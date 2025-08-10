Hôm nay,  

Bắc Hàn Dọa Đáp Trả Kế Hoạch Tập Trận Mỹ–Hàn Giữa Lúc Căng Thẳng Vừa Dịu Bớt

10/08/202522:44:00(Xem: 65)

 

 

Skärmbild 2025-08-11 074608
Bắc Hàn chỉ trích gay gắt kế hoạch tập trận kéo dài 11 ngày của Nam Hàn và Hoa Kỳ, cho rằng đây là hành động khiêu khích. Tuy vậy, đã có một số dấu hiệu giảm bớt căng thẳng khi cả hai bên cùng gỡ bỏ loa phát thanh tuyên truyền ở dọc biên giới. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

 

 

(SEOUL, ngày 11 tháng 8, Reuters) – Hôm Thứ Hai, Bắc Hàn chỉ trích gay gắt kế hoạch tập trận chung quy mô lớn của quân đội Nam Hàn và Hoa Kỳ, gọi đây là “trực tiếp khiêu khích” và cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả. Tuyên bố này được đưa ra giữa lúc có những tín hiệu cho thấy tình hình căng thẳng xuyên biên giới có phần dịu bớt sau khi Seoul có nhà lãnh đạo mới.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Bắc Hàn No Kwang Chol khẳng định quân đội nước này có “sứ mệnh tối cao” là bảo vệ an ninh quốc gia trước cuộc tập trận kéo dài 11 ngày do Nam Hàn và Hoa Kỳ tổ chức. Ông nhấn mạnh rằng quy mô và tính chất của các cuộc diễn tập này là “mối đe dọa thực sự nguy hiểm” đối với an ninh quốc gia của Bắc Hàn.

 

Trước các cuộc tập trận của Hoa Kỳ và Nam Hàn, Lực lượng vũ trang của DPRK đã chuẩn bị ứng phó, sẵn sàng phản công tới cùng, kiên quyết bảo vệ chủ quyền của đất nước,” No nói với KCNA.

 

Theo No, các cuộc tập trận được tổ chức dưới danh nghĩa phòng thủ thực ra chỉ cho thấy ý đồ đối đầu của hai nước, làm gia tăng thù địch và gây mất ổn định trong khu vực.

 

Bắc Hàn vẫn thường phản đối các cuộc tập trận quân sự của Nam Hàn và Hoa Kỳ, cho rằng đó là “diễn tập” cho chiến tranh nguyên tử trên bán đảo Hàn Quốc (trong khi bản thân Bình Nhưỡng vẫn tổ chức thử phi đạn và diễn tập sử dụng đạn thật).

 

Tuần trước, phía Nam Hàn và Hoa Kỳ thông báo rằng cuộc tập trận thường niên sẽ bắt đầu vào ngày 18 tháng 8. Mục tiêu của cuộc tập trận là kiểm tra khả năng chỉ huy, kiểm soát và huy động lực lượng theo chiến lược mới được nâng cấp, nhằm đối phó với mối đe dọa chiến tranh nguyên tử ngày càng lớn từ Bắc Hàn.

 

Tuy nhiên, các bên cho biết phần lớn nội dung trên thực địa sẽ được lùi lại và tổ chức riêng trong tháng tới do thời tiết xấu. Theo các chuyên gia phân tích, nguyên nhân sâu xa của quyết định này là để xoa dịu tình hình với Bình Nhưỡng – nỗ lực của tân Tổng thống Lee Jae Myung (mới đắc cử hồi tháng 6).

 

Trong những năm gần đây, quan hệ giữa Nam-Bắc Hàn căng thẳng tới tột độ, khi Bắc Hàn thúc đẩy chương trình phát triển vũ khí nguyên tử và thắt chặt hợp tác quân sự với Nga.

 

Dù Bình Nhưỡng đã công khai bác bỏ các nỗ lực nối lại đối thoại từ cả Lee và Washington, một số hành động gần đây của họ được xem là đang đáp lại thiện chí giảm căng thẳng của Nam Hàn.

 

Hôm Thứ Bảy, Seoul cho biết đã thấy quân đội Bắc Hàn tháo bỏ một số loa phóng thanh đặt ở dọc biên giới, chỉ vài ngày sau khi phía Nam Hàn gỡ bỏ các thiết bị tương tự dùng để phát thông tin tuyên truyền qua lại.

 

