Ngân Sách Bị Siết, Trợ Cấp Bị Cắt: Tương Lai U Ám Cho Bảo Hiểm Y Tế Ở Hoa Kỳ

Hơn 17 triệu người có thể không còn được bảo hiểm y tế trước năm 2034 do hàng loạt thay đổi từ đạo luật chi tiêu mới. Những tác động tiêu cực sẽ lan rộng từ cá nhân đến bệnh viện và toàn bộ cộng đồng, đặc biệt là vùng quê và khu vực nghèo. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

Với việc ban hành gói luật chi tiêu và thuế vào ngày 4 tháng 7 năm 2025, Tổng thống Donald Trump đã chính thức bắt đầu một chuỗi cắt giảm ngân sách y tế của chính phủ liên bang trị giá hơn 1,000 tỷ MK trong thập niên tới.

Do tiến trình được đẩy nhanh qua cả Thượng Viện và Hạ Viện, nên khi đạo luật được thông qua với tỷ số phiếu sít sao, các ước lượng về số người có thể mất bảo hiểm y tế vẫn chưa kịp hoàn tất.

Theo Phòng Ngân Sách Quốc Hội (CBO), một cơ quan phi đảng phái, từ nay cho đến năm 2034, gần 12 triệu người Mỹ có thể sẽ bị mất bảo hiểm y tế vì đạo luật này.

Tuy nhiên, con số thực tế có thể còn tồi tệ hơn nhiều, lên tới hơn 17 triệu người. Sự chênh lệch này chủ yếu là do có ít nhất 5 triệu người hiện đang có bảo hiểm nhờ ACA (Affordable Care Act); họ sẽ mất bảo hiểm khi các khoản trợ cấp hỗ trợ mua bảo hiểm hết hạn vào cuối năm 2025. Hầu như không có viên chức Cộng Hòa nào ủng hộ việc gia hạn các khoản trợ cấp này.

Không chỉ vậy, một số quy định mới do chính quyền Trump đưa ra từ đầu năm cũng góp phần khiến thêm nhiều người mất bảo hiểm ACA.

Theo Simon Haede, giảng sư y tế công cộng ( Đại học Texas A&M), những chính sách đang được triển khai là bước đầu tiên trong việc đảo ngược tiến trình mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà Đạo Luật ACA khởi xướng vào năm 2010. Năm 2023, Hoa Kỳ chỉ còn khoảng 25.3 triệu người không có bảo hiểm, giảm đáng kể từ con số 46.5 triệu khi Tổng thống Barack Obama ký ban hành ACA. Nhưng với các chính sách mới, nước Mỹ có thể đánh mất đến ba phần tư những tiến bộ đã đạt được trong hơn một thập niên qua.

Hàng triệu người sắp mất bảo hiểm Medicaid

Nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là những người hiện đang được hưởng bảo hiểm y tế từ chương trình Medicaid, vốn đang phục vụ cho hơn 78 triệu người dân.

Theo ước tính, khoảng 5 triệu người sẽ mất bảo hiểm Medicaid do chính sách mới về điều kiện làm việc được áp dụng trên toàn quốc vào năm 2027.

Các quy định này nhắm vào nhóm người được hưởng Medicaid theo chương trình mở rộng của ACA (có thu nhập cao hơn một chút so với chuẩn thường được hưởng Medicaid, thường là những người có mức thu nhập vừa phải, không quá thấp để nhận hỗ trợ theo tiêu chuẩn cũ, nhưng cũng chưa đủ để mua bảo hiểm riêng). Những người xin Medicaid trong độ tuổi từ 19 đến 64 sẽ phải chứng minh rằng họ làm việc ít nhất 80 giờ mỗi tháng, hoặc tham gia các hoạt động như làm công ích. Nếu không, họ sẽ không còn được Medicaid chi trả.

Trước đây, khi các quy định kiểu này được đưa vào các chương trình an sinh xã hội khác, phần lớn người dân mất quyền lợi không phải vì làm thiếu giờ mà là vì thủ tục hành chánh quá nhiêu khê. Nào là giấy tờ thiếu, khai không đúng, hay nộp trễ hạn. Nhiều chuyên gia cho rằng Medicaid rồi cũng sẽ gặp tình trạng y như vậy.

CBO cũng đã cảnh báo việc bổ sung thêm yêu cầu về giấy tờ khi ghi danh hoặc tiếp tục hưởng Medicaid cũng sẽ khiến hơn 2 triệu người mất bảo hiểm. Ngoài ra, sẽ có khoảng 1.4 triệu người bị loại khỏi chương trình vì không đáp ứng các tiêu chuẩn mới liên quan đến quốc tịch hay tình trạng cư trú.

Gộp chung lại, các thay đổi này sẽ khiến hơn 8 triệu người không còn được hưởng bảo hiểm y tế vào năm 2034.

Còn những ai vẫn giữ được quyền lợi Medicaid cũng không nhẹ nhàng gì: họ sẽ phải trả thêm phí khám bệnh, có thể lên đến 35 MK/lần. Điều này sẽ khiến nhiều người đắn đo không muốn đi khám, dù vẫn còn bảo hiểm trong tay.

Luật mới cũng gây thêm khó khăn cho các tiểu bang trong việc chi trả cho Medicaid, chương trình này vốn được đồng tài trợ giữa chính quyền liên bang và địa phương. Cụ thể, các quy định hiện hành hạn chế việc tiểu bang đánh thuế lên các cơ sở y tế, trong khi những khoản thu đó từng là nguồn thu chính giúp các tiểu bang đóng góp vào quỹ Medicaid. Khi dòng tiền bị chặn, một số tiểu bang có thể sẽ thu hẹp số người được hưởng Medicaid hoặc cắt bớt dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà.

Nếu điều đó xảy ra, hàng triệu người có thu nhập thấp có thể không còn bảo hiểm y tế, và cũng chẳng có phương án nào vừa túi tiền để chăm sóc sức khỏe. Trong nhiều năm qua, những người dễ bị rơi vào hoàn cảnh này nhất vẫn luôn là người nghèo, người thuộc các nhóm sắc tộc thiểu số, hoặc người nhập cư không nói rành tiếng Anh.

Chi phí bảo hiểm ACA có thể tăng vọt

Luật mới sẽ khiến cuộc sống của hơn 24 triệu người dân Mỹ trở nên khó khăn hơn khi họ cố gắng giữ bảo hiểm y tế thông qua hệ thống ACA.

Trước hết, việc ghi danh và đủ điều kiện nhận trợ cấp vào năm 2026 sẽ trở nên phức tạp hơn.

Những thay đổi này nối tiếp các quy định trước đó từ chính quyền Trump. CBO dự đoán sẽ có gần 1 triệu người mất bảo hiểm ACA, chủ yếu do cắt giảm kinh phí cho các chương trình tư vấn và giúp đỡ người dân ghi danh bảo hiểm.

Điều đáng ngại hơn, các khoản trợ cấp tăng cường đã được triển khai từ năm 2021 sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay. Với sự phản đối mạnh mẽ từ phía Đảng Cộng Hòa, gần như là không cơ may để các trợ cấp này được gia hạn.

Chỉ riêng việc không gia hạn các trợ cấp đó có thể khiến phí bảo hiểm tăng hơn 75% vào năm 2026. Khi mức phí trở nên quá đắt đỏ, sẽ có thêm khoảng 4.2 triệu người mất bảo hiểm.

Khi lòng tin vào thị trường lung lay, cộng với việc số người tham gia ít đi, các công ty bảo hiểm tư nhân sẽ cân nhắc rút lui. Các tập đoàn lớn như Aetna, Cigna và UnitedHealth đã thẳng thắn nêu ra lo ngại về tính sống còn của hệ thống ACA.

Một khi họ rút lui, người dân sẽ có ít lựa chọn hơn và phải trả mức phí cao hơn. Một số khu vực thậm chí có thể không còn chương trình bảo hiểm ACA nào để mà mua.

Hậu quả lan rộng đến bệnh viện và cộng đồng

Mất bảo hiểm y tế không chỉ là mất một tấm thẻ, mà là mất đi cơ hội được chăm sóc kịp thời. Không được bảo hiểm đồng nghĩa với việc người ta ít đi khám hơn, bỏ qua những triệu chứng ban đầu. Đến khi bệnh trở nặng thì thường đã quá muộn. Và hậu quả là nhiều người có thể không qua khỏi – chỉ vì không còn bảo hiểm.

Áp lực tài chánh và tinh thần do các khoản nợ y tế khổng lồ không chỉ đè nặng lên bệnh nhân mà còn lan sang gia đình, người thân. Các cơ sở y tế cũng chịu tổn thất lớn vì không được thanh toán chi phí điều trị.

Với tình hình đó, các chuyên gia y tế công cộng cho biết nhiều bệnh viện sẽ bị dồn vào đường cùng. Một số phải đóng cửa, một số khác phải cắt giảm dịch vụ và nhân sự. Thời gian chờ tại các phòng cấp cứu sẽ kéo dài hơn đối với tất cả mọi người chứ không chỉ những người bị mất bảo hiểm.

Các bệnh viện vùng quê vốn đã gặp khó khăn về tài chánh sẽ là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Có ít nhất 300 bệnh viện được dự báo sẽ không thể cầm cự và buộc phải đóng cửa.

Không riêng gì vùng quê, các bệnh viện nhi đồng và những cơ sở y tế nằm tại khu vực thu nhập thấp ở các thành phố cũng đang gặp khó khăn lớn vì phụ thuộc quá nhiều vào Medicaid để hoạt động.

Dù Đảng Cộng Hòa đã dành ra 50 tỷ MK trong vòng 10 năm để hỗ trợ các bệnh viện vùng sâu vùng xa, nhưng khoản tiền này chẳng thấm vào đâu so với mức thiệt hại 155 tỷ MK mà tổ chức KFF đã dự báo. Hơn nữa, khoản hỗ trợ này còn đi kèm nhiều điều kiện ràng buộc, nên cũng chưa chắc sẽ có hiệu quả.

Những ngày sắp tới?

Theo phát biểu từ một số TNS Cộng Hòa như Mike Crapo và Ron Johnsonh, sẽ có thêm những thay đổi trong chính sách y tế, nằm trong một gói dự luật quy mô lớn khác đang được soạn thảo.

Các điều khoản khắc nghiệt hơn, từng bị loại khỏi phiên bản vừa rồi, có thể sẽ được đưa trở lại. Thí dụ, họ có thể sẽ quay lại mục tiêu bãi bỏ chương trình mở rộng Medicaid mà ACA từng triển khai.

Xa hơn, ngân sách dành cho Medicare, chương trình bảo hiểm dành cho người trên 65 tuổi, cũng có thể bị cắt giảm. Phòng Ngân Sách Quốc Hội cảnh báo, nếu không có biện pháp nào khác, đạo luật hiện hành có thể khiến Medicare bắt buộc phải cắt giảm 500 tỷ MK từ 2026 đến 2034, do khoản nợ công khổng lồ mà chính đạo luật này tạo ra.

Tổng thống Trump từng hứa sẽ không đụng tới Medicare hay Medicaid. Nhưng chính quyền ông đã từng bước ban hành các sắc lệnh hành pháp để tiếp tục giảm ngân sách y tế liên bang, và thu hồi các quyền lợi y tế mà ACA từng mang lại cho hàng triệu người dân Mỹ.





VB biên dịch