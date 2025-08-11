Indonesia: Hai Nam Sinh Bị Phạt Quất 80 Roi Vì Tội Ôm Hôn Nhau

Aceh là tỉnh duy nhất ở Indonesia được phép áp dụng phiên bản luật Hồi giáo, cho phép phạt đến 100 roi đối với các tội về “đạo đức”, trong đó có quan hệ đồng tính, ngoại tình, cờ bạc, uống rượu, phụ nữ mặc quần áo bó sát và đàn ông bỏ lễ cầu nguyện thứ Sáu. Luật này áp dụng cho cả người không theo Hồi giáo kể từ năm 2015.

BANDA ACEH, Indonesia — Ngày 11 tháng 8, một tòa án Hồi giáo tại tỉnh Aceh, nơi bảo thủ nhất Indonesia, đã tuyên phạt hai nam sinh viên mỗi người 80 roi, sau khi cảnh sát tôn giáo bắt gặp họ ôm và hôn nhau — hành vi bị coi là vi phạm luật Hồi giáo, theo tin AP.





Phiên xử tại Tòa Shariah quận Banda Aceh diễn ra kín. Theo hồ sơ, hai thanh niên 20 và 21 tuổi bị bắt hồi tháng 4, sau khi người dân trông thấy họ cùng bước vào nhà vệ sinh công cộng ở công viên Taman Sari và báo cho cảnh sát tuần tra. Cảnh sát xông vào và phát hiện họ đang hôn và ôm nhau.





Chánh án Rokhmadi M. Hum cho biết hai bị cáo “đã được chứng minh và thuyết phục” là vi phạm luật Hồi giáo với hành vi chứng tỏ quan hệ đồng tính nam. Công tố ban đầu đề nghị 85 roi, nhưng hội đồng ba thẩm phán giảm xuống 80 vì cả hai là sinh viên xuất sắc, thái độ hợp tác và chưa từng có tiền án. Thời gian tạm giam bốn tháng được trừ vào án, nên số roi thực tế giảm còn 76.

Công tố viên Alfian nói không hài lòng với mức án nhẹ hơn nhưng sẽ không kháng cáo.





Aceh là tỉnh duy nhất ở Indonesia được phép áp dụng phiên bản luật Hồi giáo, cho phép phạt đến 100 roi đối với các tội về “đạo đức”, trong đó có quan hệ đồng tính, ngoại tình, cờ bạc, uống rượu, phụ nữ mặc quần áo bó sát và đàn ông bỏ lễ cầu nguyện thứ Sáu. Luật này áp dụng cho cả người không theo Hồi giáo kể từ năm 2015.





Các tổ chức nhân quyền quốc tế chỉ trích luật Shariah ở Aceh, cho rằng luật vi phạm cam kết bảo vệ quyền thiểu số mà Indonesia đã ký. Luật hình sự quốc gia không cấm quan hệ đồng tính. Đây là lần thứ năm kể từ khi áp dụng luật Shariah, Aceh tuyên án đánh roi công khai chốn công cộng vì quan hệ đồng tính.





Hồi tháng 2, cùng tòa án này cũng đã phạt hai người đàn ông đến 85 roi sau khi bị nhóm dân phòng địa phương xông vào phòng trọ, bắt quả tang đang ôm nhau không mặc quần áo.



