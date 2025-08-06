Hôm nay,  

Trung Sĩ Nổ Súng Tại Căn Cứ Fort Stewart (Georgia): Năm Người Bị Thương

Skärmbild 2025-08-07 064843
Quornelius Radford, 28 tuổi, là trung sĩ Lục quân đang tại ngũ. Radford đã nổ súng tại căn cứ Fort Stewart (Georgia), khiến 5 quân nhân bị thương, trong đó 3 người phải phẫu thuật. Can phạm bị các đồng đội khống chế tại hiện trường và đang bị tạm giữ chờ điều tra. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

 

 

(ATLANTA, ngày 6 tháng 8, Reuters) – Một trung sĩ thuộc Lục quân Hoa Kỳ đã dùng súng ngắn bắn bị thương năm quân nhân ngay trong căn cứ Fort Stewart–Hunter Army Airfield, gần Savannah, Georgia, vào Thứ Tư. Các quân nhân khác đã nhanh chóng khống chế và bắt giữ anh này trước khi lực lượng an ninh đến hiện trường.

 

Chuẩn Tướng John Lubas cho biết ba trong năm người bị thương cần phải phẫu thuật, nhưng tất cả đều đã qua cơn nguy kịch và đang hồi phục. Căn cứ đã gỡ bỏ lệnh phong tỏa sau khi can phạm bị bắt. Khu vực dân cư lân cận không gặp nguy hiểm. Hiện vẫn chưa rõ động cơ của vụ nổ súng.

 

Can phạm là Quornelius Radford, 28 tuổi, một trung sĩ đang tại ngũ, được phân công vào lĩnh vực hậu cần tự động. Radford là thành viên trong đơn vị tiếp vận của Lữ Đoàn Thiết Giáp Số 2 tại Fort Stewart. Anh này đã đóng quân tại Fort Stewart từ năm 2022 và chưa từng được điều động ra chiến trường.

 

Trong buổi họp báo, Lubas cho biết vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 11 giờ sáng (giờ địa phương) tại nơi làm việc của can phạm trong căn cứ, các nạn nhân đều là đồng đội trong cùng đơn vị. Sự việc không liên quan đến bất kỳ hoạt động huấn luyện nào.

 

Hiện vẫn chưa rõ bằng cách nào khẩu súng lại có thể vượt qua vòng kiểm soát gắt gao để vào được bên trong căn cứ. May mắn là những quân nhân gần đó đã phản ứng rất nhanh. Họ lao đến khống chế can phạm và giữ anh ta lại cho đến khi lực lượng an ninh xuất hiện và đưa anh ta đi. Radford đang bị các điều tra viên Lục quân thẩm vấn và tạm giam giữ trong lúc chờ quyết định truy tố.

 

Lubas không tiết lộ nhiều về lý lịch của Radford, chỉ nói rằng y từng bị bắt vì lái xe khi đang say. Các chỉ huy không hề hay biết việc này, cho đến khi xảy ra vụ nổ súng và họ bắt đầu “tra cứu cơ sở dữ liệu của cảnh sát.

 

Phát biểu trước giới báo chí tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Donald Trump nói: “Cả nước đang cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ,” và chửi mắng can phạm là “kẻ tồi tệ.

 

Các vụ xả súng hàng loạt là chuyện thường thấy tại Hoa Kỳ, bởi vì súng đạn được phân phối rộng rãi. Ngay cả những nơi có hệ thống an ninh gắt gao như các căn cứ quân sự cũng không tránh khỏi.

 

Vụ thảm sát nghiêm trọng nhất từng xảy ra tại căn cứ Fort Hood (Texas) vào năm 2009, khi một thiếu tá nổ súng sát hại mười ba người và làm bị thương hơn ba mươi người khác trong một cơ sở y tế bằng khẩu súng ngắn có ống ngắm bằng tia laser. Chưa tới năm năm sau, cũng tại căn cứ Fort Hood ở Texas, một quân nhân khác đã bắn chết ba người, làm mười sáu người bị thương, rồi tự sát.

 

Năm 2013, một nhân viên của nhà thầu quốc phòng chính phủ đã bắn chết mười hai người tại căn cứ Navy Yard ở Washington. Năm 2019, một trung úy thuộc Không quân Ả Rập Saudi đã nổ súng sát hại ba người và làm bị thương tám người khác tại một căn cứ Hải quân Hoa Kỳ ở Pensacola, Florida.

 

Căn cứ Fort Stewart nằm ở thành phố Hinesville, cách Atlanta khoảng 225 dặm (362 km) về phía đông nam và cách Savannah khoảng 40 dặm (64 km) về phía tây nam. Theo thống kê dân số năm 2020, có gần 9,000 người đang sinh sống tại đây. Trang web của căn cứ cho biết Fort Stewart hỗ trợ khoảng 15,000 binh lính đang tại ngũ, cùng hàng ngàn cựu quân nhân, thân nhân và những người khác có liên quan.

