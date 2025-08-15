Hôm nay,  

Hãy lắng nghe, dù không hiểu.

15/08/202500:00:00(Xem: 42)
iStock-1289004167 generations
Mỗi thế hệ phát triển những điểm mạnh và điểm yếu, nhận thức riêng dựa trên kinh nghiệm và môi trường của họ. Ảnh: istockphoto.
 
Nếu cha tôi còn sống, chắc rằng ông sẽ đưa hai tay lên trời và nói: “Thật không thể nào hiểu nổi bọn trẻ ngày nay.” Tôi cũng chắc rằng một số lớn bạn đọc, vì bạn đọc tiếng Việt rành thì bạn không thể nào trẻ mãi không già, bạn cũng đã và sẽ than rằng: “Thật không hiểu nổi tụi bay.”

Các thế hệ trẻ được đánh dấu chữ để đại diện. Những người trẻ sinh từ năm 1965-1983, (từ 42 đến 60 tuổi), gọi là thế hệ X, hoặc 8x. Những người sinh từ 1984-2002, (từ 23 đến 43 tuổi), thuộc về thế hệ Y, hoặc Millennials. Những trẻ em sinh từ 2003- 2025, (22 tuổi trở xuống) được xếp vào thế hệ Z hoặc Alpha. Tiếp theo từ 2025 trở đi, gọi là thế hệ Beta, dự trù cho đến năm 2039. 

Sinh trước năm 1964, tức là từ 61 tuổi lên đến 79 tuổi (sinh năm 1946), có tên là thế hệ bùng nổ dân số, hoặc thế hệ sản xuất em bé, Baby Boomer.

Đôi điều nên biết vế các thế hệ trẻ.

Tôi thuộc thế hệ lao động sản xuất nên khó cảm thông con cái, thế hệ Y và càng khó chia sẻ với cháu, thế hệ Z. Tôi biết, các ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, thường xuyên cổ vỏ các cháu nhỏ vì thấy chúng rất thông minh, lanh lẹ với máy vi tính, iPad, nhất là máy điện thoại di động. Bọn trẻ nhìn các ông bà già rờ rờ, rà rà, chậm rì mà vẫn bấm trật, thật là gai mắt, chúng giật lấy điện thoại, quẹt qua quẹt lại là xong ngay. Hình như càng lớn tuổi, ngón tay càng lớn theo và chữ trên điện thoại tự động nhỏ lại. Các ông bà già mà gửi text cho nhau, thường xuyên hơi khó hiểu vì đánh máy sai, hơn nữa dùng tiếng Việt, bấm một cái, nhảy thành tiếng Anh, đôi khi nhảy ra tiếng Tàu, tiếng Đại Hàn… Đánh máy sai thường khiến người nhận hiểu lầm. Đôi khi sinh khúc mắc.

Nếu chúng ta không thể cai quản cái máy nhỏ xíu cầm trên tay thì làm sao đi cùng với những tâm hồn to lớn dù trẻ tuổi, trẻ con?

Chắc các bạn cũng đã nghe nói, mỗi thế hệ có một số cá tính và tài năng khác nhau, nói về mẫu số chung, vì luôn sẽ có những nhân vật lạc loài, không giống đồng bọn. Thuộc về hạng quái dị.

Các thế hệ Gen X, Y, Z hay Alpha đã chứng kiến những cuộc cách mạng công nghệ và xã hội đáng kinh ngạc trong thế kỷ 21. Từ Gen X, những người đã trải qua sự thay đổi từ thế giới analog sang kỷ nguyên điện tử, đến Gen Y (hay còn gọi là Millennials), những người đã trở thành những nhà lãnh đạo kỹ thuật số và đặt nền móng cho sự phát triển mạnh mẽ của internet và mạng xã hội.

Gen Z, thế hệ trẻ đã trở thành những người tiêu dùng thông minh, sáng tạo và đam mê công nghệ. Họ đã chứng kiến sự bùng nổ của di động, mạng xã hội và truyền thông kỹ thuật số, tạo ra một thế giới kết nối liên tục và thông tin nhanh chóng. Mới đây nhất là gen Alpha, thế hệ đầu tiên sinh ra và lớn lên trong một thế giới hoàn toàn số hóa. Đây là những đứa trẻ thông minh, linh hoạt và sẵn sàng thích ứng với công nghệ. Với sự phát triển không ngừng của trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, Gen Alpha đặt ra một tiềm năng tuyệt vời cho tương lai với những cơ hội và thách thức mà trước đây không ai có thể tưởng tượng được.

Mỗi thế hệ ‘Gen’ mang đến những đóng góp độc đáo và tạo ra những thay đổi to lớn trong xã hội và kinh tế. Từ việc thay đổi cách thức làm việc, giao tiếp, mua sắm và giải trí, các thế hệ Gen đã thúc đẩy sự tiến bộ và sáng tạo trong nhiều lĩnh vực.” (Trích: Pace Institute of Management.)

Không cần phải nói ra, chúng ta đều phải công nhận, những thế hệ về sau thông minh hơn, già dặn hơn, hiểu biết hơn thế hệ trước, và tôi ở thế hệ lớn nhất, có nghĩa là rất kinh ngạc về những câu hỏi, câu nói của các thế hệ sau, nhất là thế hệ Z.

Cháu gái tôi năm tuổi, hỏi:

-       ‘Ông ngoại, when will you die?’ (Chừng nào ông ngoại chết? Tôi nghĩ thầm, nhỏ chút xíu biết gì chết mà hỏi.)
-       I don’t know. Everybody has to die. (Ngoại không biết. Ai rồi cũng phải chết.)
-       I don’t want you to die. Let them die fisrt. (Con không muốn ông ngoại chết, để họ chết trước.)

Vào tuổi đó, tôi chỉ hỏi cha tôi:

-       Ba có kẹo không?

Sống khá lâu, chắc bạn đọc biết rõ không có gì 100% tốt. Khi nói đến “Gói cá nhân trong xã hội theo thời gian” có nghĩa là một gói gồm có ngọc trai, kim cương, vàng bạc, đá sỏi và phân. Đó là qui luật tự nhiên, không sao tránh khỏi. Những cái gói mà chúng ta đang có trong nhà, trong gia đình cũng nằm trong quy luật đó. 

Các nghiên cứu cho thấy xu hướng ngày càng tăng về trình độ học vấn qua các thế hệ, với các thế hệ trẻ hơn như Millennials và Gen Z có trình độ học vấn cao hơn so với thế hệ trước.

Tuy nhiên, khi xem xét khả năng nhận thức, điều quan trọng là phải phân biệt giữa trí thông minh chung và các kỹ năng nhận thức cụ thể.

Thế hệ Y (Millennials)

Nói chung, họ có thể thể hiện điểm mạnh ở các lĩnh vực như tốc độ xử lý, chức năng điều hành, sự chú ý và khả năng diễn đạt trôi chảy. Đôi khi được mô tả là có phong cách nhận thức phản xạ tốt hơn nhưng có thể dễ bị phân tâm bởi việc đa nhiệm. Được thể hiện là người tích cực, lạc quan, có lòng tự trọng cao, có khả năng gần như tự luyến.

Thế hệ Z (Zoomer)

Là những người bản xứ kỹ thuật số, thoải mái sử dụng công nghệ để học tập và giải quyết vấn đề, theo LinkedIn. Có quyền truy cập vào lượng thông tin khổng lồ và có kỹ năng lọc và đánh giá dữ liệu.

Lớn lên trong một thế giới toàn cầu hóa, dẫn đến những quan điểm bao quát hơn và ý thức xã hội mạnh mẽ hơn. Có thể gặp khó khăn trong tư duy phản biện và đánh giá thông tin, dễ bị ảnh hưởng bởi thông tin sai lệch hơn. Có khoảng thời gian tập trung ngắn hơn so với các thế hệ trước.

Thế hệ Beta, thế hệ chuyển tiếp quan trọng.

Tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2025, chúng ta sẽ phải đối mặt với một thế hệ mới, trẻ trung hơn. Họ được gọi là Thế hệ Beta. Thế hệ Beta, hay gọi tắt là Gen Beta, sẽ sinh ra từ năm 2025 đến năm 2039.

Đây sẽ là con cái của thế hệ Millennials trẻ và Gen Z lớn tuổi hơn, và McCrindle dự đoán rằng đến năm 2035, họ sẽ chiếm 16% dân số toàn cầu. Nhiều người trong số họ cũng sẽ sống đến thế kỷ 22.
Họ sẽ là thế hệ đầu tiên được nuôi dưỡng trong một thế giới tích hợp AI hoàn toàn, với AI có khả năng cá nhân hóa giáo dục, chăm sóc sức khỏe và giải trí.

Dự kiến sẽ thành thạo công nghệ, thích nghi, kiên cường, có ý thức về môi trường và tập trung vào sức khỏe tinh thần và cảm xúc. Những lo ngại tiềm ẩn bao gồm tác động của AI đến sự sáng tạo, giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp và định nghĩa về ý nghĩa của con người trong một thế giới được hỗ trợ bởi AI.

Não bộ của họ có thể phát triển các mô hình nhận thức khác với các thế hệ trước do sự tương tác liên tục của AI và sự chuyển đổi liền mạch giữa thế giới vật lý và kỹ thuật số.

Theo nghiên cứu của McCrindle, thế hệ trẻ em này có thể sẽ là những người đầu tiên trải nghiệm "phương tiện di chuyển tự động ở quy mô lớn, công nghệ đeo được trên thiết bị theo dõi sức khỏe và môi trường ảo nhập vai như những khía cạnh tiêu chuẩn của cuộc sống hàng ngày. Các thuật toán AI sẽ điều chỉnh việc học tập, mua sắm và tương tác xã hội của trẻ theo những cách mà chúng ta chỉ có thể hình dung được ngày nay", McCrindle viết.

Các bậc cha mẹ thuộc thế hệ Z có thể sẽ có cách tiếp cận khác với công nghệ và những gì họ chia sẻ về thế hệ Beta trực tuyến. "Trong khi nhiều bậc cha mẹ thuộc thế hệ Millennials sử dụng mạng xã hội để ghi lại cuộc sống của con cái, thì thế hệ Z lại hiểu biết nhiều hơn về cả những mặt tích cực lẫn thách thức đi kèm với việc sử dụng mạng xã hội ngay từ khi còn nhỏ", McCrindle lưu ý.

Tóm lại, vấn đề không chỉ đơn giản là một thế hệ "thông minh hơn" thế hệ kia. Mỗi thế hệ phát triển những điểm mạnh và điểm yếu nhận thức riêng dựa trên kinh nghiệm và môi trường của họ. Trong khi các thế hệ trẻ hơn có thể thành thạo công nghệ hơn và có nhận thức toàn cầu hơn, các thế hệ lớn tuổi hơn có thể mang lại kinh nghiệm và kỹ năng giải quyết vấn đề truyền thống có giá trị không kém. Chìa khóa nằm ở việc hiểu và tận dụng những điểm mạnh đa dạng của mỗi thế hệ để học tập hợp tác và giải quyết vấn đề.

Vấn đề của người lớn.

Điểm nhấn cần lưu ý cho các ông bà cha mẹ: Chúng ta thường tự hào là từng trải, kinh nghiệm đầy mình, lão luyện đường đời dù cho muôn vạn nẻo, nhưng kinh nghiệm sống cũng chứng minh, khinh nghiệm truyền lại cho đời sau chỉ có hiệu quả khi hoàn cảnh tạo kinh nghiệm lúc trước giống như hoặc tương tựa gần hoàn cảnh của kinh nghiệm sắp xảy ra. Thông thường khi cách xa nhiều thế hệ hoặc hoàn cảnh xã hội và địa lý khác biệt thì kinh nghiệm trước chưa hẳn là kinh nghiệm tốt. Ví dụ như “Lội nước đi sau” sự tính toán khôn ngoan của người nhút nhát đó, trong xã hội Mỹ đầy thử thách và nhiều người gan dạ, thì anh nhút nhát đó sẽ mãi mãi là người đến sau. “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay” nhưng khổ thay, cầu tre và cầu treo khác nhau xa lắc, làm sao có cùng kết quả?

Trước đây, ông bà cha mẹ người Việt đều hiểu biết rành rẽ về đơn vị gia đình trong xã hội và xây dựng dòng giống qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên vì nhiều lý do cá nhân và xã hội, chúng ta ít khi cập nhật kiến thức về tâm lý và giáo dục, hơn nữa, hệ thống quyền lực gia trưởng đã khiến cho việc dạy dỗ con cái, giáo dục học trò trở thành lỗi thời.

Nhập vào đời sống tây phương, sự tôn trong tự do cá nhân, sự thách thức tự lập tự cường khiến cho con trẻ và người lớn mâu thuẫn. Trong nhiều trường hợp đã trở thành khốn khổ hoặc thảm cảnh.

Nếu xét cho rốt ráo, thế hệ bùng nổ sản xuất đã ngồi lại bên lề, có người ngồi xe lăn, và có người vẫn nhảy chồm chồm la mắng, than phiền những người trẻ đang đi. Thế hệ X và thế Y đang là chủ lực sinh hoạt, nhưng chính thế hệ Z và nhất là thế hệ Beta mới là tương lai trên những khúc quanh mới của con đường nhân loại.

Những người lớn, những thế hệ trước cần trân trọng, cần lắng nghe ý nghĩ (thường bị xem là ngây thơ, thiếu kinh nghiệm), cần chấp nhận những lý luận, cách suy tư của thế hệ trẻ (dù cảm thấy sai bét), vì họ là nguồn lực thúc đẩy và xây dựng sự sống chung. Cái sai cái đúng của họ sẽ hòa đồng tạo nên cái xã hội của thế hệ của họ như chúng ta đã làm đúng, làm sai và đã tạo nên con đường mà thế hệ chúng ta đã đi qua.

Ngu Yên
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

- Gavin Newsom: ‘Liberation Day’!!! - Báo Chí Mỹ Che Dấu Gì Về Chương Trình Nghị Sự Trump – Putin? - ‘Epstein War’ Sẽ Tái Xuất Tại Quốc Hội - Trump Đề Cử Người Tham Gia Bạo Loạn Jan 06 Làm Giám Đốc BLS - Mỹ Cáo Buộc Anh Có Vấn Đề Nhân Quyền Và Tự Do Ngôn Luận - Melania Dọa Kiện Hunter Biden $1 Tỷ Vụ Epstein - Trump Tìm Kiếm Quyền Kiểm Soát Dài Hạn Đối Với Cảnh Sát Thủ Đô - Xe buýt chở 42 học sinh ở Texas bị lật ngay ngày tựu trường - Nhà Hàng Việt Ở London Trữ Thịt Chó Đông Lạnh

- DNC Hỗ Trợ Biểu Tình Chống Sự Tiếp Quản Của Trump - Thượng Viện Texas phê chuẩn bản đồ địa hạt bầu cử có lợi cho Cộng Hòa - Tổng thống Zelenskyy gặp Trump ở Berlin - Người dân Anh: ‘JD Vance Cút Về Nước’ - Cựu Đệ Nhất Phu Nhân Nam Hàn Bị Bắt - Một phụ nữ New Zealand và con trai 6 tuổi bị ICE bắt nhầm, giam 3 tuần ‘như tội phạm’ - Giám Đốc VOA Muốn Trục Xuất Nhân Viên Visa J-1 Của Đài - Trump Dọa Kiện Chủ Tịch Fed - Tòa phúc thẩm cho phép DOGE có thể truy cập dữ liệu của hàng triệu người Mỹ - Trump Lừa Gạt Người Vô Gia Cư Ở D.C.

Trump Chính Thức Tấn Công DC, Dọa Thâu Tóm Các Bang Dân Chủ Trump Lại Hoãn Thuế Trung Quốc Thêm 90 Ngày Ca sĩ Madona Khẩn Cầu Đức Giáo Hoàng Leo Thăm Gaza Trước Khi Quá Muộn Zelenskyy: Putin Không Có Ý Định Chấm Dứt Chiến Tranh Lạm Phát Không Đổi Trong Tháng 7, Nhưng Có Chiều Hướng Tăng 3.1% Nổ Súng Ở Texas, Ba Người Chết, Nghi Can Bị Bắt Công Dân Mỹ Bị ICE Bắt, Không Cho Uống Nước 24 Giờ Elon Musk Dọa Kiện Apple Taylor Swift Giới Thiệu Album Mới ‘The Life Of A Showgirl’

- Trump Họp Báo Về Tội Phạm Ở Thủ Đô, Tuyên Bố Kiểm Soát Cảnh Sát Và Triển Khai Vệ Binh Quốc Gia. - Hoa Kỳ Tìm Cách Tổ Chức Cuộc Gặp Giữa Trump, Putin Và Zelensky. - Thẩm Phán Liên Bang Bác Yêu Cầu Công Bố Biên Bản Đại Bồi Thẩm Đoàn Trong Các Vụ Epstein Và Maxwell. - Dân Chủ Chuẩn Bị “Ăn Miếng Trả Miếng” Trong Cuộc Chiến Vẽ Lại Khu Vực Bầu Cử. - Nguy Cơ Tăng Thuế Giữa Hoa Kỳ Và Trung Quốc - Úc Sẽ Công Nhận Nhà Nước Palestine Tại Liên Hiệp Quốc. - Israel Cảnh Báo Khamenei Sau Khi Iran Công Bố Danh Sách Mục Tiêu Tấn Công. - Thăm Dò Gallup: Người Mỹ Ngày Càng Nhìn Nhận Tích Cực Về Di Dân. - Nasa Lập Kế Hoạch Đặt Lò Phản Ứng Hạt Nhân Trên Mặt Trăng. - Trump Yêu Cầu Các Trường Đại Học Chứng Minh Không Xét Đến Chủng Tộc Trong Tuyển Sinh. - Israel Không Kích Giết Phóng Viên Al Jazeera Anas al-Sharif Ở Gaza, Số Nhà Báo Thiệt Mạng Tiếp Tục Tăng

- Bạch Ốc Xem Xét Dỡ Bỏ Trưng Bày Về Nô Lệ Ở Công Viên Quốc Gia. - Giá Thực Phẩm Tại Hoa Kỳ Tăng Cao. - Video Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth Chia Sẻ Gây Tranh Cãi. - Chính Sách Thương Mại Của Ông Trump Có Thể Kéo Dài. - Bạch Ốc Cân Nhắc Mời Zelenskiy Đến Alaska. - Bạch Ốc Gấp Rút Xây Phòng Dạ Tiệc Mới Bỏ Qua Kiểm Duyệt - Trump Dời Tranh Chân Dung Obama Và Bush Đến Chỗ Ẩn - Nghiên Cứu Giảm Cân Không Gây Buồn Nôn. - Phát Hiện Lỗ Đen Siêu Khổng Lồ

- Zelenskyy: ‘Ukraine không bán nước cho kẻ xâm chiếm’ - Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng đăng video ‘phụ nữ không nên bỏ phiếu’ - Giám đốc Sở Thuế IRS bị sa thải sau hai tháng làm việc - Atlanta: Hai người chết trong vụ nổ súng ở Emory University - Việt Nam miễn thị thực cho tỷ phú và người nổi tiếng - Chính quyền Trump đề nghị UCLA trả $1 tỷ tiền thỏa thuận - Thống đốc Newsom chào đón các dân biểu Dân Chủ Texas - Ấn Độ hoãn kế hoạch mua vũ khí Mỹ - Trump chưa áp 40% lên hàng trung chuyển qua Việt Nam vào Mỹ - Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân qua đời

- Đảng viên Cộng Hòa ở bang Dân Chủ cảnh báo thảm cảnh ‘ăn miếng trả miếng’ - Canyon Fire bùng phát, hàng ngàn người California nhận lệnh sơ tán - Sở Mật Vụ cho dâng mực nước sông ở Ohio để JD Vance chèo thuyền mừng sinh nhật - Không quân Hoa Kỳ từ chối trợ cấp hưu trí sớm cho quân nhân chuyển giới bị sa thải - Israel đưa ra kế hoạch kiểm soát toàn bộ Gaza - Netanyahu dọa kiện New York Times vì đưa tin sai về Gaza - Cựu Superman sẽ trở thành ICE - Chánh án liên bang Florida ra lệnh tạm dừng xây dựng Alligator Alcatraz - Số ca Covid-19 ở California tăng do biến thể mới gây khàn giọng

Ông X. Nguyễn bị trục xuất vào sáng sớm của một ngày trong tháng Tư. Cuối ngày hôm đó, vào lúc 5 giờ chiều, cô K. Nguyễn bay về Sài Gòn. Cô đến phi trường Tân Sơn Nhứt sau chuyến bay trục xuất anh cô khoảng một ngày.“Khi đến Tân Sơn Nhứt, họ đưa anh tôi và mấy người bị trục xuất một lối đi đặc biệt để vào nơi làm thủ tục hải quan. Họ phỏng vấn, lăn tay, làm giấy tờ. Rồi họ đọc tên từng người, nếu có thân nhân, họ sẽ dắt ra cổng, bàn giao lại cho người nhà. Với ai không có thân nhân, nhưng có tên trong danh sách của Ba Lô Project (BLP) thì tình nguyện viên của nhóm sẽ nhận. BLP cho mỗi người một ba lô, trong đó có những vật dụng cá nhân cần thiết, một điện thoại có sim sẵn và $50”, cô K. kể.

- Nửa đêm về sáng, thuế quan mới của Trump có hiệu lực - Trump – Putin sẽ gặp nhau - Trump ra lệnh Bộ Thương Mại bắt đầu cuộc điều tra dân số mới trái với Hiến Pháp - Trump cho phép đầu tư tiền điện tử vào quỹ hưu trí 401(k)s - Bộ Nội An bỏ giới hạn độ tuổi khi tuyển đặc vụ ICE - Giám đốc FBI nhận can thiệp vụ tìm các dân biểu Dân Chủ Texas - UCLA bị chính quyền Trump cắt hơn nửa tỷ tiền trợ cấp nghiên cứu - Hàng loạt chuyến bay hãng United Airlines bị hủy vì kỹ thuật nội bộ - OpenAI sẽ trao ChatGPT cho chính phủ với giá $1 - Chỉ trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam chi gần $9 tỷ để nhập cảng hàng Mỹ

- Trùm truyền thông Murdoch ra nhật báo The California Post. - Tổng thống Trump gọi JD. Vance là ‘người thừa kế’ tiềm năng. - Trump dùng FBI cảnh báo các dân biểu Dân Chủ Texas rời tiểu bang. - Đặc phái viên của Trump gặp Putin ở Nga. - Nhật tưởng niệm 80 năm thảm họa Hiroshima. - Ghislaine Maxwell không nói gì ‘tổn hại’ Trump trong cuộc phỏng vấn với DOJ. - ICE Houston bắt 6 di dân phạm tội, có 1 người Việt. – Chính quyền Trump cắt giảm hàng trăm triệu đô cho nghiên cứu vắc-xin mRNA. - Cơ quan khí tượng quốc gia tuyển lại hàng trăm vị trí Dodge đã sa thải. - Bộ Y Tế Gaza: ‘Ít nhất 5 người chết vì đói trong 24 giờ qua’
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.