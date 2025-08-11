Hôm nay,  

Trump Đề Cử Trưởng Kinh Tế Gia Heritage Lãnh Đạo Sở Thống Kê Lao Động

11/08/202521:36:00(Xem: 46)

 

Skärmbild 2025-08-12 063653
Tổng thống Trump đề cử E.J. Antoni, trưởng kinh tế gia của Heritage Foundation, làm Ủy viên Sở Thống Kê Lao Động, thay cho Erika McEntarfer vừa bị lột chức. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

 

 

(WASHINGTON, ngày 11 tháng 8, Reuters) – Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai tuyên bố sẽ đề cử kinh tế gia bảo thủ E.J. Antoni vào vị trí Ủy viên Sở Thống Kê Lao Động (Bureau of Labor Statistics, BLS). Quyết định này được đưa ra chỉ 10 ngày sau khi ông bất ngờ sa thải người tiền nhiệm vì bản phúc trình không tốt về thị trường việc làm, kèm theo cáo buộc (không có bằng chứng) rằng bà đã thao túng số liệu.

 

Antoni hiện là trưởng kinh tế gia tại Heritage Foundation ở Washington, nổi tiếng với lập trường chỉ trích BLS.

 

BLS là cơ quan thuộc Bộ Lao Động, chịu trách nhiệm công bố dữ liệu về tình hình việc làm và lạm phát hàng tháng, được các kinh tế gia, giới đầu tư và quyết sách gia theo dõi sát sao.

 

Những con số từ BLS có thể ngay lập tức tác động đến thị trường chứng khoán, trái phiếu và tiền tệ quốc tế. Trên mạng xã hội Truth Social, Trump cho biết: “Nền kinh tế của chúng ta đang phát triển mạnh, và E.J. sẽ bảo đảm số liệu được công bố TRUNG THỰC và CHÍNH XÁC.

 

Năm ngoái, Antoni từng viết trên New York Post rằng “Bộ Lao Động thời Biden–Harris như đang sống ở xứ sở thần tiên,” sau khi BLS công bố số liệu điều chỉnh giảm mạnh việc làm trong khoảng tháng 4/2023 đến tháng 3/2024.

 

Việc đề cử Antoni, người từng tham gia “Project 2025,” đã làm dấy lên nhiều lo ngại. Joe Brusuelas, trưởng kinh tế gia tại RSM US, nhận xét: “Đề cử ông này sẽ khiến nhu cầu sử dụng dữ liệu thống kê do các công ty tư nhân cung cấp tăng mạnh.

 

Alex Jacquez, Giám đốc chính sách của Groundwork Collaborative, mỉa mai Antoni là “kẻ nịnh nọt,” và cho rằng đây rõ ràng là “phá hoại tính độc lập của quy trình phân tích, khiến dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ bị mất sạch uy tín.

 

Nếu được Thượng Viện chuẩn thuận, Antoni sẽ nắm quyền lãnh đạo một cơ quan đang bị soi xét gắt gao vì chất lượng thống kê ngày càng giảm sút.

 

Việc Trump sa thải Erika McEntarfer, Ủy viên BLS do cựu Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm, vào ngày 1 tháng 8 càng khiến dư luận lo lắng về độ tin cậy của dữ liệu kinh tế liên bang. Quyết định sa thải diễn ra chỉ vài giờ sau khi BLS công bố phúc trình số việc làm mới trong tháng 7  thấp hơn nhiều so với dự đoán, đồng thời điều chỉnh số liệu việc làm cho tháng 5 và tháng 6 ở mức cao chưa từng có.

 

Cáo buộc vô căn cứ

 

Khi đưa ra quyết định lột chức McEntarfer, Trump cáo buộc bà đã cố tình thao túng số liệu việc làm vì động cơ chính trị, nhưng không có bằng chứng nào chứng minh điều này.

 

Trump thề thốt sẽ kiếm “người có năng lực và trình độ cao hơn nhiều” để lên thay. Theo Heritage Foundation, Antoni sở hữu bằng tiến sĩ kinh tế, từng là kinh tế gia tại Texas Public Policy Foundation và giảng dạy các môn kinh tế lao động, tiền tệ và ngân hàng.

 

Trước mắt, Antoni sẽ phải giải quyết những vấn đề tồn đọng của BLS: tỷ lệ phản hồi khảo sát suy giảm và khó khăn trong thu thập dữ liệu ở các chuỗi thống kê quan trọng, đặc biệt là về lạm phát.

 

Sung Won Sohn, giáo sư tài chính và kinh tế tại Đại học Loyola Marymount, nhận xét: “Có đầy đủ bằng cấp về kinh tế không có nghĩa là ông ấy am hiểu cách BLS tổng hợp dữ liệu và thực hiện các điều chỉnh hàng tháng. Rồi sẽ có những số liệu không hợp ý Tổng thống Trump; để coi tới lúc đó ông ấy giải thích thế nào và Trump phản ứng ra sao.

 

Phúc trình về việc làm phi nông nghiệp (nonfarm payrolls) của BLS hàng tháng mang đến bức tranh tổng thể về thị trường lao động Hoa Kỳ, với nhiều số liệu quan trọng: số việc làm mới, tỷ lệ thất nghiệp, số người tìm việc và nghỉ việc, mức lương bình quân mỗi giờ cũng như số giờ làm việc trung bình trong tuần.

 

Sau khi công bố, các số liệu sẽ được cập nhật hai lần để bổ sung dữ liệu khảo sát mới từ các công ty, xí nghiệp và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mùa vụ. Ngoài ra, còn có một đợt rà soát và điều chỉnh lớn hằng năm.

 

Về lạm phát, Chỉ số CPIPPI là bộ đôi đo lường lạm phát được tin cậy lâu nay – cung cấp hàng trăm điểm dữ liệu về biến động giá cả, từ trứng trong siêu thị đến hợp đồng bảo hiểm xe. Các quyết sách gia, nhất là Quỹ Dự Trữ Liên Bang, dựa nhiều vào các chỉ số này; CPI còn được dùng để tính toán mức tăng trợ cấp An Sinh Xã Hội hằng năm cho người hưu trí.

 

Trong nhiều năm, BLS phải hoạt động với nguồn ngân sách eo hẹp qua các đời tổng thống (dù là đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ). Thêm vào đó, Tòa Bạch Ốc dưới thời Trump tiến hành chiến dịch cắt giảm mạnh chi tiêu và sa thải hàng loạt nhân viên liên bang nhằm tái cấu trúc bộ máy chính phủ, khiến việc thu thập dữ liệu cho một số hạng mục CPI tại nhiều khu vực bị đình chỉ.

 

Trước tình trạng đó, BLS phải sử dụng phương pháp imputation (ước lượng số liệu thay thế) để lấp đầy dữ liệu bị thiếu. Tỷ lệ giá cả được ước tính thay vì thu thập thực tế đã tăng gấp hơn ba lần trong năm nay, lên tới 35%.

 

Erica Groshen, cựu Ủy viên BLS dưới thời Tổng thống Barack Obama và những tháng đầu của nhiệm kỳ Trump, bày tỏ lo ngại: “Với tình hình cắt giảm nhân sự như vậy, tôi lo rằng sẽ có những việc không thể hoàn thành đúng tiến độ, và những sai lạc và lỗi sẽ bắt đầu len lỏi vào các bản phúc trình.

(HOA KỲ, ngày 11 tháng 8, Reuters) – Nhiều vụ nổ liên tiếp tại một nhà máy của U.S. Steel ở gần thành phố Pittsburgh đã khiến ít nhất một người thiệt mạng, mười người khác bị thương và một người vẫn đang mất tích. Các đội cứu nạn đang đào bới trong đống đổ nát để tìm kiếm người này.

Aceh là tỉnh duy nhất ở Indonesia được phép áp dụng phiên bản luật Hồi giáo, cho phép phạt đến 100 roi đối với các tội về “đạo đức”, trong đó có quan hệ đồng tính, ngoại tình, cờ bạc, uống rượu, phụ nữ mặc quần áo bó sát và đàn ông bỏ lễ cầu nguyện thứ Sáu. Luật này áp dụng cho cả người không theo Hồi giáo kể từ năm 2015.

Bài phóng sự đặc biệt của Reuters hôm 11/8/2025, ghi nhận những nông dân Hưng Yên đã ở trong tình cảnh "ăn không ngon ngủ không yên" kể từ khi chính quyền yêu cầu họ phải rời khu đất đang sống để gia đình Trump làm khu nghỉ dưỡng chơi golf với số tiền đền bù là $3.200 đô la và gạo.

- Trump Họp Báo Về Tội Phạm Ở Thủ Đô, Tuyên Bố Kiểm Soát Cảnh Sát Và Triển Khai Vệ Binh Quốc Gia. - Hoa Kỳ Tìm Cách Tổ Chức Cuộc Gặp Giữa Trump, Putin Và Zelensky. - Thẩm Phán Liên Bang Bác Yêu Cầu Công Bố Biên Bản Đại Bồi Thẩm Đoàn Trong Các Vụ Epstein Và Maxwell. - Dân Chủ Chuẩn Bị “Ăn Miếng Trả Miếng” Trong Cuộc Chiến Vẽ Lại Khu Vực Bầu Cử. - Nguy Cơ Tăng Thuế Giữa Hoa Kỳ Và Trung Quốc - Úc Sẽ Công Nhận Nhà Nước Palestine Tại Liên Hiệp Quốc. - Israel Cảnh Báo Khamenei Sau Khi Iran Công Bố Danh Sách Mục Tiêu Tấn Công. - Thăm Dò Gallup: Người Mỹ Ngày Càng Nhìn Nhận Tích Cực Về Di Dân. - Nasa Lập Kế Hoạch Đặt Lò Phản Ứng Hạt Nhân Trên Mặt Trăng. - Trump Yêu Cầu Các Trường Đại Học Chứng Minh Không Xét Đến Chủng Tộc Trong Tuyển Sinh. - Israel Không Kích Giết Phóng Viên Al Jazeera Anas al-Sharif Ở Gaza, Số Nhà Báo Thiệt Mạng Tiếp Tục Tăng

(SEOUL, ngày 11 tháng 8, Reuters) – Hôm Thứ Hai, Bắc Hàn chỉ trích gay gắt kế hoạch tập trận chung quy mô lớn của quân đội Nam Hàn và Hoa Kỳ, gọi đây là “trực tiếp khiêu khích” và cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả. Tuyên bố này được đưa ra giữa lúc có những tín hiệu cho thấy tình hình căng thẳng xuyên biên giới có phần dịu bớt sau khi Seoul có nhà lãnh đạo mới.

(WASHINGTON, ngày 10 tháng 8, Reuters) – Tổng thống Donald Trump hôm Chủ Nhật tuyên bố sẽ trục xuất người vô gia cư ra khỏi thủ đô và tống giam những ai phạm pháp. Trong khi đó, Thị trưởng Washington cho rằng hiện nay thành phố không hề có dấu hiệu gia tăng tội phạm.

- Bạch Ốc Xem Xét Dỡ Bỏ Trưng Bày Về Nô Lệ Ở Công Viên Quốc Gia. - Giá Thực Phẩm Tại Hoa Kỳ Tăng Cao. - Video Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth Chia Sẻ Gây Tranh Cãi. - Chính Sách Thương Mại Của Ông Trump Có Thể Kéo Dài. - Bạch Ốc Cân Nhắc Mời Zelenskiy Đến Alaska. - Bạch Ốc Gấp Rút Xây Phòng Dạ Tiệc Mới Bỏ Qua Kiểm Duyệt - Trump Dời Tranh Chân Dung Obama Và Bush Đến Chỗ Ẩn - Nghiên Cứu Giảm Cân Không Gây Buồn Nôn. - Phát Hiện Lỗ Đen Siêu Khổng Lồ

Năm 2025 đánh dấu Medicaid tròn 60 tuổi, là chương trình bảo hiểm y tế liên bang đem dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến với hơn 70 triệu người Mỹ có thu nhập thấp và/hoặc khuyết tật. Nhưng vào thời điểm hiện nay, Hoa Kỳ đang đối mặt với việc cắt giảm chi tiêu chính phủ lớn nhất trong lịch sử.

Theo hai nguồn tin ẩn danh nói với The WaPo, lý do Trump sa thải Billy Long, người nhận chức giám đốc IRS khoảng hai tháng, là do IRS đã đối đầu với Tòa Bạch Ốc của Trump trong yêu cầu sử dụng dữ liệu thuế làm phương tiện xác định vị trí những người bị nghi là nhập cư không có giấy tờ.

- Zelenskyy: ‘Ukraine không bán nước cho kẻ xâm chiếm’ - Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng đăng video ‘phụ nữ không nên bỏ phiếu’ - Giám đốc Sở Thuế IRS bị sa thải sau hai tháng làm việc - Atlanta: Hai người chết trong vụ nổ súng ở Emory University - Việt Nam miễn thị thực cho tỷ phú và người nổi tiếng - Chính quyền Trump đề nghị UCLA trả $1 tỷ tiền thỏa thuận - Thống đốc Newsom chào đón các dân biểu Dân Chủ Texas - Ấn Độ hoãn kế hoạch mua vũ khí Mỹ - Trump chưa áp 40% lên hàng trung chuyển qua Việt Nam vào Mỹ - Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân qua đời

Trương Hán Siêu là một trong các nhà Nho nổi tiếng chống phá Phật giáo kịch liệt nhất trong lịch sử Việt Nam. Tuy nhiên, ít người biết rằng nhiều năm cuối đời, từ khi còn trong quan trường, cụ Trương Hán Siêu đã trở thành một người sùng mộ Đạo Phật. Lập trường sùng mộ Phật giáo của cụ Trương chưa được ghi rõ ràng vào trang tiểu sử ở Wikipedia

- Đảng viên Cộng Hòa ở bang Dân Chủ cảnh báo thảm cảnh ‘ăn miếng trả miếng’ - Canyon Fire bùng phát, hàng ngàn người California nhận lệnh sơ tán - Sở Mật Vụ cho dâng mực nước sông ở Ohio để JD Vance chèo thuyền mừng sinh nhật - Không quân Hoa Kỳ từ chối trợ cấp hưu trí sớm cho quân nhân chuyển giới bị sa thải - Israel đưa ra kế hoạch kiểm soát toàn bộ Gaza - Netanyahu dọa kiện New York Times vì đưa tin sai về Gaza - Cựu Superman sẽ trở thành ICE - Chánh án liên bang Florida ra lệnh tạm dừng xây dựng Alligator Alcatraz - Số ca Covid-19 ở California tăng do biến thể mới gây khàn giọng

Ngày 21 tháng 7 năm 2025. Giám đốc ICE cho biết các đặc vụ của ông sẽ bắt giữ bất kỳ ai mà họ phát hiện ở trong nước bất hợp pháp, ngay cả khi họ không có tiền án. ICE cũng sẽ hành động chống lại các công ty thuê mướn những người di dân bất hợp pháp. Giám đốc ICE cho biết họ sẽ cố gắng tập trung vào việc bắt giữ những kẻ tồi tệ nhất, tức là những tội phạm bị kết án vì những tội nghiêm trọng.

Carlos Javier Lopez Benitez, 27 tuổi, người Paraguay, đến tòa di trú New York vào ngày 16 tháng 7 để tham dự phiên điều trần về đơn xin tị nạn — nhưng lại bị bắt ngay tại hành lang, trước mặt hai người chị. Một phóng viên chụp được cảnh anh giằng co với nhân viên liên bang, trong khi cô Lilian Lopez, chị anh, ôm chặt lấy cánh tay em, khóc nghẹn. Nhân viên phải gỡ tay cô ra.

Giữa mùa Hè, thành phố Los Angeles rúng động bởi những cuộc bố ráp quy mô lớn do Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) tiến hành. Chỉ trong vài tuần kể từ giữa tháng Sáu, hơn 1.600 người đã bị bắt tại miền Nam California. Trong số đó có cả những người sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ, mang quốc tịch Mỹ hợp pháp, không dính líu đến bất kỳ hành vi vi phạm nào[1]. Andrea Velez, 32 tuổi, là một trong số đó. Vào buổi sáng ngày 24 tháng Sáu, cô đang trên đường đến chỗ làm thì bất ngờ bị hai người đàn ông đeo mặt nạ kéo vào một chiếc xe SUV không biển số. Họ mặc áo ghi chữ “Police” nhưng không xuất trình thẻ ngành, không tuyên đọc quyền Miranda, cũng không giải thích lý do khống chế. Velez hoảng loạn, tưởng mình bị bắt cóc giữa ban ngày, ngay trung tâm thành phố. Sau đó, cô bị truy tố tội “tấn công nhân viên liên bang”, một cáo buộc có thể dẫn đến 20 năm tù. Mười sáu ngày sau, công tố viện rút lại hồ sơ mà không đưa ra lý do cụ thể. Không một lời xin lỗi, không một xu bồi thường.
