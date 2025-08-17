Air Canada Tê Liệt: 10,000 Tiếp Viên Đình Công, Hàng Trăm Chuyến Bay Bị Hủy

Hàng không Canada hỗn loạn khi 10,000 tiếp viên đình công, phớt lờ lệnh chính phủ. Hãng Air Canada buộc phải hủy hàng trăm chuyến bay, khiến hơn 100,000 hành khách điêu đứng. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(MONTREAL, ngày 17 tháng 8, Reuters) – Hôm Chủ Nhật, cuộc đình công của tiếp viên hàng không hãng Air Canada vẫn căng thẳng khi họ kiên quyết không trở lại làm việc, bất chấp lệnh từ hội đồng lao động. Hãng Air Canada buộc phải hoãn kế hoạch bay trở lại, còn hành khách thì mắc kẹt, không biết khi nào mới được bay.

Tổ chức Canadian Union of Public Employee (CUPE), đại diện cho 10,000 tiếp viên hàng không của hãng Air Canada, cho biết họ sẽ tiếp tục đình công, lệnh ép buộc họ quay lại làm việc là vi hiến, và “chỉ nhằm bảo vệ lợi nhuận của hãng hàng không.” CUPE kêu gọi Air Canada, hãng hàng không lớn nhất Canada, quay lại bàn đàm phán để đạt được “một thỏa thuận công bằng.”

Trong khi đó, Air Canada thông báo sẽ lùi kế hoạch nối lại các chuyến bay từ Chủ Nhật sang tối Thứ Hai.

Việc CUPE không tuân thủ lệnh đã khiến nhiều hành khách tại phi trường quốc tế Toronto Pearson chiều Chủ Nhật vừa bối rối vừa bực tức. Nhiều người nằm dài ở các phòng chờ, không chắc liệu chuyến bay của họ có được khởi hành hay Air Canada sẽ sắp xếp tạm thời gì hay không.

“Chúng tôi phải tự xoay sở, Air Canada thì không thấy nói năng gì,” Elizabeth Fourney, đến từ Vancouver, than thở.

Francesca Tondini, phụ nữ Ý 50 tuổi, cho biết bà định bay về nước sau chuyến du lịch Canada, nhưng chuyến bay đã bị hủy vào Thứ Bảy, rồi lại hủy tiếp vào Chủ Nhật.

“Khi tôi hỏi Air Canada khi nào mới được bay, họ trả lời là có thể ngày mai, có thể Thứ Ba, cũng có thể Thứ Sáu hoặc Thứ Bảy. Chứ họ cũng chẳng biết là bao giờ!” Tondini nói.

Từ sáng sớm Thứ Bảy (16/8), các tiếp viên đã đồng loạt ngừng làm việc sau nhiều tháng thương lượng không đi đến đâu. Lường trước tình huống này, Air Canada buộc phải hủy hầu hết trong số 700 chuyến bay thường lệ, khiến hơn 100,000 hành khách phải vội vã chạy đôn chạy đáo tìm chỗ khác.

Chỉ vài giờ sau khi cuộc đình công được công bố, Ủy Ban Quan Hệ Lao Động Công Nghiệp Canada (CIRB), theo yêu cầu của Bộ trưởng Việc làm Patty Hajdu, đã ban hành lệnh hòa giải bắt buộc (binding arbitration). Luật Lao Động Canada cho phép chính phủ áp dụng biện pháp đặc biệt này để bảo vệ nền kinh tế quốc gia.

Chính phủ vào cuộc

Air Canada đã thúc giục chính phủ can thiệp, trong khi phía nghiệp đoàn lại nhấn mạnh rằng chỉ có ngồi xuống đàm phán mới thật sự công bằng. Họ cho rằng biện pháp hòa giải bắt buộc chỉ giúp Air Canada “nhẹ gánh” áp lực.

“Chính phủ liên bang đã giao cho một hội đồng quản trị việc thi hành các quy định trong Bộ Luật Lao Động Canada. Phớt lờ quy định đó đồng nghĩa với việc vi phạm luật pháp,” giáo sư Rafael Gomez tại Đại học Toronto, cho biết.

Ở Canada, chuyện nghiệp đoàn dám chống lệnh quay lại làm việc là rất hiếm, gần như chưa từng có. Lần gần nhất xảy ra việc tương tự là vào năm 1978, khi công nhân bưu điện Canada không tuân theo lệnh yêu cầu trở lại làm việc, khiến lãnh đạo nghiệp đoàn vừa bị phạt vừa bị tống giam vì cáo buộc khinh thường Quốc hội.

Theo giáo sư Michael Lynk, Khoa Luật Đại học Western, giải pháp hiệu quả nhất của chính phủ là khởi kiện để thực thi lệnh, và nếu nghiệp đoàn vẫn cố chấp, thì nhờ tòa buộc tội khinh thường.

“Ban lãnh đạo nghiệp đoàn có thể đối mặt với những hậu quả giống như 45 năm trước: bị phạt tiền… và thậm chí có thể bị bỏ tù,” Lynk nhấn mạnh.

Ngoài ra, chính phủ thiểu số của Đảng Tự Do cũng có thể tính đến việc thông qua một dự luật buộc tiếp viên hàng không trở lại làm việc. Tuy nhiên, họ sẽ cần có sự đồng thuận từ các đảng đối lập và phải được Quốc hội thông qua ở cả hai viện (hiện tại Quốc hội Canada đang trong kỳ nghỉ đến ngày 15 tháng 9).

“Bộ trưởng đang theo dõi sát sao tình hình,” Jennifer Kozelj, phát ngôn viên của Bộ trưởng Hajdu, cho biết.

Trước câu hỏi về việc nghiệp đoàn không tuân lệnh và về việc Chủ tịch CIRB, người từng là cố vấn pháp lý cho Air Canada, từ chối tự rút khỏi quá trình ra quyết định, Kozelj trả lời: “CIRB là một cơ quan độc lập. Xin hãy liên lạc trực tiếp với họ.”

Tới nay, CIRB vẫn im lặng trước mọi yêu cầu bình luận.

Năm ngoái, chính phủ dưới thời cựu Thủ tướng Justin Trudeau từng can thiệp để ngăn chặn các cuộc đình công trong ngành hỏa xa và hải cảng.

Lynk cho rằng lần này, CUPE rất có thể cũng sẽ nộp đơn kiện để phản đối lệnh hòa giải bắt buộc.

Việc chính phủ sử dụng Section 107 trong Bộ Luật Lao Động để áp đặt hòa giải bắt buộc là điều còn khá mới mẻ. Các nghiệp đoàn từ lâu đã chỉ trích điều khoản này, cho rằng sự can thiệp như vậy thiên về lợi ích của các công ty, xí nghiệp hơn công nhân, và hạn chế quyền được thương lượng công bằng.

Tranh cãi lớn nhất xoay quanh yêu cầu trả lương cho tiếp viên hàng không trong khoảng thời gian làm việc trên mặt đất giữa các chuyến bay cũng như khi giúp hành khách lên phi cơ. Hiện nay, họ chủ yếu chỉ được trả lương khi phi cơ đang bay.