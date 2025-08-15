10 Năm Liên Tiếp – Pechanga Resort Casino Được Đề Cử Trong Cuộc Bình Chọn Danh Giá Toàn Quốc Do Độc Giả Bầu Chọn

Hôm nay,  

Toàn cảnh Pechanga Resort Casino nhìn ra khu hồ bơi The Cove & các tòa khách sạn. Nhấp vào đây để tải ảnh chất lượng cao. Nhấp vào đây để xem thêm hình ảnh Pechanga. Nhấp vào đây để xem video b-roll của Pechanga Resort Casino. Vui lòng ghi nguồn Pechanga Resort Casino.
 
TEMECULA, California – (Ngày 28 tháng 7, 2025) – Năm thứ 10 liên tiếp, Pechanga Resort Casino lại vinh dự góp mặt trong danh sách đề cử độc quyền các khu nghỉ dưỡng/sòng bài xuất sắc, tranh tài danh hiệu “Sòng Bài Tốt Nhất Bên Ngoài Las Vegas” (Best Casino Outside of Las Vegas).
 
Cuộc bình chọn thường niên của trang 10Best.com do USA Today đang tổ chức kêu gọi người hâm mộ bầu chọn cho sòng bài yêu thích nhất của mình bên ngoài Las Vegas. Một trong những ứng cử viên sáng giá nhất năm nay chính là Pechanga Resort Casino, tọa lạc gần Temecula. Pechanga cũng đồng thời được đề cử ở hạng mục “Sòng Bài Chơi Máy Kéo Tuyệt Nhất” (Best Casino for Slots). Khách đến thăm chỉ cần truy cập Pechanga.com/vote để tham gia bầu chọn cho Pechanga ở cả hai hạng mục này.
 
Cuộc bình chọn toàn quốc sẽ bắt đầu từ thứ Hai, ngày 28 tháng 7 và kéo dài đến thứ Hai, ngày 25 tháng 8. Một hội đồng chuyên gia về sòng bài đã liên tục bao gồm Pechanga Resort Casino vào danh sách tham gia bầu chọn kể từ năm 2015.
 
Các chuyên gia của 10Best năm nay đã đưa Pechanga Resort Casino vào hai hạng mục bình chọn – “Best Casino Outside of Las Vegas” và “Best Casino for Slots”. Độc giả được mời bầu chọn mỗi ngày một lần cho sòng bài yêu thích của mình. Khách thăm chỉ cần truy cập Pechanga.com/vote và nhấn “Vote Now” (Bầu Chọn Ngay) để bầu chọn cho Pechanga Resort Casino ở cả hai hạng mục.
 
Các cuộc bình chọn của độc giả trong 10Best Travel Guide thuộc USA Today, kêu gọi độc giả đánh giá các sòng bài yêu thích của mình, đã xuất hiện dưới nhiều hình thức từ năm 2015. Năm đó, Pechanga đã giành danh hiệu “Sòng Bài Tốt Nhất Bờ Tây” (Best Casino on the West Coast). Sau đó, ấn phẩm này đã bổ sung thêm nhiều hạng mục liên quan như “Nhà Hàng Tốt Nhất trong Sòng Bài” (Best Casino Restaurant), trong đó Umi Sushi & Oyster Bar tại Pechanga đã giành hạng nhì trong hạng mục này vào năm 2018.


Để bầu chọn, hãy truy cập Pechanga.com/vote. Nhấp vào nút “Vote Now” để hỗ trợ Pechanga Resort Casino tiến gần hơn tới các danh hiệu danh giá toàn quốc này. Xin nhớ bỏ phiếu mỗi ngày đến hết ngày 25 tháng 8.
 
Pechanga cũng không còn xa lạ với những giải thưởng danh giá. Nhà hàng Great Oak Steakhouse tại đây vừa giành được giải thưởng “Giải Xuất Sắc Hạng Nhất” (Best of Award of Excellence) từ tạp chí Wine Spectator – danh hiệu sang trọng chỉ được trao cho 155 nhà hàng trên toàn bang California. Trước đó, Pechanga từng được vinh danh là “Best Casino Outside of Las Vegas” bởi tạp chí Newsweek, từng được vinh danh là “Sòng Bài Tốt Nhất Miền Nam California” (Best Southern California Casino) do báo Orange County Register bình chọn, cùng nhiều giải thưởng khác.

Pechanga
 
Thông tin về Pechanga Resort Casino

Pechanga Resort Casino mang đến một trong những trải nghiệm nghỉ dưỡng/casino rộng lớn, toàn diện bậc nhất nước Mỹ. Được độc giả của Condé Nast Traveler bình chọn là khu nghỉ dưỡng/casino tốt nhất nước Mỹ và liên tục đạt chuẩn Four Diamond của AAA từ năm 2002, Pechanga Resort Casino mang lại kỳ nghỉ không gì sánh bằng, dù chỉ trong một ngày hay một kỳ nghỉ xa hoa kéo dài. Với 5,500 máy kéo hiện đại nhất, bài bàn, giải trí đẳng cấp thế giới, 1,100 phòng khách sạn, hệ thống ẩm thực phong phú, spa sang trọng, cùng sân golf Journey at Pechanga nổi tiếng, Pechanga Resort Casino là điểm đến không có đối thủ tại California. Pechanga Resort Casino thuộc sở hữu và được điều hành bởi bộ tộc Pechanga Band of Indians. Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi miễn phí đến số 1-888-PECHANGA hoặc truy cập www.Pechanga.com. Theo dõi Pechanga Resort Casino trên Facebook, Instagram và X tại @PechangaCasino. Pechanga Resort Casino mở cửa 24 giờ mỗi ngày. Khách phải từ 21 tuổi trở lên mới được vào sòng bài.
 
 

