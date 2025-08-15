Hôm nay,  

Bài Học Từ Đế Chế La Mã: Bóng Ma Nero Trong Chính Trường Nước Mỹ

Bong Ma
Sự suy tàn của Đế chế La Mã dưới thời Nero là minh chứng rành rành cho cái giá phải trả khi lãnh đạo không thích nghe những lời can gián. (Nguồn: pixabay.com)

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, Donald Trump đã khiến nhiều người sửng sốt vì tốc độ thay đổi chóng mặt trong hàng ngũ các viên chức nội các và cố vấn thân cận. Nhưng khi bước vào nhiệm kỳ hai, hiện tượng ấy gần như biến mất; chỉ còn một vài người rút lui.
 
Nhưng theo các chuyên gia, điều đó không đồng nghĩa với sự hòa hợp. Thay vào đó, sự “ổn định” ấy đến từ việc Trump chỉ chọn những người không dám làm trái ý mình. Những người sẵn sàng nghe và vâng lời ông, bất kể đúng sai.
 
Nhà báo Thomas Friedman từng viết trên tờ The New York Times ngày 3 tháng 6: “Trong thời Trump I, tổng thống còn giữ quanh mình vài nhân vật có sức nặng để làm điểm tựa. Đến Trump II thì chỉ toàn những người chỉ biết vâng vâng dạ dạ, răm rắp hùa theo và ra rả lặp lại mọi điều ông muốn nghe.
 
Với tư cách là một học giả chuyên nghiên cứu thời cổ đại Hy-La, Kirk Freudenburg (Giáo sư tại Đại học Yale) đã dành nhiều năm để tìm hiểu hiện tượng suy tàn của “sự thật mất lòng” trong thời điểm chính trị hỗn loạn. Đế chế La Mã (từ năm 27 trước Công Nguyên đến năm 476 sau Công Nguyên) là thí dụ tiêu biểu cho việc điều gì xảy ra khi nhà cầm quyền gạt bỏ lời khuyên có giá trị vì nghĩ rằng đó là sự bất tuân.
 
Nổi bật trong số đó là trường hợp của hoàng đế Nero (trị vì từ năm 54 đến 68 sau Công Nguyên) người đã đối mặt với thảm họa hỏa hoạn năm 64 bằng  sự độc ác không tưởng và kiểu tôn vinh cá nhân điên rồ, bỏ mặc dân chúng đang chìm trong tuyệt vọng.
 
Nero: khi lời ngay lẽ thật bị vùi lấp dưới bóng quyền lực
 
Khi Augustus, vị hoàng đế đầu tiên của La Mã, đặt nền móng cho một triều đại hùng mạnh, ông đã cẩn trọng chọn ra một nhóm cố vấn thân tín, gọi là consilium principis (xin tạm dịch: Hội đồng của Hoàng đế). Nhóm này giúp Augustus khoác lên triều đại độc đoán của mình tấm áo cộng hòa thanh lịch. Ông nắm quyền từ năm 27 trước Công Nguyên và dẫn dắt đế chế vươn xa khắp Âu Châu, Bắc Phi và Trung Đông cho đến khi băng hà vào năm 14 sau Công Nguyên.
 
Augustus không ngại lắng nghe những điều trái tai. Có những người như Cornelius Gallus dám nói thẳng, và phải nhận lấy cái kết bi thảm. Ngược lại, những người như Cilnius Maecenas thì khéo léo rót vào tai vua những lời mềm mỏng hơn, vừa giữ được tiếng nói trong triều chính, vừa tránh họa vào thân.
 
Nhưng sau Augustus, triều đại La Mã không còn duy trì được lớp mặt nạ cộng hòa ấy. Người thì vụng về giữ hình thức, người thì chẳng buồn giữ nữa.
 
Trong số đó, Nero chính là vị hoàng đế cuối cùng của dòng họ quý tộc Julio-Claudian. Các sử gia gọi năm năm đầu triều đại của ông, hay còn gọi là quinquennium neronis, là thời kỳ đế quốc La Mã tương đối ổn định và phát triển.
 
Do Nero chỉ mới 16 tuổi khi lên ngôi, ông được giao phó cho các cố vấn dày dạn kinh nghiệm để định hình chính sách. Ban đầu, những lời khuyên của họ có sức ảnh hưởng thực sự.
 
Tuy nhiên, chỉ sau năm năm, sự hiện diện của họ dần trở nên khó chịu với Nero. Đến năm thứ năm, ông lần lượt loại bỏ từng người một cách tàn nhẫn, từ hành quyết, bức tử, đến lưu đày.
 
Khi không còn người khuyên can, Nero bắt đầu tập hợp quanh mình một nhóm nhỏ những kẻ cơ hội, nuôi lớn giấc mộng thần thánh của ông bằng những lời tâng bốc ngọt ngào, khiến ông tin rằng mình chính là hóa thân của thần mặt trời Apollo.
 
Trong số những kẻ thâm hiểm và tha hóa bên cạnh Nero, nổi bật nhất là Ofonius Tigellinus. Đầu năm 62, Tigellinus lọt vào mắt xanh của Nero khi đòi Thượng Viện kết tội phản quốc một viên chức chỉ vì ông ta sáng tác thơ bị cho là bất kính với hoàng đế.
 
Cuối năm ấy, Tigellinus được bổ nhiệm làm chỉ huy đội cận vệ hoàng đế (praetorian prefect), không chỉ giữ an toàn của Nero mà còn cả hình ảnh của ông trong mắt công chúng. Tigellinus đã khuyến khích Nero tổ chức hàng loạt lễ hội, trình diễn nghệ thuật và các cuộc thi đấu thể thao – tất cả đều nhằm tôn vinh ông ta như một vị thần giáng thế.
 
Trận hỏa hoạn và bữa tiệc máu
 
Có lẽ cũng chính theo lời xúi giục của Tigellinus, sau khi một đám cháy khủng khiếp kéo dài sáu ngày thiêu rụi phần lớn La Mã vào năm 64, Nero đã tổ chức một bữa tiệc xa hoa trong khu vườn hoàng gia. Trong bữa tiệc ấy, các tín đồ Ki-tô giáo bị tẩm dầu và thiêu sống để làm đuốc soi cho dạ tiệc trác táng và trụy lạc.
 
Dù có dùng đến những thủ đoạn tàn nhẫn được dàn dựng khéo léo đến đâu, Nero ông cũng không thể trốn tránh hậu quả của vụ cháy. Hàng ngàn người mất nhà cửa, quần áo, lương thực, và tuyệt vọng trông chờ vào vị “thần Apollo giáng thế” của họ.
 
Nhưng thứ họ nhìn thấy không phải một vị quân vương từ bi, mà là một kẻ đang cuống cuồng tìm kiếm ai đó để trút hết tội lỗi, và lần này là những “kẻ lạ đến từ phương Đông.
 
Để dập tắt tin đồn cho rằng chính Nero đã phóng hỏa, đội cận vệ của Tigellinus đã bắt giữ, vu oan và hành quyết các Ki-tô hữu.
 
Hành vi này không che giấu được sự thật, rằng ông đã quay lưng với dân nghèo khốn khổ, những người từng tôn sùng ông như vị thần. Thay vì giúp đỡ họ, Nero tiếp tục đắm chìm trong ảo tưởng quyền lực, tô vẽ bản thân như một đấng cứu thế giữa đống tro tàn.
 
Sau khi khu vực bị cháy được dọn sạch, Nero cho xây một cung điện mới mang tên domus aurea (xin tạm dịch “Tòa Kim Ốc”), rộng hơn 120 mẫu, tọa lạc ngay trung tâm La Mã. Dinh thự này có các đài phun nước lộng lẫy, tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, và ngay lối vào là một bức tượng đồng cao 120 foot (gần 37 mét) của chính Nero trong hình dạng thần Apollo.
 
Không một ai còn dám lên tiếng nhắc hoàng đế rằng đừng phơi bày sự xa hoa của mình trước mắt những con người đang oằn mình trong đau khổ.
 
Dù sự mê muội sau cơn đại họa chưa phải là hồi kết cho sự nghiệp cầm quyền của Nero, nhưng lại là cú trượt dài đưa ông đến vực thẳm.
 
Chưa đầy bốn năm sau, khi quân nổi dậy bao vây thành phố, Nero tự sát. Đế chế La Mã chìm trong loạn lạc.
 
Sùng bái bản thân thời hiện đại và vòng lặp lịch sử?
 
Trump từ lâu đã nuôi mộng được khắc chân dung lên Núi Rushmore, bên cạnh các vị tổng thống lừng danh George Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson và Theodore Roosevelt.
 
Tháng 7 năm 2025, giấc mộng ấy tiến thêm một bước gần hiện thực khi DB Andy Ogles từ Tennessee đề nghị Bộ Nội Vụ cân nhắc việc khắc thêm chân dung Trump lên đài tưởng niệm này (dù giới chuyên gia cho rằng điều đó khó khả thi vì đặc điểm địa chất của khu vực).
 
Trong suốt nhiệm kỳ của mình, Trump thường xuyên bị chỉ trích vì luôn đặt bản thân lên trên lợi ích của người dân, đề cao quyền lực và sự vĩ đại của chính mình thay vì tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách.
 
Dẫu đã lùi xa vào sử sách, Đế chế La Mã và cái tên Nero vẫn để lại một minh họa chua chát cho hiện thực: khi nhà lãnh đạo phớt lờ những lời góp ý thẳng thắn và chỉ thích nghe những lời a dua nịnh hót, thì bi kịch chỉ là vấn đề thời gian.
 
Người La Mã từng hy vọng được thấy hành động thiết thực giúp họ vượt qua khốn khó, nhưng tất cả những gì họ nhận được là một bức tượng khổng lồ ca tụng thần thánh giả tạo.
 
VB biên dịch 
Nguồn: “Roman Empire and the fall of Nero offer possible lessons for Trump about the cost of self-isolation” được đăng trên trang TheConversation.com.

