Tuồng bắt người giữa chốn pháp đình

08/08/202500:00:00(Xem: 26)

Carlos Javier Lopez Benitez, 27 tuổi, người Paraguay, đến tòa di trú New York vào ngày 16 tháng 7 để tham dự phiên điều trần về đơn xin tị nạn — nhưng lại bị bắt ngay tại hành lang, trước mặt hai người chị. Một phóng viên chụp được cảnh anh giằng co với nhân viên liên bang, trong khi cô Lilian Lopez, chị anh, ôm chặt lấy cánh tay em, khóc nghẹn. Nhân viên phải gỡ tay cô ra.

Đây không phải trường hợp cá biệt.

Từ tháng Năm, dưới chính sách mới của Tổng thống Donald Trump, các cơ quan thực thi di trú được phép bắt giữ di dân ngay tại tòa án — nơi trước đây từng được xem là vùng trung lập để khuyến khích người nhập cư hợp tác với hệ thống pháp luật. Nay, các hành lang tòa án biến thành hiện trường hành pháp: đặc vụ mang khẩu trang mai phục sẵn, rồi bất ngờ ập đến sau phiên xử. Bên cạnh họ là các ký giả, chính khách và nhà hoạt động — chen chúc giữa những cuộc giằng co, tiếng gào khóc, và ống kính chực chờ chụp lại một “vở tuồng” hằng ngày.

“Cảnh em tôi bị bắt cứ hệt như một màn diễn tuồng,” Porfiria Lopez, chị của Lopez Benitez, nói. “Câu hỏi để lại cho chúng tôi là: họ chọn ai để bắt? Ngẫu nhiên hay có sắp đặt?”

Lopez Benitez vượt qua biên giới phía nam vào Hoa Kỳ từ tháng 5, năm 2023. Cảnh sát biên phòng Arizona tạm giữ anh rồi sau đó anh được thả ra trong lúc chờ hồ sơ tị nạn được cứu xét. Trong khi chờ đợi, Anh về New York sống với hai chị — cả hai đều là công dân Mỹ — và làm nghề xây dựng tại Queens. Theo gia đình và luật sư, anh không có tiền án.

Anh luôn tuân thủ lệnh hầu tòa. Tại phiên xử ngày 16 tháng 7, thẩm phán lên lịch điều trần tiếp theo vào năm 2029 — thời điểm hồ sơ tị nạn của anh ước đoán sẽ được cứu xét. Khoảng cách thời gian này là thường tình, bởi vì hệ thống toà di trú đang quá tải với hàng triệu hồ sơ, khiến tiến trình kéo dài suốt nhiều năm.

Nhưng ngay khi bước ra khỏi phòng xử, anh bị nhân viên liên bang bao vây và bắt giữ. Họ đưa anh vào phòng tạm giam tại tòa nhà 26 Federal Plaza trong ba ngày, rồi chuyển tới một trại giam ở tận Houston — cách đó hơn 2,500 cây số.

Các luật sư của Lopez Benitez nộp đơn khiếu nại, cho rằng việc bắt giữ là vô lý: anh đang trong tiến trình hợp pháp, không bỏ trốn, không nguy hiểm, và có quyền được tại ngoại. Phía chính phủ phản bác rằng việc nhập cảnh bất hợp pháp khiến anh thuộc diện bắt buộc giam giữ, không được xin tại ngoại, và họ nói rằng phía luật sư không đưa ra được lý do “bất thường” nào để yêu cầu anh được tự do.

Tuần rồi, một bước ngoặt xảy ra: Thẩm phán liên bang Dale E. Ho ra lệnh trả tự do cho Lopez Benitez và cho phép anh trở lại New York trong lúc chờ xử.
Chiều thứ Năm, hai tuần sau vụ bắt giữ, ICE thông báo với gia đình rằng anh sẽ được chuyển về lại 26 Federal Plaza lúc 6 giờ chiều, nhưng không nói thêm gì khác. Khi hai chị của anh đến nơi, tòa nhà đã đóng cửa. Họ đi vòng quanh trong mưa lất phất, rồi tìm được một lối ra phụ.

Họ đứng chờ, cầm tấm bảng vẽ hình Người Nhện Superman — hình ảnh siêu anh hùng mà em mình yêu thích — cùng dòng chữ: “Chào mừng em về nhà. Tụi chị nhớ em.”

Sau gần một giờ, họ thấy một bóng người quen thuộc tiến về phía cửa kính: mái tóc xoăn thân quen, áo nỉ, quần thể thao trắng, em được hộ tống bởi đặc vụ ICE.

Họ hét lên mừng rỡ, chạy đến ôm chầm lấy thằng em. Lopez Benitez úp mặt vào vai chị khóc nức nở.

Một trong hai viên chức đứng lùi lại, lặng nhìn cuộc hội ngộ. Ông nói bằng tiếng Tây Ban Nha: “Chúc may mắn.” Rồi lặng lẽ bỏ đi.

Cảnh tượng kết thúc như có hậu trong nước mắt — nhưng đó chỉ là đoạn giữa của một vở tuồng chưa hạ màn. Cuộc chiến pháp lý vẫn còn gay go trước mắt. Và những hành lang toà án, ngày mai rồi ngày kia, vẫn sẽ là nơi giăng bẫy.

Nguyên Hòa biên dịch
Nguồn: Bài ‘Anatomy of an ICE Arrest’ của The New York Times ngày 3 tháng 8 năm 2025, cập nhật 4 tháng 8.

Phụ Lục Pháp Lý:

Những người di dân đang bị bố ráp, bắt bớ ở khắp nơi trên đất nước Hoa Kỳ như trường hợp của Lopez Benitez có thuộc dạng di dân lậu? Họ có quyền ở Mỹ hay không, có hợp pháp không?
1. Luật Hoa Kỳ nói gì?
Theo Luật Di trú Hoa Kỳ (Immigration and Nationality Act - INA), cụ thể là điều khoản §208, một người:
“có thể xin tị nạn nếu đang có mặt tại Hoa Kỳ hoặc đến biên giới của Hoa Kỳ, dù có hay không có giấy tờ nhập cảnh.”
Tức là: Người vượt biên rồi tự ra trình diện và xin tị nạn không vi phạm luật tị nạn, vì họ đang sử dụng đúng quyền được nộp đơn xin để được bảo vệ.
 
2. Luật quốc tế nói gì?

Theo Công ước Geneva 1951 về quy chế tị nạn, điều 31:
Các quốc gia không được trừng phạt người xin tị nạn chỉ vì họ nhập cảnh trái phép, miễn là họ trình diện ngay lập tức và đưa ra lý do chính đáng về việc xin tị nạn.
Hoa Kỳ là nước ký kết Công ước này, và có nghĩa vụ tuân thủ.

3. Vượt biên và xin tị nạn — ranh giới pháp lý

Hành vi

Hợp pháp hay không?

Ghi chú

Vượt biên để vào Mỹ, rồi bỏ trốn, không trình diện

❌ Bất hợp pháp

Gọi là “illegal entry” và có thể bị trục xuất

Vượt biên rồi tự trình diện để xin tị nạn

✅ Hợp pháp theo luật tị nạn

Không bị xem là "di dân lậu" nếu trình diện đúng quy trình

Xin tị nạn tại cửa khẩu

✅ Hợp pháp hoàn toàn

Đây là con đường “chuẩn” nhất
Ngày 21 tháng 7 năm 2025. Giám đốc ICE cho biết các đặc vụ của ông sẽ bắt giữ bất kỳ ai mà họ phát hiện ở trong nước bất hợp pháp, ngay cả khi họ không có tiền án. ICE cũng sẽ hành động chống lại các công ty thuê mướn những người di dân bất hợp pháp. Giám đốc ICE cho biết họ sẽ cố gắng tập trung vào việc bắt giữ những kẻ tồi tệ nhất, tức là những tội phạm bị kết án vì những tội nghiêm trọng.

Giữa mùa Hè, thành phố Los Angeles rúng động bởi những cuộc bố ráp quy mô lớn do Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) tiến hành. Chỉ trong vài tuần kể từ giữa tháng Sáu, hơn 1.600 người đã bị bắt tại miền Nam California. Trong số đó có cả những người sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ, mang quốc tịch Mỹ hợp pháp, không dính líu đến bất kỳ hành vi vi phạm nào[1]. Andrea Velez, 32 tuổi, là một trong số đó. Vào buổi sáng ngày 24 tháng Sáu, cô đang trên đường đến chỗ làm thì bất ngờ bị hai người đàn ông đeo mặt nạ kéo vào một chiếc xe SUV không biển số. Họ mặc áo ghi chữ “Police” nhưng không xuất trình thẻ ngành, không tuyên đọc quyền Miranda, cũng không giải thích lý do khống chế. Velez hoảng loạn, tưởng mình bị bắt cóc giữa ban ngày, ngay trung tâm thành phố. Sau đó, cô bị truy tố tội “tấn công nhân viên liên bang”, một cáo buộc có thể dẫn đến 20 năm tù. Mười sáu ngày sau, công tố viện rút lại hồ sơ mà không đưa ra lý do cụ thể. Không một lời xin lỗi, không một xu bồi thường.

Trước giờ, cựu đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam (Vietnam Communist Party- VCP) có nhiều cách để xin được miễn (làm đơn I-601). Một trong những cách là chứng minh họ có tư cách “không đáng kể” trong Đảng — tức là họ chỉ là đảng viên trên danh nghĩa, không tích cực ủng hộ tư tưởng của Đảng và hầu như chỉ tham gia họp định kỳ. Những người này không tin vào Chủ nghĩa Cộng sản, nhưng tham gia vào Đảng là do yêu cầu công việc hoặc để phát triển sự nghiệp. Trong trường hợp đó, Lãnh sự quán có thể sẽ yêu cầu nộp đơn xin miễn trừ I-601 — trừ khi có thể chứng minh rằng họ đã rời khỏi Đảng ít nhất 5 năm trước khi Lãnh sự quán nhận được đơn DS-260.

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đang phải thụ lý khối lượng hồ sơ tồn đọng lớn chưa từng thấy - lên tới 11.3 triệu hồ sơ đang chờ duyệt xét. Do số lượng tồn đọng ngày càng tăng, những người nộp đơn phải chờ đợi lâu hơn, đôi khi kéo dài lên đến nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm so với dự kiến. Các luật sư di trú khuyên nên nộp đơn ngay từ bây giờ, trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn - và chắc chắn nó sẽ tồi tệ hơn.

Ngày 24 tháng 6 năm 2025 — Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hiện đã cho phép chính quyền Trump trục xuất người di dân sang một “nước thứ ba”, tức là một quốc gia không phải là quê hương của họ. Tòa án Tối cao đã hủy bỏ phán quyết của một thẩm phán tòa án liên bang ở Boston. Phán quyết này cho rằng những người di dân được lên lịch bị trục xuất sang nước thứ ba cần được trao cho cơ hội giải thích với giới chức rằng họ có lý do chính đáng để tin rằng họ sẽ bị ngược đãi hoặc tra tấn ở quốc gia thứ ba đó.

Trong trái tim của biết bao người di dân, nước Mỹ luôn là một miền đất hứa, nơi mọi ước mơ có thể nảy mầm và được bảo vệ. Niềm tin ấy được xây dựng trên một trụ cột vững chắc: quyền công dân theo nơi sinh, một nguyên tắc được khắc sâu trong Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ, khẳng định rằng bất cứ ai sinh ra trên đất Mỹ đều là công dân của quốc gia này.

Vào tháng 7 năm 1868, Tu chính án thứ Mười bốn đã được bổ túc vào Hiến pháp Hoa Kỳ. Tu chính án này bảo đảm quyền công dân Hoa kỳ cho tất cả trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ, kể cả những người từng là nô lệ. Ngoại lệ duy nhất là con của các nhà ngoại giao. Vào ngày 20 tháng 1 năm 2025, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh đối với những trẻ em sinh ra từ cha mẹ là người di dân bất hợp pháp hoặc người ở Hoa kỳ với chiếu khán du lịch. Ngay sau khi sắc lệnh được ban hành, đã có nhiều vụ kiện chống lại sắc lệnh này. Kết quả là một tòa án liên bang Quận phán quyết rằng quyền công dân theo nơi sinh không thể bị chấm dứt cho đến khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ quyết định cho vấn đề này.

Ông Trump và ông Miller nói rằng người di dân đang xâm lược California. Người dân sống ở California và chính quyền California nói rằng không có cuộc xâm lược nào cả. Chúng ta nên tin ai? Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho Lực lượng Vệ binh Quốc gia California đến Los Angeles. Ông cho biết quân đội cần phải "giải phóng" Los Angeles khỏi "cuộc xâm lăng của người di dân".

19 tháng 6 năm 2025. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ sẽ tiếp tục lên lịch hẹn chiếu khán cho sinh viên quốc tế, nhưng sẽ yêu cầu tất cả đương đơn phải mở (chế độ công khai) tài khoản mạng xã hội của họ để có thể tra xét kỹ lưỡng hơn. Bộ Ngoại giao đã chỉ thị các viên chức lãnh sự mở rộng việc tra xét phương tiện truyền thông mạng xã hội của đương đơn và tìm kiếm bất kỳ bằng chứng nào về thái độ thù địch đối với công dân, văn hóa, chính phủ, các tổ chức hoặc hệ thống dân chủ của Hoa Kỳ.

Ngày 01 tháng 06 năm 2025. Chính quyền ông Trump đã nói về chiếu khán Thẻ Vàng, cho phép những người giàu có trở thành công dân Hoa kỳ nếu họ sẵn sàng chi 5 triệu Mỹ kim. Tuy nhiên, năm tháng sau khi thông tin về loại chiếu khán này xuất hiện, nó vẫn chưa tồn tại và vẫn chưa có cách nào để nộp đơn. Các chuyên gia thấy rằng nó có thể không tồn tại. Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick đã đưa ra một số tuyên bố sai sự thật về việc bán 1,000 chiếu khán Thẻ Vàng chỉ trong một ngày, và việc nộp đơn xin chiếu khán Thẻ Vàng sẽ có sẵn "trong vòng một tuần".
