Trump Ra Lệnh Nới Lỏng Quy Định Phóng Hỏa Tiễn, SpaceX Hưởng Lợi

13/08/202522:30:00(Xem: 14)

Skärmbild 2025-08-14 073145
Sắc lệnh mới của Trump yêu cầu Bộ Giao thông Hoa Kỳ bỏ bớt các quy định cũ về thẩm định tác động môi trường và đẩy nhanh cấp phép phóng hỏa tiễn. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

 

 

(WASHINGTON, ngày 13 tháng 8, Reuters) – Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Tư đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm giảm bớt các rào cản pháp lý của chính phủ liên bang trong lĩnh vực phóng hỏa tiễn thương mại. Quyết định này sẽ rất có lợi cho công ty SpaceX của Elon Musk và các công ty vũ trụ tư nhân khác.

 

Theo thông cáo của Tòa Bạch Ốc, sắc lệnh mới yêu cầu Bộ trưởng Giao thông Hoa Kỳ loại bỏ hoặc đẩy nhanh tiến trình thẩm định tác động môi trường để cấp phép phóng hỏa tiễn (thuộc thẩm quyền của Cơ Quan Hàng Không Dân Sự Liên Bang FAA).

 

Sắc lệnh cũng kêu gọi Bộ trưởng xóa bỏ “những quy định lỗi thời, trùng lặp hoặc quá khắt khe,” bởi vì “khi quy trình cấp phép không hiệu quả, các khoản đầu tư và đổi mới sáng tạo sẽ bị kìm hãm, làm giảm khả năng cạnh tranh của các công ty Hoa Kỳ trên thị trường không gian toàn cầu.

 

Sắc lệnh còn nói thêm: “Các quy định về môi trường và các thủ tục cấp phép quá phức tạp sẽ làm chậm tiến độ các vụ phóng thương mại và phát triển cơ sở hạ tầng, chỉ tạo lợi thế cho các công ty lớn, lâu năm (vì họ đủ sức chi trả chi phí tuân thủ quy định) chứ không mở đường cho các công ty mới gia nhập thị trường (vốn không đủ sức để theo).

 

Mặc dù Musk và Trump đã và đang tranh cãi trong nhiều tháng, nhưng công ty SpaceX của Musk vẫn sẽ là bên hưởng lợi lớn nhất từ sắc lệnh mới. Dù không được nêu đích danh trong sắc lệnh, SpaceX hiện dễ dàng dẫn đầu tất cả các công ty trong ngành hàng không vũ trụ Hoa Kỳ, bao gồm cả NASA, về tần suất phóng hỏa tiễn.

 

Musk từng không ít lần phàn nàn rằng các khâu thẩm định tác động môi trường và những cuộc điều tra sau khi xảy ra sự việc bất trắc đã liên tục làm chậm quá trình thử nghiệm Starship, dòng phương tiện phóng thế hệ mới đang được phát triển tại cơ sở South Texas của SpaceX.

(WASHINGTON, ngày 13 tháng 8, Reuters) – Bộ Trưởng Tài Chánh Hoa Kỳ Scott Bessent hôm Thứ Tư cho biết ông đang bán các tài sản cá nhân khó chuyển nhượng, bao gồm cả đất nông nghiệp, và sẽ hoàn tất trước cuối năm nay. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Sở Đạo Đức Công Quyền (Office of Government Ethics, OGE) cho biết Bessent không làm đúng theo các thời hạn đã cam kết trong thỏa thuận hồi tháng 1 năm 2025.

(MEXICO CITY, ngày 12 tháng 8, Reuters) – Trump liên tiếp gia tăng áp lực, buộc Mexico mạnh tay diệt trừ các băng đảng ma túy. Hôm thứ Ba, chính quyền Mexico đã giao hơn hai chục thành viên băng đảng sang Hoa Kỳ. Theo thông cáo của Văn phòng Công tố và Bộ An ninh Mexico, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã đề nghị dẫn độ 26 người bị phía Mỹ truy nã vì dính líu đến hoạt động buôn bán ma túy, đồng thời cam kết sẽ không thi hành án tử hình đối với họ.

(WASHINGTON, ngày 12 tháng 8, Reuters) – Hôm Thứ Ba, Tòa Bạch Ốc cho biết những người vô gia cư tại Washington, D.C. có thể bị tống vào tù nếu không tuân thủ kế hoạch của Tổng thống Donald Trump nhằm dọn dẹp các khu lều trại và ngăn chặn tội phạm.

“Nếu lời này đến được với quý vị, nghĩa là Israel đã thành công giết tôi và làm câm lặng tiếng nói của tôi. Tạ ơn Thượng Đế, tôi đã dốc hết sức để làm chỗ dựa và tiếng nói cho đồng bào, từ khi mở mắt nhìn đời trong những con hẻm của trại tị nạn Jabalia. Ước mong của tôi là sống đủ lâu để cùng gia đình trở về quê gốc ở Asqalan (Al-Majdal) đang bị chiếm. Nhưng ý Chúa đã định, và định mệnh đã an bài. Tôi đã nếm trải mọi nỗi đau, mất mát, nhưng chưa từng ngần ngại nói sự thật – không bóp méo, không xuyên tạc – để Chúa làm chứng cho những kẻ đã im lặng, đã chấp nhận để chúng tôi bị giết, đã làm ngơ trước thi thể rã rời của phụ nữ và trẻ em, không làm gì để chặn cuộc tàn sát kéo dài hơn một năm rưỡi này. Tôi giao phó cho quý vị Palestine – viên ngọc trong vương miện Hồi giáo, nhịp tim của mọi con người yêu tự do. Tôi giao phó những trẻ em vô tội, chưa kịp mơ ước hay sống yên bình, đã bị nghiền nát dưới ngàn tấn bom đạn. Xin đừng để xiềng xích làm câm lặng tiếng nói...

(WASHINGTON, ngày 11 tháng 8, Reuters) – Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai tuyên bố sẽ đề cử kinh tế gia bảo thủ E.J. Antoni vào vị trí Ủy viên Sở Thống Kê Lao Động (Bureau of Labor Statistics, BLS). Quyết định này được đưa ra chỉ 10 ngày sau khi ông bất ngờ sa thải người tiền nhiệm vì bản phúc trình không tốt về thị trường việc làm, kèm theo cáo buộc (không có bằng chứng) rằng bà đã thao túng số liệu.

(HOA KỲ, ngày 11 tháng 8, Reuters) – Nhiều vụ nổ liên tiếp tại một nhà máy của U.S. Steel ở gần thành phố Pittsburgh đã khiến ít nhất một người thiệt mạng, mười người khác bị thương và một người vẫn đang mất tích. Các đội cứu nạn đang đào bới trong đống đổ nát để tìm kiếm người này.

Aceh là tỉnh duy nhất ở Indonesia được phép áp dụng phiên bản luật Hồi giáo, cho phép phạt đến 100 roi đối với các tội về “đạo đức”, trong đó có quan hệ đồng tính, ngoại tình, cờ bạc, uống rượu, phụ nữ mặc quần áo bó sát và đàn ông bỏ lễ cầu nguyện thứ Sáu. Luật này áp dụng cho cả người không theo Hồi giáo kể từ năm 2015.

Bài phóng sự đặc biệt của Reuters hôm 11/8/2025, ghi nhận những nông dân Hưng Yên đã ở trong tình cảnh "ăn không ngon ngủ không yên" kể từ khi chính quyền yêu cầu họ phải rời khu đất đang sống để gia đình Trump làm khu nghỉ dưỡng chơi golf với số tiền đền bù là $3.200 đô la và gạo.

(SEOUL, ngày 11 tháng 8, Reuters) – Hôm Thứ Hai, Bắc Hàn chỉ trích gay gắt kế hoạch tập trận chung quy mô lớn của quân đội Nam Hàn và Hoa Kỳ, gọi đây là “trực tiếp khiêu khích” và cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả. Tuyên bố này được đưa ra giữa lúc có những tín hiệu cho thấy tình hình căng thẳng xuyên biên giới có phần dịu bớt sau khi Seoul có nhà lãnh đạo mới.

(WASHINGTON, ngày 10 tháng 8, Reuters) – Tổng thống Donald Trump hôm Chủ Nhật tuyên bố sẽ trục xuất người vô gia cư ra khỏi thủ đô và tống giam những ai phạm pháp. Trong khi đó, Thị trưởng Washington cho rằng hiện nay thành phố không hề có dấu hiệu gia tăng tội phạm.

Năm 2025 đánh dấu Medicaid tròn 60 tuổi, là chương trình bảo hiểm y tế liên bang đem dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến với hơn 70 triệu người Mỹ có thu nhập thấp và/hoặc khuyết tật. Nhưng vào thời điểm hiện nay, Hoa Kỳ đang đối mặt với việc cắt giảm chi tiêu chính phủ lớn nhất trong lịch sử.
