Đại Học Brown Đạt Thỏa Thuận Với Chính Quyền Trump Để Khôi Phục Tài Trợ Liên Bang

Chính phủ Hoa Kỳ và Đại học Brown đã đạt thỏa thuận cho phép khôi phục khoản tài trợ trị giá hàng trăm triệu MK bị đình chỉ trước đó. Đổi lại, trường sẽ chấm dứt các chỉ tiêu DEI, thực hiện thăm dò môi trường học đường và đóng góp 50 triệu MK cho tiểu bang. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(WASHINGTON, ngày 30 tháng 7, Reuters) – Đại học Brown cho biết hôm thứ Tư rằng họ đã thỏa thuận thành công với chính quyền Tổng thống Donald Trump, để khôi phục lại nguồn tài trợ từ liên bang cho các chương trình nghiên cứu y tế và khoa học sức khỏe tại trường, đổi lại bằng việc tuân thủ những yêu cầu của chính quyền mà nhà trường đang đối mặt.

Theo nội dung thỏa thuận, Đại học Brown sẽ đóng góp 50 triệu MK trong vòng 10 năm nhằm hỗ trợ cho các chương trình phát triển lực lượng lao động tại Rhode Island. Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon cũng đã lên tiếng xác nhận thỏa thuận này qua một tuyên bố.

Chính quyền Tổng thống Trump đã nhiều lần đe dọa cắt giảm tài trợ liên bang đối với các trường đại học có liên quan đến các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine, phản đối cuộc chiến của đồng minh Israel tại Gaza. Ngoài ra, các chương trình về khí hậu, quyền người chuyển giới, cũng như các sáng kiến về đa dạng, bình đẳng và hòa nhập (DEI) cũng đang nằm trong tầm ngắm.

Tuần trước, Đại học Columbia đã đồng ý chi hơn 220 triệu MK nhằm giải quyết các cuộc điều tra của liên bang. Tờ New York Times hôm thứ Hai loan tin rằng Đại học Harvard đang cân nhắc chi đến 500 triệu MK để chấm dứt tranh chấp với chính phủ.

Vào tháng 4, một viên chức Hoa Kỳ cho biết chính phủ liên bang đã có kế hoạch chặn khoản tài trợ trị giá 510 triệu MK dành cho Đại học Brown.

Các tổ chức bảo vệ quyền tự do dân sự đã bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về quyền tự do ngôn luận, quyền tự do học thuật và quyền được xét xử công bằng khi các trường đại học liên tục bị đe dọa cắt giảm ngân sách.

Theo chính phủ, các trường đại học đã dung túng cho các hành vi bài Do Thái lan rộng, đặc biệt là trong làn sóng biểu tình ủng hộ Palestine hồi năm ngoái.

Trong khi đó, những người biểu tình, bao gồm cả một số tổ chức người Do Thái, phản bác rằng chính quyền Trump đang cố tình đánh đồng việc chỉ trích các hành động quân sự của Israel tại Dải Gaza cũng như việc chiếm đóng lãnh thổ Palestine với chủ nghĩa bài Do Thái. Họ cũng cho rằng việc ủng hộ quyền lợi người Palestine không đồng nghĩa với việc cổ súy chủ nghĩa cực đoan, và việc chính phủ quy chụp như vậy là sai lạc và nguy hiểm.

Nội dung thỏa thuận

Theo nội dung chi tiết được công bố, Đại học Brown đã đồng ý thực hiện các hoạt động “nhằm hỗ trợ một cộng đồng người Do Thái phát triển bền vững, tăng cường nghiên cứu và giáo dục về Israel, đồng thời củng cố Chương trình Nghiên Cứu Do Thái tại trường.”

Để hiểu rõ hơn về môi trường sinh hoạt trong khuôn viên trường, Brown sẽ hợp tác cùng một bên độc lập (do chính phủ và trường cùng lựa chọn) thực hiện thăm dò, trong đó đặc biệt tập trung vào cảm nhận của sinh viên Do Thái.

Tuy nhiên, bản thỏa thuận không nói gì đến những hỗ trợ tương tự dành cho sinh viên gốc Ả Rập và sinh viên Hồi giáo. Các tổ chức dân quyền nhấn mạnh rằng cả tình trạng bài Do Thái và bài Hồi giáo đều có dấu hiệu gia tăng rõ rệt trong thời gian xảy ra chiến sự giữa Israel và Gaza.

Đại học Brown sẽ phải gửi kết quả thăm dò lên chính phủ kèm theo các phương án cải thiện, nếu có. Văn phòng Dân Quyền (Office for Civil Rights) thuộc Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ có thể đến trường làm việc, gặp gỡ nhân viên và thu thập thêm thông tin để kiểm tra việc thi hành các cam kết. Đồng thời, cũng sẽ loại bỏ các mục tiêu về yếu tố đa dạng và bảo đảm nội dung giảng dạy không cổ súy các chương trình liên quan đến DEI.