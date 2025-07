Tạm Gác Chiến Sự: Mỹ – Nga Trở Lại Bàn Đàm Phán Không Gian

(NEW YORK, ngày 28 tháng 7, Reuters) – Chiều thứ Hai, một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra bên trong một tòa cao ốc tại khu Midtown Manhattan, nơi đặt trụ sở của NFL và các văn phòng của nhiều tập đoàn tài chánh hàng đầu, trong đó có tập đoàn đầu tư Blackstone. Can phạm đã bắn nhiều người bị thương trước khi bị “vô hiệu hóa,” theo thông cáo từ các viên chức thành phố New York.