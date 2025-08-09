Hôm nay,  

Vì Sao Trump Sa Thải Giám Đốc IRS?

09/08/202518:43:00(Xem: 101)

Billy-Long
Ngay cả với những “thành tích” về gian lận thuế như thế, nhưng Billy Long cũng không dám thực hiện các yêu cầu thỏa thuận của DHS và IRS. (Đồ họa: Việt Báo)


Tính từ đầu năm 2025 đến nay, Sở Thuế Vụ Mỹ (IRS) dưới thời của chính quyền tổng thống Donald Trump đã có tổng cộng BẢY người giữ chức đứng đầu IRS. Người thứ bảy là Scott Bessent, bộ trưởng Tài Chính, tạm thời làm giám đốc.

Theo hai nguồn tin ẩn danh nói với The WaPo, lý do Trump sa thải Billy Long, người nhận chức giám đốc IRS khoảng hai tháng, là do IRS đã đối đầu với Tòa Bạch Ốc của Trump trong yêu cầu sử dụng dữ liệu thuế làm phương tiện xác định vị trí những người bị nghi là nhập cư không có giấy tờ. Các quan chức chính quyền Trump buộc Billy Long rời chức hôm thứ Sáu, vài giờ sau khi xung đột xảy ra.


Hôm thứ Năm, DHS đã gửi cho IRS danh sách 40,000 người mà DHS tin rằng đang ở Mỹ bất hợp pháp, đồng thời yêu cầu IRS sử dụng dữ liệu thuế bí mật để xác minh địa chỉ của họ, theo lời của hai nguồn tin này. Theo The Post, Bộ Tài Chính, cơ quan chủ quản của IRS, và DHS đã đạt thỏa thuận từ tháng Tư là sẽ “phối hợp” tạo điều kiện cho việc chia sẻ dữ liệu như vậy, bất chấp sự phản đối của các luật sư bảo vệ quyền riêng tư cá nhân của IRS. Các quan chức DHS cho biết họ có thể sẽ yêu cầu IRS hỗ trợ định vị tới 7 triệu người. Theo ước tính liên bang, có khoảng 11 triệu người nhập cư không giấy tờ tại Mỹ.

Tuy nhiên, hôm thứ Sáu, IRS phản hồi rằng họ chỉ có thể xác minh được chưa đầy 3% số tên mà ICE nhập cư cung cấp. Những trường hợp IRS có thể đối chiếu chủ yếu là những người mà DHS đã cung cấp số mã nhận dạng cá nhân của người nộp thuế (ITIN). ITIN là mã số do IRS cấp, thường được người nhập cư dùng thay cho số An sinh Xã hội khi khai thuế. Qua mã số ITIN, người nhập cư không giấy tờ đóng hàng chục $tỷ đô la tiền thuế mỗi năm cho Hoa Kỳ.

Tòa Bạch Ốc đã yêu cầu cung cấp thêm thông tin về những người nộp thuế mà IRS đã gửi, cụ thể là liệu họ có khai hưởng tín dụng thuế thu nhập kiếm được (EITC) hay không – đây là khoản có thể giúp giảm thuế cho một số người thu nhập thấp. Nhưng IRS đã từ chối cung cấp thông tin này, viện dẫn quyền bảo mật của người nộp thuế.


Theo các nguồn tin, ông Billy Long từng nói với ban lãnh đạo IRS rằng ông sẽ không cung cấp dữ liệu thuế mật ngoài khuôn khổ thỏa thuận đã ký với DHS. Tuy nhiên, những nguồn tin của The WaPo không rõ liệu xung đột về vai trò của IRS, và việc Billy Long “bất tuân mệnh lệnh” có góp phần vào việc Long bị sa thải hay không.


Phát ngôn viên Abigail Jackson của Tòa Bạch Ốc nói trong một tuyên bố: “Chính quyền Trump đang phối hợp chặt chẽ để xóa bỏ các rào cản thông tin và ngăn những người nhập cư bất hợp pháp lợi dụng các phúc lợi dành cho những người nộp thuế Mỹ.”

Sau bài báo của The WaPo đăng lên, Abigail Jackson bổ sung: “Mọi tuyên bố vô lý cho rằng không ai cùng chí hướng đều hoàn toàn sai sự thật và chỉ là tin giả.” Trong một tuyên bố, DHS cho biết thỏa thuận với IRS “vạch ra quy trình nhằm bảo đảm thông tin thuế được bảo vệ, đồng thời cho phép cơ quan thực thi pháp luật truy cứu hiệu quả các vi phạm hình sự.”

“Từ sau bốn năm dưới thời Joe Biden khiến đất nước tràn ngập người nhập cư bất hợp pháp, các quy trình này giúp đẩy nhanh việc truy bắt tội phạm bạo lực, loại bỏ những cá nhân này khỏi danh sách cử tri, xác định họ đang sử dụng những phúc lợi công nào gây tốn kém ngân sách, đồng thời bảo vệ an toàn và dữ liệu của công dân Mỹ,” tuyên bố của DHS nêu.

Hôm thứ Sáu, Billy Long cho biết Trump dự trù đề cử ông ta làm đại sứ Mỹ tại Iceland. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent sẽ tạm thời đảm nhiệm chức vụ Ủy viên IRS. Các quan chức chính quyền Trump đều xác nhận cả hai quyết định này.


Billy Long đăng trên mạng xã hội, hài hước nói rằng ông ta đã gọi cho Trump để xin gia nhập ICE. “Tôi thấy cựu diễn viên Superman Dean Cain nói anh ấy sẽ gia nhập ICE, tôi rất thích ý tưởng đó và nghĩ rằng tôi cũng sẽ làm như vậy. Vì vậy, tôi đã gọi cho @realDonaldTrump tối qua và nói với ông ta rằng tôi muốn tham gia ICE và tôi đoán anh ấy nghĩ tôi đã nói Iceland? Ồ, cũng được.”

“Mọi người đều nói rằng Billy Long đã làm rất tốt tại IRS, và việc để ông làm đại sứ đã được lên kế hoạch từ trước,” một quan chức Tòa Bạch Ốc cho biết hôm thứ Bảy, theo WaPo.

Donald Trump đã phá nguyên tắc truyền thống, sa thải giám đốc IRS Danny Werfel Long, do cựu Tổng thống Biden bổ nhiệm, trước khi ông hoàn thành nhiệm kỳ năm nay. Billy Long là dân biểu liên bang Cộng Hòa sáu nhiệm kỳ của tiểubang Missouri. Khi còn làm việc ở Quốc Hội, Long bảo trợ dự luật dẹp bỏ IRS. Từng là chuyên gia bán đấu giá, ông ta hoàn toàn không có kinh nghiệm quản trị thuế. Sau khi tranh cử vào Thượng Viện không thành công, Bill Long làm việc cho công ty làm Employee Retention Tax Credit (ERTC), chương trình ưu đãi thuế của chính phủ liên bang để khuyến khích doanh nghiệp giữ nhân viên trong dịch COVID-19. ERTC bị đóng cửa sau khi ông Daniel Werfel, giám đốc IRS lúc bấy giờ, xác định chương trình đó đầy gian lận. Chính Billy Long cũng bị các dân biểu Dân Chủ kêu gọi điều tra hình sự với cáo buộc dính líu tới những lỗ hổng ưu đãi thuế khác. Họ cáo buộc những công ty liên hệ với ông Long lường gạt nhà đầu tư chi hàng triệu đô la mua tín chỉ thuế giả mạo.

Ngay cả với những “thành tích” về gian lận thuế như thế, nhưng Billy Long cũng không dám thực hiện các yêu cầu thỏa thuận của DHS và IRS. Điều này đặt ra câu hỏi, các yêu cầu của Tổng thống Trump đối với dữ liệu thuế cá nhân của người Mỹ là vi phạm luật pháp ở mức độ nào?

Billy Long là giám đốc thứ sáu của IRS kể từ đầu năm. Một quyền giám đốc đã sớm rời chức vì những xáo trộn trong cơ quan do chiến dịch cắt giảm chi phí của chính quyền, do Elon Musk đứng đầu tại DOGE. Một người khác nghỉ việc sau khi IRS đồng ý với thỏa thuận chia sẻ dữ liệu với DHS. Một quyền giám đốc thứ ba bị buộc nghỉ việc chỉ sau hai ngày do mâu thuẫn nội bộ giữa Musk và Bessent.

