Hôm nay,  

Âu Châu Sẽ Sát Cánh Cùng Zelenskiy Tại Washington

17/08/202520:53:00(Xem: 123)

Skärmbild 2025-08-18 055503
Sau cuộc gặp với Putin tại Alaska, Trump gây áp lực ép Zelenskiy chấp nhận nhượng bộ Donbas để đổi lấy ngừng giao tranh. Các nhà lãnh đạo Âu Châu phản đối và hứa sẽ cùng Zelenskiy đến Tòa Bạch Ốc để nói chuyện với Trump. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

 

 

(LONDON/KYIV/WASHINGTON, ngày 17 tháng 8, Reuters) – Các nhà lãnh đạo Âu Châu sẽ có mặt tại Washington để cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy gặp Donald Trump. Họ muốn tiếp thêm sức mạnh cho Zelenskiy khi Trump liên tục gây sức ép buộc Ukraine phải chấp nhận thỏa ước hòa bình với Nga để chấm dứt cuộc chiến dai dẳng nhất Âu Châu trong gần một thế kỷ.

 

Áp lực gia tăng sau khi Trump gặp Putin tại Alaska. Sau cuộc trò chuyện, Trump tỏ ra nghiêng về phía Moscow với lựa chọn trực tiếp tiến tới hòa ước thay vì bắt đầu bằng một lệnh ngừng bắn. Trump và Zelenskiy sẽ gặp nhau vào Thứ Hai (18/8).

 

Trong buổi phỏng vấn với chương trình Face the Nation của CBS, Ngoại trưởng Marco Rubio cảnh báo: “Nếu không sớm có hòa bình, số tử vong sẽ tiếp tục tăng, và chúng ta có thể lâm vào một cảnh bi thảm, đó là điều không ai mong muốn.

 

Trong cùng ngày, Trump đăng nhiều bài trên mạng xã hội về vấn đề Ukraine. Ông úp mở về “TIẾN TRIỂN LỚN VỀ NGA” mà không nói rõ chi tiết. Một bài khác cho rằng Zelenskiy có thể chấm dứt chiến tranh “gần như ngay lập tức nếu muốn,” đồng thời ám chỉ việc Ukraine giành lại Crimea và gia nhập NATO đã không còn nằm trong kế hoạch.

 

Trên Truth Social, Trump nhắc lại: “Đừng quên mọi chuyện bắt đầu thế nào. Thời Obama đã để mất Crimea (12 năm trước, không cần một viên đạn nào!), và UKRAINE KHÔNG ĐƯỢC GIA NHẬP NATO. Có những điều sẽ không bao giờ thay đổi!!!

 

Theo các nguồn tin am hiểu tình hình, Washington và Moscow đã bàn đến giải pháp Nga rút khỏi một số vùng nhỏ đang chiếm đóng, đổi lại Kyiv phải nhượng một phần lãnh thổ kiên cố ở miền đông và giữ nguyên tình hình ở các chiến tuyến còn lại.

 

Mikhail Ulyanov, đại diện Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, tuyên bố trên mạng xã hội X: “Nhiều lãnh đạo các quốc gia EU nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa ước hòa bình nào trong tương lai cũng phải bao gồm bảo đảm an ninh vững chắc cho Ukraine. Nga đồng ý, nhưng họ cũng có quyền yêu cầu được bảo đảm an ninh hiệu quả.

 

Trong khi đó, các viên chức thân cận của Trump tiết lộ rằng Donbas (khu vực miền đông phần lớn đã nằm trong tay Nga) sẽ là trọng tâm thương lượng. Đồng thời, một hiệp ước phòng thủ mới cũng được đưa ra cân nhắc.

 

Đặc phái viên Steve Witkoff nói với CNN rằng: “Chúng tôi đã thuyết phục họ để đạt được nhượng bộ quan trọng, đó là Hoa Kỳ có thể đưa ra sự bảo vệ tương tự như Article 5. Đây là lần đầu tiên mà Nga chấp nhận điều này.

 

Theo Điều 5 trong Hiệp ước NATO, nếu một quốc gia thành viên bị tấn công, thì đó được coi là một cuộc tấn công chống lại toàn bộ khối.

 

Nhưng ngay cả lời cam kết đó cũng khó thuyết phục được Kyiv nhượng lại Donbas, bởi Ukraine từng được bảo đảm an ninh biên giới khi từ bỏ vũ khí nguyên tử năm 1994. Thế nhưng lời hứa đó chẳng thể ngăn nổi Nga chiếm Crimea năm 2014 và mở rộng chiến dịch năm 2022. Đến nay, chiến tranh đã cướp đi hơn một triệu sinh mạng.

 

Hôm Chủ Nhật, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer họp bàn cùng các đồng minh, hướng đến việc đạt các bảo đảm an ninh rõ ràng, vững chắc cho Ukraine, và có sự tham gia của Hoa Kỳ.

 

Các nhà lãnh đạo Âu Châu mong muốn tránh để Zelenskiy rơi vào tình huống bẽ bàng như cuộc gặp Phòng Bầu Dục hồi tháng Hai, khi Trump cùng Phó Tổng thống JD Vance đã thẳng thừng quở trách ông là “vô ơn.

 

Trong phái đoàn Âu Châu đến Washington lần này còn có Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb (từng nhiều lần chơi golf với Trump), và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, vốn ngưỡng mộ nhiều chính sách của Trump.

 

Âu Châu đoàn kết

 

Trong buổi họp hôm Chủ Nhật, Âu Châu cho thấy tinh thần đoàn kết. Họ hoan nghênh việc Hoa Kỳ bàn tới bảo đảm an ninh cho Ukraine, nhưng cũng nhấn mạnh mọi cuộc thảo luận về lãnh thổ đều phải có sự tham gia của Kyiv, và phải có những biện pháp rõ ràng để giữ an toàn cho phần đất còn lại.

 

Một số lãnh đạo kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Đây từng là mục tiêu mà Trump hướng đến trong cuộc gặp với Putin. Nhưng rồi Trump đổi ý, chấp nhận quan điểm của Nga rằng hòa đàm có thể tiến hành mà không cần ngừng bắn. Quan điểm này bị nhiều đồng minh Âu Châu phản đối.

 

Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết: “Không có hòa bình nào ra đời dưới bom đạn.

 

Theo thông cáo chung của Anh, Pháp và Đức, các nhà lãnh đạo sẵn sàng “khai triển lực lượng bảo vệ ngay khi giao tranh chấm dứt, giúp bảo vệ không phận, hải phận và tái thiết quân đội Ukraine.

 

Từ năm ngoái, Anh và Pháp đã đi đầu xây dựng kế hoạch này, nhưng nhiều nước khác vẫn còn do dự.

 

Zelenskiy chia sẻ trên X: “Buổi họp đã thể hiện sự ủng hộ rõ rệt đối với nền độc lập và chủ quyền của Ukraine. Tất cả đều thống nhất rằng không thể dùng vũ lực để vẽ lại biên giới.

 

Ngoại trưởng Rubio lưu ý, để tiến tới hòa bình, cả Nga lẫn Ukraine đều sẽ phải nhượng bộ một chút; và vấn đề bảo đảm an ninh cho Ukraine sẽ được thảo luận trong ngày Thứ Hai. Ông cũng cảnh báo, nếu không đạt thỏa thuận, Nga sẽ phải chịu thêm những biện pháp trừng phạt.

 

Tôi không nghĩ rằng hòa bình đã ở trong tầm tay, nhưng rõ ràng đã có một số tiến bộ, đủ để lên kế hoạch cho cuộc gặp tiếp theo với Zelenskiy và các lãnh đạo Âu Châu, và cũng đáng để chúng ta dành thêm công sức cho tiến trình này,” Rubio nói với CBS.

 

Trong khi đó, Putin đã báo tin cho Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko về cuộc hội đàm ở Alaska, và đã cũng điện đàm với Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev.

 

Hôm Thứ Sáu, Trump nói rằng Ukraine nên chấp nhận thỏa thuận để chấm dứt chiến tranh, bởi “Nga là cường quốc, còn họ (Ukraine) thì không.

 

Sau cuộc gặp ở Alaska, Trump đã gọi điện cho Zelenskiy, kể lại đề nghị của Putin rằng Nga sẽ đóng băng phần lớn chiến tuyến nếu Ukraine chịu nhượng lại toàn bộ Donetsk. Zelenskiy đã từ chối yêu sách này.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

(MONTREAL, ngày 17 tháng 8, Reuters) – Hôm Chủ Nhật, cuộc đình công của tiếp viên hàng không hãng Air Canada vẫn căng thẳng khi họ kiên quyết không trở lại làm việc, bất chấp lệnh từ hội đồng lao động. Hãng Air Canada buộc phải hoãn kế hoạch bay trở lại, còn hành khách thì mắc kẹt, không biết khi nào mới được bay.

Khoảnh khắc nạn đói thực sự xảy ra là khi thay vì một gia đình có thể cùng nhau chia sẻ miếng cơm manh áo, họ lại tranh giành nhau với nhau. Khi điều này xảy ra, đó chính là ranh giới giữa con người và thú vật...

WASHINGTON -- Sau thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Alaska, Tổng Thống Trump tiết lộ một số điểm Putin và Trump đã đồng ý, trong đó nổi bật là hai ý kiến: Trump nói rằng Putin đồng ý rằng bầu cử Mỹ không nến cho bầu qua thư; và Trump đồng ý với Putin rằng giải pháp hòa bình tốt nhất là Ukraine nên nhượng đất cho Nga.

Lời Dịch Giả: Để giúp giới trẻ Việt Nam có thể dễ dàng học căn bản Phật pháp, các truyện Bản sanh nơi đây sẽ được rút ngắn và viết lại cho đơn giản trong song ngữ Việt -Anh. Dịch giả hy vọng các truyện Bản sanh song ngữ sẽ giúp cho quý tăng ni, giáo viên, và Phật Tử có thêm một phương tiện mới để hoằng pháp. Nguồn sẽ dựa theo bản tiếng Anh của 547 truyện Jataka trên mạng SuttaCentral

Hòa Thượng Thích Viên Lý, trụ trì chùa Điều Ngự, hỏi tôi: - Ông Vi Anh mất rồi, cô biết không? Tôi sửng sốt, im lặng. Mới ngày nào ông Vi Anh và ông Lưu Vĩnh Lữ đến thăm tôi đây mà. Anh em cười nói, vui như pháo nổ, vui như ngày hội, ngày Tết. Năm ngoái, ngày 27/10/2024, chúng tôi còn gặp ông đi cùng con trai, Trung Tá Triết Bùi tham dự Đại Hội Quân Nhân người Mỹ gốc Việt năm 2024

- Trump Mời Zelenskyy Đến Washington Thứ Hai 18/8 - Bộ Tư Pháp Đồng Ý Giữ Cảnh Sát Trưởng D.C., Kèm Điều Kiện - Thống Đốc Abbott Kêu Gọi Tổ Chức Phiên Họp Đặc Biệt Thứ Nhì - Netanyahu Biến Ý Tưởng Của Trump Thành Hiện Thực - FDA Cho Phép Dùng Vaccine Cúm FluMist Của AstraZeneca Tại Nhà - Trump Cam Kết “Giải Cứu” Nhà Hoạt Động Hong Kong Jimmy Lai - Texas: Cư Dân Gốc Việt Bị Kỳ Thị Sau Khi Bình Luận Về Tuyên Bố Của Trump - Lạm Dụng Chức Vụ Trong Quan Hệ Cá Nhân, Thị Trưởng New Orleans Bị Truy Tố - Cảnh Báo Bão Đại Tây Dương Erin Cuối Tuần Này

Giáo sư Trần Ngọc Ninh đã ra đi thanh thản ở tuổi 103 vào ngày 16 tháng 7 năm 2025 tại Bệnh viện Hoag, thành phố Newport Beach, miền Nam California. Tin tức về sự qua đời của giáo sư chỉ được gia đình thông báo hai tuần sau đó, theo đúng nguyện vọng của thầy về một tang lễ Phật giáo vô cùng đơn giản, được tổ chức riêng tư trong phạm vi gia đình. Không có cáo phó, không có điếu văn, và gia đình đã thực hiện đúng những gì thầy mong muốn. Thầy được an táng tại nghĩa trang Loma Vista Memorial Park, thành phố Fullerton, cách Little Saigon khoảng 20 km

- Nga Tấn Công Ukraine Rạng Sáng Ngày Trump Gặp Putin - D.C. Kiện Trump Vượt Quá Thẩm Quyền Ở Thủ Đô - Trump Bất Ngờ Gọi Bộ Trưởng Tài Chính Na Uy Đòi Nobel Hòa Bình - Lồng Bát Giác Đô Vật Sẽ Dựng Lên Trong Tòa Bạch Ốc - Chạy Trốn ICE, Một Người Thiệt Mạng - JD Vance Lại Bị Xua Đuổi Ở Anh - Tòa Chặn Chính Quyền Giao Thông Tin Người Nhận Medicaid Cho DHS - Thỏa Thuận Thương Mại Của Trump Gây Nguy Hiểm Cho An Ninh Quốc Gia - Tom Cruise Từ Chối Nhận Giải Thành Tựu Trọn Đời Từ Trump

Nhật Bản không đương nhiên là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, mà đó là kết quả của bài học từ Thế chiến Thứ Hai. Là một quốc gia từng xâm lược tàn bạo tại nhiều nước Đông Á và Đông Nam Á, Nhật Bản đã phải nếm trải mùi bại trận chua cay, khi vào ngày 6 tháng 8 năm 1945, Mỹ thả quả bom nguyên tử đầu tiên xuống thành phố Hiroshima, và ba ngày sau, vào ngày 9 tháng 8, quả bom thứ hai được thả xuống Nagasaki. Ước tính số thiệt mạng tại hai thành phố này lên tới khoảng 350.000 người. Từ đó, cả thế giới và người Nhật đã kinh hoàng khi nhận thức được rằng sức hủy diệt của vũ khí hạt nhân là vô cùng khủng khiếp.

Chính quyền Trump đang tước bỏ quyền được bảo vệ của một số đương đơn xin tị nạn, kể cả những trường hợp đã nộp đơn từ năm 2019. Theo NPR, hàng chục di dân trên khắp Hoa Kỳ đã nhận thư từ Sở Di Trú và Công Dân (USCIS), thuộc Bộ Nội An, thông báo hồ sơ xin tị nạn của họ đã bị bác bỏ. Thư giải thích rằng các đương đơn này (phần lớn vào Mỹ từ năm 2019 đến 2022) chưa từng trải qua buổi phỏng vấn credible fear (có lo sợ hợp lý) bắt buộc tại biên giới. Đây là cuộc phỏng vấn do viên chức tị nạn tiến hành ngay khi đương sự vừa đến Mỹ hoặc đang bị tạm giữ, để họ có thể kể rõ nỗi sợ bị đàn áp hoặc hành hạ nếu bị buộc trở về quê nhà.

CBP (Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ) đã xác nhận rằng các Thường trú nhân có khả năng sẽ bị kiểm tra kỹ hơn và bị chất vấn nhiều hơn sau khi đi nước ngoài dài ngày. Tại phi trường nhập cảnh, những người có Thẻ Xanh đã sống ngoài Hoa Kỳ một thời gian dài có thể bị đưa vào khu vực kiểm tra thứ cấp để giải thích lịch sử du lịch của họ và mối liên hệ ràng buộc liên tục với Hoa Kỳ.

Nếu muốn tạo ra một trận bão hoàn hảo tại Covered California (hợp tác giữa California Health Benefit Exchange và Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe California) và các thị trường bảo hiểm khác của ĐạoLuật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Cả Phải Chăng (ACA), thì tất cả những gì cần phải làm là kéo dài thời gian ghi danh, tăng gánh nặng túi tiền của người tiêu dùng và chấm dứt hỗ trợ tài chính cho người ghi danh trẻ tuổi và khỏe mạnh nhất. Thế là người dân mất bảo hiểm, chi phí tăng cao, và một nhóm người ghi danh ít hơn, nhiều bệnh tật hơn, đồng nghĩa với phí bảo hiểm cao hơn.

Pechanga Resort Casino hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả chương trình nhạc sống mang chủ đề “Hoài Lâm – Hoa Nở Không Màu in USA” sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ tối ngày 14 tháng 9, 2025 tới đây. Hẳn giới yêu thích âm nhạc trong những năm gần đây ít ai không biết đến một giọng ca rất trẻ từ tỉnh nhỏ đã được nghệ sĩ Hoài Linh chú ý đến tài năng và xem như con nuôi của anh, đó là ca sĩ Hoài Lâm. Hoài Lâm đã đặc biệt thu hút sự chú ý của lớp nghệ sĩ đàn anh bằng khả năng ca hát của anh ngay từ lúc 14 tuổi trong lần hát tại Việt Nam nhân dịp nữ ca sĩ Bích Thảo kỷ niệm 9 năm ca hát của cô. Đến 16 tuổi, Hoài Lâm càng lúc càng đam mê với âm nhạc và đã được nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng giúp đỡ, hướng dẫn trên con đường nghệ thuật. Hoài Lâm đã biết khai thác khả năng hát hay cũng như tài trình diễn trên sân khấu nhạc sống để lôi cuốn và chinh phục khán giả từ lúc còn rất trẻ.

California – (Ngày 28 tháng 7, 2025) – Năm thứ 10 liên tiếp, Pechanga Resort Casino lại vinh dự góp mặt trong danh sách đề cử độc quyền các khu nghỉ dưỡng/sòng bài xuất sắc, tranh tài danh hiệu “Sòng Bài Tốt Nhất Bên Ngoài Las Vegas” (Best Casino Outside of Las Vegas). Cuộc bình chọn thường niên của trang 10Best.com do USA Today đang tổ chức kêu gọi người hâm mộ bầu chọn cho sòng bài yêu thích nhất của mình bên ngoài Las Vegas. Một trong những ứng cử viên sáng giá nhất năm nay chính là Pechanga Resort Casino, tọa lạc gần Temecula. Pechanga cũng đồng thời được đề cử ở hạng mục “Sòng Bài Chơi Máy Kéo Tuyệt Nhất” (Best Casino for Slots). Khách đến thăm chỉ cần truy cập Pechanga.com/vote để tham gia bầu chọn cho Pechanga ở cả hai hạng mục này.

Một nghiên cứu mới được công bố khiến chúng ta phải xem lại những hiểu biết trước đây: cá voi và cá heo trên khắp thế giới không chỉ cùng tồn tại mà còn thường xuyên “giao lưu” với nhau. Vào mùa di cư thường niên, hàng ngàn con cá voi gù lưng (humpback whale) sẽ bơi qua bờ biển Úc, và người ta nhận thấy có sự góp mặt của những đàn cá heo trong hành trình này.
1234567Trang sauTrang cuối
VB Podcast

DB Derek Trần: Tôi làm tất cả để bảo vệ cộng đồng mình trong vấn đề di trú

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.