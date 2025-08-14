Hôm nay,  

Cộng Hòa California kinh hoàng: Newsom vẽ lại bản đồ bầu cử, cho thấy địa hạt CD-45 đang do Dân Biểu Derek Trần nắm đang từ dao động sẽ vĩnh viễn trong tay Dân Chủ

PHOTO: California vẽ lại bản đồ để trả đũa Texas vẽ lại. Hình trái: địa hạt Dân biểu liên bang tại California từ CD-1 tới CD-26, có 2 cột, cột trái là bản đồ hiện nay, cột phải là bản đồ sau khi vẽ lại, mất nhiều ô màu đỏ là ghế Dân Biểu Cộng Hòa biến mất. Hình phải: từ CD-27 tới CD-52, Derek Trần đang nắm ghế Dân Biểu CD-45 từ xanh nhạt sang bản đồ mới là xanh đậm, là Cộng Hòa sẽ vĩnh viễn thua phiếu.
.

Cộng Hòa California kinh hoàng: Newsom vẽ lại bản đồ bầu cử, cho thấy địa hạt CD-45 đang do Dân Biểu Derek Trần nắm đang từ dao động sẽ vĩnh viễn trong tay Dân Chủ
 

Báo Politico: Biểu đồ bị rò rỉ tiết lộ người chiến thắng và kẻ thua cuộc khi Thống Đốc Newsom vẽ lại khu vực bầu cử của Đảng Dân chủ tại California. Tài liệu này cung cấp cái nhìn rõ ràng nhất từ trước đến nay về những khu vực bầu cử nào của Đảng Cộng hòa đang bị nhắm đến.

Thông tin chi tiết hơn về đề xuất đại tu bản đồ bầu cử quốc hội tiểu bang của Đảng Dân chủ California sẽ được công bố trước khi bản đồ ranh giới mới được chính thức công bố.

Các nhà lập pháp tiểu bang đã được thông báo tóm tắt vào tối thứ Tư 13/8/2025 về xu hướng thiên vị đảng phái dự kiến của tất cả 52 khu vực bầu cử quốc hội, cung cấp cái nhìn rõ ràng nhất từ trước đến nay về những khu vực bầu cử nào của Đảng Cộng hòa đang bị nhắm đến. Những thay đổi này, hiện vẫn chưa được hoàn thiện, đã được trình bày chi tiết trong một biểu đồ mà POLITICO thu thập được và được nhiều nhà lập pháp và nhân viên xác nhận.
.
PHOTO: Một biểu đồ được gửi đến các nhà lập pháp tiểu bang hôm thứ Tư và được POLITICO thu thập cho thấy những thay đổi trong cơ cấu cử tri tại các khu vực bầu cử quốc hội của California theo bản đồ mới được đề xuất.
.
-- CD-1, góc đông bắc nông thôn của tiểu bang do Dân biểu Cộng hòa Doug LaMalfa đại diện, chuyển từ Cộng hòa an toàn sang Dân chủ an toàn
-- CD-3, một khu vực rộng lớn dọc biên giới phía đông California do Dân biểu Cộng hòa Kevin Kiley đại diện, chuyển từ Cộng hòa an toàn sang Dân chủ an toàn
-- CD-9, khu vực phía bắc Thung lũng Trung tâm của Dân biểu Dân chủ Josh Harder, chuyển từ thiên về Dân chủ sang Dân chủ an toàn
-- CD-13, ghế tại Thung lũng Trung tâm mà Dân biểu Dân chủ Adam Gray giành chiến thắng sít sao năm ngoái, chuyển từ thiên về Cộng hòa sang Dân chủ an toàn
-- CD-27, ghế tại Quận Los Angeles phía bắc do Dân biểu Dân chủ George Whitesides nắm giữ, chuyển từ thiên về Dân chủ sang Dân chủ an toàn
-- CD-41, một ghế chiến trường do Dân biểu Cộng hòa Ken Calvert nắm giữ, chuyển từ Cộng hòa an toàn sang Dân chủ an toàn
-- CD-45, nơi Dân biểu Dân chủ Derek Tran giành chiến thắng năm ngoái trong cuộc đua tốn kém nhất cả nước, chuyển từ thiên về Dân chủ sang Dân chủ an toàn


.
-- CD-47, một khu vực tại Quận Cam do Dân biểu Dân chủ Dave Min đại diện, chuyển từ thiên về Dân chủ sang Đảng Dân chủ an toàn
--Đảng CD-48, bao gồm các quận Riverside và San Diego do Dân biểu Cộng hòa Darrell Issa nắm giữ, đã chuyển từ khu vực an toàn của Đảng Cộng hòa sang khu vực nghiêng về Đảng Dân chủ.

Bản đồ mới cũng có thể chứng kiến thêm nhiều ứng cử viên Đảng Dân chủ được bổ sung vào khu vực Central Valley của Dân biểu Cộng hòa David Valadao, người đã bất chấp sức ép trong một ghế có lợi thế đăng ký của Đảng Dân chủ.

Thống đốc Gavin Newsom, phát biểu với các phóng viên sau khi ông khởi động chiến dịch để cử tri phê chuẩn cuối cùng về các khu vực bầu cử vẫn chưa được công bố, đã hé lộ về sự ra mắt sắp tới của chúng.
 

"Mọi người rất háo hức được xem bản đồ," ông nói. "Chúng tôi dự đoán rằng những bản đồ này sẽ hoàn toàn vô hiệu hóa những gì đang xảy ra ở Texas."

Đảng Cộng hòa đã lên án động thái này. Phái đoàn Hạ viện gồm chín thành viên của Đảng Cộng hòa California đã đưa ra một tuyên bố chung vào thứ Năm, chỉ ra cuộc khảo sát mới nhất của POLITICO-Citrin Center-Possibility Lab cho thấy đa số lưỡng đảng ủng hộ việc phân định ranh giới khu vực bầu cử do một ủy ban độc lập vạch ra hơn là các nhà lập pháp.
 

“Thống đốc Newsom đang cố gắng tước đoạt quyền lực từ các công dân trong ủy ban và trao cho các chính trị gia Sacramento để thao túng khu vực bầu cử của chính họ”, tuyên bố cho biết. “Phái đoàn của chúng tôi sẽ sát cánh cùng người dân California và bảo vệ các quyền của họ như hiện nay trong hiến pháp tiểu bang bằng cách phản đối dự luật bỏ phiếu của Newsom. Tất cả người dân California, bất kể đảng phái chính trị nào, nên bỏ phiếu KHÔNG cho nỗ lực này nhằm loại bỏ khả năng phân chia lại các khu vực bầu cử quốc hội một cách công bằng của Ủy ban Công dân Độc lập.”
 

Việc công bố bản đồ ngay thứ Sáu sẽ mở đường cho một cuộc chạy nước rút kéo dài một tuần tại Cơ quan Lập pháp. Các nhà lập pháp phải phê chuẩn một tu chính án hiến pháp để cử tri thông qua, cũng như các dự luật kèm theo để đưa bản đồ vào luật định, đồng thời giải quyết chi phí cho cuộc bầu cử đặc biệt và các vấn đề hậu cần khác.
 

Các dự luật dự kiến sẽ được các ủy ban bầu cử ở cả hai viện xem xét vào thứ Ba và các ủy ban phân bổ ngân sách vào thứ Tư trước khi bỏ phiếu tại Hạ viện vào thứ Năm. Tốc độ chóng mặt đồng nghĩa với việc không thể sửa đổi bất kỳ biện pháp nào mà không bị trì hoãn theo quy định 72 giờ.

Cách Texas vẽ bản đồ giải thích theo hình 3 cột: Cộng Hòa ít phiếu nhưng chiếm nhiều ghế.
(WASHINGTON, ngày 13 tháng 8, Reuters) – Bộ Trưởng Tài Chánh Hoa Kỳ Scott Bessent hôm Thứ Tư cho biết ông đang bán các tài sản cá nhân khó chuyển nhượng, bao gồm cả đất nông nghiệp, và sẽ hoàn tất trước cuối năm nay. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Sở Đạo Đức Công Quyền (Office of Government Ethics, OGE) cho biết Bessent không làm đúng theo các thời hạn đã cam kết trong thỏa thuận hồi tháng 1 năm 2025.

(WASHINGTON, ngày 13 tháng 8, Reuters) – Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Tư đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm giảm bớt các rào cản pháp lý của chính phủ liên bang trong lĩnh vực phóng hỏa tiễn thương mại. Quyết định này sẽ rất có lợi cho công ty SpaceX của Elon Musk và các công ty vũ trụ tư nhân khác.

(MEXICO CITY, ngày 12 tháng 8, Reuters) – Trump liên tiếp gia tăng áp lực, buộc Mexico mạnh tay diệt trừ các băng đảng ma túy. Hôm thứ Ba, chính quyền Mexico đã giao hơn hai chục thành viên băng đảng sang Hoa Kỳ. Theo thông cáo của Văn phòng Công tố và Bộ An ninh Mexico, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã đề nghị dẫn độ 26 người bị phía Mỹ truy nã vì dính líu đến hoạt động buôn bán ma túy, đồng thời cam kết sẽ không thi hành án tử hình đối với họ.

(WASHINGTON, ngày 12 tháng 8, Reuters) – Hôm Thứ Ba, Tòa Bạch Ốc cho biết những người vô gia cư tại Washington, D.C. có thể bị tống vào tù nếu không tuân thủ kế hoạch của Tổng thống Donald Trump nhằm dọn dẹp các khu lều trại và ngăn chặn tội phạm.

“Nếu lời này đến được với quý vị, nghĩa là Israel đã thành công giết tôi và làm câm lặng tiếng nói của tôi. Tạ ơn Thượng Đế, tôi đã dốc hết sức để làm chỗ dựa và tiếng nói cho đồng bào, từ khi mở mắt nhìn đời trong những con hẻm của trại tị nạn Jabalia. Ước mong của tôi là sống đủ lâu để cùng gia đình trở về quê gốc ở Asqalan (Al-Majdal) đang bị chiếm. Nhưng ý Chúa đã định, và định mệnh đã an bài. Tôi đã nếm trải mọi nỗi đau, mất mát, nhưng chưa từng ngần ngại nói sự thật – không bóp méo, không xuyên tạc – để Chúa làm chứng cho những kẻ đã im lặng, đã chấp nhận để chúng tôi bị giết, đã làm ngơ trước thi thể rã rời của phụ nữ và trẻ em, không làm gì để chặn cuộc tàn sát kéo dài hơn một năm rưỡi này. Tôi giao phó cho quý vị Palestine – viên ngọc trong vương miện Hồi giáo, nhịp tim của mọi con người yêu tự do. Tôi giao phó những trẻ em vô tội, chưa kịp mơ ước hay sống yên bình, đã bị nghiền nát dưới ngàn tấn bom đạn. Xin đừng để xiềng xích làm câm lặng tiếng nói...

(WASHINGTON, ngày 11 tháng 8, Reuters) – Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai tuyên bố sẽ đề cử kinh tế gia bảo thủ E.J. Antoni vào vị trí Ủy viên Sở Thống Kê Lao Động (Bureau of Labor Statistics, BLS). Quyết định này được đưa ra chỉ 10 ngày sau khi ông bất ngờ sa thải người tiền nhiệm vì bản phúc trình không tốt về thị trường việc làm, kèm theo cáo buộc (không có bằng chứng) rằng bà đã thao túng số liệu.

(HOA KỲ, ngày 11 tháng 8, Reuters) – Nhiều vụ nổ liên tiếp tại một nhà máy của U.S. Steel ở gần thành phố Pittsburgh đã khiến ít nhất một người thiệt mạng, mười người khác bị thương và một người vẫn đang mất tích. Các đội cứu nạn đang đào bới trong đống đổ nát để tìm kiếm người này.

Aceh là tỉnh duy nhất ở Indonesia được phép áp dụng phiên bản luật Hồi giáo, cho phép phạt đến 100 roi đối với các tội về “đạo đức”, trong đó có quan hệ đồng tính, ngoại tình, cờ bạc, uống rượu, phụ nữ mặc quần áo bó sát và đàn ông bỏ lễ cầu nguyện thứ Sáu. Luật này áp dụng cho cả người không theo Hồi giáo kể từ năm 2015.

Bài phóng sự đặc biệt của Reuters hôm 11/8/2025, ghi nhận những nông dân Hưng Yên đã ở trong tình cảnh "ăn không ngon ngủ không yên" kể từ khi chính quyền yêu cầu họ phải rời khu đất đang sống để gia đình Trump làm khu nghỉ dưỡng chơi golf với số tiền đền bù là $3.200 đô la và gạo.

(SEOUL, ngày 11 tháng 8, Reuters) – Hôm Thứ Hai, Bắc Hàn chỉ trích gay gắt kế hoạch tập trận chung quy mô lớn của quân đội Nam Hàn và Hoa Kỳ, gọi đây là “trực tiếp khiêu khích” và cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả. Tuyên bố này được đưa ra giữa lúc có những tín hiệu cho thấy tình hình căng thẳng xuyên biên giới có phần dịu bớt sau khi Seoul có nhà lãnh đạo mới.

(WASHINGTON, ngày 10 tháng 8, Reuters) – Tổng thống Donald Trump hôm Chủ Nhật tuyên bố sẽ trục xuất người vô gia cư ra khỏi thủ đô và tống giam những ai phạm pháp. Trong khi đó, Thị trưởng Washington cho rằng hiện nay thành phố không hề có dấu hiệu gia tăng tội phạm.
