Đại Hội Biệt Động Quân Năm 2026 Sẽ Tổ Chức Tại Orange County

07/08/202500:00:00(Xem: 32)
 
Ngày 2/8/2025, phái đoàn Tổng Hội Biệt Động Quân từ San Jose xuống, trao Hiệu Kỳ Binh Chủng Biệt Động Quân cho ban tổ chức Đai Hội Biệt Động Quân toàn cầu trọng thể tại Nam California năm 2026. (Ảnh: Biệt Động Quân Vũ Đình Hiếu)
  
Thứ bảy, ngày 2/8/2025, lúc 10 giờ sáng, Ban Chấp Hành Tổng Hội Biệt Động Quân đã đến Orange County họp với một số niên trưởng, chiến hữu Biệt Động Quân thuộc Hội Biệt Động Quân Nam California về việc tổ chức đại hội Biệt Động Quân năm 2026 tại Orange County. Anh em gặp nhau tại nhà ông Nguyễn Ngọc Chấn, người sản xuất phim "Vì tôi là linh mục". Phim này một thời được đồng hương yêu thương. Nhà ông Chấn ở thành phố Garden Grove, gần 20 anh em và 6 người vợ của các anh em tham dự. Người nào cũng đội mũ nâu, hình như chiếc mũ này không rời chiến sĩ Biệt Động Quân ở chiến trường cũng như ở hải ngoại sau khi tị nạn ở khắp nơi trên thế giới.
 
Kiều Mỹ Duyên gặp gỡ các anh em Binh Chủng Biệt Động Quân, tại nhà ông Nguyễn Ngọc Chấn, thành phố Garden Grove, ngày 2/8/2025: BĐQ Nguyễn Thanh Phong, BĐQ Ngô Dư, BĐQ Hồ Công Bình, Kiều Mỹ Duyên, BĐQ Nguyễn Ngọc Chấn, ngồi là BĐQ Nguyễn Hữu Mạnh, BĐQ Phạm Quốc Thuần và BĐQ Huy Trung. (Hình từ trái sang) (Ảnh: Christina Lê)
  
Những chiến sĩ Biệt Động Quân gắn bó với anh em vĩnh viễn ra đi như Đại Tá Nguyễn Văn Thiệt, biệt danh là "Tử Thần", thiếu tá Nguyễn Văn Hồng, Thiếu Tá Phạm Văn Sành. Những người còn hiện hữu gặp nhau là quý lắm rồi. Mỗi năm có cơ hội gặp nhau một lần trong đại hội, để kể chuyện người còn người mất. Thế hệ thứ hai nên đến nghe chuyện về quá khứ hào hùng của ông cha mình, đó cũng là điều rất hay. 
 
Anh em Biệt Động Quân họp mặt tại nhà ông Nguyễn Ngọc Chấn. (Hình: Christina Lê)
 
Ông Nguyễn Ngọc Chấn tiếp đãi mọi người một cách ân cần, niềm nở. Anh em gọi nhà của tài tử xi nê này là tựu nghĩa đường, nghĩa là nơi tựu họp của binh chủng Biệt Động Quân, người từ khắp bốn phương trời nếu có về Orange County đều đến nhà này tựu họp.
 
Ông Nguyễn Ngọc Chấn cho biết sau Covid-19, mọi sinh hoạt của Binh Chủng Biệt Động Quân dậm chân tại chỗ. Đại hội vừa rồi tổ chức tại San Jose, anh em mới có cơ hội bắt đầu làm lại. Trưởng ban tổ chức sắp tới là Thiếu Tá Nguyễn Hữu Mạnh, anh chưa có chức vụ nào trong hội Biệt Động Quân nhưng anh tình nguyện đứng làm trưởng ban tổ chức.
 
Tôi hỏi Thiếu Tá Nguyễn Hữu Mạnh:
 
- Thưa anh, bây giờ, tổng hội có ngân khoản bao nhiêu để tổ chức đại hội?
           
Thiếu Tá Mạnh trả lời rất lạc quan:
  
- Không có đồng nào, nhưng ân nhân, anh em Biệt Động Quân nếu cần thì đóng góp ngay.
           
Ông Nguyễn Ngọc Chấn:
           
- Anh em nhiệt tình lắm, khi cần thì anh em đóng góp, không sao đâu. Đại hội sẽ tổ chức 3 ngày, thứ sáu ngày 3/7 là ngày tiền hội nghị, anh chị em và các cháu sẽ gặp nhau; ngày 4/7 là ngày chính.
Thường thường thì đại hội nào cũng có một ngày để anh em ở xa về đây du lịch ngày cuối sau ngày đại hội.
Ông Chấn tiếp tục:
           
- Anh em phải họp trước, đặt kế hoạch trước để anh em ở xa có đi du lịch thì để dành ngày đó về tham dự đại hội.

Biệt Động Quân Nguyễn Hữu Mạnh, Trưởng Ban Tổ Chức Đai Hội Biệt Động Quân năm 2026, tuần (July 4th) tại Orang County, bên cạnh là Biệt Động Quân Phạm Quang Thuận, Tiểu Đoàn Trưởng BĐQ. (Hình từ trái sang) (Ảnh: Christina Lê)
  
Biệt Động Quân Nguyễn Đức Tân ở San Jose, tiểu đoàn 38, liên đoàn 32 Biệt Động Quân, cho biết:
            
- Phái đoàn của chúng tôi ở miền Bắc California đến đây gồm 5 anh em, có anh Tổng Hội Trưởng Tôn Thất Tuấn. Họp hôm nay nhưng đến ngày đại hội chúng tôi, vợ, chồng, con, dâu, rể, cháu nội, cháu ngoại, sẽ cùng đi mướn một cái nhà để ở, về tham dự đại hội.
  
Đại hội của các hội quân nhân hay các hội khác, thường cả gia đình gồm cha mẹ, con, dâu, rể, cháu nội, cháu ngoại cùng tham dự, nhất là những người ở xa, ở các quốc gia khác, hoặc các tiểu bang khác.
 
Đại Hội Biệt Động Quân ở San Jose, kỷ niệm 65 năm thành lập binh chủng. (Hình chụp ngày 5/7/2025 tai The Viet Museum, 1650 Senter Road, San Jose, CA 95122. Các BDQ đến từ Houston, San Diego, Arizona, Sacramento và San Jose, trước giờ làm lễ Thượng Kỳ). (Ảnh: Biệt Động Quân Nguyễn Đức Tân cung cấp từ San Jose)
Biệt Động Quân Nguyễn Đức Tân nhắc đến nhiều người như Thiếu Tướng Đỗ Kế Giai đã qua đời, người tướng sĩ khí anh hùng, một trong những tướng lãnh được thả về cuối cùng sau 17 năm bị giam cầm. Thiếu Tướng Đỗ Kế Giai qua đời ở Dallas. Ông Tân cũng kể về Đại Tá Nguyễn Văn Đương, hiện ở miền Nam California, Đại Úy Nguyễn Thế Đinh, v.v.
  
Biệt Động Quân Nguyễn Đức Tân nói:
  
- Mỗi lần tôi về miền Nam California, khi có đại hội, tôi đến tận nhà đón Đại Tá Nguyễn Văn Đương. Đại Tá yếu lắm rồi, chỉ có đi đứng yếu nhưng tinh thần còn minh mẫn. Đại Úy Nguyễn Thế Đinh, người cũng yếu, nhưng tinh thần vẫn còn mạnh mẽ. Đó là điều đáng mừng.
  
Biệt Động Quân Nguyễn Đức Tân trí nhớ rất tốt, ông nhớ từng người, nhất là các tướng, tá của binh chủng Biệt Động Quân. Ông nhắc đến quán cafe Factory ở đường Brookhurst, thành phố Westminster:
  
- Mỗi lần tôi về Orange County, tôi mời anh em đến quán cafe Factory, tâm sự với nhau. Biệt Động Quân chúng tôi thương nhau lắm. Anh em có thể khác chính kiến nhưng thương yêu nhau. Tôi yểm trợ Đảng Cộng Hòa.
  
Biệt Động Quân, nhà văn Vũ Đình Hiếu hoạt động hăng say cho Tổng Hội Biệt Động Quân, đang ở Houston. Ông làm trung đội trưởng trong tiểu đoàn 95 BĐQ, sau đó lên làm sĩ quan ban 3 Hành Quân, liên đoàn 22 BĐQ. Ông có bằng Tiến Sĩ về Management Information System (Quản Trị Công Nghệ Thông Tin), dạy học ở University of North Texas (UNT), University of Texas at Dallas (UTD), American University of Bosnia & Herzigonina (AUBH), Sung Kyun Kwan University (South Korea), American University in Nigeria (AUN), Hubei University of Economic (China). Hiện ông đang giảng dạy cho Fort Hays State University (FHSU-Kansas).
   
Chiến sĩ Biệt Động Quân hăng say sáng tác, đã xuất bản nhiều sách như: Về miền đất hứa, Chuyện tình, Câu chuyện Oliver, Đàn ông, đàn bà và đứa trẻ, v.v.
Biệt Động Quân thăm căn cứ Núi (Biệt Động Quân Vũ Đình Hiếu cùng với cựu Trung Tá Daniel- cố vấn trưởng Liên Đoàn 2 Biệt Động Quân).
 
Đặc biệt sách không bán, ra sách chỉ để tặng người thân. Đại hội Biệt Động Quân dù ở tiểu bang nào, chiến sĩ Vũ Đình Hiếu và hiền thê đều hiện diện. Ông bà mình nói đồng vợ, đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn mà.
  
Thông tin của người chiến sĩ hăng say hoạt động cho binh chủng Biệt Động Quân này rất chính xác, như ông cho biết phái đoàn từ miền Bắc California đến miền Nam họp đi từ 5 giờ sáng, đi và về cùng ngày. 6 giờ họp, 3 giờ về, vì người nào cũng có việc của người đó, mặc dù đã hưu trí nhưng vẫn làm việc.
  
Không Quân Lê Văn Hải, Chủ Tịch Văn Thơ Lạc Việt, chủ báo Thằng Mõ ở San Jose, viết cho anh em khi thi sĩ Huy Tâm, tức là Biệt Động Quân Dương Thượng Trúc ở Houston gia nhập Văn Thơ Lạc Việt: "Từ nay, Quý Thành Viên VTLV đi đâu cũng không sợ bị ai ăn hiếp nữa, vì đã có “Cọp Rằn” Huy Tâm- Dương Thượng Trúc nhập đàn bảo vệ! Ông Cọp! Người Việt mình còn gọi bằng nhiều tên thân quen khác, như: Ông Hổ, Ông Hùm, Ông Kễnh… Ông Ba Mươi này, ngày xưa thuộc Binh chủng “Mũ Nâu” QLVNCH. Ngoài tài vồ địch quân, ăn thịt hàng loạt, giờ rảnh, Ông còn viết văn, làm thơ, làm nhạc nữa! Rất nổi tiếng ở xứ xao bồi Texas. Ít thấy Ông Hổ nào đa tài, văn nghệ như vậy! Chắc trên đời này chỉ có một mình Ông! Đây là một niềm hãnh diện với các Anh Chị Em trong VTLV." Biệt Động Quân là "Cọp" nên không sợ ai hết. Thi sĩ Huy Tâm, Tiểu Đoàn 11 Biệt Động Quân, Quân Đoàn 2, đóng quân ở Cao Nguyên Trung Phần. Thi sĩ Huy Tâm làm thơ rất nhiều, sinh hoạt trong cộng đồng Kansax rồi về Houston.
 
"Xuân năm nay mình ta một bóng
Nghe thanh âm xưa vọng về tim
Tiếng nô đùa của đàn em
Pháo vang đầu xóm, mà thèm hương Xuân
 
Kỷ niệm cũ cũng dần phai nhạt
Những thương đau mất mát cũng qua
Chỉ còn lại nỗi xót xa
Bao giờ đón tết quê nhà, người ơi!"
(Thơ BĐQ Huy Tâm)
  
Mong rằng đại hội của Tổng Hội Biệt Động Quân năm tới ở Orange County sẽ thành công mỹ mãn như đại hội vừa rồi ở San Jose. Các anh họp mặt hôm nay đều tin tưởng vào trưởng ban tổ chức là Thiếu Tá Nguyễn Hữu Mạnh sẽ tổ chức đại hội thành công, vì anh em sẽ bắt tay nhau làm việc là tin tưởng vào sự nhiệt tình làm việc hết lòng hết dạ của Thiếu Tá Nguyễn Hữu Mạnh.
 
Orange County, 8/2025
KIỀU MỸ DUYÊN

Không khí mùa hè tại miền Nam California sẽ càng nóng hơn bao giờ hết khi Pechanga Resort Casino biếu tặng tổng giải thưởng lên tới $1 triệu tiền mặt và quà tặng trong tháng 8 này. Để đạt tiêu chuẩn và thắng một phần tiền thưởng cực hấp dẫn trong cái nóng tháng 8, khách chơi chỉ cần nhớ ba điều đơn giản: là Hội viên Pechanga Club, chơi máy kéo hoặc bài bàn yêu thích bằng thẻ Club để tích lũy vé số, và có mặt tại Pechanga Resort Casino vào mỗi tối thứ Bảy từ 4PM đến 9:30PM trong suốt tháng 8 để kích hoạt vé số và chờ xem liệu mình có phải là người chiến thắng.

Khi nhắc đến nhà thờ Saloong ở rừng núi Kontum, đồng hương nghĩ ngay đến cố linh mục Trần Ngọc Thanh – vị linh mục đã bị chặt tay, bị giết trong lúc đang làm phép rửa tội cho giáo dân ngay tại nhà thờ này. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cha Thanh trối lại rằng anh chị em hãy cố gắng hoàn tất nhà thờ, vì lúc đó nhà thờ Saloong còn đang xây dang dở.

Hôm Thứ Tư 23/7, phiên tòa diễn ra ở tiểu bang Baltimore để quyết định có trục xuất cô Trần Thị Mộng Tuyền khỏi Hoa Kỳ vì lỗi lầm cách đây hai thập niên hay không. Chánh án của phiên tòa, bà Julie R. Rubin, thuộc tòa liên bang ở Baltimore, phải đưa ra quyết định là cô có bị bắt dựa theo trát tòa hay không. Qua màn hình từ phòng giam ở Washington, cô Tuyền trả lời các câu hỏi của tòa. Dù luật sư của cô, bà Laura Kelsey Rhodes, đã cố gắng chứng minh với chánh án quy trình sai phạm của ICE, chứng minh cuộc sống không phạm tội của cô kể từ ngày hết án treo, nhưng phiên tòa vẫn kết thúc trong nước mắt.

