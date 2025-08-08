Mùa Hè California: Giữ Cho Sạch Sẽ, Giữ Cho Xanh Tươi!

Mùa hè là cơ hội tuyệt vời để kết nối lại với thiên nhiên và nạp lại năng lượng. Mặc dù nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng dành thời gian ngoài trời giúp giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe, nhưng những lợi ích này lại bị giảm sút do môi trường bị ô nhiễm và tàn phá. Bằng cách thực hành các hoạt động ngoài trời với tinh thần trách nhiệm, chúng ta có thể góp phần bảo vệ không gian thiên nhiên để tận hưởng trọn vẹn những lợi ích của chúng trong nhiều năm tới.

Caltrans và Clean California khuyến nghị một vài mẹo đơn giản để giữ cho không gian công cộng và cộng đồng luôn an toàn và không có rác thải:

• Mang đến, mang đi. Không để lại dấu vết bằng cách mang theo túi đựng rác và mang theo tất cả những gì bạn mang đến, đặc biệt là ở những khu vực hẻo lánh. Giữ cho không gian ngoài trời sạch đẹp giúp bạn và những người khác tận hưởng thiên nhiên trọn vẹn hơn. Và nếu bạn vô tình nhặt được rác thải từ người khác trên đường đi, thì bạn đang mở ra một con đường mà chắc chắn những người khác sẽ noi theo.





• Sử dụng đồ tái sử dụng, giảm thiểu rác thải. Việc giữ cơ thể đủ nước khi tham gia các hoạt động ngoài trời là rất quan trọng, nhưng hãy nhớ chọn bình nước có thể tái sử dụng thay vì chai nhựa dùng một lần. Hành động nhỏ này có thể giúp ngăn chất độc hại xâm nhập vào nguồn nước của chúng ta, và ngăn nắp chai nước bằng nhựa vươn vãi trên đường mòn và trong rừng. Nếu bạn sử dụng lon hoặc chai nhựa, hãy đảm bảo tái chế đúng cách từng bộ phận của chúng.





Vứt rác đúng cách, dù lớn hay nhỏ. Đầu mẩu thuốc lá vẫn là loại rác thải phổ biến nhất, tiếp theo là bao bì thực phẩm và ly nhựa cũng nằm trong danh sách. Vì vậy, hãy đảm bảo vứt bỏ chúng đúng cách. Ngoài ra, đừng bỏ lại những vật dụng cồng kềnh, dễ vỡ như mái che, ghế, hoặc thùng giữ nhiệt. Hãy nhớ rằng, rác thải bỏ lại sẽ trở thành nam châm thu hút thêm rác thải và gây hại nghiêm trọng cho môi trường của chúng ta.



. Đầu mẩu thuốc lá vẫn là loại rác thải phổ biến nhất, tiếp theo là bao bì thực phẩm và ly nhựa cũng nằm trong danh sách. Vì vậy, hãy đảm bảo vứt bỏ chúng đúng cách. Ngoài ra, đừng bỏ lại những vật dụng cồng kềnh, dễ vỡ như mái che, ghế, hoặc thùng giữ nhiệt. Hãy nhớ rằng, rác thải bỏ lại sẽ trở thành nam châm thu hút thêm rác thải và gây hại nghiêm trọng cho môi trường của chúng ta.

• Buộc chặt đồ khi di chuyển. Cho dù bạn lái xe một quãng đường ngắn hay di chuyển xuyên bang, hãy đảm bảo phủ bạt và buộc chặt các vật dụng đúng cách trên xe hơi, thùng xe tải, xe kéo hoặc thuyền của bạn. Bạn không muốn đồ đạc của mình bay ra ngoài và trở thành rác thải ven đường, gây nguy hiểm cho những người lái xe khác và gây ô nhiễm môi trường của chúng ta.





• Ngăn ngừa cháy rừng và ô nhiễm độc hại. Trong khí hậu khô hạn của California, chỉ cần một đầu lọc thuốc lá nhỏ cũng có thể gây ra một vụ cháy rừng tàn khốc. Cháy rừng do con người gây ra chiếm 95% tổng số vụ cháy rừng ở California. Hãy xử lý rác thải đúng cách để ngăn ngừa hỏa hoạn.





• Dọn dẹp khu vực trước khi rời đi: Trước khi rời khỏi địa điểm vui chơi, hãy dành vài phút để quét dọn khu vực một lần cuối. Nhặt bất kỳ rác thải nào bạn tìm thấy, ngay cả khi đó không phải của bạn. Hành động đơn giản này không chỉ giúp giữ gìn môi trường sạch sẽ mà còn mang lại cho bạn cảm tự hào và kết nối tuyệt vời với thiên nhiên.

Bạn đã sẵn sàng hành động chưa? Khám phá thêm nhiều mẹo và tài nguyên cho các hoạt động giải trí ngoài trời có trách nhiệm tại CleanCA.com. Hãy cùng biến mùa hè này thành mùa của sự khám phá có trách nhiệm và bảo vệ môi trường, đảm bảo những kho báu thiên nhiên này được gìn giữ cho các thế hệ tương lai.

Hãy tự hào về cộng đồng của bạn và góp phần giữ gìn môi trường sạch đẹp bằng cách cam kết hỗ trợ thông qua Chương trình Clean California CleanCA.com/Designation. Cùng nhau, tất cả chúng ta có thể tận hưởng trọn vẹn những lợi ích của thiên nhiên mang lại cho sức khỏe và cuộc sống của chính mình.