100 Năm Sau Scopes: Trí Tuệ Vẫn Bị Đức Tin Xét Xử

Tròn một thế kỷ kể từ khi phiên tòa Scopes diễn ra tại Tennessee, Hoa Kỳ vẫn chưa thoát khỏi cuộc tranh cãi kéo dài giữa Thuyết Tiến Hóa và Thuyết Sáng Tạo – giữa khoa học và niềm tin tôn giáo. Và hiện nay, khoảng một phần tư người Mỹ vẫn không tin vào lý Thuyết Tiến Hóa của Darwin.



Vào mùa hè năm 1925, tại thị trấn Dayton nhỏ bé ở Tennessee, một giáo viên trung học tên John Scopes bị truy tố vì đã vi phạm luật pháp tiểu bang: giảng dạy Thuyết Tiến Hóa của Charles Darwin. Phiên tòa này không chỉ là một vụ kiện thông thường – đó là chương mở đầu và là một trong những sự kiện tiêu biểu nhất cho cuộc chiến văn hóa nước Mỹ hiện đại.

Tác phẩm “Nguồn Gốc Các Loài” của Charles Darwin, xuất bản năm 1859, cùng với hàng thập niên nghiên cứu khoa học sau đó không ngừng tích lũy bằng chứng cho thấy loài người và các động vật khác đều có chung tổ tiên và đã tiến hóa dần qua hàng triệu năm. Dù nhiều tín hữu Tin Lành vào cuối thế kỷ 19 đã tìm cách dung hòa đức tin với các khám phá khoa học này, không ít người khác, đặc biệt là những người theo đạo Tin Lành Phúc Âm (evangelicals) bảo thủ, lại kịch liệt phản đối. Đối với họ, Kinh Thánh là chân lý tối thượng, tuyệt đối đúng, không có sai sót trong mọi lĩnh vực, kể cả lịch sử và khoa học.

Từ ngày 10 đến 21 tháng 7 năm 1925, phiên tòa Scopes đã biến Dayton thành “thủ đô” của cuộc chiến tư tưởng. Khoảng 150 đến 200 ký giả đổ về nơi đây để loan tin. Đây cũng là phiên tòa đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ được phát thanh trực tiếp, do đài WGN ở Chicago thực hiện.

Từ đó đến nay đã ngót một trăm năm, cuộc tranh luận xoay quanh Thuyết Tiến Hóa (Evolutionism) và Thuyết Sáng Tạo (Creationism) vẫn chưa kết thúc, nhưng cái nhìn và thái độ đối với Thuyết Sáng Tạo đã có nhiều thay đổi.

Tháng 5 năm 1919, hơn 6,000 tín hữu Tin Lành bảo thủ tụ họp tại Philadelphia dưới sự dẫn dắt của mục sư William Bell Riley. Tại đây, họ thành lập Hội Cơ Đốc Toàn thống Thế giới (WCFA), với cam kết bảo vệ Chủ Nghĩa Giáo Điều (fundamentalism) cùng niềm tin tuyệt đối vào Kinh Thánh. Họ tin rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng muôn loài trong sáu ngày, đúng như trong sách Sáng Thế Ký.

Điều thú vị là dù họ phản đối Thuyết Tiến Hóa, đa số trong nhóm này vẫn chấp nhận thuyết địa chất chính thống cho rằng Địa cầu đã tồn tại hàng triệu năm. Để dung hòa niềm tin vào Kinh Thánh với các bằng chứng khoa học, họ sử dụng hai cách lý giải:

Thuyết ngày-thời đại ( ): mỗi “ngày” trong Kinh Thánh thực ra là một khoảng thời gian rất dài, là cả một thời đại dài chứ không phải chỉ là 24 giờ; · Lý thuyết khoảng cách (gap theory): có một quãng thời gian rất dài trước sự kiện sáu ngày tạo dựng muôn loài.

Những tranh luận ấy nhanh chóng lan sang pháp luật và chính trị. Vừa thành lập, WCFA đã nhanh chóng khởi xướng một chiến dịch vận động các tiểu bang ban hành luật cấm giảng dạy Thuyết Tiến Hóa tại trường công. Tennessee là một trong những tiểu bang đầu tiên hưởng ứng khi thông qua Đạo luật Butler vào năm 1925. Luật này cấm giáo viên giảng dạy “bất kỳ lý thuyết nào đi ngược lại với câu chuyện Chúa tạo ra loài người theo Kinh Thánh, đồng thời cấm luôn việc giảng dạy rằng con người có nguồn gốc từ các loài động vật bậc thấp hơn.”

Không chấp nhận điều đó, Liên minh Dân quyền Hoa Kỳ (ACLU) đã tìm đến John Thomas Scopes, một thầy giáo trẻ dạy môn khoa học tại thị trấn Dayton (Tennessee), và thuyết phục anh đứng ra chống lại đạo luật. Phía WCFA cũng nhanh chóng mời William Jennings Bryan – một chính trị gia có tiếng và là người luôn bảo vệ cho các giá trị tôn giáo truyền thống – tham gia vào nhóm công tố. Đáp lại, ACLU đã đưa luật sư kỳ cựu Clarence Darrow ra bào chữa cho Scopes.

Khi phiên tòa bắt đầu, các lãnh đạo địa phương ở Dayton vô cùng hồ hởi, họ coi đây là dịp hiếm có để quảng bá hình ảnh thị trấn của mình. Bên ngoài phòng xử án, bầu không khí chẳng khác gì một lễ hội: có văn nghệ nhạc sống, có mục sư rao giảng, hàng quán thì đông nghịt và... có cả khỉ thật.

Nhưng bên trong, đó là cuộc đấu khẩu nảy lửa giữa Bryan và Darrow, xoay quanh mâu thuẫn giữa tôn giáo và khoa học. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi thẩm phán quyết định thu hẹp nội dung xét xử, chỉ tập trung vào câu hỏi duy nhất: liệu John Scopes có vi phạm luật tiểu bang khi giảng dạy Thuyết Tiến Hóa hay không (phía bị đơn đã thẳng thắn thừa nhận). Khi đó, nên việc bị kết tội gần như là chắc chắn, nhiều phóng viên bỏ về giữa chừng.

Tuy nhiên, phần cao trào đáng nhớ nhất của phiên tòa phải đến ngày 20 tháng 7 mới diễn ra. Khi đó, Darrow đã khéo léo khiêu khích và buộc được Bryan (vốn là công tố viên và cũng là một tín đồ Phúc Âm nổi tiếng) bước lên bục làm chứng với tư cách là người am hiểu Kinh Thánh.

Vì phòng xử án quá nóng và chật chội, phiên chất vấn được dời ra ngoài trời với khoảng 3,000 người tham dự. Đám đông đã tận mắt chứng kiến màn chất vấn căng thẳng của Darrow đối với Bryan. Dù Bryan thường tuyên bố mình đọc Kinh Thánh theo nghĩa đen, nhưng dưới sự truy vấn của Darrow, ông lại thừa nhận rằng sáu ngày trong sách Sáng Thế Ký không hẳn là sáu ngày kiểu 24 giờ/ngày, mà có thể là những thời kỳ kéo dài bất định.

Hôm sau, Scopes bị tuyên có tội và bị phạt 100 MK. Riley và những người ủng hộ xem đây là chiến thắng vang dội cho Kinh Thánh và các giá trị đạo đức truyền thống.

Từ thất bại truyền thông đến cuộc phản công âm thầm

Tuy nhiên, niềm hân hoan chiến thắng đó lại chẳng được bao lâu. Báo chí cả nước loan tin mô tả WCFA như những kẻ quê mùa, lạc hậu. Tiêu biểu là cây bút H. L. Mencken, trong một bài viết trên Baltimore Sun, ông viết rằng: “Phiên tòa Scopes cho thấy người Neanderthal (loài người thời kỳ đồ đá) đang tụ tập ở những vùng quê hẻo lánh của nước Mỹ.”

Làn sóng chê bai và mỉa mai khiến nhiều người tin rằng Thuyết Sáng Tạo sẽ dần chìm vào quên lãng. Nhưng họ đã lầm.

Thay vì tan rã, WCFA lại càng quyết tâm, âm thầm tăng cường mạng lưới hoạt động từ cấp địa phương. Họ nhận ra vấn đề cốt lõi: làm sao để vừa tin vào Kinh Thánh theo nghĩa đen, vừa chấp nhận một Địa cầu già cỗi? Họ cần một “nền khoa học” của riêng mình. Họ cần một hệ thống lý luận khoa học ủng hộ Địa cầu trẻ trung.

Và họ đã có được điều đó. Năm 1961, John Whitcomb (thần học gia) và Henry Morris (kỹ sư thủy lực) xuất bản cuốn “The Genesis Flood: The Biblical Record and its Scientific Implications” (xin tạm dịch là“Trận Đại Hồng Thủy theo Sáng Thế Ký: Kinh Thánh nói gì và Khoa Học hiểu thế nào?”), trong đó mô tả rằng trận đại hồng thủy ròng rã một năm mà Noah trải qua đã tạo ra các lớp trầm tích địa chất và núi non hiện nay, khiến Địa cầu trông có vẻ rất cổ xưa. Phần lớn lập luận trong cuốn sách được lấy từ công trình của nhà địa chất Cơ Đốc Phục Lâm George McCready Price, dù không được ghi rõ nguồn.

Cuốn sách này trở thành nền tảng cho một thế hệ mới của Thuyết Sáng Tạo, hiện vẫn được lưu truyền mạnh mẽ trong cộng đồng Phúc Âm bảo thủ.

Thuyết Sáng Tạo Địa Cầu Trẻ

Ngày nay, khoảng 25% người Mỹ tin vào học thuyết này thay vì các bằng chứng khoa học về địa chất và sinh học. Tiêu biểu cho phong trào này là tổ chức Answers in Genesis (AiG), hiện là tổ chức chuyên truyền bá Thuyết Sáng Tạo lớn nhất thế giới. Trang web của họ thu hút hàng triệu lượt xem mỗi năm. Kể từ khi khai trương vào năm 2007 và 2016, hai điểm du lịch nổi tiếng của AiG – Bảo tàng Creation Museum ở Petersburg và Ark Encounter ở Williamstown, Kentucky – đã đón hàng triệu du khách.

Được xây dựng mô phỏng theo con tàu của Noah trong Kinh Thánh, Ark Encounter là một công trình khổng lồ, dài 510 feet (khoảng 155 mét), rộng 85 feet (khoảng 26 mét) và cao 51 feet (khoảng 15.5 mét). Bên trong có mô hình các chuồng thú cùng khu sinh hoạt dành cho tám người (theo sách Sáng Thế Ký, chương 6 đến chương 8, họ là những người duy nhất còn sống sót sau trận Đại Hồng Thủy).

Ngoài ra, còn có hàng trăm tấm bảng giới thiệu thông tin, giải thích cho quan điểm Địa cầu còn rất trẻ, và chính trận Đại Hồng Thủy huyền thoại ấy là nguồn gốc tạo nên các lớp địa chất và cảnh quan hiện nay. Ark Encounter đã nhận được hàng triệu MK từ chính quyền tiểu bang và địa phương.

Không chỉ vậy, Thuyết Sáng Tạo Địa Cầu Trẻ còn len lỏi vào hệ thống giáo dục tư nhân, với mạng lưới ngày càng rộng các trường học và chương trình giáo dục tại nhà. Các trường này sử dụng giáo trình từ các nhà xuất bản như Abeka Books, Accelerated Christian Education và Bob Jones University Press, và giảng dạy Thuyết Sáng Tạo như một môn khoa học thực thụ.

Nếu như phiên tòa Scopes tranh cãi về việc giảng dạy trong trường công, thì ngày nay, cuộc thảo luận đã mở rộng sang hệ thống trường tư thục. Hiện có ít nhất 15 tiểu bang áp dụng chương trình lựa chọn trường học, cho phép phụ huynh dùng tiền từ ngân sách công để trả học phí cho trường tư thục hoặc cho con học tại nhà.

Năm 1921, William Bell Riley từng thẳng thừng nhắn nhủ phe đối lập rằng “30 chưa phải là Tết,” bởi họ quyết sẽ không để niềm tin của mình lụi tàn. Một thế kỷ trôi qua, Chủ Nghĩa Giáo Điều và Thuyết Sáng Tạo vẫn chưa đi đến hồi kết.





