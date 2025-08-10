Hôm nay,  

Medicaid Tròn 60 Năm Tuổi, Đối Diện Cắt Giảm Ngân Sách, Hàng Triệu Bệnh Nhân Bị Ảnh Hưởng

acom briefing 8 1 25

Ảnh: American Community Media


Năm 2025 đánh dấu Medicaid tròn  60 tuổi, là chương trình bảo hiểm y tế liên bang đem dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến với hơn 70 triệu người Mỹ có thu nhập thấp và/hoặc khuyết tật. Nhưng vào thời điểm hiện nay, Hoa Kỳ đang đối mặt với việc cắt giảm chi tiêu chính phủ lớn nhất trong lịch sử. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để người Mỹ có thể tiếp tục cuộc đấu tranh cho công bằng chăm sóc sức khỏe? Và liệu California có thể bảo vệ được việc mở rộng Medi-Cal (phiên bản Medicaid của tiểu bang) để trở thành mẫu mực cho các tiểu bang cấp tiến khác hay không? Trong buổi họp trên mạng toàn quốc do American Community Media tổ chức vào đầu tháng 8, các chuyên gia y tế đã trình bày ý kiến về vấn đề thời sự này.

 

Đạo luật “Bự & Đẹp” được tổng thống Trump ký vào ngày 4 tháng 7 năm 2025, cắt giảm 15% chi tiêu cho chương trình Medicaid. Trong thập niên tới, đạo luật này sẽ cắt giảm hơn 1 nghìn tỷ đô la ngân sách liên bang cho y tế và thực phẩm, chủ yếu bằng các yêu cầu xác minh việc làm đối với người hưởng Medicaid và chuyển gánh nặng chi phí cho các tiểu bang. Văn phòng Ngân Sách Quốc Hội ước tính đạo luật này sẽ khiến 11.8 triệu người Mỹ không có bảo hiểm vào năm 2034; 5.1 triệu người khác mất bảo hiểm do những thay đổi khác. Dự luật này cũng cắt giảm 500 tỷ đô la từ Medicare, chương trình bảo hiểm y tế liên bang dành cho người cao tuổi và người khuyết tật tại Mỹ. Tính đến năm 2024, có hơn 67 triệu người Mỹ ghi danh Medicare; khoảng 12.8 triệu người được hưởng cả Medicare và Medicaid.

 

Tiến sĩ Ilan Shapiro là bác sĩ cộng đồng thuộc AltaMed Health Services, một trong những trung tâm y tế độc lập đạt tiêu chuẩn liên bang lớn nhất cả nước, hiện phục vụ hơn 500,000 bệnh nhân tại hơn 60 trung tâm trên khắp Nam California. Ông cho biết 60 năm trước, những cộng đồng lao động có hoàn cảnh kinh tế khó khăn đã phải lựa chọn giữa thực phẩm, giáo dục và chăm sóc y tế. Chương trình Medicaid là một phao cứu sinh cho người nghèo. Trước đây khi chưa có bảo hiểm, bệnh nhân của ông thường sử dụng phòng cấp cứu làm điểm chăm sóc sức khỏe chính. Đây là một nghịch lý chỉ xảy ra ở nước Mỹ! Phòng cấp cứu là nơi cứu sống những bệnh nhân trong tình huống khẩn cấp, nhưng đó không phải là nơi tốt nhất để chụp X quang phòng ngừa ung thư vú; hay đưa ra các biện pháp phòng chống bệnh tiểu đường hay cao huyết áp.

 

Với các cuộc đàn áp người nhập cư trên toàn quốc, thỏa thuận chia sẻ dữ liệu về tình trạng nhập cư giữa các Trung tâm Dịch vụ Medicare, Medicaid và Bộ Nội An, hiện có lo ngại rằng nhiều bệnh nhân sợ hãi, không dám đi khám bác sĩ. Điều này sẽ tạo ra một "hiệu ứng domino" dây chuyền. Không đi khám định kỳ để phát hiện các bệnh có thể phòng ngừa từ sớm, người dân chỉ đến bệnh viện khi đã bệnh nặng, làm tăng thêm gánh nặng cho chí phí toàn ngành y tế.

 

Medicaid là một trong những chương trình y tế hiệu quả nhất về chi phí tại Hoa Kỳ. Chương trình này có tổng chi phí và chi phí bình quân đầu người thấp hơn so với bảo hiểm tư nhân, một phần là do kiểm soát chi phí chặt chẽ. Theo Ủy Ban Sử Dụng & Thanh Toán Medicaid và CHIP, phí hành chính chiếm khoảng 5% tổng chi phí của Medicaid; trong khi phí hành chính của các công ty bảo hiểm tư nhân vào khoảng 12%- 18% tổng chi phí. Nền y tế của Hoa Kỳ, quốc gia giàu mạnh nhất thế giới, vẫn được xem là kém hiệu quả so với các quốc gia phát triển khác.

 

Theo Anthony Wright, giám đốc điều hành của Families USA, Đạo luật “Bự & Đẹp” là vô cùng tai hại. Việc thông qua nó là một bước thụt lùi lớn đối với chăm sóc sức khỏe, phạm vi bảo hiểm y tế và chi phí y tế của Hoa Kỳ. Khi số người không có bảo hiểm cao, chi phí y tế chung toàn quốc có khuynh hướng tăng do số ca bệnh nặng tăng, đồng nghĩa với việc phí bảo hiểm phải tăng lên để bù trừ. Cắt ngân sách sẽ dẫn đến việc cắt giảm số bệnh viện, phòng khám, các nhà cung cấp dịch vụ y tế. Các bệnh viện nông thôn, phòng khám cộng đồng, viện dưỡng lão và khoa sản – vốn phụ thuộc nhiều vào Medicaid – sẽ có nguy cơ cao. Thống kê cho thấy khoảng 41% ca sinh ở Mỹ được Medicaid chi trả; ở một số tiểu bang và khu vực nông thôn tỉ lệ này là trên 60%.

 

“Tất cả những điều này đều không thể đảo ngược…” ông Wright ám chỉ đến hạn chót ngày 30 tháng 9 để Quốc Hội thông qua hoặc bãi bỏ Đạo Luật Chăm Sóc Y Tế Giá Phải Chăng (ACA, hay Obamacare), đạo luật  qui định các khoản tín dụng thuế ACA là vĩnh viễn. Nếu các khoản tín dụng không được gia hạn, phí bảo hiểm của 20 triệu người Mỹ có thể tăng trung bình khoảng 75%; 4.2 triệu người có thể mất hoàn toàn bảo hiểm y tế. Ông kêu gọi cử tri hãy lên tiếng với những dân biểu đại diện cho khu vực bầu cử của mình, kêu gọi họ bỏ phiếu giữ lại dự luật. Nếu không, sẽ có thêm những khoản cắt giảm nữa đối với chăm sóc y tế. Các thành viên Quốc Hội đã bỏ phiếu gia hạn hàng nghìn tỷ đô la tiền giảm thuế cho người giàu và các tập đoàn; nhưng họ lại có ý định bỏ qua việc gia hạn các khoản tín dụng thuế giúp người dân chi trả cho chăm sóc sức khỏe.

 

Theo bà Cary Sanders, giám đốc chính sách cấp cao của California Pan-Ethnic Health Network, Medicaid ra đời cách đây 60 năm như một chương trình dân quyền, nhằm đảm bảo chính phủ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản cho người nghèo. Nó được thông qua cùng với việc thành lập Medicare và thông qua các Đạo Luật Quyền Bầu Cử Và Đạo Luật Dân Quyền. Các cuộc tấn công vào Medicaid, Medicare hiện này là cuộc tấn công vào các quyền dân sự của người Mỹ. Medicaid không chỉ là một chương trình chăm sóc sức khỏe, mà còn là một chương trình chống đói nghèo, là nền tảng cho khả năng thúc đẩy công bằng y tế của Hoa Kỳ… Việc cắt giảm Medicaia không chỉ ảnh hưởng đến những cá nhân, mà ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

 

California dự kiến sẽ mất hơn 30 tỷ đô la tiền tài trợ liên bang, dẫn đến khoảng 3.4 triệu cư dân sẽ mất bảo hiểm. Một phân tích của UC Berkeley ước tính việc cắt giảm sẽ làm mất đi 217,000 việc làm, giảm 37 tỷ đô la thu nhập kinh tế. Nhiều công ty ở California (trong đó có nhiều doanh nghiệp gốc Việt) không cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân viên; khiến nhiều nhân viên phải ghi danh tham gia Medi-Cal. Không một cộng đồng có thu nhập trung bình thấp nào là không bị ảnh hưởng bởi sự cắt giảm này. (VB)

