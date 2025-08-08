Giáo Dục Tổng Quát Ở Đại Học: Nền Tảng Công Dân Hay Rào Cản Tốn Kém?



Chương trình giáo dục tổng quát được thiết kế để giúp sinh viên trở thành những công dân có hiểu biết về xã hội mình đang sống, nhưng ngày càng vấp phải chỉ trích vì bị cho là làm lãng phí thời gian và tiền bạc – vốn có thể dành cho các môn học chuyên ngành mà họ nghĩ là hữu dụng hơn. (Nguồn: pixabay.com)

Ở Hoa Kỳ, khi nghe đến cụm từ “giáo dục tổng quát,” người ta thường hình dung về những khóa học nhập môn trong các lĩnh vực nghệ thuật, nhân văn, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và toán học. Tùy vào mỗi trường, chương trình này có thể mang những cái tên khác nhau như “chương trình căn bản” (core curriculum) hay “các môn học bắt buộc” (distribution requirements).

Ngoài ra, chương trình này đôi khi còn có một tên gọi khác là “giáo dục khai phóng” (liberal education). Hội các trường Cao đẳng và Đại học Hoa Kỳ (American Association of Colleges and Universities, AACU) mô tả đây là chương trình giúp bồi dưỡng “tinh thần trách nhiệm xã hội, cùng với các kỹ năng trí tuệ và thực tiễn vững vàng có thể vận dụng linh hoạt.”

Thế nhưng, chính cái mác “khai phóng” này lại trở thành mục tiêu công kích của các nhóm bảo thủ. Họ cho rằng giáo dục tổng quát ngày nay thực chất là một công cụ để nhồi sọ sinh viên, để phe cấp tiến đem tư tưởng thiên tả gieo rắc trong môi trường đại học. Một số nhà bảo thủ khác vẫn ủng hộ khái niệm giáo dục tổng quát, nhưng lại muốn chương trình này phải nhấn mạnh hơn vào cái gọi là “các giá trị truyền thống” và giảm bớt các nội dung đa văn hóa (cross-cultural). Từ đó, giáo dục tổng quát và môi trường đại học trở thành chiến trường của các ý thức hệ.

Là một học giả nghiên cứu mối quan hệ giữa trình độ học vấn và tầng lớp xã hội trong lịch sử, Kelly Ritter (giáo sư Writing and Communication, Học viện Công nghệ Georgia) cho rằng mục tiêu ban đầu của giáo dục tổng quát là mang lại cơ hội học tập bình đẳng cho mọi sinh viên – không phân biệt khuynh hướng chính trị.

Mọi người đều có quyền học

Tám mươi năm trước, một nhóm giảng viên của Đại học Harvard đã soạn ra một chương trình giáo dục tổng quát, và đến nay nhiều trường vẫn dùng làm tiêu chuẩn. Kế hoạch này được mô tả chi tiết trong cuốn sách “Giáo dục Tổng quát trong Xã hội Tự do” (General Education in a Free Society).

Kế hoạch của Harvard không dành riêng cho giới tinh hoa, mà là cho tất cả mọi người, từ các cựu chiến binh theo học nhờ chính sách GI Bill, đến những người thuộc thế hệ đầu tiên trong gia đình có cơ hội học đại học.

Giáo dục tổng quát đã giúp nhiều người có cơ hội bước vào cánh cổng đại học. Họ không định trở thành bác sĩ hay luật sư, mà chỉ đơn giản muốn có một công việc ổn định hơn các công việc tay chân. Nhờ vậy, đại học dần trở thành nơi mà mọi người đều có cơ hội được học hành, chứ không còn là chỗ dành riêng cho tầng lớp khá giả.

Năm 1947, theo chỉ thị của Tổng thống Harry Truman, một phúc trình đặc biệt đã ra đời mang tên Giáo dục Đại học cho Nền Dân chủ Hoa Kỳ (Higher Education for American Democracy), thường được gọi là Phúc trình Ủy ban Truman (Truman Commission Report). Phúc trình đề ra mục tiêu mở rộng cánh cửa đại học cho mọi công dân, đặc biệt chú trọng các môn toán và khoa học. Ngoài ra, phúc trình cũng nhấn mạnh vai trò của các ngành học giúp sinh viên hiểu rõ xã hội và thế giới, như viết lách, giao tiếp, văn chương, tâm lý và lịch sử.

Ngày nay, mục đích của giáo dục tổng quát nằm ở tâm điểm của hai luồng quan điểm đối lập sâu sắc về ý nghĩa của đại học – những quan điểm mà Ritter đã nghe vô số lần từ sinh viên và phụ huynh trong suốt 28 năm đứng trên bục giảng.

Quan điểm thứ nhất xem đại học là nơi mang lại một hành trình giáo dục khai phóng, giúp sinh viên chuẩn bị tốt hơn để sống và làm việc trong một xã hội dân chủ. Những giá trị đó, theo họ, là hoàn toàn đáng để đầu tư thời gian và tiền bạc.

Quan điểm thứ hai thì cho rằng đại học chẳng qua là chỗ để lấy mấy cái bằng nghề nghiệp – thứ có thể học ở đâu cũng được, chứ không nhất thiết phải bám trụ tại một trường cụ thể. Những gì họ nhắm tới là lợi ích tiền bạc, và nếu có thể rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí thì càng tốt.

Những góc nhìn trái ngược như thế này không phải ngẫu nhiên mà có. Chúng cho thấy bức tranh toàn cảnh xã hội Hoa Kỳ đang bị chia rẽ về vấn đề giáo dục đại học. Như lời Phó Tổng thống JD Vance từng phát biểu năm 2021: “Cách đây chừng 40, 50 năm, Richard Nixon từng nói một câu rất đáng suy ngẫm. Tôi xin lặp lại nguyên văn, ‘Giáo sư là kẻ thù.’”

Nhưng rốt cuộc, dù khác nhau đến đâu, hai nhóm này vẫn có chung một suy nghĩ: họ đều mong rằng tấm bằng đại học sẽ thật sự giúp con em mình tìm được việc làm và có cuộc sống khấm khá hơn đời cha mẹ.

Với nhóm đầu tiên, giáo dục tổng quát là mắt xích quan trọng trong việc xây dựng một con người đầy đủ căn bản, phẩm chất để đi làm và bước vào đời. Còn với nhóm thứ hai, đây là một gánh nặng tài chính không cần thiết.

Và không khó để nhận ra rằng các quan điểm trái chiều về giáo dục đại học thường gắn liền với lập trường chính trị và nền tảng học vấn của mỗi người. Một cuộc thăm dò của Quỹ Lumina và Gallup vào tháng 7 năm 2023 đã chỉ ra rằng chỉ 36% người Mỹ có niềm tin “rất lớn” vào giáo dục đại học. Sự khác biệt này hiện ra rất rõ giữa các nhóm: chỉ 20% người theo Đảng Cộng Hòa có niềm tin này, so với 56% của Đảng Dân chủ và 35% của những người trung dung. Ngoài ra, cũng có khác biệt rõ ràng giữa những người đã có bằng sau đại học và những người không có.

Áp lực chi phí và cuộc đua “đốt cháy giai đoạn”

Khi gánh nặng chi phí đại học dự kiến tiếp tục gia tăng vào năm 2025, nhiều gia đình phải chật vật xoay sở. Họ thậm chí phải chọn hình thức trả góp cho những khoản tiêu dùng thường nhật, lúc nào cũng mang nợ, “giật gấu vá vai” để cầm cự qua ngày.

Giáo dục tổng quát, vốn chiếm khoảng một phần ba chương trình cử nhân và phần lớn chương trình đào tạo cao đẳng, trở thành đối tượng bị soi xét kỹ lưỡng. Đối với những người xem đại học là lãng phí, các môn học này là một khoản lỗ quá rõ ràng.

Áp lực này, cùng với quy trình tuyển sinh ngày càng khốc liệt, đã tạo ra một khuynh hướng rõ rệt trong hai thập niên qua: số học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia các khóa học ‘Advanced Placement, AP’ đã tăng gấp mười lần, và số học sinh theo học chương trình tín chỉ kép (học để tính số lượng tín chỉ đại học khi còn ở trung học) cũng đã tăng 50% kể từ năm 2021. Cả hai chương trình này đều cho phép các em học trước các môn giáo dục tổng quát mà không phải tốn học phí.

Các nhóm như Complete College America (một tổ chức vô vụ lợi chuyên phối hợp cùng các tiểu bang để nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp đại học) hoàn toàn ủng hộ các lựa chọn và nỗ lực của sinh viên và phụ huynh hiện nay. Tổ chức này xem các môn giáo dục tổng quát là các “môn học đầu vào” và cần được hoàn thành “càng sớm càng tốt.”

Một số tổ chức khác cũng đang thúc đẩy phương thức gom từng tín chỉ (credit) nhỏ để ghép thành bằng đại học trong tương lai. Việc học xong các môn tổng quát trước khi vào đại học đang trở nên phổ biến. Tuy nhiên, phong trào “đốt cháy giai đoạn” này cũng vấp phải nhiều chỉ trích. Các nghiên cứu cho thấy các lớp học và kỳ thi AP chủ yếu mang lại lợi ích cho học sinh da trắng thuộc tầng lớp trung lưu và thượng lưu, bởi các em có nhiều thời gian và nguồn lực hơn để đầu tư vào việc học và thi nhiều môn để tích lũy tín chỉ.

Thấu hiểu thế giới

Giữa những tranh cãi chưa dứt về việc tinh giản và cắt giảm chi phí giáo dục đại học, giá trị cốt lõi của các môn học được giảng dạy trong chương trình tổng quát vẫn không còn vẹn nguyên – dù là ở năm 2025 hay 1945.

Nước Mỹ giờ đây đang phải đối mặt với những mối đe dọa rình rập nền dân chủ, xoay xở với những bước tiến công nghệ vũ bão, và thích ứng với những thay đổi cơ cấu dân số vốn sẽ ảnh hưởng cách người dân sinh sống và làm việc.

Trước tình hình đó, giáo dục tổng quát chính là hành trang tri thức giúp sinh viên bước vào đời với tầm nhìn rộng mở. Về bản chất, nó dạy cho chúng ta cách thấu hiểu một thế giới rộng lớn hơn thế giới của riêng mình và cách để tồn tại trong đó. Đây chính là một yêu cầu cốt lõi cho một xã hội dân chủ phát triển vững mạnh.

Cung Đô biên dịch