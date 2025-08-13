Đôi nét giới thiệu về Gia Đình Thiền Thực Nghiệm

Trong chương trình Giáo Dục Cộng Đồng (Community Education) Gia Đình Thiền Thực Nghiệm được trường University of the West (Đại Học Tây Lai) công nhận là lớp học “Non-Credit” theo chương trình mở rộng ngoại khoá.
Trường UWest toạ lạc tại TP Rosemead-California do cố Đại Sư Tinh Vân sáng lập và cũng là chi nhánh của Phật Quang Sơn Đài Loan. Đại Học West gồm nhiều phân khoa và đặc biệt phân khoa “Chaplaincy-Tuyên Uý PG” là phân khoa đầu tiên cấp Tiến Sỹ (PH.D Program) tại Hoa Kỳ. Ngoài phân khoa Chaplaincy, trường đại học còn các phân khoa khác như Tâm Lý PG, Triết học PG, Tâm Lý, Tôn Giáo Học, Thương Mại và Anh Ngữ…
“Thiền Thực Nghiệm” ban đầu được giảng viên Thích Thiện Trí (cựu giảng viên đại học Xavier và Loyola New Orleans_LA) ký họp đồng cùng trường UWest (University of the West) và là lớp học ngoại khoá (Non-Credit class).
Khi còn giảng dạy tại đại học Loyola tại TP New Orleans, Thầy Thiện Trí đã tạo một hiệu ứng mạnh từ lớp dạy này và được trường chuyển thẳng thành lớp Credit (lớp học chính thức) cho sinh viên hệ Cữ Nhân (Undergraduate Class).
Hiện tại, các lớp Thiền Thực Nghiệm Gia Đình Thiền Thực Nghiệm) đã hoạt động được 2 năm qua tại Miền Nam California và lớp mượn chi nhánh để giảng dạy các lớp học tại TP Anaheim, Trung Tâm Thiền Phật Giáo Sri Lanka.
Trong buổi lễ Bế Mạc của Gia Đình Thiền Thực Nghiệm vừa qua, Dr. Laura Thuý Loan có phát biểu như sau:
“TL xin kính chào tất cả chư tôn đức Tăng Ni, Xin kính chào Cô Viện trưởng Tạ Minh Hoa, TL cũng xin kính chào tất cả sinh viên của GĐ Thiền Thực Nghiệm.
TL xin tường trình sự sinh hoạt của GĐ Thiền Thực Nghiệm, lớp Thiền hệ giáo dục cộng đồng, trực thuộc the University of the West, dưới sự hướng dẫn của Sư Giảng Viên Thích Thiện Trí.
Lớp học đầu tiên khai trương và tốt nghiệp tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, năm 2023. Hai lớp kế tiếp tốt nghiệp tổ chức tại trường Uwest. Khóa thứ tư tốt nghiệp được tổ chức tại Thiền Viện Sri Lanka, Covina. Và Khóa thứ 5, GĐ thiền Thực Nghiệm rất hân hạnh để đón tiếp quý vị nơi đây cho buỗi lễ tốt nghiệp này.
Với quá trình hoạt động: 2 tháng khai giảng một lớp mới cho Thiền Căn Bản. Bắt đầu từ 2023 cho đến nay đã được 2 năm, GĐ Thiền Thực Nghiệm đã khai giảng được 12 lớp căn bản.
Sau căn bản là lớp Trung Cấp, và sau Trung Cấp là lớp Nghiên Cứu, Gia Đình Thiền Thực Nghiệm song song luôn có 3 lớp. Như vậy trong 2 năm qua, GĐ
Thiền có 36 lớp với trung bình 15 Thiền sinh một lớp. Trong sự năng nổ của Thầy Thiện Trí, GD TTN đã đào tạo được 200 sinh viên trong hệ giáo dục cộng đồng dưới mái nhà GD TTN, trong đó có 30 sinh Viên xuất sắc đã xong lớp cuối của Thiền Nghiên Cứu.
Với sự thành công này, GD TTN ước mong được sự tiếp tục ủng hộ của trường UWest, đặc biệt là cô Viện trưởng Tạ Minh Hoa. Tuy nhiên, GD Thiền Thực Nghiệm vẫn cố gắng hơn nữa để đáp ứng lại sự tin tưởng quý báu của công đồng người Việt mình, đăc biệt là Orange County.
Xuất thân từ trường Uwest, Thúy Loan Tốt nghiệp Ph.D năm 2019, Thúy Loan tham gia GD TTN, và luôn đi bên cạnh Thầy Thiện Trí, mong sự thành công đến với Thầy cũng như trường Uwest.
Thúy Loan xin cám ơn quý vị đã lắng nghe.”
Mọi thông tin liên lạc các lớp Thiền Thực Nghiệm:
1. Tel: 626-866-1653
2. Email: [email protected]
3. Web: thientrilieuuwest.education
Gửi ý kiến của bạn