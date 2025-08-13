Sinh Hoạt Cộng Đồng Cuối Tuần

Hôm nay,  

Đọc sách báo, thưởng thức âm nhạc là nhu cầu cần thiết cho người lớn tuổi. Người trẻ thích chơi thể thao, tập võ, đấu võ. Mỗi người có nhu cầu riêng. Người lớn tuổi sức khỏe không mạnh mẽ như ngày xưa thì nhu cầu khác hơn lúc còn trẻ, nên đọc sách báo, xem truyền hình và nghe đài phát thanh.
  
Chúng ta may mắn sống ở California, ở đây có nhiều đài truyền hình và truyền thanh, trung tâm giải trí. Ở tiểu bang khác nếu không biết tiếng thì đành chịu. Ở đây, muốn ăn món gì cũng có, rau cải tươi đem từ nông trại tới, muốn ăn cá tươi nếu không muốn mua ở chợ thì đi câu cá, xuống biển bắt cá. Đời sống nếu muốn thảnh thơi, không lo nghĩ, thì lên rừng. Có người bỏ rừng về phố thị, có người bỏ thành phố về rừng, muốn gì thì làm việc đó. Người nào thích âm nhạc về lính thì cuối tuần có nhiều đại nhạc hội hát về lính.
  
Tuần vừa qua, chúng tôi có dịp tham dự một số sinh hoạt cộng đồng có ý nghĩa và cảm động:
  
CẦU NGUYỆN MỪNG 14 NĂM THÀNH LẬP TRƯƠNG BỬU DIỆP FOUNDATION
  
Thứ năm, ngày 8/7/2025, vào lúc 7 giờ tối, tại đền cha Trương Bửu Diệp, 14231 Euclid St., #E 103-105, thành phố Garden Grove, tổ chức buổi cầu nguyện mừng 14 năm thành lập.
 
Đền cha Trương Bửu Diệp, 14231 Euclid St., #E 103-105, thành phố Garden Grove, mừng 14 năm thành lập. (Ảnh: Kiều Mỹ Duyên)
                       
Hội Trương Bửu Diệp Foundation, là hội non-profit do gia đình anh chị John Nguyễn và Holly Phạm, cư dân tại Fountain Valley, California thành lập ngày 16 tháng 8 năm 2011. Do hai lần được ơn Cha Trương Bửu Diệp cứu mạng, anh chị đã bày tỏ lòng biết ơn Cha bằng cách phổ biến và lan truyền danh Cha Trương Bửu Diệp đến cho mọi người.
Mục tiêu duy nhất của Trương Bửu Diệp Foundation là vinh danh Cha Trương Bửu Diệp. Trong giai đoạn hiện nay, việc Vinh Danh Cha được thể hiện qua ba công việc chính:
           
- Thứ nhất, kêu gọi ký thỉnh nguyện thư qua chương trình We The People để nhờ chính phủ Hoa Kỳ có tiếng nói đến Tòa Thánh trong việc xin Phong Thánh Cha Trương Bửu Diệp.
 
- Thứ hai, thu thập và truyền bá các ơn lành Cha Diệp qua các phương tiện truyền thông.
 
- Thứ ba, xúc tiến và thực hiện các chương trình phục vụ cộng đồng mang tên Cha Diệp.
 
Mọi người đến đông đủ, cầu nguyện mừng Trương Bửu Diệp Foundation 14 năm thành lập. Ông John Nguyễn, đệm đàn cho mọi người hát. (Ảnh: Kiều Mỹ Duyên)
  
Xin liên lạc:
TRUONG BUU DIEP FOUNDATION ®
14231 Euclid St., Suite E 103-105 Garden Grove, CA 92843
(714) 537-8159 & (714)362-6608
Email: [email protected]
 
VIỆT NAM, QUÊ HƯƠNG MÌNH SẼ RA SAO?
 
Lúc 11 giờ sáng, thứ bảy, ngày 9/8/2025, ở thư viện Việt Nam, góc đường Westminster và Euclid, thành phố Garden Grove, Orange County, tổ chức hội ngộ cựu từ nhân chính trị Suối Máu.
 
Hội ngộ cựu tù nhân chính trị Suối Máu. (Ảnh: Kiều Mỹ Duyên)
 
Ông Vũ Long Sơn Hải nêu mục đích của buổi họp mặt: trước là cho tình thân hữu giữa các bạn tù thêm phần gắn bó, sau là để các cháu gặp gỡ, quen biết nhau, nâng đỡ nhau trong sinh hoạt và học tập.
  
Người tham dự là những người có tâm huyết, nhớ về quê hương. Ông Phan Kỳ Nhơn, năm nay đã 90 tuổi, nói:
            
- Tôi quyết tâm tranh đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Ngày nào còn Cộng Sản là tôi còn tranh đấu, mặc dầu năm nay tôi đã 90 tuổi.
  
Giọng của ông rất cứng rắn, quyết tâm, bài diễn văn của ông ngắn gọn, nhận được một tràng pháo tay rất dài.
 
Ông Phan Kỳ Nhơn phát biểu. (Ảnh: Kiều Mỹ Duyên)
 
Sau bài diễn văn của ông Phan Kỳ Nhơn, 2 bài ca được cất lên với những ca sĩ tài tử, không phải là ca sĩ chuyên nghiệp nhưng các cô và ông Sơn Hải được hoan hô nhiệt liệt. 
 
Sau đó, đồng bào tham dự được mời dùng bữa trưa với những món ăn do các phu nhơn tự tay nấu lấy, nóng hổi vừa thổi vừa xơi, thức ăn sạch sẽ, ngon miệng. Thức ăn đầy bàn, người nào đến cũng được mời ở lại thưởng thức những món ăn ngon này.
  
Buổi văn nghệ có "lửa" của thế hệ thứ nhất, đồng bào hiện diện vui vẻ, lạc quan nhất là những người trẻ.
  
Người Việt gặp người Việt là điều tốt, nói tiếng Việt, nếu một người trẻ ra trường mà nói được nhiều thứ tiếng thì việc làm tốt hơn, lương cao hơn, nhất là không quên tiếng mẹ đẻ, làm ăn dễ dàng hơn, kết quả tốt đẹp hơn. Chúng tôi lúc nào cũng ngưỡng mộ những người tổ chức các sinh hoạt cuối tuần.
  
TIỄN NGƯỜI ĐI: NGÔ THỊ THU CÚC, CAO ĐÀI GIÁO
            
Chúng tôi vừa đi đám ma về, sao buồn quá?
            
Người vừa qua đời còn trẻ, số người đến tham dự đám ma 3 thế hệ, người già, người trẻ, tất cả đều mặc áo dài trắng. Tội nghiệp những đứa trẻ nhỏ, 7 tuổi cũng tham dự đám ma, tất cả 8 gia đình họ Ngô, chỉ trừ phu quân của người chết là họ Quách. Những đứa trẻ hồn nhiên, chạy nhảy xung quanh quan tài. Hoa và trái cây như rừng, vừa làm lễ xong, tất cả đang ăn trưa. Chồng của người qua đời, con mắt thụt vào hình như thiếu ngủ, mặt mày bơ phờ. Đâu có ai ngờ người bệnh chỉ phát bệnh mới có mấy tháng thì qua đời.
 
ĐẠI LỄ VU LAN
            
Là Phật tử, dù bận rộn thế nào đến ngày lễ Vu Lan là phải về chùa để cầu nguyện cho ông bà của mình sống lâu trăm tuổi, nếu ông bà, cha mẹ qua đời thì cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ của mình sớm tiêu diêu nơi Miền Cực Lạc.
            
Chùa Tất Đạt Đa, 807 South Date Avenue, Anaheim, CA 92804, điện thoại: 714- 418-8793, Thượng Tọa Thích Châu Thiện họp lại để bàn về việc tổ chức lễ Vu Lan vào thứ bảy ngày 30/8/2025.
 
Chùa Tất Đạt Đa, 807 South Date Avenue, Anaheim, CA 92804, Thượng Tọa Thích Châu Thiện họp Phật tử về việc tổ chức lễ Vu Lan. (Hình: Christina Lê).
  
Hơn 20 Phật tử ngồi quây quần bên nhau, bàn luận cho đại lễ Vu Lan sắp tới. Phật tử Lê Khoa đề cử làm trưởng ban tổ chức nhưng vợ chồng Lê Khoa từ chối. Phật tử nào cũng không nhận lời làm trưởng ban tổ chức.
  
Chương trình lễ sẽ có nhiều ca sĩ, tài tử tham gia. Chùa đang trùng tu, xây thêm phòng ốc. Phòng để thờ các vong linh, hoa tươi rực rỡ.
 
Thượng Tọa Thích Châu Thiện, trụ trì chùa Tất Đạt Đa. (Ảnh: Christina Lê)
 
Trước chùa tượng Phật rất đẹp, cây cỏ xanh tươi. Chùa ở ngay góc đường Dale, nhiều chỗ đậu xe. Cuối tuần, đệ tử về chùa chừng 80- 100 người đậu xe ngoài đường, không làm phiền hàng xóm. Chùa nhỏ, hàng xóm tốt, Phật tử yêu thương nhau, không khí lúc nào cũng vui, đầm ấm.
 
Mong quý đồng hương về chùa thứ bảy, ngày 30/8/2025, tham dự đại lễ Vu Lan. Nếu quý đồng hương muốn biết thêm chi tiết về buổi lễ nói trên, xin gọi cho Thượng Tọa Thích Châu Thiện, 714-418-8793.
  
Ngoài chùa Tất Đạt Đa, chúng tôi đã nhận được thông báo của các chùa sau về Đại Lễ Vu Lan:
 
1/ CHÙA PHỔ ĐÀ: 11am, Chủ Nhật, August 24, 2025
5110 W Hazard Avenue, Santa Ana, 92703
HT Sakya Trí Tuệ (714-554-9785)
 
2/ CHÙA DIỆU PHÁP: 10:45AM, Chủ Nhật, August 31, 2025
311 E Mission Road, San Gabriel, 91776
HT Thích Viên Lý (626-800-9081)
 
3/ CHÙA KHÁNH HỶ: 10AM, Chủ Nhật, September 7, 2025
10502 Orangewood Ave, Garden Grove, 92840
TT. Thích Pháp Tánh (714-333-8924)
 
4/ CHÙA DIỆU PHÁP LIÊN HOA: 10AM, Chủ Nhật, September 7, 2025
122 W. Ball Road, Anaheim, CA 92805
Viện Chủ Thích Liễu Nguyên (714-360-9238)
 
5/ CHÙA HƯƠNG TÍCH:
3 ngày (12,13 & 14 tháng 9, 2025)
Ni sư Thích Nữ Minh Từ
(714-554-7837)
  
Kính chúc quý Phật tử mùa lễ Vu Lan 2025 an lạc, mãn niệm báo ân, viên thành hiếu đạo.
  
Orange County, 8/2025
KIỀU MỸ DUYÊN

