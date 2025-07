Đứa Trẻ Chết Vì Đói ở Gaza Nhẹ Cân Hơn Lúc Mới Sinh

Một người mẹ ở Dải Gaza đặt nụ hôn lên thi thể đứa con gái đã lạnh cứng, tạm biệt những gì cuối cùng còn sót lại của đứa bé mà bà có thể chạm vào được. Đứa con 5 tháng tuổi của bà Esraa Abu Halib giờ nhẹ cân hơn cả lúc mới chào đời. Theo bản tin ngày thứ Bảy 26/7 của AP tường thuật.





Trên một con phố đầy nắng, khô cằn, ở vùng Gaza hoang tàn, mảnh vải gói trọn thi thể bé nhỏ của Zainab Abu Halib là vật chứng cho cái chết mới nhất vì đói sau 21 tháng chiến tranh và hành động hạn chế viện trợ của Israel.





Gia đình quấn Zainab trong một tấm vải trắng. Họ đặt em lên nền cát để cầu nguyện trước khi chôn cất.





AP dẫn lời Ahmed Abu Halib, người cha đang đau khổ nói: "Con bé cần một loại sữa công thức đặc biệt, thứ không có ở Gaza.”





Em bé được đưa đến khoa nhi của Bệnh viện Nasser hôm thứ Sáu. Bệnh viện bất lực. Bác sĩ y tá bất lực. Cô bé chết. Một nhân viên nhà xác cẩn thận cởi chiếc áo in hình chuột Mickey của em bé ra, kéo lên che đi đôi mắt trũng sâu đang mở to của bé. Anh kéo gấu quần cô bé lên, hai đầu gối khô khốc lộ ra. Ngón tay cái của anh to hơn mắt cá chân của Zainab. Anh có thể đếm được số xương trên ngực cô bé.





Năm đứa trẻ trong tình trạng đói và khát đang dần kiệt sức ở một bệnh viện ở thành phố Gaza, và mọi nỗ lực của các bác sĩ đều không có kết quả. Theo tin từ AP, lệnh phong tỏa của nhà Israel dẫn đến các phương pháp điều trị suy dinh dưỡng cơ bản có thể cứu sống các em đã cạn kiệt. Các phương pháp thay thế đều không hiệu quả. Lần lượt, những đứa trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi đã chết trong bốn ngày qua. Zainab là đứa bé thứ năm vừa qua đời trong thể trạng còn nhẹ hơn lúc mới sinh ra.





Khi mới chào đời, Zainab cân nặng hơn 3 kilograms, mẹ của bé nói. Giờ đây, Zainab nặng chưa đến 2 kilograms. Một bác sĩ nói đây là một trường hợp “đói rất, rất nghiêm trọng.”





Zainab là một trong 85 trẻ em tử vong vì các nguyên nhân liên quan đến suy dinh dưỡng ở Gaza trong chiến tranh, theo số liệu mới nhất do Bộ Y Tế vùng lãnh thổ này công bố hôm thứ Bảy. Bộ Y Tế cho biết tổng cộng có 127 người đã tử vong vì các nguyên nhân liên quan đến suy dinh dưỡng.





Israel và đồng minh đang bỏ đói Gaza – Chúng ta có thể làm gì?





“Người dân Gaza không còn là người sống, cũng chẳng phải người chết – họ là những cái xác biết đi.”



— Philippe Lazzarini, Cao ủy Cơ quan Cứu trợ và UNRWA



Cuộc tấn công quân sự tàn bạo của Israel tại Gaza đã khiến thế giới rúng động suốt hơn 21 tháng qua. Nhưng giai đoạn mới này – một chiến dịch tuyệt diệt bằng cách bỏ đói tập thể – là mức thấp nhất của sự tàn bạo.

Mỗi buổi sáng, chúng ta thức dậy với hình ảnh những đứa trẻ Palestine tiều tụy, da bọc xương, trên màn hình điện thoại. Và cùng với đó là cảm giác bất lực đến nghẹt thở. Nhưng vẫn còn điều chúng ta có thể làm.

- Chúng ta có thể xuống đường phản đối.

- Chúng ta có thể tẩy chay.

- Chúng ta có thể đình công.

- Chúng ta có thể làm mọi cách chống lại guồng máy đang tiếp tay cho cuộc tàn sát này – cho tới khi nó ngừng lại.





Và, chúng ta có thể góp phần duy trì sự sống – bằng cách hỗ trợ những tổ chức cứu trợ do chính người Palestine điều hành, đang làm việc trực tiếp tại Gaza để giúp dân chúng sống sót. Một trong những tổ chức ấy là Dự Án Sameer (The Sameer Project).





The Sameer Project là một sáng kiến phản ứng nhanh, hoạt động dựa vào đóng góp tự nguyện, do người Palestine hải ngoại thành lập, nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho những gia đình bị mất nhà cửa ở Gaza.





Chỉ trong năm đầu tiên, Dự Án Sameer đã quyên góp được hơn 4,3 triệu Mỹ kim, dùng để cung cấp:

12,6 triệu lít nước uống sạch

Chăm sóc y tế cho hàng ngàn bệnh nhân

1.299 lều trại, che chở cho hơn 9.000 người

Thức ăn cho 627.737 người thông qua bếp ăn cộng đồng và các gói cứu trợ

2.655 gói tã lót, 1.820 đôi giày, 3.000 món đồ chơi

500 bộ đồ cho trẻ sơ sinh để tránh hạ thân nhiệt

1.315 mền, 2.129 gói sữa bột cho trẻ em

Tiền lương cho 53 nhân viên địa phương – gồm bác sĩ, y tá, giáo viên, lao công và điều phối viên, giúp nuôi sống 53 gia đình

Các buổi huấn luyện sơ cứu, vệ sinh, nuôi con bằng sữa mẹ và chăm sóc trẻ nhỏ cho 242 người

Ngoài ra, Dự Án Sameer còn xây dựng Trại tị nạn Refaat Alareer, mang tên nhà thơ và nhà hoạt động Palestine Refaat Alareer – người bị Israel sát hại trong một cuộc không kích có chủ đích vào tháng 12 năm 2023. Trại này gồm:

Lều học tập

Trạm y tế

Khu dành riêng cho bà mẹ đang mang thai và sau sinh

Chỗ ở và nhà vệ sinh cho 50 gia đình

Các lớp học nhạc, liệu pháp vận động-ngôn ngữ và điều trị chấn thương tâm lý bằng công nghệ thực tế ảo (VR)



The Sameer Project hiện là chiếc phao cuối cùng cho hàng chục ngàn người Palestine tại Gaza. Và họ rất cần sự giúp đỡ của chúng ta.





Hơn một nửa số tiền quyên góp cho tổ chức là từ các khoản dưới 10 Mỹ kim. Vì vậy, dù chỉ là giá một ly cà phê, đóng góp của bạn vẫn có thể cứu được một mạng người.





VB tổng hợp

Nguồn: Tin từ AP và Dan Sheehan,, “Israel is starving Gaza. Here’s how you can help keep people alive”, ngày 24 tháng 7, 2025.