Hôm nay,  

Sky River Casino Kỷ Niệm 3 Năm Hoạt Động Với Chương Trình Biếu Tặng Cú Ăn Ba Ngoạn Mục Trị Giá $300,000

08/08/202500:00:00(Xem: 26)

triple-play_395x222  
Elk Grove, CA - Tháng 8 này, Sky River Casino chào mừng cột mốc 3 năm hoạt động một cách hoành tráng với chương trình Biếu Tặng Cú Ăn Ba Ngoạn Mục trị giá $300,000, mang đến các cơ hội thắng lớn chưa từng có cho quý khách xuyên suốt tháng. Sự kiện đặc biệt này tiếp tục khẳng định cam kết của sòng bạc trong việc mang đến trải nghiệm giải trí đỉnh cao và tri ân các khách hàng thân thiết.
 
Trong suốt tháng Tám, tháng kỷ niệm của Sky River Casino, khách hàng có cơ hội trúng thưởng lớn thông qua chương trình Biếu Tặng Cú Ăn Ba Ngoạn Mục $300,000. Khách chơi có thể tích lũy vé số mỗi ngày bằng cách chơi máy kéo và bài bàn, sau đó hòa mình vào không khí sôi động mỗi tối thứ Bảy để có cơ hội nhận Chơi Miễn Phí hoặc trở thành người chắc chắn chiến thắng giải tiền mặt $30,000. Chương trình diễn ra vào mỗi tối thứ Bảy trong tháng Tám, từ 7PM đến 10PM, với tổng giá trị giải thưởng lên tới $300,000 xuyên suốt tháng.
 
Niềm vui không dừng lại ở chương trình kỷ niệm. Giải Đấu Blackjack Hàng Tuần đình đám của Sky River Casino vẫn đang tiếp diễn, mời gọi tất cả người chơi Blackjack nhập cuộc mỗi thứ Tư từ 5PM đến 10PM, kéo dài đến hết ngày 24 tháng 9. Người tham gia có cơ hội chia sẻ quỹ giải thưởng $10,000 mỗi tuần, với một người chiến thắng chắc chắn nhận được $5,000 bằng Chip Khuyến Mãi.
 
Giải đấu mang lại giá trị tuyệt vời cho các thành viên Sky River Rewards, với lượt tham gia chơi đầu tiên hoàn toàn miễn phí và cơ hội Mua Chơi Lại với giá $50. Chương trình khuyến mãi đang diễn ra này đã trở thành truyền thống đêm thứ Tư cho những khách đam mê Blackjack nghiêm túc, muốn thử sức với các đối thủ khác và cạnh tranh để giành lấy những phần thưởng hấp dẫn.
 
Khách tham gia phải là thành viên Sky River Rewards và từ 21 tuổi trở lên để tham gia các chương trình ưu đãi này. Thông tin chi tiết đầy đủ về chương trình ưu đãi có tại Sky River Rewards Club và trên SkyRiver.com. Đam mê cờ bạc? Gọi 1-800-GAMBLER.
 
Những chương trình ưu đãi mùa hè này tiếp tục củng cố danh tiếng của Sky River Casino như một điểm đến chơi game hàng đầu tại Bắc California, luôn tiên phong mang đến các trải nghiệm khuyến mãi độc đáo cùng những dòng máy kéo mới hot nhất hiện nay.
 
Để biết thêm thông tin về các chương trình khuyến mãi tháng Bảy, các lựa chọn trò chơi, ẩm thực, giải trí và chương trình Sky River Rewards của Sky River Casino, hãy truy cập www.SkyRiver.com.
 
Tham gia Chương trình Tưởng thưởng Sky River Rewards

Sky River Rewards, một trong những chương trình tưởng thưởng áp dụng công nghệ cao nhất trong số các sòng bạc ở Bắc California, cho phép khách hàng chơi không cần thẻ, dùng ví không dùng tiền mặt, và hơn thế nữa. Thẻ Sky River Rewards là chìa khóa để quý vị nhận điểm cho tất cả các hoạt động của mình và những điểm đó có thể được đổi thành Tín Dụng Ăn Uống hoặc Chơi Miễn Phí. Hãy đến Sky River Rewards Club hoặc kiosk đăng ký tại cơ sở sòng bạc để đăng ký tham gia. Kiếm 25 Tín Dụng Cấp Bậc cùng ngày để có cơ hội nhận lên tới $2,500 Chơi Máy Kéo Miễn Phí.
skyriver
Thông tin về Sky River Casino
Sky River Casino được xây dựng bởi Wilton Rancheria với sự hợp tác của Boyd Gaming Corporation, công ty xây dựng và quản lý tài sản cho bộ lạc này. Sòng bạc đã mở cửa vào tháng Tám năm 2022 và bao gồm 100,000 ft vuông trò chơi, với 2,100 máy kéo, hơn 80 bài bàn cũng như 18 quán bar và nhà hàng. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập www.SkyRiver.com.

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Ông X. Nguyễn bị trục xuất vào sáng sớm của một ngày trong tháng Tư. Cuối ngày hôm đó, vào lúc 5 giờ chiều, cô K. Nguyễn bay về Sài Gòn. Cô đến phi trường Tân Sơn Nhứt sau chuyến bay trục xuất anh cô khoảng một ngày.“Khi đến Tân Sơn Nhứt, họ đưa anh tôi và mấy người bị trục xuất một lối đi đặc biệt để vào nơi làm thủ tục hải quan. Họ phỏng vấn, lăn tay, làm giấy tờ. Rồi họ đọc tên từng người, nếu có thân nhân, họ sẽ dắt ra cổng, bàn giao lại cho người nhà. Với ai không có thân nhân, nhưng có tên trong danh sách của Ba Lô Project (BLP) thì tình nguyện viên của nhóm sẽ nhận. BLP cho mỗi người một ba lô, trong đó có những vật dụng cá nhân cần thiết, một điện thoại có sim sẵn và $50”, cô K. kể.

Mùa hè là cơ hội tuyệt vời để kết nối lại với thiên nhiên và nạp lại năng lượng. Mặc dù nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng dành thời gian ngoài trời giúp giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe, nhưng những lợi ích này lại bị giảm sút do môi trường bị ô nhiễm và tàn phá. Bằng cách thực hành các hoạt động ngoài trời với tinh thần trách nhiệm, chúng ta có thể góp phần bảo vệ không gian thiên nhiên để tận hưởng trọn vẹn những lợi ích của chúng trong nhiều năm tới.

- Nửa đêm về sáng, thuế quan mới của Trump có hiệu lực - Trump – Putin sẽ gặp nhau - Trump ra lệnh Bộ Thương Mại bắt đầu cuộc điều tra dân số mới trái với Hiến Pháp - Trump cho phép đầu tư tiền điện tử vào quỹ hưu trí 401(k)s - Bộ Nội An bỏ giới hạn độ tuổi khi tuyển đặc vụ ICE - Giám đốc FBI nhận can thiệp vụ tìm các dân biểu Dân Chủ Texas - UCLA bị chính quyền Trump cắt hơn nửa tỷ tiền trợ cấp nghiên cứu - Hàng loạt chuyến bay hãng United Airlines bị hủy vì kỹ thuật nội bộ - OpenAI sẽ trao ChatGPT cho chính phủ với giá $1 - Chỉ trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam chi gần $9 tỷ để nhập cảng hàng Mỹ

Thứ bảy, ngày 2/8/2025, lúc 10 giờ sáng, Ban Chấp Hành Tổng Hội Biệt Động Quân đã đến Orange County họp với một số niên trưởng, chiến hữu Biệt Động Quân thuộc Hội Biệt Động Quân Nam California về việc tổ chức đại hội Biệt Động Quân năm 2026 tại Orange County. Anh em gặp nhau tại nhà ông Nguyễn Ngọc Chấn, người sản xuất phim "Vì tôi là linh mục". Phim này một thời được đồng hương yêu thương. Nhà ông Chấn ở thành phố Garden Grove, gần 20 anh em và 6 người vợ của các anh em tham dự. Người nào cũng đội mũ nâu, hình như chiếc mũ này không rời chiến sĩ Biệt Động Quân ở chiến trường cũng như ở hải ngoại sau khi tị nạn ở khắp nơi trên thế giới.

- Ủy ban Hạ Viện triệu tập gia đình Clinton và một số cựu quan chức DOJ liên quan vụ Jeffrey Epstein. - New York: Bùng nổ dịch nhiễm trùng phổi, 2 người chết, ít nhất 58 người bệnh. - Texas, California ‘so găng’ giành lợi thế chính trị. - Pam Bondi ra lệnh bồi thẩm đoàn điều tra giới chức bầu cử thời Obama. - Tòa Tối Cao Brazil ra lệnh quản thúc tại gia đối với cựu Tổng thống Bolsonaro. - Netanyahu của Israel dự kiến sẽ thúc đẩy kế hoạch 'chiếm đóng' Gaza. - Trump thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn ‘được ăn cả ngã về không’ giữa Israel và Hamas. - Canada phát hiện 44 người vượt biên trốn trong thùng xe tải. - Thăm dò của AP: Người trẻ ít theo dõi chính trị hoặc ít quan trọng việc bỏ phiếu. - Đà Nẵng: Không cứu được bé trai 14 tháng tuổi bị bảo mẫu ném xuống nền đất.

- Thị trường chao đảo vì số liệu việc làm yếu và danh sách thuế quan mới cao ngất của Tổng thống Trump. - Thượng viện Mỹ thúc đẩy viện trợ quân sự cho Ukraine giữa lúc Nga tấn công Kyiv, Trump đổi giọng với Putin. - Chính quyền Trump thử nghiệm chi trả thuốc giảm cân qua Medicare và Medicaid. - Smithsonian gỡ nội dung luận tội Trump khỏi triển lãm về tổng thống Hoa Kỳ. - Tia Sét dài nhất từng được ghi nhận: 515 dặm, qua sáu tiểu bang Hoa Kỳ. - Nhiễu động mạnh khiến 25 người trên chuyến bay Delta phải nhập viện. - Tòa Bạch Ốc sắp có một phòng khiêu vũ mới trị giá 200 triệu đô la. - Một người đàn ông bò hàng dặm trong 11 tiếng đồng hồ với sự đồng hành của chú chó cưng.

Không khí mùa hè tại miền Nam California sẽ càng nóng hơn bao giờ hết khi Pechanga Resort Casino biếu tặng tổng giải thưởng lên tới $1 triệu tiền mặt và quà tặng trong tháng 8 này. Để đạt tiêu chuẩn và thắng một phần tiền thưởng cực hấp dẫn trong cái nóng tháng 8, khách chơi chỉ cần nhớ ba điều đơn giản: là Hội viên Pechanga Club, chơi máy kéo hoặc bài bàn yêu thích bằng thẻ Club để tích lũy vé số, và có mặt tại Pechanga Resort Casino vào mỗi tối thứ Bảy từ 4PM đến 9:30PM trong suốt tháng 8 để kích hoạt vé số và chờ xem liệu mình có phải là người chiến thắng.

Khi nhắc đến nhà thờ Saloong ở rừng núi Kontum, đồng hương nghĩ ngay đến cố linh mục Trần Ngọc Thanh – vị linh mục đã bị chặt tay, bị giết trong lúc đang làm phép rửa tội cho giáo dân ngay tại nhà thờ này. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cha Thanh trối lại rằng anh chị em hãy cố gắng hoàn tất nhà thờ, vì lúc đó nhà thờ Saloong còn đang xây dang dở.

Hôm Thứ Tư 23/7, phiên tòa diễn ra ở tiểu bang Baltimore để quyết định có trục xuất cô Trần Thị Mộng Tuyền khỏi Hoa Kỳ vì lỗi lầm cách đây hai thập niên hay không. Chánh án của phiên tòa, bà Julie R. Rubin, thuộc tòa liên bang ở Baltimore, phải đưa ra quyết định là cô có bị bắt dựa theo trát tòa hay không. Qua màn hình từ phòng giam ở Washington, cô Tuyền trả lời các câu hỏi của tòa. Dù luật sư của cô, bà Laura Kelsey Rhodes, đã cố gắng chứng minh với chánh án quy trình sai phạm của ICE, chứng minh cuộc sống không phạm tội của cô kể từ ngày hết án treo, nhưng phiên tòa vẫn kết thúc trong nước mắt.

- ICE tăng bắt di dân tại miền Nam dưới thời Trump. - Người Kitô giáo trốn đàn áp bị đe dọa dưới chính quyền Trump. - Gia đình Virginia Giuffre phản đối phát ngôn của Trump về mối liên hệ với Epstein. - FED quyết định giữ nguyên lãi suất. - Chi tiêu tăng nhẹ trong tháng Sáu – lạm phát cũng gia tăng, đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng. - Kamala Harris sẽ không tranh cử chức vụ thống đốc California. - Trump ký kết thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc đồng thời tạm hoãn tăng thuế với Mexico trong 90 ngày, - Canada tham gia cùng Pháp và Anh trong kế hoạch công nhận nhà nước Palestine, tạo thêm rạn nứt với Hoa Kỳ. Tổng thống Brazil không “khuất phục” Trump. - Ngoại trưởng Pháp: Hệ thống viện trợ Gaza hiện nay của Mỹ là “đáng xấu hổ”. Iran có thể rút khỏi hiệp ước hạt nhân nếu lệnh trừng phạt được khôi phục. - Elon Musk: Robotaxi của Tesla hiện đã có mặt tại San Francisco. - Siêu trí tuệ nhân tạo đã trong tầm mắt — và ai cũng sẽ có một chiếc kính thông minh đi kèm.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.