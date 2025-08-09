Bản Tin Cà-Phê Sáng Thứ Bảy 9/8

Tổng Thống Ukraine cảnh báo rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào không bao gồm Kyiv sẽ dẫn đến "những giải pháp chết.” (Đồ họa: Việt Báo)







Zelenskyy: ‘Ukraine không bán nước cho kẻ xâm chiếm’

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Bảy 9/8 bác bỏ kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, cảnh báo rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào không bao gồm Kyiv sẽ dẫn đến "những giải pháp chết.”

Trong một tuyên bố đăng trên Telegram và X, Tổng thống Zelenskyy cho biết hiến pháp ghi nhận chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, là điều không thể thương lượng. Ông nhấn mạnh rằng để đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài phải có tiếng nói của Ukraine tại bàn đàm phán. Trước đó, Trump đã đồng ý gặp Putin ngay cả khi nhà lãnh đạo Nga không đề cập đến việc có sự tham dự của Ukraine. Các nhà quan sát lo ngại Ukraine có thể bị gạt ra ngoài lề trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột lớn nhất châu lục kể từ Đệ Nhị Thế Chiến.

Tổng thống Zelenskyy nói Ukraine “sẽ không trao tặng bất kỳ phần thưởng nào cho Nga vì những gì họ đã làm” và “người dân Ukraine sẽ không trao đất đai của họ cho kẻ chiếm đoạt.”

Trump đã viết trên mạng xã hội Truth Social của ông chiều thứ Sáu 8/8: “Cuộc gặp được người ta trông chờ rất nhiều giữa tôi, tổng thống Mỹ, với Tổng Thống Vladimir Putin của Nga, sẽ diễn ra vào Thứ Sáu, 15/8/2025 ở tiểu bang Alaska tuyệt vời. Sẽ có thêm thông tin sau.”

Trước đó, giới chức Mỹ, trong đó có Trump, đã thông báo với giới lãnh đạo Âu Châu và Ukraine về kế hoạch do Vladimir Putin đề nghị để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, nhưng với điều kiện Ukraine phải nhượng vài lãnh thổ quan trọng, theo CNN dẫn lời các giới chức châu Âu biết về kế hoạch này. Kế hoạch do Putin trình bày với Steve Witkoff, đặc phái viên của Mỹ, trong cuộc hội đàm ở Moscow hôm thứ Tư. Theo kế hoạch đó, những vùng đất mà Ukraine phải nhượng cho Nga là Donbas – vùng đất phía Đông Ukraine đang bị Nga chiếm đóng phần lớn – và Crimea – bán đảo bị Nga sáp nhập bất hợp pháp năm 2014. Trở về Mỹ sau chuyến đi Moscow, ông Witkoff thông báo với Tổng Thống Trump rằng ông Putin muốn gặp ông. Tổng thống Trump tỏ ý sẵn sàng gặp ông Putin nếu nhà lãnh đạo Nga cũng chịu gặp Tổng thống Ukraine. Tuy nhiên, cho đến cuối ngày thứ Sáu, khi thời gian và địa điểm của cuộc họp thượng đỉnh được loan báo, có vẻ như Tổng thống Zelenskyy đã bị gạt ra ngoài cuộc thương lượng. Chưa biết từ đây cho đến thứ Sáu tuần sau, tổng thống Trump sẽ có hành động gì để Ukraine có mặt tại bàn đàm phán hay không.

AP dẫn lời Tổng thống Zelenskyy đối với lo ngại của Ukraine về một cuộc gặp trực tiếp giữa Putin và Trump có thể làm suy yếu lợi ích của Kiev và châu Âu: “Bất kỳ quyết định nào không có sự tham gia của Ukraine đều đồng thời là những quyết định chống lại hòa bình. Chúng sẽ không mang lại điều gì. Đây là những quyết định chết. Chúng sẽ không bao giờ hiệu quả.”

Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng đăng video ‘phụ nữ không nên bỏ phiếu’

Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Pete Hegseth đã đăng lại một video trên nền tảng mạng xã hội X, về một nhà thờ Cơ đốc Giáo theo chủ nghĩa dân tộc, trong đó có nhiều mục sư nói rằng phụ nữ không nên được phép đi bỏ phiếu nữa.

Pete Hegseth đăng lại đoạn video vào tối thứ Năm 7/8, cho thấy mối liên hệ các nhân mật thiết giữa ông ta và một mục sư Cơ đốc giáo theo chủ nghĩa dân tộc có quan điểm cực đoan về vai trò của tôn giáo và phụ nữ, theo AP loan tin sáng Thứ Bảy 9/8.

Đoạn video dài gần 7 phút của CNN phỏng vấn Doug Wilson, người đồng sáng lập Cộng đồng các Giáo hội Tin Lành Cải cách (CREC.) Trong phóng sự có cảnh hai mục sư trong nhà thờ của Wilson ủng hộ việc bãi bỏ quyền bầu cử của phụ nữ ra khỏi Hiến Pháp. Một người là Jared Longshore, cho rằng hệ thống (bầu cử) hiện tại là không tốt cho loài người. Một mục sư khác, Toby Sumpter, nói rằng trong thế giới lý tưởng của ông, mọi người sẽ bỏ phiếu theo thảo luận trong gia đình. Phóng sự cũng có cảnh một nữ tín đồ nói rằng cô ấy phục tùng mệnh lệnh của chồng mình.

Bộ trưởng Hegseth bình luận về một phóng sự này: “All of Christ for All of Life” – tạm dịch là “Đức Chúa toàn năng trong mọi khía cạnh đời sống.”

AP trích dẫn nhận định của Doug Pagitt, mục sư và giám đốc điều hành của tổ chức truyền giáo tiến bộ Vote Common Good, cho biết nội dung trong video là quan điểm mà “một nhóm nhỏ những người theo đạo Thiên chúa vẫn giữ” và “rất đáng lo ngại” Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ chung tay phát tán nó.

Phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài, Sean Parnell, lên tiếng hôm thứ Sáu rằng Hegseth là “một tín đồ đáng tự hào của nhà thờ” có liên kết với CREC và ông ta “rất xem trọng các bài viết và bài giảng của ông Doug Wilson.”

Hôm Tháng Năm, Hegseth đã mời mục sư riêng là Brooks Potteiger, đến Ngũ Giác Đài để chủ trì buổi cầu nguyện Cơ Đốc Giáo đầu tiên trong số nhiều buổi cầu nguyện mà Hegseth đã tổ chức bên trong tòa nhà chính phủ trong giờ làm việc. Các nhân viên và quân nhân của Bộ Quốc Phòng cho biết họ đã nhận được lời mời tham dự sự kiện này qua email làm việc của chính phủ.

Atlanta: Hai người chết trong vụ nổ súng ở Emory University

Một cảnh sát và nghi can nổ súng đã chết trong vụ nổ súng xảy ra tại đại học Emory University và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) ở Atlanta, Georgia, chiều Thứ Sáu 8/8. Theo tin mới nhất từ Cục Điều tra Georgia (GBI), đã xác định danh tính người đàn ông nổ súng là Patrick Joseph White, 30 tuổi, đến từ Kennesaw, Georgia.

CNN, trích dẫn các nguồn tin giấu tên, trước đó đưa tin rằng gia đình Patrick Joseph White tin hắn nhắm vào CDC vì một căn bệnh mà hắn đổ lỗi cho vắc-xin COVID-19. Tuy nhiên, cơ quan thực thi pháp luật chưa xác nhận tính khả thi của động cơ này.

Tờ báo địa phương 11Alive dẫn lời các nhân chứng cho biết nghi can White đã nổ súng vào nhiều tòa nhà của CDC trước khi vào cửa hàng CVS Emory Point. Bên trong, một cuộc đấu súng đã diễn ra ở tầng hai giữa nghi phạm và cảnh sát. White đã chết tại hiện trường. Cơ quan chức năng chưa xác nhận liệu nghi can chết vì trúng đạn của cảnh sát hay do tự sát.

Tuyên bố của GBI cho biết nạn nhân thứ hai là cảnh sát David Rose thuộc Sở Cảnh sát DeKalb County. Nghi can đã nổ súng bên ngoài trụ sở CDC và bắn chết một cảnh sát trước khi nghi can được tìm thấy đã chết trong một tòa nhà gần đó.

Giám đốc CDC Georgia ở Atlanta, Georgia, Susan Monarez cho biết trong một bài đăng trên X rằng ít nhất bốn tòa nhà của CDC đã bị trúng đạn. Hình ảnh đăng tải cho thấy nhiều cửa sổ thuộc tòa nhà của CDC bị thủng do đạn bắn, bằng chứng của mức độ thiệt hại tại một địa điểm nơi hàng nghìn nhà khoa học và nhân viên đang làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu bệnh hiểm nghèo.

Cảnh sát David Rose, 33 tuổi, gia nhập Sở Cảnh sát Quận DeKalb vào tháng 9/2024, làm việc tại sở cảnh sát North Central. Anh vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát. Cảnh sát Rose để lại vợ, hai con và đứa con thứ ba chuẩn bị chào đời.

“Người cảnh sát này đã làm đúng những gì anh ấy đã được đào tạo,” Quyền Cảnh sát trưởng Greg Padrick nói. “Anh ấy luôn tận tâm phục vụ cộng đồng.”

Giám đốc Sở Thuế IRS bị sa thải sau hai tháng làm việc

Chỉ sau hai tháng đề cử ông Billy Long vào vị trí giám đốc Sở Thuế IRS và được Thượng Viện thông qua, hôm thứ Sáu 8/8, cũng chính tổng thống Trump đã sa thải ông, và cử ông Scott Bessent, bộ trưởng Tài Chính, tạm thời làm giám đốc IRS. Với thời gian làm việc này, 53 ngày, ông Long Billy Long là giám đốc chính thức của IRS trong thời gian ngắn nhất kể từ khi chức vụ này được thành lập năm 1862 tới nay.

Đúng ba tuần trước, Donald Trump, người đã chọn Billy Long mặc dù ông này hoàn toàn không có kiến thức chuyên môn về IRS, đã tổ chức một buổi lễ tuyên thệ nhậm chức trọng thể cho vị nghị sĩ Cộng Hòa đến từ Missouri tại Phòng Bầu Dục. Truyền thông nhận định đây vốn là một hành động khiêu khích: Kể từ vụ Watergate, các tổng thống từ cả hai đảng đều có thái độ thờ ơ với IRS, coi cơ quan này là một cơ quan phi chính trị và gần như làm việc độc lập. Ngược lại, tổng thống đương nhiệm Donald Trump háo hức thể hiện sự kiểm soát của mình đối với IRS.

Và sau 21 ngày kể từ buổi tiệc đó, tổng thống Trump quyết định chọn một người thay thế ông Long ở vị trí lãnh đạo IRS. Billy Long, cựu nghị sĩ Đảng Cộng hòa và là đồng minh thân cận của Trump, dự trù sẽ được đề cử làm đại sứ, theo nguồn tin của New York Times. Cuối năm ngoái, truyền thông từng đưa tin ông Billy Long có tiền án về việc lạm dụng chương trình ưu đãi thuế của chính phủ liên bang để khuyến khích doanh nghiệp giữ nhân viên trong dịch COVID-19. Hồ sơ của Long gây tranh cãi đến mức các Thượng Nghị sĩ Dân chủ đề nghị ông phải đối mặt với một cuộc điều tra hình sự.

Chính quyền Trump đề nghị UCLA trả $1 tỷ tiền thỏa thuận

Chính quyền Tổng thống Trump đề nghị một thỏa thuận dàn xếp trị giá $1 tỷ đô la với UCLA trong bối cảnh cuộc chiến ngân sách liên bang đang ngày càng gay gắt.

Chủ tịch hệ thống trường University of California, ông James B. Millike, cho biết trong một tuyên bố rằng hệ thống UC đang xem xét tài liệu thỏa thuận dàn xếp do Bộ Tư Pháp đã gửi. Giới chức trường đại học cho biết khoản tiền này ($1 tỷ) sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc cho UCLA.

Tuần trước, chính quyền Trump đã đóng băng $584 triệu đô la tiền tài trợ liên bang cho UCLA. Đây là một khoản tiền gần gấp đôi con số tiền mà trường đã nghĩ đến. Việc này diễn ra sau cuộc điều tra của Bộ Tư Pháp vào cuối tháng Bảy, cho rằng UCLA đã vi phạm luật dân quyền liên bang "cố tình thờ ơ trong việc tạo ra một môi trường giáo dục thù địch đối với sinh viên Do Thái và Israel.”

Tuy nhiên, khoản thanh toán mà chính quyền Trump đề xướng trong thỏa thuận để khôi phục nguồn quỹ là không thể chấp nhận được, ông Milliken nói.

“Là một trường đại học công lập, chúng tôi là người quản lý nguồn lực của người nộp thuế và khoản thanh toán quy mô lớn này sẽ phá hủy hoàn toàn hệ thống đại học công lập lớn nhất đất nước, đồng thời gây ra thiệt hại lớn cho sinh viên và toàn thể người dân California”, ông nói.

Thống đốc Newsom chào đón các dân biểu Dân Chủ Texas

Hôm thứ Sáu 8/8, giới chức California với sự có mặt của Thống Đốc Gavin Newsom đã tiếp đón các nhà lập pháp Đảng Dân Chủ của Hạ Viện Texas, những người rời khỏi tiểu bang để phản đối kế hoạch bỏ phiếu phân chia lại địa hạt bầu cử. Buổi họp báo có cựu Chủ Tịch Hạ Viện Liên Bang Nancy Pelosi và các nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ California.

Dân Biểu Texas Ann Johnson phát biểu khi bắt đầu buổi họp báo được tổ chức tại Dinh Thống Đốc California ở Sacramento: “Chúng tôi không chạy trốn.” Thống đốc Newsom nói: “Hoa Kỳ đang chứng kiến những chuyện không hề bình thường. Chúng ta không thể để cho công chúng coi đây chỉ là những điều thường tình.”

Trong tuần này, các tiểu bang Illinois, New York và Massachusetts cũng tiếp đón các thành viên Đảng Dân Chủ Texas, khiến cho một dân biểu Cộng Hòa Texas phải yêu cầu ban hành trát bắt giữ các nhà lập pháp Đảng Dân Chủ và đề nghị FBI vào cuộc.

Thống đốc Newsom của California một trong những người chỉ trích mạnh mẽ kế hoạch vẽ lại bản đồ khu vực của cơ quan lập pháp Texas. Ông tuyên bố đốc thúc việc phân chia lại các địa hạt bầu cử quốc hội tại California, điều này có thể giúp Đảng Dân Chủ giành thêm vài vị trí.

“Tất cả đã sẵn sàng, chúng tôi sẽ đương đầu với họ một mất một còn,” Dân Biểu Robert Rivas, Chủ Tịch Hạ Viện Tiểu Bang California nói. “California sẽ làm mọi cách để bảo vệ tiếng nói, phiếu bầu và quyền lợi của từng người dân Mỹ.”

Đáp lại hành động của Newsom, Dân Biểu Đảng Cộng Hòa California Kevin Kiley cũng tuyên bố đệ trình dự luật cấm phân chia lại địa hạt bầu cử trên toàn Hoa Kỳ vào giữa thập niên này.

Việt Nam miễn thị thực cho tỷ phú và người nổi tiếng

Chính phủ Việt Nam hôm 8/8 vừa quyết định ban hành Nghị định 221, miễn thị thực có thời hạn cho một số người ngoại quốc đặc biệt, bao gồm tỷ phú, học giả, chuyên gia, nhà khoa học, nhân lực công nghệ số chất lượng cao và những nhân vật có ảnh hưởng trong văn hóa, nghệ thuật, thể thao.

Về nhóm gọi là “tỷ phú”, theo VnExpress trong nước giải thích, phải thuộc nhóm đầu tư và lãnh đạo tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên thế giới, thuộc danh sách 100 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất toàn cầu do các tổ chức quốc tế uy tín công bố hàng năm.

Về nhóm học giả, chuyên gia, nhà khoa học, giáo sư các trường đại học, viện nghiên cứu, tổng công trình sư và nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao với điều kiện nhà khoa học - kỹ thuật phải đạt giải thưởng quốc tế uy tín hoặc được công nhận.

Về thể thao, riêng cầu thủ môn túc cầu phải nằm trong danh sách 100 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, và được câu lạc bộ chuyên nghiệp trong nước mời thi đấu hoặc giao lưu mới được miễn thị thực. Chính sách này còn áp dụng cho lãnh sự danh dự của Việt Nam ở nước ngoài, khách mời của các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp lớn do Chính phủ chỉ định.

Ngoài ra, Bộ trưởng Công an có thẩm quyền quyết định các trường hợp đặc biệt khác vì mục đích đối ngoại hoặc phát triển kinh tế xã hội.

Thẻ miễn thị thực đặc biệt có hai dạng, thẻ điện tử và thẻ cứng gắn chip, có giá trị pháp lý như nhau. Cơ quan có thẩm quyền có thể lựa chọn cấp thẻ điện tử hoặc thẻ cứng gắn chip cho người nước ngoài, thời hạn miễn thị thực không quá năm năm và ngắn hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu ít nhất 30 ngày.

Ấn Độ hoãn kế hoạch mua vũ khí Mỹ

New Delhi đã tạm dừng kế hoạch mua vũ khí và máy bay mới của Mỹ, một dấu hiệu bất hòa rõ rệt của Ấn Độ sau khi Tổng thống Trump áp mức thuế quan 50% lên hàng xuất cảng của Ấn Độ. Chính sách thuế của tổng thống Trump đã kéo mối quan hệ giữa hai quốc gia xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.

Theo ba quan chức Ấn Độ am hiểu vấn đề nói với Reuters, Ấn Độ đã có kế hoạch cử Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh đến Washington trong những tuần tới để công bố một số giao dịch mua sắm, nhưng chuyến đi đó đã bị hủy bỏ.

Tuy nhiên theo giới hữu trách tại New Delhi, quyết định tạm ngưng không đồng nghĩa với hủy bỏ hoàn toàn, nhưng đã phản ánh sự lo ngại về tính bảo đảm trong quan hệ thương mại song phương. Các hợp đồng mua và cùng sản xuất hệ thống phòng không trị giá khoảng $2.5 tỷ đô la và máy bay trinh sát nguyên tử Tổng thống Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi công bố hồi tháng Hai đã tạm dừng lại.

Delhi đã xây dựng mối quan hệ đối tác chặt chẽ với Mỹ trong những năm gần đây, cho biết họ đang trở thành một mục tiêu, trong khi Washington cùng các đồng minh châu Âu vẫn tiếp tục giao dịch với Nga khi điều đó có lợi cho họ. Mặc dù trước đó, mối quan hệ an ninh chặt chẽ giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ, được thúc đẩy bởi sự cạnh tranh chiến lược chung với Trung Quốc, đã được nhiều nhà phân tích Hoa Kỳ coi là một trong những lĩnh vực then chốt trong tiến trình chính sách đối ngoại của chính quyền Trump nhiệm kỳ đầu tiên.

Tại Tòa Bạch Ốc, các cố vấn thương mại của ông Trump khẳng định mức thuế mới nhằm bảo vệ lợi ích công nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ, đồng thời thúc đẩy các đối tác như Ấn Độ phải “cân bằng lại” cán cân thương mại. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng động thái này có thể khiến Ấn Độ xích lại gần hơn với các đối tác như Nga và Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh BRICS đang mở rộng ảnh hưởng.

Delhi là nước nhập cảng vũ khí lớn thứ hai thế giới và Nga là nhà cung cấp hàng đầu của Ấn Độ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Ấn Độ đã chuyển sang nhập cảng từ các cường quốc phương Tây như Pháp, Israel và Hoa Kỳ, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm.

Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân qua đời

Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân, người nổi tiếng với các tình ca dang dở như “Cho vừa lòng em”, “Em về với người”, “Ru em tròn giấc ngủ”… qua đời, thọ 86 tuổi. Gia đình loan tin ông tạ thế hôm 8/8 tại Sài Gòn, sau thời gian phải điều trị nhiều bệnh tuổi già.

Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân tên thật là Phan Công Thiệt. Năm ba tuổi ông đã tham gia văn nghệ học đường. Năm 17 tuổi, ông bắt đầu học nhạc , tại Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn (thường gọi là Trường Quốc Gia Âm Nhạc.) Ông được học nhạc những tên tuổi lớn như Thẩm Oánh, Nguyễn Cầu. Sau khi ra trường, ông gia nhập ban nhạc Hoa Niên, trình diễn trên đài truyền thanh.

Ông còn là một ký giả tân nhạc kịch trường với bút hiệu Mộng Thu và Giáng Ái Sĩ. Nhạc phẩm đầu tay của ông là Trăng quê hương - xuất bản vào năm 1958, sau đó là Vui tàn ánh lửa năm 1959. Nhiều sáng tác của ông phổ biến như Cho vừa lòng em, Mùa xuân cưới em, Em về với người.

Nhạc phẩm “Cho Vừa Lòng Em” do ông sáng tác với văn bản ký tên Phan Trần, là nhạc phẩm viết chung giữa Mặc Thế Nhân (Phan Công Thiệt) và Nhật Ngân (Trần Nhật Ngân.) Ca khúc này đưa tên tuổi của hai nhạc sĩ lên đỉnh cao sự nghiệp, với thư khán giả yêu cầu liên tục trong các giờ phát thanh của Đài Sài Gòn trong suốt một thời gian dài.

Nhiều tài liệu cho biết sau năm 1975, nhạc sĩ Mặc Thế Nhân chọn cuộc sống giản dị, sống với âm nhạc một cách chân thành. Ông hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, chọn bầu bạn với âm nhạc, để âm nhạc thay ông lên tiếng những gì ông muốn nói. Năm 2020, ông bị tai biến mạch máo não, nhưng “tinh thần rất sảng khoái, dù đôi chân đi hơi chậm nhưng nụ cười lúc nào cũng tươi tắn,” theo những lời tiễn biệt từ những thân hữu của nhạc sĩ.