Bản Tin Cà-Phê Sáng Thứ Ba 12/8

Trump Chính Thức Tấn Công DC, Dọa Thâu Tóm Các Bang Dân Chủ

Trump Lại Hoãn Thuế Trung Quốc Thêm 90 Ngày

Ca sĩ Madona Khẩn Cầu Đức Giáo Hoàng Leo Thăm Gaza Trước Khi Quá Muộn

Zelenskyy: Putin Không Có Ý Định Chấm Dứt Chiến Tranh

Lạm Phát Không Đổi Trong Tháng 7, Nhưng Có Chiều Hướng Tăng 3.1%

Nổ Súng Ở Texas, Ba Người Chết, Nghi Can Bị Bắt

Công Dân Mỹ Bị ICE Bắt, Không Cho Uống Nước 24 Giờ

Elon Musk Dọa Kiện Apple

Taylor Swift Giới Thiệu Album Mới ‘The Life Of A Showgirl’

Khi Tổng thống Trump chính thức khơi màn cuộc chiến với District Of Columbia vào thứ Hai 11/8, ông ta cũng đã ra hiệu rằng có thể thử mở rộng nỗ lực kiểm soát liên bang sang các thành phố khác do Đảng Dân Chủ lãnh đạo. Trump viện dẫn những gì ông ta cho là tội phạm và tình trạng ô nhiễm ngoài tầm kiểm soát.

Trong một cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc, Trump phát biểu sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp về an toàn công cộng tại D.C. và sau đó sẽ nắm quyền kiểm soát liên bang đối với Sở Cảnh Sát Thủ đô. Trump đã ra lệnh khai triển 800 lính Vệ Binh Quốc Gia để hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật địa phương và liên bang như một phần của nỗ lực trấn áp tội phạm.

“Chúng ta cũng có những thành phố khác đang tệ. Rất tệ. Hãy nhìn Chicago, nó tệ đến mức nào. Hãy nhìn Los Angeles, nó tệ đến mức nào,” Trump nói. “New York có vấn đề. Và dĩ nhiên, còn có Baltimore và Oakland nữa, chúng ta thậm chí không nhắc đến nữa. Họ đã đi quá xa rồi. Chúng ta sẽ không để mất các thành phố của mình vì chuyện này. Và điều này sẽ còn đi xa hơn nữa. Chúng ta đang bắt đầu rất quyết liệt với D.C., và chúng ta sẽ dọn dẹp nó rất nhanh.”

Dữ liệu tội phạm của FBI công bố đầu tháng này cho thấy phạm pháp bạo lực trên toàn quốc đã giảm khoảng 4,5% vào năm 2024 so với năm 2023. Dữ liệu từ D.C. cho thấy tội phạm bạo lực trong thành phố năm 2025 đã giảm so với năm 2024 và ở mức thấp nhất trong nhiều năm.

Những bình luận của tổng thống được đưa ra ở cùng buổi họp báo mà giám đốc FBI của ông, Kash Patel, đã tuyên bố rằng tỷ lệ giết người đang trên đà giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử hiện đại.

Thị trưởng D.C., bà Muriel Bowser trong buổi họp báo hôm thứ Hai đã nói bà không được báo trước về kế hoạch của Trump nhằm nắm quyền kiểm soát sở cảnh sát thành phố, và bà tin Trump sẽ thực hiện điều đó, “Tòa Bạch Ốc sẽ triển khai Vệ Binh Quốc Gia,” Bowser nói.

“Mặc dù hành động này hôm nay gây bất ổn và chưa từng có tiền lệ, nhưng tôi không thể nói rằng chúng ta hoàn toàn bất ngờ khi xét đến một số lời lẽ trong quá khứ,” bà Bowser phát biểu tại một cuộc họp báo.

Thời gian qua, truyền thông loan tin số phiếu thăm dò ủng hộ Donald Trump bắt đầu giảm xuống vào khoảng thời gian ông triển khai quân đội đến Los Angeles. Một số đảng viên Dân Chủ đã nhanh chóng bác bỏ các tuyên bố của chính quyền Trump, xem đó là một “sự đánh lạc hướng” khỏi những chủ đề tiêu cực hướng đến tổng thống thời gian gần đây.

Hàng ngàn người đã tập trung đến Washington DC chiều Thứ Hai 11/8 để biểu tình phản đối Trump thâu tóm DC và triển khai Vệ Binh Quốc Gia. Cuộc biểu tình do nhóm FREE DC tổ chức. Người biểu tình yêu cầu hai điều: rút lại Vệ Binh Quốc Gia và công bố hồ sơ Epstein. Họ cầm bảng có in chữ “Free DC”; “Trump Must Go Now” và hô vang “Chúng ta sẽ giành lại thành phố từ tay Trump!”

“Nếu nền kinh tế mà ông hứa sẽ thúc đẩy đang trì trệ, giá cả leo thang... Nếu những cuộc chiến mà ông đã thề sẽ chấm dứt - 'rất nhanh chóng' - vẫn đang diễn ra... Nếu ông tiếp tục che giấu hồ sơ Epstein và đưa ra lời ân xá cho đồng phạm của ông ta... thì ông cần một sự đánh lạc hướng LỚN!" cựu cố vấn Tòa Bạch Ốc của Tổng thống Obama, David Axelrod, đã đăng trên X. “Giới thiệu với các bạn... Vụ thâu tóm DC!!”

Chính quyền Tổng thống Trump một lần nữa hoãn thời hạn tăng thuế quan đối với hàng nhập cảng từ Trung Quốc trong bối cảnh các cuộc thảo luận giữa hai bên vẫn đang tiếp tục. Thời han mới là ngày 10/11/2025.

Trump tuyên bố trên Truth Social Meida, ghi thêm là “tất cả các điều kiện khác của thỏa thuận sẽ vẫn giữ nguyên” khi chỉ còn vài giờ nữa là đến hạn chót áp dụng chính sách thuế mới lên Trung Quốc. Sắc lệnh mới của Trump cho biết Trung Quốc đang thực hiện “những bước đi đáng kể” để giải quyết các mối quan ngại của Mỹ về “các vấn đề kinh tế và an ninh quốc gia.” Cùng lúc đó, Bắc Kinh cũng tuyên bố gia hạn thỏa thuận cuộc chiến thương mại, theo NPR.

Quyết định gia hạn này sẽ cho hai quốc gia thêm 90 ngày để giải quyết những bất đồng về một loạt vấn đề khi Trump tìm cách định hình lại nền kinh tế toàn cầu theo hướng đưa ngành sản xuất trở lại Hoa Kỳ. Lệnh gia hạn cũng diễn ra khi Hoa Kỳ một mặt thì công bố một số hiệp định thương mại với các quốc gia bao gồm Hàn Quốc và Nhật Bản, mặt khác lại áp đặt mức thuế quan cao đối với một số quốc gia. Ví dụ, Trump tăng thuế quan của Hoa Kỳ lên 50% đối với hàng xuất khẩu của Ấn Độ sang Hoa Kỳ vào cuối tháng Tám, do quốc gia này tiếp tục mua dầu của Nga.

Trong một tuyên bố kèm theo sắc lệnh hành pháp, Tòa Bạch Ốc cho biết chính quyền sẽ tiếp tục “đàm phán liên tục” với Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, để “giải quyết các tranh chấp thương mại và củng cố quan hệ kinh tế.”

Tòa Bạch Ốc cho biết thêm, “mỗi vòng đàm phán với Trung Quốc đều dựa trên sự hỗ trợ lẫn nhau, qua đó củng cố hơn nữa hợp tác kinh tế.”

Cuộc chiến thương mại thuế quan giữa Trump và Trung Quốc bắt đầu chỉ vài ngày sau khi ông tái nhậm chức. Đầu tháng Hai, Trump áp thuế 10% lên tất cả hàng nhập cảng từ Trung Quốc, và Trung Quốc nhanh chóng đáp trả bằng mức thuế cao hơn. Sau đó, vào ngày 2/4, Trump tuyên bố sẽ áp thuế 34% lên Trung Quốc. Một tuần sau, sau khi Trung Quốc tăng thuế đối với hàng hóa Mỹ lên 84%, Trump phát biểu trên Truth Social: “Dựa trên sự thiếu tôn trọng mà Trung Quốc đã thể hiện với thị trường thế giới, tôi tăng mức thuế mà Hoa Kỳ áp lên Trung Quốc lên 125%, có hiệu lực ngay lập tức.” Điều đó đã nâng tổng mức thuế của Hoa Kỳ đối với hàng hóa Trung Quốc lên 145% so với mức thuế 125% mà Trung Quốc áp lên hàng hóa Mỹ, tương đương với một lệnh cấm vận thương mại song phương.

Để xoa dịu, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer đã gặp gỡ các đối tác Trung Quốc tại Geneva vào đầu tháng Năm. Sau các cuộc đàm phán đó, cả hai nước đã giảm thuế quan 115% trong 90 ngày, xuống còn 30% đối với hàng hóa Trung Quốc và 10% đối với hàng hóa Hoa Kỳ.

Nhưng vài tuần sau, Trump lại phát biểu trên Truth Social: “Trung Quốc, có lẽ không có gì ngạc nhiên đối với một số người, ĐÃ VI PHẠM HOÀN TOÀN THỎA THUẬN VỚI CHÚNG TÔI.” Quan chức Hoa Kỳ sau đó tiết lộ lý do là Trung Quốc “chậm trễ” trong việc cung cấp đất hiếm. Bessent và Greer phải gặp lại các đối tác của họ, cụ thể là Phó Thủ tướng Trung Quốc He Lifeng, tại London vào giữa tháng Sáu. Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cũng tham gia các cuộc đàm phán đó, và đã đưa ra những tuyên bố tích cực.

Nữ ca sĩ Madonna viết trên Instagram hôm Thứ Hai 12/8, ngỏ lời khẩn xin Đức Giáo Hoàng Leo đến thăm Gaza giữa lúc cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra, cầu xin ngài “mang ánh sáng của Người đến với trẻ em trước khi quá muộn.”

“Là một người mẹ, tôi không thể chịu đựng được khi chứng kiến cảnh những đứa trẻ phải chịu đựng đau khổ. Trẻ em trên thế giới thuộc về tất cả mọi người. Ngài là người duy nhất trong chúng ta không thể bị từ chối nhập cảnh,” nữ ca sĩ Madonna viết. “Chính trị không thể tạo ra sự thay đổi. Chỉ có ý thức mới có thể. Vì vậy, tôi đang tìm đến một Người mà Chúa đã chọn.”

Trong nhiều tháng qua, các tổ chức viện trợ nhân đạo và các cơ quan quốc tế đã cảnh báo về khủng hoảng thực phẩm nghiêm trọng ở Gaza và một nạn đói “sắp xảy ra” ở một số khu vực của Dải Gaza. Một phúc trình vào cuối tháng Bảy từ Integrated Food Security Phase Classification, tổ chức sáng kiến toàn cầu theo dõi nạn đói, cho biết “kịch bản tồi tệ nhất về nạn đói đang diễn ra ở Dải Gaza” và “khả năng nhận lương thực, các mặt hàng và dịch vụ thiết yếu khác đã giảm xuống mức chưa từng có.”

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm Thứ Ba 12/8 tuyên bố rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang chuẩn bị cho “các hoạt động tấn công mới” bất chấp hội nghị thượng đỉnh hòa bình sắp diễn ra vào thứ Sáu tại Alaska và trong bối cảnh dường như Nga đã đạt được những thành công đáng kể trên tiền tuyến ở miền Đông Ukraine.

“Nếu ai đó đang chuẩn bị cho hòa bình, thì đó không phải là việc họ đang làm,” Tổng thống Zelenskyy nói. Ông tuyên bố Kiev sẽ không nhượng bất kỳ lãnh thổ nào cho Nga, sẽ không từ bỏ tham vọng NATO và sẽ không cho phép bất kỳ hạn chế nào đối với lực lượng vũ trang của mình.

Cảnh báo của tổng thống Ukraine đưa ra khi quân đội Nga đã vượt qua một khu vực mặt trận phía Bắc thành phố phòng thủ quan trọng Pokrovsk, ở phía Đông của Ukraine, và tiến vào ít nhất sáu dặm về phía thị trấn Dobropillia.

Các cuộc giao tranh ở tiền tuyến, các cuộc không kích bằng máy bay không người lái, hỏa tiễn tầm xa vẫn đang diễn ra khi Hoa Kỳ và Nga chuẩn bị cho cuộc họp vào thứ Sáu. Một nguồn tin trong văn phòng của Tổng thống Zelenskyy nói với ABC News hôm Thứ Hai rằng “mọi thứ vẫn còn rất mong manh. Ukraine dự trù sẽ không tham dự.”

Zelenskyy và các quan chức của ông đã tiến hành một cuộc tấn công ngoại giao trước cuộc họp, tìm cách củng cố sự ủng hộ của thế giới đối với các yêu cầu chính của Ukraine trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Donald Trump vào hôm Thứ Hai bày tỏ tự tin trước truyền thông: “Và vào cuối cuộc họp đó, có lẽ trong hai phút đầu tiên, tôi sẽ biết chính xác liệu một thỏa thuận có thể đạt được hay không.”

Khi được hỏi làm thế nào ông biết liệu một thỏa thuận có khả thi hay không, tổng thống trả lời: “Bởi vì đó là công việc của tôi. Tôi đưa ra các thỏa thuận.”

Cục Thống kê Lao động (BLS) gửi phúc trình hôm thứ Ba 12/8 cho biết tốc độ lạm phát tiêu dùng không thay đổi trong tháng 7, do giá thực phẩm và năng lượng vẫn ở mức thấp. Tuy nhiên, một đánh giá không bao gồm các danh mục này có xu hướng biến đổi mạnh hơn, cho thấy tỷ lệ lạm phát đang tăng, kết quả của nền kinh tế Hoa Kỳ đang bị cản trở bởi áp lực giá cả gia tăng trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump thúc đẩy thuế quan.

Phúc trình này được đưa ra vào buổi sáng sau khi Trump bổ nhiệm E.J. Antoni, trưởng kinh tế của Heritage Foundation cực hữu, làm người đứng đầu cơ quan này sau khi ông sa thải bà Erika McEntarfer, viên chức cao cấp của BLS hồi đầu tháng, cáo buộc không bằng chứng rằng bà thao túng dữ liệu việc làm. Việc Trump sa thải bà Erika McEntarfer làm cho các kinh tế gia lo ngại, những người cho rằng điều này có thể ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của dữ liệu của Bộ Lao Động. Mặc dù dữ liệu thường xuyên được điều chỉnh, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy những thay đổi này mang động cơ chính trị.

Người phát ngôn của BLS cho biết phúc trình Chỉ số Giá Tiêu dùng hôm thứ Ba, đo lường mức tăng trưởng giá cả mà người tiêu dùng phải trả, sẽ không bị ảnh hưởng từ việc Trump sa thải bà McEntarfer.

Theo NBC News, Donald Trump hiện rất quan tâm vào dữ liệu lạm phát và việc làm trong bối cảnh ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy chiến lược thuế quan chưa từng có của ông đang gây rối loạn nền kinh tế. Mặc dù Trump luôn khẳng định thuế quan thương mại đang giúp Hoa Kỳ trở nên “mạnh mẽ và giàu có,” nhưng chỉ số tăng trưởng việc làm gần đây không cho thấy điều đó.

Giữa lúc đó, tác động của chính sách thuế quan lên giá tiêu dùng dường như còn rõ rệt hơn. Một số nhà kinh tế hiện đang đưa ra viễn cảnh rằng thuế quan đang đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ đến tình trạng đình lạm, khi thị trường việc làm suy yếu ngay cả khi giá cả tăng tốc. Đây được coi là một trong những kịch bản tồi tệ nhất đối với Cục Dự trữ Liên bang, cơ quan được Quốc Hội giao nhiệm vụ giữ cả tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ lạm phát ở mức thấp. Chủ tịch Fed Jerome Powell đã ám chỉ rằng nếu không có thuế quan của Trump, Fed đã có thể hạ lãi suất ngay từ bây giờ để giúp việc vay vốn trong nền kinh tế trở nên rẻ hơn và từ đó giúp thúc đẩy việc làm.

Trong điều kiện hiện tại, với áp lực giá cả gia tăng, việc cắt giảm lãi suất trở nên khó khăn hơn.

Tỷ phú SpaceX, Tesla và sở hữu chủ của mạng xã hội X (Twitter cũ) Elon Musk cho biết ông dự tính kiện Apple vì không đưa X và ứng dụng chatbot trí tuệ nhân tạo Grok vào danh sách các ứng dụng được đề xuất hàng đầu trên App Store. Grok vốn là sản phẩm của công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo xAI của Musk.

Musk đăng trên X vào cuối ngày thứ Hai, nói rằng: “Này @Apple App Store, tại sao các bạn lại từ chối đưa X hoặc Grok vào mục 'Phải có' khi X là ứng dụng tin tức số 1 thế giới và Grok là ứng dụng số 5? Các bạn đang chơi trò chính trị à? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Những người ham học hỏi đều muốn biết.”

“Apple đang hành xử theo cách khiến bất kỳ công ty AI nào ngoài OpenAI không thể đạt được vị trí số 1 trên App Store, đây là một hành vi vi phạm luật chống độc quyền rõ ràng. xAI sẽ có hành động pháp lý ngay lập tức,” Musk viết, và không cung cấp thêm chi tiết nào khác.

Apple vẫn chưa đưa ra bình luận, mặc dù công ty này đã phải đối mặt với nhiều cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền trong những năm gần đây. Theo ABC News, gần đây, một thẩm phán liên bang đã phát hiện Apple vi phạm lệnh cấm của tòa án trong vụ kiện chống độc quyền do nhà sản xuất Fortnite, Epic Games, đệ trình. Các cơ quan quản lý của Liên minh Châu Âu gồm 27 quốc gia đã phạt Apple 500 triệu euro vào tháng Tư vì vi phạm các quy tắc cạnh tranh bằng cách ngăn cản các nhà sản xuất ứng dụng giới thiệu cho người dùng các lựa chọn rẻ hơn bên ngoài App Store.

Tính đến sáng Thứ Ba 12/8, ứng dụng hàng đầu trên App Store của Apple là TikTok, tiếp theo là Tinder, Duolingo, YouTube và Bumble. ChatGPT của Open AI xếp thứ 7.

Một vụ nổ súng xảy ra bên ngoài siêu thị Target ở Austin, Texas hôm Thứ Hai, 11/8, dẫn đến ba người chết. Cảnh sát cho biết nghi can đã bị bắt giữ. Theo ABC đưa tin, giới chức nhận được lời trình báo liên quan tới vụ nổ súng tại một địa điểm trên đường Research Boulevard lúc 2 giờ 15 chiều. Khi cảnh sát tới hiện trường, đã có ba người bị thương do trúng đạn.

Nghi can là một người đàn ông 32 tuổi, đã ăn cắp một chiếc xe tại bãi đậu xe Target và bỏ trốn, cảnh sát cho biết. Một trong ba nạn nhân tử vong là chủ của chiếc xe bị cướp. Sau khi rời khỏi khu vực Target, nghi can gây ra một vụ đụng xe và tiếp tục cướp một chiếc xe khác tại một đại lý xe hơi, theo cảnh sát. Sở Cảnh Sát Austin APD đã lần ra nghi can ở khu vực phía Nam thành phố sau khi người này bước ra khỏi xe, và một nhân chứng đã gọi cảnh sát.

Cảnh sát đang điều tra sự việc.

Một công dân Hoa Kỳ bị Cảnh Sát Di Trú (ICE) tạm giữ, buộc tội cản trở công lực, kể lại với NBC Los Angeles rằng cô vẫn còn bị tổn thương và ám ảnh những gì đã xảy ra. Andrea Velez, một công dân Mỹ, ở trung tâm thành phố Los Angeles. Cô bị ICE tạm giam vào ngày 24/6 và bị buộc tội hành hung một nhân viên liên bang khi người này đang bắt giữ một nghi phạm.

Cô Velez, hiện đang làm điều phối viên sản xuất cho một công ty giày, nhớ lại cảnh nhìn thấy ICE nhìn thấy khi mẹ và chị của cô chở cô đến nơi làm việc.

“Sự việc như cảnh trong phim,” cô nói với NBC Los Angeles. “Họ chỉ sẵn sàng tấn công và đuổi bắt.”

Velez cho biết cô cảm thấy ai đó túm lấy mình và vật cô xuống đất. Cô cố gắng nói với viên cảnh sát mặc thường phục rằng cô là công dân Mỹ, nhưng người nói cô “đang cản trở việc anh ta đang làm, nên anh ta sẽ bắt tôi.”

“Đó là lúc tôi yêu cầu anh ta cho tôi xem ID và số hiệu của anh ta,” cô nói. “Tôi hỏi anh ta có lệnh bắt giữ không, và anh ta nói tôi không cần biết bất cứ điều gì về điều đó.”

Velez cho biết cô phủ nhận lời buộc tội sai trái của ICE và khẳng định mình là công dân Hoa Kỳ. Cô bị đưa đến một trại giam ở trung tâm thành phố Los Angeles, nơi cô trình bằng lái xe và thẻ bảo hiểm y tế, nhưng vẫn bị giam giữ. Velez cho biết cô đã ở trong trại giam hai ngày, không được uống bất kỳ loại đồ uống nào trong suốt 24 giờ. Velez nói điều này đã khiến cô bị chấn thương tâm lý và cô không thể trở lại làm việc.

Bộ Tư Pháp sau đó đã bác bỏ vụ án của cô mà không đưa ra ý kiến nào. Cơ quan này cũng không trả lời bình luận với truyền thông. Các luật sư của cô nói với NBC Los Angeles rằng họ đang tìm hiểu các lựa chọn pháp lý để kiện chính phủ liên bang.

Sau khi tiết lộ một chút với người hâm mộ bằng một bài viết khó hiểu trên mạng xã hội, ngôi sao nhạc pop đã công bố album thứ mười hai của mình trên trang web vào sáng sớm Thứ Ba 12/8. Trang web của Swift đã mở các đơn đặt hàng trước cho “The Life of A Showgirl” mà không có thông tin nào khác.

Ảnh đại diện trên mạng xã hội của Swift cũng được đổi thành hình chữ nhật màu xanh bạc hà với biểu tượng ổ khóa màu cam ở giữa. Đó là hình ảnh tương tự thay cho bìa album trên trang web của cô. Các đơn đặt hàng sớm sẽ được giao trước ngày 13/10 nhưng trang web cho biết đó “không phải là ngày phát hành” đồng thời cho biết thêm rằng ngày chính thức sẽ được công bố sau.

Trang web của Swift đã xuất hiện thông báo đếm ngược ba giờ trước khi tin tức được công bố. Người hâm mộ, vốn đã quen với việc Swift thường xuyên hé lộ album mới, háo hức thức đến 12 giờ 12 phút sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ. Theo truyền thông đưa tin, trang web dường như bị quá tải vì lượng truy cập sau khi thời gian đếm ngược kết thúc.

Trước đó, cùng ngày, chương trình Podcast Newheightshow trên Istagram đăng một video clip với khách mời là Taylor Swift và bạn trai của cô, Jason Kelce, giới thiệu một album đã được che mờ ảnh bìa. “Đây là album mới toanh của tôi, 'The Life of a Show Girl'” Swift nói.