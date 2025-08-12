Trump Gia Tăng Áp Lực, Mexico Dẫn Độ Thêm 26 Tội Phạm Ma Túy Sang Mỹ,

Theo yêu cầu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Mexico đã bàn giao 26 tội phạm băng đảng, trong đó có các nhân vật chủ chốt thuộc Jalisco New Generation và Sinaloa. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(MEXICO CITY, ngày 12 tháng 8, Reuters) – Trump liên tiếp gia tăng áp lực, buộc Mexico mạnh tay diệt trừ các băng đảng ma túy. Hôm thứ Ba, chính quyền Mexico đã giao hơn hai chục thành viên băng đảng sang Hoa Kỳ. Theo thông cáo của Văn phòng Công tố và Bộ An ninh Mexico, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã đề nghị dẫn độ 26 người bị phía Mỹ truy nã vì dính líu đến hoạt động buôn bán ma túy, đồng thời cam kết sẽ không thi hành án tử hình đối với họ.

Đây là đợt dẫn độ hàng loạt thứ hai mà Mexico thực hiện trong năm nay. Vào tháng 2, chính quyền Mexico đã bàn giao cho Hoa Kỳ 29 người được cho là cầm đầu các băng đảng tội phạm. Hành động này đã làm dấy lên tranh cãi về tính chính đáng và căn cứ pháp lý của việc đưa công dân Mexico ra xét xử ở nước ngoài.

Quyết định mới của Tổng thống Claudia Sheinbaum hé lộ tình thế khó xử mà bà đang đối mặt: một mặt phải xoa dịu sức ép từ Trump, mặt khác vẫn phải bảo vệ chủ quyền và tránh cơ nguy Mỹ tự ý đưa quân sang Mexico.

Theo thông cáo của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Mexico, trong số các tội phạm bị dẫn độ trong đợt thứ hai có những nhân vật “cộm cán” thuộc các băng đảng Jalisco New Generation và băng đảng Sinaloa – hai tổ chức tội phạm lớn và tàn bạo nhất Mexico.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Mexico Ronald Johnson cho biết: “Đây là một minh chứng nữa cho thấy sức mạnh khi hai chính phủ cùng hợp tác chống lại bạo lực và tình trạng tội phạm sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Những kẻ trốn chạy giờ sẽ phải đối mặt với công lý tại tòa án Hoa Kỳ. Và nhờ vậy, người dân cả hai nước sẽ được an toàn hơn.”

Tổng thống Trump đã nhiều lần đòi áp thuế lên hàng hóa Mexico, gây áp lực buộc họ phải tìm cách giải quyết vấn nạn fentanyl. Ông cho rằng Mexico chưa đủ mạnh tay trong việc trấn áp các băng đảng ma túy. Tuần trước, Trump ra lệnh cho Ngũ Giác Đài chuẩn bị các kế hoạch hành động chống lại những băng đảng đã bị Hoa Kỳ liệt vào danh sách “các tổ chức khủng bố toàn cầu.”

Về phía mình, Tổng thống Sheinbaum cho biết Hoa Kỳ và Mexico đang tiến gần tới một thỏa thuận an ninh để mở rộng hợp tác trong cuộc chiến chống các băng nhóm tội phạm, nhưng bà dứt khoát từ chối gợi ý từ phía chính quyền Trump về việc cho Hoa Kỳ đưa quân sang và hoạt động trên lãnh thổ Mexico.