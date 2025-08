Bản Tin Cà-phê Sáng ngày 2 tháng 8

Chính phủ Donald Trump đã từ chối cho Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức quá cảnh tại New York trong chuyến công du sang Trung Mỹ, theo bản tin từ Financial Times, dẫn lời ba nhân vật có hiểu biết trực tiếp về sự việc. Ông Lại, người vừa nhậm chức hồi đầu năm, dự định ghé New York và Dallas vào đầu tháng Tám trên đường sang thăm Paraguay, Guatemala và Belize – ba nước còn duy trì bang giao chính thức với Đài Loan – nhưng Tòa Bạch Ốc đã không đồng thuận với kế hoạch này. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ và Trung Quốc đang nối lại thương thảo thuế khóa tại Stockholm, đồng thời thảo luận về một hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào cuối năm.