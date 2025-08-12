Hôm nay,  

Tòa Bạch Ốc: Người Vô Gia Cư Không Nghe Lời Trump Sẽ Bị Bỏ Tù

12/08/202520:35:00(Xem: 47)

Skärmbild 2025-08-13 053538
Trump đã ra lệnh trấn áp tội phạm và xóa bỏ các khu lều trại vô gia cư ở Washington, D.C., cảnh báo sẽ phạt tiền hoặc bỏ tù những ai không nghe lời. (Nguồn: chụp lại từ YouTube)

 

 

(WASHINGTON, ngày 12 tháng 8, Reuters) – Hôm Thứ Ba, Tòa Bạch Ốc cho biết những người vô gia cư tại Washington, D.C. có thể bị tống vào tù nếu không tuân thủ kế hoạch của Tổng thống Donald Trump nhằm dọn dẹp các khu lều trại và ngăn chặn tội phạm.

 

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt cho biết: “Chúng tôi sẽ đưa ra lựa chọn cho họ: rời khỏi lều trại, vào trung tâm tạm trú, được hỗ trợ cai nghiện hoặc chăm sóc sức khỏe tâm thần. Nếu không chấp hành, họ sẽ bị phạt tiền hoặc ngồi tù.

 

Leavitt nói thêm rằng chính quyền đang tìm cách đưa người vô gia cư “ra xa thủ đô.” Từ tháng 3 năm 2025, Cảnh Sát Công Viên Hoa Kỳ (U.S. Park Police) đã gỡ bỏ 70 khu lều trại vô gia cư tại các công viên thuộc chính phủ liên bang và dự kiến sẽ dẹp xong hai khu cuối cùng trong thành phố vào cuối tuần này.

 

Andy Wassenich, Giám đốc chính sách của Miriam’s Kitchen, tổ chức chuyên giúp đỡ người vô gia cư, cho biết nhóm của ông đang đi từng nơi để cảnh báo người dân. Hiện vẫn còn nhiều người chưa rõ điều gì sẽ xảy ra.

 

Wassenich khuyên: “Hãy vào trung tâm tạm trú nếu có thể. Nếu có người thân hoặc bạn bè cho ở cùng, hãy tránh xa đường phố, tìm nơi an toàn và liên lạc với chúng tôi để được giúp đỡ.

 

Trên mạng xã hội, Trump hô hào đòi xóa sổ tình trạng vô gia cư ở Washington, rồi công bố quyết định chưa từng có: tạm thời tiếp quản Sở Cảnh Sát Đặc Khu Columbia, khai triển 800 lính Vệ Binh Quốc Gia và 500 đặc vụ liên bang vào chiến dịch trấn áp tội phạm.

 

Là một tỷ phú bất động sản, Trump cho rằng người vô gia cư “đang tràn ngập” thủ đô cùng với “các băng nhóm bạo lực và tội phạm khát máu, mấy đám thanh niên lôm côm, đàn đúm, và những kẻ nghiện ngập mất trí.

 

Trump còn ví von chiến dịch này cũng giống như cách chính quyền của ông siết chặt an ninh biên giới Hoa Kỳ – Mexico.

 

Tình trạng vô gia cư vốn là vấn đề nhức nhối bấy lâu trên khắp Hoa Kỳ. Theo phúc trình của Bộ Gia Cư (HUD) gửi Quốc Hội, năm 2024, chỉ trong một đêm thăm dò đã ghi nhận được số người vô gia cư đạt mức kỷ lục với hơn 771,000 người (gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em).

 

Riêng tại Washington, HUD ước tính có 5,616 người vô gia cư, tăng 14.1% so với năm trước. Với dân số chỉ hơn 700,000 người, thành phố này đứng thứ 16 trong danh sách 20 đô thị có nhiều người vô gia cư nhất, sau các thành phố lớn như New York, Los Angeles, Chicago, Seattle và Denver.

 

Nhưng nếu tính theo tỷ lệ dân số, Đặc Khu Columbia lại dẫn đầu cả nước, với 83 người vô gia cư trên mỗi 10,000 dân.

 

Tối Thứ Hai (11/8), 850 cảnh sát và nhân viên liên bang cùng tiến hành bố ráp, bắt giữ 23 người. Dù vậy, theo Tòa Bạch Ốc, những người vô gia cư hầu như không bị ảnh hưởng.

 

Theo Đạo Luật Home Rule, Đặc Khu Columbia có chính quyền được bầu nhưng Quốc Hội nắm quyền cao nhất. Trump đã bỏ qua chính quyền thành phố, tuyên bố “tình trạng khẩn cấp an toàn công cộng” và sử dụng điều khoản đặc biệt để tiếp quản Sở Cảnh Sát trong 30 ngày khi có tình huống khẩn cấp.

 

Tối Chủ Nhật, một số nhân viên liên bang xuất hiện tại Union Station (nơi thường tập trung nhiều người vô gia cư) và hỏi chuyện một người đang đứng ở đó. Sau khoảng 15 phút, nhóm viên chức này lặng lẽ rời đi.

 

Jacob Adams, một nhà hoạt động thuộc FLARE USA (nhóm công khai phản đối Trump), kể rằng các nhân viên liên bang không xua đuổi ai, còn bảo mọi người có thể ở lại qua đêm. Adams nói: “Tôi không rõ đó là màn thị uy hay chỉ để chụp ảnh tuyên truyền. Nhưng nó không có vẻ gì là mạnh tay.

 

Wassenich hôm Thứ Ba cho hay, cho đến thời điểm này, vẫn chưa thấy lực lượng an ninh tăng cường đả động gì đến người vô gia cư. Ông nói: “Nếu họ bị vướng vào những việc khác thì vẫn có thể bị dí bắt. Những chiếc lều vẫn còn nguyên, và mọi người vẫn ngả lưng trên bất cứ băng ghế nào.

 

