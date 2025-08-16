Sau cuộc hội nghị với Vladimir Putin ở Alaska thất bại, Tổng thống Trump mời người đồng cấp Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đến Washington vào thứ Hai 18/9. (Ảnh: Việt Báo)

Bản Tin Cà-Phê Sáng Thứ Bảy 16/8

- Trump Mời Zelenskyy Đến Washington Thứ Hai 18/8

- Bộ Tư Pháp Giữ Cảnh Sát Trưởng D.C., Kèm Điều Kiện

- Thống Đốc Abbott Kêu Gọi Tổ Chức Phiên Họp Đặc Biệt Thứ Nhì

- Netanyahu Biến Ý Tưởng Của Trump Thành Hiện Thực

- FDA Cho Phép Dùng Vaccine Cúm FluMist Của AstraZeneca Tại Nhà

- Trump Cam Kết “Giải Cứu” Nhà Hoạt Động Hong Kong Jimmy Lai

- Texas: Cư Dân Gốc Việt Bị Kỳ Thị Sau Khi Bình Luận Về Tuyên Bố Của Trump

- Lạm Dụng Chức Vụ Trong Quan Hệ Cá Nhân, Thị Trưởng New Orleans Bị Truy Tố

- Cảnh Báo Bão Đại Tây Dương Erin Cuối Tuần Này

Trump Mời Zelenskyy Đến Washington Thứ Hai 18/8

Tổng thống Donald Trump mời người đồng cấp Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đến Washington vào thứ Hai 18/8 sau khi thất bại trong việc đảm bảo lệnh ngừng bắn từ Vladimir Putin.

Financial Times đưa tin sáng sớm thứ Bảy 16/8, dẫn lời Donald Trump cho biết ông sẽ gặp Zelenskyy vào thứ Hai, giữa lúc các lãnh đạo châu Âu thúc giục ông đưa ra các bảo đảm an ninh cho Ukraine, sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ–Nga đã không đạt được lệnh ngừng bắn từ Vladimir Putin.

Trump cho biết ông đã mời tổng thống Ukraine đến White House trước khi có thể diễn ra cuộc gặp ba Mỹ, Nga và Ukraine. Sau khi tham khảo ý kiến của các nhà lãnh đạo châu Âu, ông nói thêm rằng “tất cả” đã đồng ý theo đuổi một giải pháp toàn diện để chấm dứt cuộc chiến của Nga với Ukraine.

Một thành viên Quốc hội Ukraine tiết lộ với CNN “mối quan hệ đối tác tiềm năng” giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin là “một viễn cảnh rất đáng sợ đối với tất cả chúng ta,” sau khi tổng thống Mỹ trải thảm đỏ đón tiếp người đồng cấp Nga hôm thứ Sáu. “Toàn bộ không khí của hội nghị thượng đỉnh hôm qua trái ngược hoàn toàn với cuộc gặp giữa Trump và Tổng thống Zelensky tại Phòng Bầu Dục (tháng Hai.) Không khí của hai cuộc gặp đó rất đối lập,” Inna Sovsun nói với phóng viên Polo Sandoval của CNN.

CNN phỏng vấn vài người dân ở Ukraine về kết quả cuộc gặp thượng đỉnh giữa Trump và Vladimir Putin tại Anchorage, Alaska. “Tất nhiên, không ai ngủ được. Mọi người đều đang chờ xem chuyện này sẽ kết thúc như thế nào,” Khrystyna Havrysh, một cư dân Kyiv, nói với CNN. “Có lẽ chúng tôi sợ hơn rằng họ sẽ ép buộc chúng tôi phải đạt được một hình thức hòa bình nào đó.”

“Dĩ nhiên, thật đáng buồn và kinh tởm khi Putin bước xuống thảm đỏ với nụ cười trên môi, vui mừng khi được chào đón trở lại thế giới dân chủ,” bà nói thêm. “Chắc hẳn tất cả người dân Ukraine đã rất khó khăn khi chứng kiến cảnh tượng này.”

Thứ Sáu 15/8, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Căn cứ Không quân Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska, trong một hội nghị thượng đỉnh quan trọng nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến đang diễn ra của Nga chống lại Ukraine. Cuộc gặp được nhận định là bước đi ngoại giao táo bạo nhất của Trump kể từ khi nhậm chức vào tháng Giêng, diễn ra giữa một màn trình diễn ấn tượng về sức mạnh quân sự và nghi thức ngoại giao thường dành cho các đồng minh thân cận.

Sự kiện bắt đầu bằng một lễ đón tiếp được chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ. Khi máy bay của Putin hạ cánh, được hộ tống bởi bốn chiến đấu cơ Mỹ, các quân nhân Hoa Kỳ trải tấm thảm đỏ trên đường băng. Tổng thống Trump, đứng chờ ở mép thảm, vỗ tay hoan hô khi Putin bước tới. Cả hai bắt tay nồng nhiệt. Hai nhà lãnh đạo tươi cười và chào ngắn gọn, từ chối trả lời các câu hỏi từ phóng viên, bao gồm một câu về cáo buộc tội ác chiến tranh của Putin. Cuộc tiếp đón bằng thảm đỏ này trái ngược hoàn toàn với cuộc gặp tại Phòng Bầu Dục vào tháng Hai mà chính quyền Trump dành choTổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Nơi đó, Trump và nội các đã chỉ trích Zelenskyy là “thiếu tôn trọng” và đột ngột kết thúc cuộc thảo luận mà không có buổi họp báo chung.

Khi hai nhà lãnh đạo bước đi trên thảm đỏ, oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit cùng với các chiến đấu cơ F-35 và F-22 – bay lượn trên bầu trời. Oanh tạc cơ B-2, biểu tượng của sức mạnh hạt nhân Mỹ được phát triển trong Chiến tranh Lạnh để đối phó với mối đe dọa Liên Xô. Sau khi chụp ảnh chung, Trump mời Putin lên “The Beast”, chiếc limousine bọc thép của tổng thống, để đi đến nơi diễn ra hội nghị. Hành động này thường dành cho các đồng minh thân cận.

Tuy nhiên, sau khoảng ba giờ đàm phán, hai bên kết thúc mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận cụ thể nào, Không có lệnh ngừng bắn, không có thỏa thuận lãnh thổ, và không có kế hoạch mời Zelenskyy vào các cuộc đàm phán tương lai. Trump mô tả cuộc gặp là “vô cùng hiệu quả,” tuyên bố “nhiều điểm đã được đồng ý” và có “cơ hội tốt” để tiến bộ, nhưng thừa nhận thất bại trong “một vấn đề lớn”, có thể là lệnh ngừng bắn.

Ngược lại, Putin ca ngợi Trump, lần đầu tiên tuyên bố rằng Nga có thể đã không xâm lược Ukraine nếu Trump là tổng thống 2020, nhưng lặp lại yêu cầu giải quyết “những mối quan ngại chính đáng” của Nga. Cả hai ám chỉ một cuộc gặp tiếp theo, Putin đề nghị Moscow làm địa điểm, điều mà Trump cho là “thú vị” và có thể thực hiện được.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News sau đó, Trump sau đó đánh giá hội nghị “10/10.” hứa sẽ gọi điện cho Zelenskyy và các đồng minh NATO. Trước cuộc hội đàm của Trump với Putin tại Alaska vào thứ Sáu, các quốc gia châu Âu đã thúc giục Trump đạt được một thỏa thuận ngừng bắn như một bước đi sơ bộ cho các cuộc đàm phán hòa bình.

Bộ Tư Pháp đồng ý giữ cảnh sát trưởng D.C., kèm điều kiện

Sau phiên điều trần tại Tòa án Quận Hoa Kỳ tại D.C. vào thứ Sáu, Bộ Tư Pháp Pam Bondi đã đồng ý không thay thế vị trí cảnh sát trưởng tại D.C. và viết lại chỉ thị mới, vô hiệu lực các quy định hiện thời hạn chế sự hợp tác giữa cảnh sát và các cơ quan quản lý di trú liên bang của District of Columbia.

Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi đã đảo ngược quyết định ban đầu, với điều kiện cảnh sát thủ đô hợp tác với cơ quan thực thi di trú liên bang bất kể luật pháp của thành phố.

Lệnh từ Pam Bondi đưa ra sau khi giới chức Washington D.C. đệ đơn kiện, ngăn chặn Donald Trump vượt quyền hạn pháp lý, tiếp quản Sở Cảnh sát Thủ đô. Đêm trước đó, chính quyền của tổng thống Trump đã đẩy mạnh sự can thiệp vào lực lượng thực thi pháp luật của thành phố bằng cách bổ nhiệm giám đốc Cơ quan Phòng chống Ma túy Terry Cole sẽ đảm nhận “quyền hạn và nhiệm vụ của Cảnh sát trưởng Columbia District.” Về cơ bản thì điều này đặt lực lượng cảnh sát dưới sự kiểm soát hoàn toàn của chính phủ liên bang.

Theo ông Yaakov Roth, Phó Tổng Chưởng lý Bộ Tư pháp, Cảnh sát trưởng D.C. Pamela Smith sẽ tiếp tục lãnh đạo sở cảnh sát. Cuối phiên điều trần hôm thứ Sáu, ông Roth cho biết Bộ Tư Pháp sẽ chỉ định Terry Cole làm trung gian giữa Tòa Bạch Ốc và Cảng Sát Thủ Đô trong quá trình chính quyền Trump tiếp quản lực lượng cảnh sát thành phố. Hiện tại, quá trình tiếp quản của chính quyền liên bang dự kiến sẽ kéo dài 30 ngày.

Sắc lệnh mới của Bộ trưởng Tư pháp thể hiện một phần lùi bước của chính quyền Trump trước những nghi vấn của chánh án về tính hợp pháp trong chỉ thị của tổng chưởng lý. Tuy nhiên, Bondi cũng ám chỉ chính quyền sẽ tiếp tục gây áp lực buộc các nhà lãnh đạo D.C. hỗ trợ chính quyền liên bang truy quét mạnh mẽ người nhập cư bất hợp pháp, bất chấp luật pháp hiện hành của thành phố hạn chế sự hợp tác giữa cảnh sát và cơ quan di trú.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào tối thứ Sáu, Bondi đã chỉ trích Bộ trưởng Tư pháp D.C. Brian Schwalb, nói ông “tiếp tục phản đối những nỗ lực của chúng tôi làm cho an toàn công cộng tốt hơn.” Tuy nhiên, bà nói thêm, “chúng tôi vẫn cam kết hợp tác chặt chẽ với Thị trưởng Bowser, người luôn tận tâm bảo đảm an toàn cho cư dân, người lao động và du khách tại Washington, D.C.”

Thống đốc Abbott kêu gọi tổ chức phiên họp đặc biệt thứ nhì

Sau khi phiên họp đặc biệt đầu tiên hôm thứ Sáu 15/8 thất bại vì không đủ người tham dự bỏ phiếu, Thống Đốc Greg Abbott của Texas triệu tập cuộc họp thứ hai để thông qua bản đồ địa hạt bầu cử mới của tiểu bang này. Hầu hết dân biểu Dân Chủ Texas trong vụ này hiện đang ở Illinois, nhưng cuộc đối đầu này có vẻ lắng dịu sau khi nhóm dân biểu này đặt điều kiện để họ trở về.

Dân Biểu Dustin Burrows, chủ tịch Hạ Viện Texas, phải gõ búa thông báo mở phiên họp đặc biệt thứ nhì – sau khi phiên đầu tiên kết thúc chỉ hai tiếng. Nghị trình của phiên họp đặc biệt thứ nhì của thống đốc Abbott không khác với phiên đầu tiên, bao gồm 19 vấn đề, trong đó có bản đồ địa hạt mới và kế hoạch cứu trợ nạn nhân lũ lụt miền Trung Texas.

Abbot tuyên bố, “những dân biểu Dân Chủ vô trách nhiệm đã chạy trốn nhiệm vụ thông qua dự luật quan trọng đem lại lợi ích cho đời sống người dân Texas. Chúng tôi sẽ không chùn bước trong cuộc đấu tranh này. Do đó, hôm nay, tôi gọi họ về làm cho xong nhiệm vụ.”

Chủ tịch Hạ Viện Burrows dự trù Hạ Viện Texas sẽ đủ người để bỏ phiếu vào thứ Hai tuần tới. Tuy nhiên, ông cảnh cáo các dân biểu Dân Chủ bỏ chạy khỏi Texas sẽ bị công lực tiểu bang bắt giữ về tội dân sự khi họ trở về trước khi Hạ Viện nhóm họp lại tuần tới.

Netanyahu Biến Ý Tưởng Của Trump Thành Hiện Thực

Kể từ khi gây chấn động thế giới khi tuyên bố về ý tưởng di dời phần lớn trong số 2 triệu người Palestine ở Dải Gaza sang các quốc gia khác vào tháng Hai, Donald Trump ít nhắc lại điều này. Nhưng Benjamin Netanyahu thì không.

Các lãnh đạo Israel đã thực hiện ý tưởng di dời phần lớn trong số 2 triệu người Palestine ở Dải Gaza sang các quốc gia khác. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã từng coi đây là điều kiện để chấm dứt cuộc chiến kéo dài 22 tháng do Hamas gây ra vào ngày 7/10/2023.

Theo hãng thông tấn AP, Netanyahu và các quan chức Israel coi đây là một biện pháp nhân đạo cho phép người Palestine chạy trốn khỏi chiến tranh và khó khăn, và cho rằng việc này nên dựa trên tinh thần tự nguyện. Israel đã đàm phán với các nước châu Phi – những nước cũng đang bị chiến tranh tàn phá và có nguy cơ xảy ra nạn đói – về việc tiếp nhận người Palestine.

Người Palestine cho rằng việc rời bỏ một phần quê hương mà không có sự bảo đảm nào về việc trở về sau khi bị thế lực chiếm đóng biến phần lớn đất đai, trở thành người vô tổ quốc, là điều không thể chấp nhận được. Các nhóm nhân quyền và phần lớn cộng đồng quốc tế cho rằng hành động này đồng nghĩa với việc trục xuất cưỡng bức, vi phạm luật pháp quốc tế.

Lạm Dụng Chức Vụ Trong Quan Hệ Cá Nhân, Thị Trưởng New Orleans Bị Truy Tố

Thị trưởng New Orleans bà LaToya Cantrell đã bị truy tố hôm thứ Sáu về tội trạng mà các công tố viên gọi là âm mưu kéo dài nhiều năm nhằm che giấu mối quan hệ lãng mạn cá nhân với vệ sĩ của bà. Vệ sĩ này bị cáo buộc nhận lương làm việc ngay cả khi họ gặp nhau riêng trong căn hộ hoặc đi đến các vườn nho để nếm rượu vang.

Theo AP, bà Cantrell phải đối mặt với các cáo buộc âm mưu, gian lận và cản trở công lý, khi chỉ còn năm tháng nữa khi bà rời nhiệm sở do giới hạn nhiệm kỳ. Nữ thị trưởng đầu tiên trong lịch sử 300 năm của New Orleans tái đắc cử hai lần nhưng giờ đây trở thành thị trưởng đầu tiên của thành phố bị buộc tội khi đang tại nhiệm. Các công tố viên cáo buộc bà Cantrell có mối quan hệ yêu đương với Jeffrey Paul Vappie II, người từng phục vụ trong đơn vị bảo vệ của Sở Cảnh sát New Orleans từ tháng 5/2021 đến tháng 4/2024.

Michael Simpson, quyền công tố viên của Eastern District, Louisiana, cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu rằng Cantrell và Vappie đã lạm dụng quyền và vị trí của họ cho kế hoạch lừa đảo kéo dài ba năm. Các công tố viên liên bang đưa ra chứng cứ cho thấy Vappie đã đi cùng Thị trưởng Cantrell trong 14 chuyến công du trong và ngoài nước để tận dụng thời gian bên nhau.

Ví dụ, trong một chuyến đi làm việc đến San Francisco vào tháng 4/2022, hai người đã ở lại thêm một ngày để đến thăm các nhà máy rượu vang ở Thung lũng Napa và Vappie báo cáo đã làm việc 15 giờ, các công tố viên cho biết. Các công tố viên tuyên bố rằng tổng cộng, New Orleans đã chi $70.000 đô la cho các chuyến đi của Vappie khi ông ta ở cùng bà Cantrell. Hai người đã phát triển một mối quan hệ cá nhân và thân mật cho đến khi Vappie nghỉ hưu vào tháng 6/2024.

“Chúng ta tê liệt trong nhiều năm qua vì tham nhũng công,” Quyền Chưởng lý Hoa Kỳ Michael Simpson phát biểu, ám chỉ đến lịch sử tai tiếng của Louisiana. “Và điều này vô cùng nghiêm trọng.”

Ngay khi tin tức được đưa ra, luật sư của bà Cantrell nói với NBC News rằng họ vẫn chưa xem bản cáo trạng và không có bình luận nào. Giới chức thành phố cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã biết về bản cáo trạng. Nếu bị kết tội, và Cantrell và ông Vappie có thể phải đối mặt với nhiều năm tù. Một số tội danh được nêu trong bản cáo trạng có thể lên đến năm năm tù và những tội danh khác lên đến 20 năm.

FDA Cho Phép Dùng Vaccine Cúm FluMist Của AstraZeneca Tại Nhà

Cơ Quan An Toàn Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) chuẩn thuận cho người Mỹ từ nay có thể tự dùng vaccine cúm xịt mũi FluMist của AstraZeneca ở nhà. Hãng dược này loan báo hôm thứ Sáu, 15/8, cho biết FluMist Home hiện đã có sẵn theo đơn cho trẻ em từ 2 tuổi trở lên và người lớn đến 49 tuổi. Những người từ 2 tới 17 tuổi nên để người khác xịt giúp, theo AstraZeneca khuyến cáo.

Một đánh giá vào năm 2019 của các nhà nghiên cứu tại University of Michigan cho thấy phần lớn trẻ em và tới 30% thanh thiếu niên sợ kim tiêm. Tiến sĩ Zachary Hoy, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nhi khoa được chứng nhận tại Pediatrix Medical Group ở Nashville, Tennessee, cho biết nhiều trẻ em sợ hãi vì chúng chưa đủ lớn để hiểu vaccine là gì và tại sao chúng lại quan trọng. “Hầu hết, cảm giác lo lắng và hồi hộp trước khi tiêm vaccine còn đáng sợ hơn cả việc tiêm vaccine thực sự,” Tiến sĩ Hoy nói.

Năm 2003, FDA chuẩn thuận FluMist nhưng chỉ cho phép bác sĩ và bệnh viện xịt cho bệnh nhân. Năm ngoái, FDA chuẩn thuận vaccine này là vaccine cúm đầu tiên người dân có thể tự sử dụng. Trong mùa cúm 2025-2026, dịch vụ giao tận nhà FluMist Home sẽ có ở 34 tiểu bang, gồm California. Thông qua dịch vụ này, khách hàng có thể được giao FluMist tận nhà, không cần tới văn phòng bác sĩ hay tiệm thuốc tây.

FluMist Home hiện chỉ có trực tuyến. Theo nhà sản xuất, người đặt mua thuốc xịt mũi cần hoàn thành bảng câu hỏi sàng lọc y tế tại FluMist.com. Những câu hỏi này sẽ được chuyên gia chăm sóc sức khỏe xem xét. Nhà thuốc trực tuyến của FluMist Home sau đó sẽ thu thập thông tin bảo hiểm và gửi hóa đơn trực tiếp cho chương trình bảo hiểm y tế. Khi FluMist được cung cấp tại văn phòng chăm sóc sức khỏe hoặc phòng khám, hầu hết các chương trình bảo hiểm, bao gồm Medicare và Medicaid, sẽ chi trả.

Texas: Cư Dân Gốc Việt Bị Kỳ Thị Sau Khi Bình Luận Về Tuyên Bố Của Trump

Một cư dân gốc Việt tại Denton, Texas đăng trên trang Facebook cá nhân kể lại chuyện cô bị kỳ thị và nhắm mục tiêu trong cộng đồng sau khi cô đăng bài viết chất vấn “tính hợp pháp” của một cuộc biểu tình được đề cập trong tuyên bố của Tổng thống Donald Trump.

Cô Anna Hoang, cư dân gốc Việt ở Denton, Texas, hôm 4/3 đã đăng lại ảnh chụp màn hình một bài viết của ông Trump về việc cắt ngân sách liên bang đối với các trường học cho phép “biểu tình bất hợp pháp” kèm câu hỏi: “What is an illegal protest?” (Biểu tình bất hợp pháp là gì?). Cô đã đăng nội dung này trên trang Facebook Free Stuff in the Tribute, nhóm mà cô là thành viên. Quản trị viên của trang này là bà Debbie Lynn Chinderle, trả lời vào bài viết của cô: “Don’t like USA? This is the time to leave!!” (Không thích nước Mỹ à? Đây là lúc để rời đi!!).

Cô Anna khẳng định bài viết của mình không hề thể hiện việc “không thích nước Mỹ” và nhấn mạnh quyền tự do bày tỏ quan điểm trên trang cá nhân.

Theo lời cô Anna, sự việc không dừng ở đó. Sau vụ bình luận, cô bị loại khỏi nhóm Facebook Free Stuff in the Tribute. Khi cô đưa sự việc này ra chất vấn, thì cô được gia nhập lại nhóm nhưng không lâu sau lại bị xóa lần nữa. Trong một nhóm khác là The Tribute in the Colony, những bài đăng của cô nay phải chờ đợi qua kiểm duyệt – và tình trạng này chỉ áp dụng với cá nhân cô.

“Đây không chỉ là mâu thuẫn trên mạng xã hội,” cô Anna chia sẻ. “Nó gợi lại những ký ức không mấy dễ chịu từ ngày đầu tôi đến Mỹ – từ câu nói coi thường ‘Ồ, thôi khỏi, người Việt Nam’ của nhân viên hải quan ở sân bay DFW, cho đến những câu hỏi mang định kiến như ‘Có làm nail không?’ từ người lạ và cả cảnh sát, hay những trò trêu chọc về đôi mắt nhỏ suốt 4 năm đại học.”

Cô Anna cho biết mình lên tiếng không nhằm công kích cá nhân, mà để phản ánh rằng các hành vi kỳ thị và loại trừ vẫn tồn tại ngay trong cộng đồng. “Tôi đã sống, học, làm việc, đóng thuế, tham gia các hoạt động thiện nguyện và mua nhà ở đây. Đây là nhà của tôi,” cô nói.

Hiện cô kêu gọi, nếu ai biết liên hệ của đài truyền hình địa phương, hãy giúp kết nối để câu chuyện này được lan tỏa rộng hơn.

Trump Cam Kết “Giải Cứu” Nhà Hoạt Động Hong Kong Jimmy Lai

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ “làm mọi thứ có thể” để giúp giải cứu nhà hoạt động dân chủ Hong Kong Jimmy Lai, người đang bị giam giữ dưới luật an ninh quốc gia do Bắc Kinh áp đặt. Sự việc này diễn ra giữa lúc căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang được điều chỉnh tạm thời bằng một thỏa thuận đình chiến thuế quan kéo dài 90 ngày.

Ông Jimmy Lai, 77 tuổi, là người sáng lập tờ báo Apple Daily từng nổi tiếng với các bài viết chỉ trích Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Ông đã bị biệt giam từ tháng 12/2020, đối mặt với hai cáo buộc “thông đồng với thế lực nước ngoài” và một tội danh “kích động lật đổ” có thể dẫn đến án tù chung thân. Ông không nhận tội đối với hai tội danh, và tội danh thứ ba theo luật thời thuộc địa về việc xuất bản các tài liệu gây loạn trên Apple Daily.

Trong một chương trình phát thanh vào tháng 12/2024, Trump đã cam kết: “Tôi sẽ đưa ông ấy ra tù, 100%. Chuyện đó rất dễ dàng.”

Nhưng hôm thứ Năm 14/8, trong chương trình của Fox News Radio, Trump nói: “Tôi không nói là chắc chắn 100% tôi có thể giải cứu ông ấy. Tôi nói là 100% tôi sẽ mang chuyện này ra thương lượng. Và tôi đã làm như thế.”

Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc cho biết, ông Trump đã đưa trường hợp của ông Lai vào danh sách các vấn đề sẽ được nêu ra trong các cuộc đàm phán với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. “Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để cứu ông ấy,” Trump nói, đồng thời thừa nhận rằng ông Tập “sẽ không vui” với điều này.

Giới hữu trách Trung Quốc gọi những nỗ lực của Hoa Kỳ là “can thiệp vào công việc nội bộ” và “bôi nhọ hệ thống pháp luật Hong Kong.” Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền quốc tế và gia đình ông Lai tiếp tục lên tiếng lo ngại về tình trạng sức khỏe của ông, đặc biệt là sau khi phiên tòa bị hoãn do ông Lai bị đau tim.

Cảnh Báo Bão Đại Tây Dương Erin Cuối Tuần Này



Cơn bão có tênErin, đang hoành hành trên vùng biển Đại Tây Dương nhiệt đới, cách quần đảo Leeward phía Bắc khoảng 580 km về phía Đông–Đông bắc, sẽ mạnh lên trong những ngày tới và có thể trở thành một cơn bão lớn vào sáng Chủ nhật 17/8.

Trung tâm Bão Quốc gia thông báo, với sức gió mạnh nhất 130 km/h di chuyển theo hướng Tây–Tây Bắc với tốc độ 27 km/h, tâm bão Erin dự kiến sẽ di chuyển về phía Bắc quần đảo Virgin thuộc Anh và Puerto Rico vào cuối tuần.

Dự báo lượng mưa lớn có thể dẫn đến lũ quét và lũ lụt, lở đất. Bão Erin cũng sẽ tạo ra những đợt sóng lớn ảnh hưởng đến quần đảo Leeward, quần đảo Virgin và Puerto Rico vào cuối tuần này. Trung tâm Bão Quốc gia cảnh báo bão Erin có thể gây ra sóng lớn và những dòng chảy xiết, đe dọa tính mạng con người.