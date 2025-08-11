8. [ tháng. chữ. và lời ]

11/08/202519:00:00(Xem: 15)
images (8)
Tranh August Macke





Tôi về đó chỉ cần em ôn lại
Chút mơi xưa xanh ngọn lá đương thì
Tim loạn nhịp cuồng yêu cơn vồ vập
Cả sa bàn trên gân mạch li ti

Xỏ tay áo rộng tuồng đi phơ phất
Tình một mối xưa mỗi một bệt nhòa
Nóng bỏng bất thần hàn
âm nguội lạnh
Phía dương trần vết dấu của phồn hoa

Đời ngưng đọng trơ xương cùng tháp bút
Em phù dung em dẫu hóa phù vân
Tôi vẫn tin rằng khi mây trắng nổi
Tóc và sương hoa thiêm thiếp mộ phần

Thì thọ tử hay là đương mê ngủ
Ngọn viết đâm sâu vào nỗi thơ vừa
Bỏng rát tinh khôi bước tình di trú
Ở hay về cũng thất lạc đường xưa


h o à n g x u â n s ơ n
2 aout.2025

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Ngày mai, tôi ra đi. | Đêm nay ngồi một mình với thức. | Tự hứa với lòng, sẽ im lặng từ đây. | Sẽ vô ích, sẽ thất vọng, sẽ gây thêm thù oán.

Từ từ thôi ba của sắp nhỏ ơi! | Vì ngoài sông phù sa đang hoài thai. | Ôi sự dịu dàng | Có thể biển sư tử thành nai. | Thiếu sự dịu dàng | Con nai trong nhà ta có khi thành sư tử.

có lẽ nơi này gỗ đã mục | lâm chung một thân cây

Ở Gaza | người già, thai phụ và trẻ em | Họ…được mời như thế | ngồi chung trong một bàn tiệc chiến tranh

không phải vì thiếu vắng điều gì | mà là có quá nhiều thứ từng là cần thiết | giờ không là gì cả

Làm thơ là một hành trình, với nhiều người, có khi rất là tình cờ bất chợt như làn gió mát buổi sớm chúng ta gặp mà không hề mong đợi. Thơ của chị Lê Phương Châu có phong cách như thế, khi thơ đọc như là những dòng chữ tình cờ, nơi đây chị có vẻ như không cố ý tìm chữ, tất cả chỉ là tự nhiên như ca dao. Trên từng dòng chữ, chị hiện ra như các hơi thở của tỉnh thức, để tự quán sát đời mình tan rã từng ngày, từng giờ, từng khoảnh khắc trong dòng sông vô thường. Và từ đó, thơ của chị khởi dậy trên các trang giấy.

Chẳng ai biết tận, thế giới bên ngoài bí mật. Thế giới bên trong càng bí mật hơn. Thế giới trí óc vô cùng khó hiểu. Thế giới con tim càng nhiều chuyện bất ngờ. Chẳng ai biết được chuyện gì sắp xảy ra, sao lại ngạc nhiên khi chuyện xảy đến?

trốn nắng, những con bồ câu về | đậu trên bao lơn, sự thanh thản không làm sao hiểu nổi | bay đi, thứ hoà bình giả dối | em xua tay và tức thì xấu hổ về sự ngu ngốc của mình

Yêu được hồi nào cứ yêu. | Một hôm tự nhiên: hết. | Như còi cứu thương: tắt, | Như sấm sét: câm | Gió sẽ thối tất cả biệt tích.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.