Thường Trú Nhân Tái Nhập Cảnh Hoa Kỳ Sau Khi Du Lịch Dài Hạn

(Robert Mullins International) CBP (Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ) đã xác nhận rằng các Thường trú nhân có khả năng sẽ bị kiểm tra kỹ hơn và bị chất vấn nhiều hơn sau khi đi nước ngoài dài ngày.





Tại phi trường nhập cảnh, những người có Thẻ Xanh đã sống ngoài Hoa Kỳ một thời gian dài có thể bị đưa vào khu vực kiểm tra thứ cấp để giải thích lịch sử du lịch của họ và mối liên hệ ràng buộc liên tục với Hoa Kỳ.





Những Thường trú nhân ở nước ngoài hơn sáu tháng có thể phải trải qua quá trình kiểm tra gắt gao hơn từ CBP để liệu xem họ có từ bỏ tình trạng thường trú tại Hoa Kỳ hay không.





Dưới chính quyền Trump hiện tại, việc kiểm tra của CBP trở nên nghiêm ngặt hơn, đặc biệt đối với những Thường trú nhân có:





thời gian vắng mặt dài hạn,

có tiền án tiền sự,

tuổi cao,

ít có giấy tờ chứng minh ràng buộc với Hoa Kỳ.



Đã có nhiều báo cáo về việc các viên chức CBP đã cố gắng gây áp lực để người có Thẻ Xanh từ bỏ tình trạng Thường trú nhân của mình.



Điều gì xảy ra khi bạn gặp CBP tại sân bay?

Ở nước ngoài dưới 6 tháng: Hầu hết không gặp vấn đề, trừ khi có nhiều lần đi gần 6 tháng.

Hầu hết không gặp vấn đề, trừ khi có nhiều lần đi gần 6 tháng. Ở nước ngoài từ 6–12 tháng: Thường bị đưa vào kiểm tra thứ cấp, phải chứng minh có mối liên hệ mạnh với Hoa Kỳ và ý định cư trú lâu dài tại Hoa kỳ.

Thường bị đưa vào kiểm tra thứ cấp, phải chứng minh có mối liên hệ mạnh với Hoa Kỳ và ý định cư trú lâu dài tại Hoa kỳ. Ở nước ngoài hơn 12 tháng mà không có Giấy phép Tái nhập cảnh (Re-entry Permit) hoặc chiếu khán SB-1: Có thể bị từ chối nhập cảnh hoặc bị đưa ra tòa di trú để xem xét việc hủy tình trạng Thường trú nhân và trục xuất.



CBP ngày càng kiểm tra kỹ các thiết bị kỹ thuật số và mạng xã hội của người trở về, đồng thời có thể đặt nhiều câu hỏi với những người từng có vấn đề pháp lý tại Hoa Kỳ, hoặc có mối liên hệ lỏng lẻo với Hoa kỳ.