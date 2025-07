Trời Trở Gió, Đầu Đau Như Búa Bổ?

Đối với người bị nhức nửa đầu, những thay đổi của thời tiết có thể trở thành nỗi ám ảnh vì chúng thường ập đến bất ngờ và khó tránh. (Nguồn: pixbay.com)

“Không biết có ai thấy như tôi không, chứ hình như sắp có bão bùng gì rồi…”

Nếu quý vị nằm trong số gần 39 triệu người Mỹ đang sống chung với chứng nhức nửa đầu (migraine), thì chắc hẳn quý vị đã từng để ý rằng mỗi khi trái gió trở trời, cơn nhức đầu lại kéo đến.

Quý vị không hề đơn độc. Có đến 30% đến 50% người bệnh cho biết họ thấy mỗi khi thời tiết thay đổi, họ lại thấy nhức đầu. Và thực ra, thời tiết chính là nguyên nhân gây nhức nửa đầu phổ biến nhất, nhưng cũng là một trong những nguyên nhân khó lý giải nhất.

Cơ địa nhạy cảm với thời tiết?

Là một bác sĩ thần kinh chuyên điều trị chứng đau đầu tại tiểu bang Colorado, Danielle Wilhour (Giảng sư Thần kinh học tại University of Colorado Anschutz Medical Campus) thường nghe bệnh nhân than rằng chỉ cần thời tiết đổi khác một chút là họ đã thấy nhức đầu. Mọi thứ, từ công việc, học hành cho đến nhiều kế hoạch khác, đều bị ảnh hưởng và khiến họ cảm thấy bó tay.

Hiện nay, y học vẫn chưa thể giải thích chính xác vì sao một số bộ não lại nhạy cảm hơn với sự thay đổi của môi trường. Nhưng chúng ta biết rằng hệ thần kinh của người bị nhức nửa đầu đặc biệt nhạy cảm, và những thay đổi môi trường – như áp suất khí quyển, nhiệt độ, độ ẩm hay chất lượng không khí – có thể kích thích cơ chế sinh học gây nhức đầu.

Những yếu tố thời tiết có thể gây nhức nửa đầu

Mỗi người có thể bị đau nửa đầu vì những kiểu thời tiết khác nhau, nhưng có vài nguyên nhân rất hay gặp.

Trong đó, sự thay đổi của áp suất không khí là yếu tố thường được nhắc đến nhiều nhất. Khi trời chuẩn bị mưa hay có bão, áp suất không khí giảm xuống. Một số khoa học gia tin rằng sự thay đổi này có thể ảnh hưởng đến áp suất trong hộp sọ hoặc khiến các mạch máu trong não giãn nở thất thường, khiến chúng ta thấy nhức đầu.

Một giả thuyết khác cho rằng sự thay đổi áp suất giữa môi trường bên ngoài và bên trong hộp sọ có thể kích thích trực tiếp các dây thần kinh cảm nhận cơn đau, gây viêm và dẫn đến cơn nhức nửa đầu.

Ngoài áp suất, cách não bộ tiếp nhận và giải quyết các tín hiệu cảm giác, các phản ứng viêm, và sự thay đổi nồng độ serotonin (chất truyền dẫn thần kinh) cũng được coi là những cơ chế quan trọng gây ra chứng nhức đầu.

Khi trời quá nóng, quá lạnh, hoặc nhiệt độ chuyển biến bất ngờ, cơ thể dễ bị mất cân bằng bên trong. Những làn không khí ẩm đậm đặc hoặc thay đổi độ ẩm bất ngờ cũng khiến người ta cảm thấy như đang bước vào một vùng áp lực vô hình.

Một yếu tố quan trọng khác là chất lượng không khí. Các chất gây ô nhiễm như ozone và nitơ điôxít (nitrogen dioxide) có thể kích thích phản ứng viêm ở các dây thần kinh, góp phần khiến chúng ta nhức đầu.

Ánh sáng mặt trời chói chang là một yếu tố khác gây khó chịu, đặc biệt là ở những người có hệ thần kinh thị giác quá nhạy cảm.

Cũng có trường hợp sấm sét và gió mạnh khiến một số người thấy nhức đầu.

Tóm lại, thời tiết thay đổi có thể trở thành nguồn áp lực đối với não bộ nhạy cảm. Dù mỗi người có ngưỡng chịu đựng và phản ứng khác nhau, nhưng nhiều nghiên cứu đã xác nhận sự ảnh hưởng của thời tiết đối với nhóm người mắc chứng nhức nửa đầu.

Vậy làm sao để cảm thấy dễ chịu hơn mỗi khi thời tiết thay đổi?

Dù “nắng mưa là chuyện của trời,” quý vị hoàn toàn có thể chủ động bảo vệ bản thân. Dưới đây là một vài cách đơn giản để giúp quý vị thích nghi tốt hơn với sự thay đổi thời tiết:

Ghi nhật ký và theo dõi dự báo: Hãy sử dụng sổ tay hoặc ứng dụng để ghi lại thời điểm quý vị thấy nhức đầu cùng với thời tiết lúc đó. Quý vị có thể phát hiện ra quy luật, chẳng hạn như cơn đau thường xuất hiện trước một ngày có mưa hoặc khi nhiệt độ giảm – giúp quý vị sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hoặc dùng thuốc hợp lý hơn.

Giữ thói quen sinh hoạt lành mạnh : Thiếu nước, mất ngủ và hay bỏ bữa có thể sẽ khiến cơ thể dễ bị đau nhức hơn. Vì vậy, hãy giữ cho cơ thể khỏe mạnh bằng cách ăn uống hợp lý, ngủ đủ giấc và vận động nhẹ nhàng mỗi ngày.

Tạo một môi trường “an toàn” : Vào những ngày nắng gắt hay độ ẩm cao, hãy cố gắng ở trong nhà. Kính râm, mặt nạ ngủ, kính lọc ánh sáng xanh đều là những trợ thủ đắc lực. Một số người còn sử dụng các loại nút bịt tai đặc biệt để giúp giảm cảm giác thay đổi áp suất ở tai giữa.

Huấn luyện não bộ: Các phương thức khác như thiền định hay liệu pháp phản hồi sinh học (biofeedback) có thể giúp hệ thần kinh của quý vị dần trở nên “bình tĩnh” hơn và đỡ phản ứng mạnh hơn với các tác nhân bên ngoài.

Ngoài ra, nếu thường bị đau đầu mỗi khi trời sắp mưa hay trở gió, quý vị có thể chuẩn bị sẵn thuốc hoặc uống trước một liều nhẹ nếu thấy thời tiết bắt đầu chuyển xấu. Quý vị cũng nên cân nhắc việc điều trị lâu dài, nhất là khi cơn đau xảy ra thường xuyên. Hãy trao đổi với bác sĩ về các cách như dùng thuốc định kỳ, bổ sung dưỡng chất hoặc dùng thiết bị điện tử hỗ trợ thần kinh để giảm số lần bị nhức đầu tái phát.

Nhìn rộng hơn một chút: Đừng chỉ đổ lỗi cho thời tiết

Thời tiết có thể khiến chúng ta bị nhức đầu, nhưng đây không phải là yếu tố duy nhất. Nhức nửa đầu thường là kết quả của sự kết hợp giữa yếu tố di truyền, xáo trộn hormone, căng thẳng đầu óc, thiếu ngủ, chế độ dinh dưỡng không lành mạnh và thời tiết.

Thế nên, điều quan trọng là quý vị cần lắng nghe cơ thể mình, nhận ra những yếu tố nào khiến mình bị nhức đầu, và lên kế hoạch phù hợp (có thể là nhờ bác sĩ hoặc chuyên gia nếu cần) để chủ động đối phó.

Có lẽ đau nửa đầu do thời tiết thường là nguyên nhân khiến người ta thấy bất lực nhất, bởi chẳng ai thay đổi được nắng, gió hay mây mưa. Nhưng tin tốt là: nếu hiểu rõ bản thân, theo dõi đều đặn và tìm ra phương pháp phù hợp, quý vị hoàn toàn có thể giành lại quyền chủ động và bình an.