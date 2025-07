Obbba: Đạo Luật Định Hình Lại Nước Mỹ Và Cuộc Sống Của Bạn

Tưởng tượng một ngày, bạn thức dậy và được biết một đạo luật mới vừa được thông qua, mang cái tên nghe thật 'mỹ miều', 'One Big Beautiful Bill Act' (OBBBA). Liệu 'vẻ đẹp' ấy có thực sự dành cho tất cả mọi người, hay chỉ là một chiếc áo choàng che đậy những bất công sâu sắc?



Ngay từ lúc mới được ban hành ngày 4/7/2025, đạo luật OBBBA đã gây nhiều tranh cãi, người cho rằng đây là đạo luật nhằm mang lợi ích cho giới giàu, kẻ nói đạo luật cũng có nhiều điều giúp người nghèo.



Dài hơn 900 trang, OBBBA là một đạo luật bao trùm nhiều lãnh vực: thuế, phúc lợi xã hội, năng lượng, y tế, quốc phòng, và ngân sách liên bang. Đảng Cộng hòa gọi đây là một chiến thắng mang tính lịch sử. Trong khi đó, nhiều chuyên gia độc lập nhận định rằng OBBBA này là một trong những “sự tái phân phối ngân sách thiên lệch nhất trong lịch sử gần đây,” với phần lớn lợi ích tập trung vào giới có lợi tức cao.



Bỏ qua một bên những tranh cãi thường nghiêng về quan điểm chính trị thay vì các điều khoản cụ thể của đạo luật, nhiều người đang hỏi nhau những câu rất thiết thực: “tôi đang lãnh medicaid vậy sẽ có bị cắt không?”, “con tôi sắp vào đại học, việc mượn tiền đi học có bị ảnh hưởng không?”, “nghe nói có nhiều chương trình giúp người nghèo nhiều lắm, tôi sẽ được giúp đỡ thế nào?” và “người nghèo cũng được giảm thuế nữa, đúng không?”...



Bài viết này trình bày những điểm chính của OBBBA và phân tích ảnh hưởng của nó lên mọi tầng lớp dân chúng.



---

Cải cách thuế



GIẢM THUẾ VĨNH VIỄN CHO CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIÊP: Một trong những trụ cột chính của OBBBA là củng cố và mở rộng tinh thần của Đạo luật Cắt giảm Thuế và Việc làm (Tax Cuts and Jobs Act – TCJA) được thông qua dưới thời Tổng thống Trump năm 2017. Theo luật cũ, mức thuế doanh nghiệp đã được giảm mạnh từ 35% xuống còn 21%, và thuế suất cá nhân cao nhất tạm thời từ 39.6% giảm nhẹ còn 37%. Nhưng các cắt giảm này, lúc đó được quy định sẽ hết hiệu lực vào cuối năm 2025, trừ phần áp dụng cho doanh nghiệp. OBBBA biến các ưu đãi thuế này thành vĩnh viễn.



Giải thích rõ hơn, OBBBA duy trì mức thuế doanh nghiệp ở mức 20–21%, và giữ thuế suất cá nhân cao nhất ở mức 37% thay vì để nó tăng trở lại 39.6% như kế hoạch đưa ra năm 2017.



Vài thí dụ để dễ hình dung

Chúng ta sẽ duyệt qua hai trường hợp, một gia đình được cho là trung lưu, và một gia đình thuộc giới giàu.



Với gia đình trung lưu, có thu nhập khoảng $69.000 đến $119.000 mỗi năm, vốn không nằm trong nhóm chịu mức thuế cao nhất, thì việc giữ nguyên thuế ở mức 37% thay vì để tăng trở lại thành 39.6 % gần như không mang lại lợi ích thuế trực tiếp nào. Mức thuế 37% chỉ áp dụng cho gia đình có thu nhập trên $693.750/năm.





Trong khi đó, với các gia đình có thu nhập từ 500.000 USD trở lên, việc giữ nguyên thuế suất 37% thay vì để quay lại 39.6% như trước, có thể giúp họ tiết kiệm từ 17.000 đến 30.000 USD mỗi năm, tùy theo trường hợp. Riêng nhóm siêu giàu, với thu nhập từ vài triệu USD mỗi năm – mức giảm có thể lên tới 80.000 đến 100.000 USD, hoàn toàn không đi kèm bất kỳ ràng buộc nào về việc tái đầu tư, tạo việc làm hay chia sẻ lợi ích.



BÃI BỎ GIỚI HẠN KHẤU TRỪ THUẾ TIỂU BANG: Một thay đổi lớn khác trong OBBBA là việc bãi bỏ giới hạn khấu trừ thuế tiểu bang và địa phương, còn gọi là giới hạn SALT (State and Local Tax Deduction Cap). Trước đây, theo quy định từ năm 2018, người nộp thuế chỉ được phép khấu trừ tối đa 10.000 USD mỗi năm, áp dụng chung cho tất cả các loại thuế tiểu bang và địa phương mà họ đã nộp, bao gồm thuế thu nhập, thuế bất động sản và thuế bán hàng.



Với OBBBA, giới hạn này được dỡ bỏ hoàn toàn, giúp người có thu nhập cao sống tại những bang có mức thuế tiểu bang cao như California, New York, Illinois được khấu trừ nhiều hơn đáng kể.



Một ví dụ để dễ hình dung

Một hộ gia đình sống tại California có thu nhập khoảng 500.000 USD mỗi năm, với mức thuế thu nhập tiểu bang lên đến 13.3%, riêng khoản thuế tiểu bang mà họ phải trả đã hơn 66.000 USD, chưa kể đến thuế bất động sản có thể dao động từ 10.000 đến 15.000 USD nếu họ có nhà ở vùng đô thị. Trước đây, dù phải đóng nhiều như vậy, họ chỉ được khấu trừ tối đa 10.000 USD khi tính thuế liên bang.



Nhưng với OBBBA bãi bỏ giới hạn này, họ có thể khấu trừ toàn bộ khoản thuế tiểu bang và địa phương, tức là, trong thí dụ trên, tổng khấu trừ có thể lên đến 80.000 USD, mang lại lợi ích thực tế rất lớn cho các hộ gia đình có thu nhập cao tại các tiểu bang thuế nặng.



BỎ THUẾ LIÊN BANG TRÊN TIỀN TIP: Một điều khoản ít được chú ý nhưng lại mang ý nghĩa lớn với hàng triệu người lao động ngành dịch vụ là việc bãi bỏ thuế liên bang đối với tiền tip từ năm 2026. Theo đó, các khoản tiền boa (tip) sẽ không còn bị tính thuế liên bang đối với người nhận, miễn là số tiền tip không vượt quá một mức thu nhập tiêu chuẩn sẽ được quy định cụ thể sau này. Đây được xem là một biện pháp nhằm hỗ trợ trực tiếp cho nhân viên làm việc trong các ngành nhà hàng, khách sạn, làm tóc, và vận chuyển – những người thường xuyên sống dựa vào tiền tip mà trước đây vẫn phải khai thuế trên khoản thu nhập không ổn định này. Mặc dù chi tiết cụ thể về ngưỡng thu nhập tiêu chuẩn này chưa được công bố rõ ràng, điều khoản này vẫn được coi là một trong số ít các thay đổi thực sự có lợi cho tầng lớp lao động thu nhập thấp trong đạo luật OBBBA.



Loại bỏ ưu đãi cho năng lượng xanh



Các khoản tín dụng thuế dành cho xe điện, điện mặt trời, và năng lượng tái tạo, vốn được mở rộng dưới Đạo luật Giảm Lạm Phát (IRA), đều bị thu hồi. Điều này gây lo ngại trong giới bảo vệ môi trường và đe dọa các ngành công nghiệp mới liên quan đến năng lượng sạch. Theo nhóm nghiên cứu NRDC, việc rút lại các ưu đãi này có thể khiến mức đầu tư vào năng lượng tái tạo giảm 35% trong vòng năm năm tới.



Việc này không chỉ gây lo ngại cho giới bảo vệ môi trường mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến người dân muốn chuyển sang dùng xe điện hay điện mặt trời, khiến các lựa chọn này trở nên kém hấp dẫn hơn về mặt kinh tế, đồng thời đe dọa mục tiêu năng lượng sạch của quốc gia





Cắt giảm nhiều chương trình hỗ trợ xã hội



CẮT GIẢM MEDICAID: Theo ước tính mới nhất, OBBBA sẽ cắt giảm khoảng 1.000 tỷ USD (1 trillion) từ ngân sách Medicaid trong vòng mười năm tới. Sự cắt giảm này được thực hiện qua nhiều biện pháp: yêu cầu người nhận Medicaid phải chứng minh đang làm việc hoặc tích cực tìm việc (work requirements), siết chặt các quy trình xác minh điều kiện (eligibility verification), và thay đổi cách chính phủ liên bang hoàn trả kinh phí cho các tiểu bang (reimbursement formula).



Việc cắt giảm này sẽ ảnh hưởng đến hơn 10 triệu người, đặc biệt là người già, người tàn tật, và trẻ em sống dưới mức nghèo.



Riêng tại California và Texas, nơi có đông người gốc Việt sinh sống, hàng trăm ngàn người có thể bị loại khỏi hệ thống Medicaid khi đạo luật được thực thi đầy đủ.

Điều đáng lo hơn là nhiều người không hề biết mình đang đứng trước nguy cơ mất quyền lợi, vì thủ tục hành chính thay đổi liên tục và không có thông tin rõ ràng bằng tiếng mẹ đẻ. Hãy hình dung nỗi lo lắng của một gia đình khi bỗng nhiên mất đi bảo hiểm y tế, trong khi chi phí khám chữa bệnh ngày càng đắt đỏ.





CẮT GIẢM FOODSTAMPS: Chương trình trợ cấp thực phẩm foodstamps cũng bị cắt giảm mạnh, dẫn đến việc hơn bốn triệu người sẽ mất quyền lợi trong vòng ba năm.

Điều này đồng nghĩa với việc hàng triệu gia đình sẽ phải vật lộn hơn nữa để đảm bảo bữa ăn hàng ngày, đẩy nhiều người vào cảnh thiếu đói và mất an ninh lương thực.



XIẾT CHẶT CHÍNH SÁCH VAY NỢ ĐỂ ĐI HỌC: Chương trình cho sinh viên vay tiền đi học cũng bị giảm mạnh. Chẳng hạn, sinh viên cao học sẽ bị giới hạn tổng mức vay ở mức 100.000 USD, trong khi sinh viên ngành chuyên môn như y khoa, luật khoa có thể vay tối đa 200.000 USD trọn đời, nhưng không quá 50.000 USD mỗi năm. Phụ huynh chỉ được vay tối đa 65.000 USD cho mỗi người con.





Quan trọng hơn, các chương trình trả tiền vay nợ để đi học dựa trên thu nhập như SAVE, PAYE, hay IBR sẽ bị loại bỏ hoàn toàn. Thay vào đó, chỉ còn hai lựa chọn: kế hoạch trả nợ cố định, hoặc một chương trình mới kéo dài 30 năm gọi là RAP (Repayment Affordability Plan), với mức trả dao động từ 1% đến 10% thu nhập khả dụng, nhưng không được xóa nợ tự động như trước. Kế hoạch SAVE sẽ ngừng tiếp nhận người mới từ ngày 1/8/2025, và người vay hiện tại buộc phải chuyển sang RAP hoặc trả nợ cố định trước ngày 1/7/2028.





Các hình thức tạm hoãn trả nợ do thất nghiệp hoặc khó khăn kinh tế cũng bị bãi bỏ đối với người vay mới. Mặc dù OBBBA gia hạn chính sách miễn thuế cho các khoản trả nợ sinh viên do công ty chi trả (tối đa $5.250/năm), nhưng chính sách này phần lớn có lợi cho người thu nhập cao có công việc ổn định.



Những thay đổi này không chỉ làm tăng gánh nặng tài chính mà còn có thể cản trở ước mơ vào đại học, đặc biệt đối với những sinh viên đến từ các gia đình không có điều kiện tài chính vững chắc, tiềm ẩn nguy cơ làm trầm trọng thêm khoảng cách giàu nghèo vì trình độ học vấn.



Tăng chi tiêu quốc phòng và nợ công



Bên cạnh việc cắt giảm phúc lợi xã hội và giảm thuế cho giới giàu, OBBBA cũng tăng mạnh ngân sách cho quốc phòng và an ninh nội địa. Đạo luật phê chuẩn thêm 350 tỷ USD cho quốc phòng trong vòng năm năm, bao gồm các khoản đầu tư vào công nghệ quân sự, tàu chiến, và hệ thống phòng thủ tên lửa. Ngoài ra, ngân sách cho ICE (Cơ quan Di trú và Hải quan) cũng được mở rộng, kèm theo kinh phí để tiếp tục xây dựng bức tường biên giới phía Nam với Mexico và triển khai thêm hệ thống giám sát kỹ thuật số tại các cửa khẩu.

Nhiều tổ chức nhân quyền đã lên tiếng lo ngại rằng việc đổ thêm tiền vào kiểm soát biên giới và giám sát điện tử công dân có thể dẫn đến vi phạm quyền riêng tư và gia tăng tình trạng phân biệt đối xử với cộng đồng người nhập cư – đặc biệt là người gốc Mỹ Latin và châu Á.





OBBBA cũng nâng trần nợ công thêm 5.000 tỷ USD, cho phép Bộ Ngân khố vay mượn thêm nhằm tài trợ cho các khoản giảm thuế quy mô lớn. Báo cáo của Moody’s cảnh báo rằng với tốc độ tăng chi tiêu như hiện nay, nợ liên bang có thể đạt mức 124% GDP vào năm 2034, cao nhất từ trước đến nay trong thời bình. Điều này không chỉ làm tăng áp lực lãi suất mà còn có nguy cơ buộc chính phủ trong tương lai phải cắt thêm các chương trình công hoặc tăng thuế trở lại để bù đắp thâm hụt.



Trump account và tín dụng thuế trẻ em



Bên cạnh các thay đổi lớn về thuế và phúc lợi, OBBBA cũng giới thiệu một số chính sách mang tính khuyến khích tài chính cho trẻ em và gia đình, được ví như những "viên kẹo ngọt" nhằm xoa dịu các cắt giảm sâu ở nơi khác. Một trong số đó là Trump Account.





Theo OBBBA, mỗi trẻ em sinh từ 1/1/2025 đến 31/12/2028 sẽ được cấp một tài khoản tiết kiệm liên bang trị giá khởi điểm $1.000, gọi là Trump Account. Tài khoản này sẽ tích lũy tiền lời và có thể được rút ra khi trẻ đủ 18 tuổi để dùng cho học phí đại học, mua nhà lần đầu, hoặc khởi nghiệp kinh doanh. Ngoài khoản cấp ban đầu từ chính phủ, cha mẹ và ông bà có thể đóng góp thêm vào mỗi năm, với một mức trần nhất định. Tuy nhiên, không ai được phép rút tiền trước thời hạn 18 tuổi.





Dù được quảng bá là một bước tiến giúp các gia đình nghèo tạo dựng tài sản dài hạn, chương trình này chỉ dành cho những gia đình có hồ sơ thuế hợp lệ. Điều này đồng nghĩa với việc hàng triệu gia đình có thu nhập thấp, vốn không đủ điều kiện khai thuế liên bang, sẽ bị loại khỏi chương trình. Phân tích của Urban Institute cho thấy các gia đình da màu và gốc Latinh, vốn thường gặp rào cản về thu nhập và giấy tờ thuế, sẽ ít có cơ hội tiếp cận hơn.





Ngoài Trump Account, OBBBA cũng tăng nhẹ mức tín dụng thuế trẻ em (Child Tax Credit), từ $2.000 mỗi năm lên $2.200. Tuy nhiên, phần tăng thêm này không được hoàn lại (non-refundable), đồng nghĩa với việc chỉ những người có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập liên bang mới nhận được toàn bộ lợi ích. Đối với các gia đình thu nhập thấp, khoản tín dụng có thể thấp hơn nhiều so với con số $2.200 được công bố.





Nhiều nhà phân tích, như Kathleen Romig từ CBPP, cho rằng Trump Account là một chính sách “hấp dẫn về mặt chính trị” nhưng “không mang lại cứu cánh thực sự” cho các gia đình đang phải vật lộn hàng ngày với chi phí sinh hoạt, vì số tiền trong tài khoản không thể dùng cho các chi phí thiết yếu như tiền nhà, y tế hay thực phẩm, những khoản trợ cấp đang bị cắt giảm cùng lúc bởi chính đạo luật này.



OBBBA sẽ ảnh hưởng bạn như thế nào?



OBBBA tạo ảnh hưởng khác nhau, tùy theo mức lợi tức hàng năm của từng gia đình. Tuy nhiên câu hỏi này có thể được trả lời ngắn gọn nhất bằng cách xem theo bảng liệt kê dưới đây, được tính theo các phân tích từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO), MarketWatch và Trung tâm Chính sách Ngân sách và Ưu tiên (CBPP).





Lợi tức Lợi✅/bất lợi❌ Lý do Top 1% (trên $700,000/năm)

✅✅✅✅✅ Giảm thuế mạnh, khấu trừ lớn, trốn kiểm toán dễ hơn. Lợi trung bình ~$25.000/năm (MarketWatch) $200,000–$699,000/năm ✅✅✅ Lợi vừa phải: giảm thuế, khấu trừ nhanh, tín dụng trẻ em (Child care credit) tăng nhẹ $70,000–$199,000/năm ✅/❌ Hưởng lợi nhẹ nhờ giảm thuế; nhưng nếu dùng ACA (Obamacare) thì trợ cấp này bị cắt, chi phí bảo hiểm sức khỏe tang. $25,000–$69,000/năm ❌❌ Bất lợi. Mất trợ cấp Medicaid, Foodstamp. Thu nhập thấp nên không được lợi nhờ giảm thuế Dưới $25,000/năm ❌❌❌❌❌ Không hưởng gì từ thuế, mất phúc lợi, mất bảo hiểm, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất

Từ cách ban hành đến nội dung bên trong, OBBBA đã gây ra một làn sóng tranh cãi lớn chưa từng có trong Quốc hội cũng như trong dư luận. Có ít nhất năm lý do khiến đạo luật này trở thành một trong những văn kiện gây chia rẽ sâu sắc nhất trong lịch sử gần đây:





Thứ nhất, đạo luật được thông qua hoàn toàn bởi phiếu của đảng Cộng hòa, không có bất kỳ sự ủng hộ nào từ đảng Dân chủ. Tại Thượng viện, kết quả là 50–50 và chỉ được thông qua nhờ lá phiếu quyết định của Phó Tổng thống J.D. Vance. Việc thiếu đồng thuận lưỡng đảng đã làm dấy lên lo ngại rằng một đạo luật có ảnh hưởng đến hàng chục triệu người lại bị đẩy qua bằng chiến thuật chính trị.





Thứ hai, OBBBA được thúc đẩy thông qua quy trình ngân sách (budget reconciliation) – một thủ tục đặc biệt cho phép tránh việc bị cản trở bởi filibuster tại Thượng viện. Dù hợp pháp, nhưng việc sử dụng công cụ này cho một đạo luật có tầm vóc lớn và ảnh hưởng đến hàng chục triệu người đã làm giảm đi tính minh bạch và khả năng thảo luận công khai của đạo luật cũng như không có sự đồng thuận của lưỡng đảng.





Thứ ba, nội dung đạo luật cho thấy sự bất công sâu sắc: trong khi cắt giảm mạnh Medicaid, SNAP và hỗ trợ sinh viên, những chính sách bảo vệ người nghèo, thì lại mở rộng các ưu đãi cho giới giàu qua việc cắt giảm thuế doanh nghiệp, bãi bỏ giới hạn SALT, và giảm kiểm toán thuế đối với những người có thu nhập cao. Nhiều chuyên gia gọi đây là “một cuộc tái phân phối ngược.”





Thứ tư, OBBBA tạo ra gánh nặng tài chính dài hạn. Việc giảm thu ngân sách từ việc bớt thuế cho giới giàu và các doanh nghiệp lớn, trong khi tăng chi tiêu quốc phòng và nâng trần nợ công lên mức lịch sử có thể khiến ngân sách liên bang bị thâm hụt kéo dài, ảnh hưởng đến thế hệ tương lai. Moody’s và các tổ chức xếp hạng tín dụng khác đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ suy giảm uy tín tài chính quốc gia.



Thứ năm, đạo luật bị chỉ trích vì có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng chủng tộc và giai cấp. Phần lớn những người bị ảnh hưởng tiêu cực, mất Medicaid, mất Foodstamsps (SNAP), mất trợ cấp giáo dục, thường thuộc các cộng đồng thiểu số, người nhập cư, và lao động phổ thông. Trong khi đó, nhóm hưởng lợi hầu hết là giới thượng lưu có khả năng đầu tư và vận dụng các lỗ hổng của thuế.



Chỉ khi thấu hiểu, ta mới thật sự là người lựa chọn



Khi tôi gần xong đoạn kết của bài viết đòi hỏi nhiều tra cứu này, một số người bạn (không giàu có) của tôi, sau khi tìm hiểu thêm, bắt đầu nhận ra rằng đạo luật One Big Beautiful Bill có thể mang đến cho họ nhiều bất lợi hơn là hy vọng.



Tâm trạng băn khoăn và lo lắng của họ khiến tôi chững lại, lặng người giữa một khoảng không suy tưởng.



Việc đạo luật OBBBA được ban hành không chỉ là kết quả của một tiến trình chính trị, mà còn là tấm gương phản chiếu những nứt gãy sâu sắc trong cấu trúc xã hội hiện đại.



Giữa một bên là giới thượng lưu, có tiền, có quyền, có cả những hệ thống vận động hành lang tinh vi; và bên kia là tầng lớp lao động, những con người vắt kiệt thời gian cho cơm áo, hiếm khi có cơ hội tìm hiểu thấu đáo một chính sách, đọc kỹ một dự luật, hay hiểu tường tận các điều khoản đang âm thầm định đoạt số phận của họ.



Trong bức tranh ấy, lá phiếu, thoạt nhìn, tưởng như là công cụ công bằng cuối cùng. Nhưng chính lá phiếu ấy lại thường vô tình bị đánh rơi bởi những người cần nó nhất. Vì khi người nghèo không đủ điều kiện tiếp nhận thông tin, phân tích dữ kiện, thì họ dễ trở thành khán giả thụ động trong vở kịch mà số phận của họ đã được định đoạt ở hậu trường.

OBBBA, với tất cả lớp sơn bóng bẩy: nâng tín dụng thuế trẻ em, mở quỹ tiết kiệm cho trẻ, cho khấu trừ lãi vay mua xe, bỏ thuế trên tiền tip... rốt cuộc vẫn nghiêng hẳn cán cân lợi ích về phía người giàu.



Điều này buộc chúng ta phải đối diện với một câu hỏi nghiêm túc:

Phải chăng, trong một xã hội mà tiếng nói bị định giá bằng tài khoản ngân hàng, công lý sẽ mãi là đặc quyền – chứ không phải quyền bình đẳng – của những ai có đủ điều kiện để lên tiếng và được lắng nghe?





Và rồi, sau tất cả những ồn ào từ nghị trường đến mạng xã hội, một sự thật vẫn lặng lẽ hiện ra: xã hội không thể công bằng nếu chỉ những ai có thời gian và phương tiện mới thực sự hiểu được điều gì đang xảy ra.



Khi người nghèo không có cả thời gian để đọc trọn một dòng tin tức, chứ đừng nói đến việc ngồi xuống phân tích đúng sai, còn người giàu thì thuê cả một đội ngũ để nhào nặn thông điệp có lợi cho mình, thì cái gọi là “tranh luận bình đẳng” đôi khi chỉ là một màn độc thoại, với kịch bản đã được viết sẵn.





Có lẽ, điều duy nhất còn lại để níu giữ chút công bằng mong manh, là sự thức tỉnh, từng chút một, trong nhận thức của mỗi người dân.





Vì trong bóng tối của bất công, hiểu biết vẫn có thể là ngọn đèn nhỏ, đủ để người ta không bước nhầm vào vực sâu.



Hà Giang





