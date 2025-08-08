Hôm nay,  

Tại Sao Sữa Kirkland Costco Lâu Hết Hạn Hơn So Với Các Thương Hiệu Khác?

08/08/202500:00:00(Xem: 12)

kirkland-costco
Ảnh: Việt Báo
 
Sữa là một thức uống thiết yếu, là nguyên liệu cho vô số ứng dụng nấu nướng như làm bánh, xay sinh tố, làm nước sốt, làm nước chấm... Sữa là loại thực phẩm mau hết hạn; hầu như ai cũng từng trải qua cảm giác bực bội khi nhìn thấy bình sữa hết hạn trong tủ lạnh. Một số khách hàng của Costco nhận ra sữa Kirkland Signature dường như để được lâu hơn vài ngày so với các thương hiệu sữa khác bán ở các siêu thị. Tại sao vậy?
 
Thương hiệu sữa nội bộ của Costco rất có thể để lâu hơn các đối thủ cạnh tranh nhờ các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt của công ty; có nhiều trường hợp vượt xa các quy định của liên bang. Trong sổ tay hướng dẫn nhà cung cấp năm 2023 của Costco, các kiểm toán viên Costco chỉ làm việc trong ba năm, sau đó công ty sẽ luân chuyển họ để luôn có sự theo dõi chất lượng mới mẻ. Các cơ sở sản xuất cung cấp hàng cho Costco phải luôn luôn cảnh giác về vấn đề kiểm soát chất lượng.
 
Tất cả các nhà cung cấp sữa của Kirkland tại Hoa Kỳ (cả trang trại bò sữa và cơ sở chế biến) đều phải vượt qua ít nhất một lần kiểm tra bất ngờ mỗi năm. Các nhà cung cấp ở Trung Quốc phải chịu kiểm tra tối thiểu hai lần trong năm. Những cơ sở chỉ đạt điểm kiểm tra chất lượng 85% hoặc thấp hơn sẽ bị kiểm tra lại trong vòng hai tháng. Không chỉ vậy, Costco còn theo dõi chặt chẽ nguồn nước dùng để chế biến. Các loại sữa bán ở Costco phải trải qua 60 loại kiểm tra vi sinh khác nhau. Chỉ cần một lần không đạt yêu cầu, loại sữa đó sẽ không bao giờ được bày bán trên kệ hàng Costco.
 
Nhưng không phải khách hàng nào cũng hài lòng với sữa Kirkland ở Costco. Hiện nay có nhiều người không mua sữa Kirkland Signature vì một vài nhược điểm gây khó chịu. Khách hàng đánh giá cao thời hạn sử dụng dài của chúng, nhưng lại thấy hình dạng vuông vức của bình khiến việc rót sữa trở nên khó khăn hơn.
 
Khách hàng cũng thấy khó chịu với sữa giảm béo của Kirkland đôi khi có những đốm đen. May mắn là chúng không nguy hiểm cho sức khỏe, nhưng vẫn làm mất thẩm mỹ. Costco cho thêm sữa cô đặc đã tách nước vào sữa ít béo để tăng hàm lượng protein. Theo một nhân viên làm việc tại một nhà máy thanh trùng sữa, những chất rắn này đôi khi bị cháy xém do nhiệt độ cao khi tách nước, tạo thành những đốm nhỏ khó coi.
 
Một số người còn cho rằng sữa Kirkland là một trong những mặt hàng đắt đỏ tại Costco, vì nó có thể đắt hơn vài xu mỗi gallon so với các thương hiệu sữa khác. Tuy nhiên, giá sữa thay đổi tùy theo địa điểm và thời điểm; và đa số khách hàng cho rằng sữa Kirkland thường có giá cả phải chăng hơn so với các thương hiệu khác. Ngay cả khi đắt hơn, khách hàng vẫn hài lòng vì sữa Kirkland có thể để lâu hơn vài ngày sau hạn sử dụng. (VB)
 

