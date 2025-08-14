PHOTO: California vẽ lại bản đồ để trả đũa Texas vẽ lại. Hình trái: địa hạt Dân biểu liên bang tại California từ CD-1 tới CD-26, có 2 cột, cột trái là bản đồ hiện nay, cột phải là bản đồ sau khi vẽ lại, mất nhiều ô màu đỏ là ghế Dân Biểu Cộng Hòa biến mất. Hình phải: từ CD-27 tới CD-52, Derek Trần đang nắm ghế Dân Biểu CD-45 từ xanh nhạt sang bản đồ mới là xanh đậm, là Cộng Hòa sẽ vĩnh viễn thua phiếu.

Cộng Hòa California kinh hoàng: Newsom vẽ lại bản đồ bầu cử, cho thấy địa hạt CD-45 đang do Dân Biểu Derek Trần nắm đang từ dao động sẽ vĩnh viễn trong tay Dân Chủ



Báo Politico: Biểu đồ bị rò rỉ tiết lộ người chiến thắng và kẻ thua cuộc khi Thống Đốc Newsom vẽ lại khu vực bầu cử của Đảng Dân chủ tại California. Tài liệu này cung cấp cái nhìn rõ ràng nhất từ trước đến nay về những khu vực bầu cử nào của Đảng Cộng hòa đang bị nhắm đến.

Thông tin chi tiết hơn về đề xuất đại tu bản đồ bầu cử quốc hội tiểu bang của Đảng Dân chủ California sẽ được công bố trước khi bản đồ ranh giới mới được chính thức công bố.





Các nhà lập pháp tiểu bang đã được thông báo tóm tắt vào tối thứ Tư 13/8/2025 về xu hướng thiên vị đảng phái dự kiến của tất cả 52 khu vực bầu cử quốc hội, cung cấp cái nhìn rõ ràng nhất từ trước đến nay về những khu vực bầu cử nào của Đảng Cộng hòa đang bị nhắm đến. Những thay đổi này, hiện vẫn chưa được hoàn thiện, đã được trình bày chi tiết trong một biểu đồ mà POLITICO thu thập được và được nhiều nhà lập pháp và nhân viên xác nhận.

PHOTO: Một biểu đồ được gửi đến các nhà lập pháp tiểu bang hôm thứ Tư và được POLITICO thu thập cho thấy những thay đổi trong cơ cấu cử tri tại các khu vực bầu cử quốc hội của California theo bản đồ mới được đề xuất.

-- CD-1, góc đông bắc nông thôn của tiểu bang do Dân biểu Cộng hòa Doug LaMalfa đại diện, chuyển từ Cộng hòa an toàn sang Dân chủ an toàn

-- CD-3, một khu vực rộng lớn dọc biên giới phía đông California do Dân biểu Cộng hòa Kevin Kiley đại diện, chuyển từ Cộng hòa an toàn sang Dân chủ an toàn

-- CD-9, khu vực phía bắc Thung lũng Trung tâm của Dân biểu Dân chủ Josh Harder, chuyển từ thiên về Dân chủ sang Dân chủ an toàn

-- CD-13, ghế tại Thung lũng Trung tâm mà Dân biểu Dân chủ Adam Gray giành chiến thắng sít sao năm ngoái, chuyển từ thiên về Cộng hòa sang Dân chủ an toàn

-- CD-27, ghế tại Quận Los Angeles phía bắc do Dân biểu Dân chủ George Whitesides nắm giữ, chuyển từ thiên về Dân chủ sang Dân chủ an toàn

-- CD-41, một ghế chiến trường do Dân biểu Cộng hòa Ken Calvert nắm giữ, chuyển từ Cộng hòa an toàn sang Dân chủ an toàn

-- CD-45, nơi Dân biểu Dân chủ Derek Tran giành chiến thắng năm ngoái trong cuộc đua tốn kém nhất cả nước, chuyển từ thiên về Dân chủ sang Dân chủ an toàn

-- CD-47, một khu vực tại Quận Cam do Dân biểu Dân chủ Dave Min đại diện, chuyển từ thiên về Dân chủ sang Đảng Dân chủ an toàn

--Đảng CD-48, bao gồm các quận Riverside và San Diego do Dân biểu Cộng hòa Darrell Issa nắm giữ, đã chuyển từ khu vực an toàn của Đảng Cộng hòa sang khu vực nghiêng về Đảng Dân chủ.

Bản đồ mới cũng có thể chứng kiến thêm nhiều ứng cử viên Đảng Dân chủ được bổ sung vào khu vực Central Valley của Dân biểu Cộng hòa David Valadao, người đã bất chấp sức ép trong một ghế có lợi thế đăng ký của Đảng Dân chủ.

Thống đốc Gavin Newsom, phát biểu với các phóng viên sau khi ông khởi động chiến dịch để cử tri phê chuẩn cuối cùng về các khu vực bầu cử vẫn chưa được công bố, đã hé lộ về sự ra mắt sắp tới của chúng.



"Mọi người rất háo hức được xem bản đồ," ông nói. "Chúng tôi dự đoán rằng những bản đồ này sẽ hoàn toàn vô hiệu hóa những gì đang xảy ra ở Texas."

Đảng Cộng hòa đã lên án động thái này. Phái đoàn Hạ viện gồm chín thành viên của Đảng Cộng hòa California đã đưa ra một tuyên bố chung vào thứ Năm, chỉ ra cuộc khảo sát mới nhất của POLITICO-Citrin Center-Possibility Lab cho thấy đa số lưỡng đảng ủng hộ việc phân định ranh giới khu vực bầu cử do một ủy ban độc lập vạch ra hơn là các nhà lập pháp.



“Thống đốc Newsom đang cố gắng tước đoạt quyền lực từ các công dân trong ủy ban và trao cho các chính trị gia Sacramento để thao túng khu vực bầu cử của chính họ”, tuyên bố cho biết. “Phái đoàn của chúng tôi sẽ sát cánh cùng người dân California và bảo vệ các quyền của họ như hiện nay trong hiến pháp tiểu bang bằng cách phản đối dự luật bỏ phiếu của Newsom. Tất cả người dân California, bất kể đảng phái chính trị nào, nên bỏ phiếu KHÔNG cho nỗ lực này nhằm loại bỏ khả năng phân chia lại các khu vực bầu cử quốc hội một cách công bằng của Ủy ban Công dân Độc lập.”



Việc công bố bản đồ ngay thứ Sáu sẽ mở đường cho một cuộc chạy nước rút kéo dài một tuần tại Cơ quan Lập pháp. Các nhà lập pháp phải phê chuẩn một tu chính án hiến pháp để cử tri thông qua, cũng như các dự luật kèm theo để đưa bản đồ vào luật định, đồng thời giải quyết chi phí cho cuộc bầu cử đặc biệt và các vấn đề hậu cần khác.



Các dự luật dự kiến sẽ được các ủy ban bầu cử ở cả hai viện xem xét vào thứ Ba và các ủy ban phân bổ ngân sách vào thứ Tư trước khi bỏ phiếu tại Hạ viện vào thứ Năm. Tốc độ chóng mặt đồng nghĩa với việc không thể sửa đổi bất kỳ biện pháp nào mà không bị trì hoãn theo quy định 72 giờ.

Cách Texas vẽ bản đồ giải thích theo hình 3 cột: Cộng Hòa ít phiếu nhưng chiếm nhiều ghế.

