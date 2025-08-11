Hôm nay,  

Nổ Lớn Tại Nhà Máy U.S. Steel: 1 Người Chết, 1 Người Mất Tích Và 10 Người Bị Thương

11/08/202521:23:00(Xem: 45)

Skärmbild 2025-08-12 061903
Nổ liên tiếp tại nhà máy thép của U.S. Steel ở Pennsylvania làm ít nhất một người chết, mười người bị thương và một người chưa rõ tung tích. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân sống gần hiện trường nên ở trong nhà, đóng kín cửa để tránh khí độc. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

 

 

(HOA KỲ, ngày 11 tháng 8, Reuters) – Nhiều vụ nổ liên tiếp tại một nhà máy của U.S. Steel ở gần thành phố Pittsburgh đã khiến ít nhất một người thiệt mạng, mười người khác bị thương và một người vẫn đang mất tích. Các đội cứu nạn đang đào bới trong đống đổ nát để tìm kiếm người này.

 

Sự việc xảy ra tại Clairton Coke Works, nằm trong khu công nghiệp lớn dọc bờ sông Monongahela, vào khoảng 11:00 sáng ET (khoảng 15:00 GMT). Nhà máy này thuộc sở hữu của U.S. Steel, công ty con của Nippon Steel. Lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực dập lửa và cột khói dày đặc bốc lên từ đám cháy.

 

Victor Joseph, Phó Giám thị Cảnh sát Quận Allegheny, cho biết ban đầu có hai người mất tích, đã tìm thấy được một người và đưa vào bệnh viện địa phương. Người còn lại hiện vẫn chưa rõ tung tích. Joseph nói: “Chúng tôi vẫn đang thực hiện công tác cứu nạn,” và cuộc điều tra nguyên nhân vụ nổ sẽ “đòi hỏi nhiều thời gian và mang tính kỹ thuật cao.

 

Theo David Burritt, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của U.S. Steel, công ty đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tìm ra nguyên nhân.

 

Scott Buckiso, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Sản xuất của U.S. Steel, nói thêm rằng các cơ quan hữu trách tin họ đã khoanh vùng được vị trí của công nhân đang mất tích, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn.

 

Trên mạng xã hội X, Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro cho biết tại nhà máy đã xảy ra nhiều vụ nổ; chính quyền tiểu bang đang phối hợp chặt chẽ với giới chức địa phương. “Hiện trường vẫn chưa được an toàn, người dân ở khu vực lân cận nên tuân theo chỉ dẫn của chính quyền địa phương,” Shapiro nói thêm. Một số nạn nhân đã được chuyển đến khoa điều trị bỏng của bệnh viện.

 

Thị trưởng thành phố Clairton Rich Lattanzi cho biết đây là một ngày tang thương. Thành phố này nằm cách Pittsburgh khoảng 20 dặm (32 km) về phía nam, từ lâu đã được mệnh danh là “Thành phố Thép” của Hoa Kỳ.

 

U.S. Steel đã có mặt và sản xuất thép tại đây từ cuối thế kỷ 19. Tuy nhiên, trong nhiều thập niên gần đây, ngành công nghiệp thép tại đây đã suy giảm mạnh, khiến nhiều cơ sở phải đóng cửa hoặc tái cơ cấu.

 

Tháng 6 năm 2025, Nippon Steel, nhà sản xuất thép lớn nhất Nhật Bản, đã hoàn tất thương vụ mua lại U.S. Steel trị giá 14.9 tỷ MK sau 18 tháng kiên trì xin phép chính phủ Hoa Kỳ. Thương vụ này từng bị giám sát chặt chẽ vì các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia.

 

Sara Innamorato, Giám đốc Quận Allegheny, cho biết các thiết bị đo chất lượng không khí không cho thấy mức sulfur dioxide (SO2) tăng đến mức nguy hiểm sau vụ nổ hôm Thứ Hai. Dù vậy, bà khuyến cáo người dân sống trong vòng bán kính 1 dặm nên ở trong nhà, đóng kín cửa, cài đặt hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí (HVAC) ở chế độ tuần hoàn nội bộ, tránh hút không khí từ bên ngoài vào.

 

Clairton Coke Works là nhà máy sản xuất than cốc lớn nhất tại Hoa Kỳ, hiện có khoảng 1,300 công nhân. Cơ sở này có 10 dãy lò luyện, sản xuất khoảng 4.3 triệu tấn than cốc mỗi năm.

 

Than cốc được sản xuất bằng cách nung than đá ở nhiệt độ cao, và là nguyên liệu quan trọng trong quá trình luyện thép, khi quặng sắt được nấu chảy trong lò (blast furnace).

(WASHINGTON, ngày 11 tháng 8, Reuters) – Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai tuyên bố sẽ đề cử kinh tế gia bảo thủ E.J. Antoni vào vị trí Ủy viên Sở Thống Kê Lao Động (Bureau of Labor Statistics, BLS). Quyết định này được đưa ra chỉ 10 ngày sau khi ông bất ngờ sa thải người tiền nhiệm vì bản phúc trình không tốt về thị trường việc làm, kèm theo cáo buộc (không có bằng chứng) rằng bà đã thao túng số liệu.

Aceh là tỉnh duy nhất ở Indonesia được phép áp dụng phiên bản luật Hồi giáo, cho phép phạt đến 100 roi đối với các tội về “đạo đức”, trong đó có quan hệ đồng tính, ngoại tình, cờ bạc, uống rượu, phụ nữ mặc quần áo bó sát và đàn ông bỏ lễ cầu nguyện thứ Sáu. Luật này áp dụng cho cả người không theo Hồi giáo kể từ năm 2015.

Bài phóng sự đặc biệt của Reuters hôm 11/8/2025, ghi nhận những nông dân Hưng Yên đã ở trong tình cảnh "ăn không ngon ngủ không yên" kể từ khi chính quyền yêu cầu họ phải rời khu đất đang sống để gia đình Trump làm khu nghỉ dưỡng chơi golf với số tiền đền bù là $3.200 đô la và gạo.

(SEOUL, ngày 11 tháng 8, Reuters) – Hôm Thứ Hai, Bắc Hàn chỉ trích gay gắt kế hoạch tập trận chung quy mô lớn của quân đội Nam Hàn và Hoa Kỳ, gọi đây là “trực tiếp khiêu khích” và cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả. Tuyên bố này được đưa ra giữa lúc có những tín hiệu cho thấy tình hình căng thẳng xuyên biên giới có phần dịu bớt sau khi Seoul có nhà lãnh đạo mới.

(WASHINGTON, ngày 10 tháng 8, Reuters) – Tổng thống Donald Trump hôm Chủ Nhật tuyên bố sẽ trục xuất người vô gia cư ra khỏi thủ đô và tống giam những ai phạm pháp. Trong khi đó, Thị trưởng Washington cho rằng hiện nay thành phố không hề có dấu hiệu gia tăng tội phạm.

Năm 2025 đánh dấu Medicaid tròn 60 tuổi, là chương trình bảo hiểm y tế liên bang đem dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến với hơn 70 triệu người Mỹ có thu nhập thấp và/hoặc khuyết tật. Nhưng vào thời điểm hiện nay, Hoa Kỳ đang đối mặt với việc cắt giảm chi tiêu chính phủ lớn nhất trong lịch sử.

Theo hai nguồn tin ẩn danh nói với The WaPo, lý do Trump sa thải Billy Long, người nhận chức giám đốc IRS khoảng hai tháng, là do IRS đã đối đầu với Tòa Bạch Ốc của Trump trong yêu cầu sử dụng dữ liệu thuế làm phương tiện xác định vị trí những người bị nghi là nhập cư không có giấy tờ.

Trương Hán Siêu là một trong các nhà Nho nổi tiếng chống phá Phật giáo kịch liệt nhất trong lịch sử Việt Nam. Tuy nhiên, ít người biết rằng nhiều năm cuối đời, từ khi còn trong quan trường, cụ Trương Hán Siêu đã trở thành một người sùng mộ Đạo Phật. Lập trường sùng mộ Phật giáo của cụ Trương chưa được ghi rõ ràng vào trang tiểu sử ở Wikipedia

Ngày 21 tháng 7 năm 2025. Giám đốc ICE cho biết các đặc vụ của ông sẽ bắt giữ bất kỳ ai mà họ phát hiện ở trong nước bất hợp pháp, ngay cả khi họ không có tiền án. ICE cũng sẽ hành động chống lại các công ty thuê mướn những người di dân bất hợp pháp. Giám đốc ICE cho biết họ sẽ cố gắng tập trung vào việc bắt giữ những kẻ tồi tệ nhất, tức là những tội phạm bị kết án vì những tội nghiêm trọng.

Carlos Javier Lopez Benitez, 27 tuổi, người Paraguay, đến tòa di trú New York vào ngày 16 tháng 7 để tham dự phiên điều trần về đơn xin tị nạn — nhưng lại bị bắt ngay tại hành lang, trước mặt hai người chị. Một phóng viên chụp được cảnh anh giằng co với nhân viên liên bang, trong khi cô Lilian Lopez, chị anh, ôm chặt lấy cánh tay em, khóc nghẹn. Nhân viên phải gỡ tay cô ra.

Giữa mùa Hè, thành phố Los Angeles rúng động bởi những cuộc bố ráp quy mô lớn do Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) tiến hành. Chỉ trong vài tuần kể từ giữa tháng Sáu, hơn 1.600 người đã bị bắt tại miền Nam California. Trong số đó có cả những người sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ, mang quốc tịch Mỹ hợp pháp, không dính líu đến bất kỳ hành vi vi phạm nào[1]. Andrea Velez, 32 tuổi, là một trong số đó. Vào buổi sáng ngày 24 tháng Sáu, cô đang trên đường đến chỗ làm thì bất ngờ bị hai người đàn ông đeo mặt nạ kéo vào một chiếc xe SUV không biển số. Họ mặc áo ghi chữ “Police” nhưng không xuất trình thẻ ngành, không tuyên đọc quyền Miranda, cũng không giải thích lý do khống chế. Velez hoảng loạn, tưởng mình bị bắt cóc giữa ban ngày, ngay trung tâm thành phố. Sau đó, cô bị truy tố tội “tấn công nhân viên liên bang”, một cáo buộc có thể dẫn đến 20 năm tù. Mười sáu ngày sau, công tố viện rút lại hồ sơ mà không đưa ra lý do cụ thể. Không một lời xin lỗi, không một xu bồi thường.
