục ngàn người tham dự, Lễ Hội kết thúc tốt đẹp vào lúc 8 giờ 30 tối ngày Chủ Nhật 17.8.2025.
                                                                                

