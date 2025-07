Nợ Y Tế Vẫn Là Bóng Ma Ám Ảnh Bảng Điểm Tín Dụng. Đâu Là Lối Thoát?

Khoảng 88 tỷ MK nợ y tế chưa thanh toán đang tồn đọng trong hệ thống tín dụng, ảnh hưởng tới 1/5 dân số Mỹ. Và dưới thời Trump, những ai lỡ gánh nợ y tế mà không trả nổi sẽ rất khó có cơ hội vay mượn tiền để mua nhà, mua xe hay làm ăn… Ảnh: Chụp lại từ YouTube.

Đối với hàng triệu người dân Mỹ đang còng lưng gánh nợ y tế, thì gánh nợ khổng lồ đó không phải là mối lo duy nhất. Họ còn phải đối mặt với nỗi ám ảnh khác: những hóa đơn chưa thanh toán sẽ nhấn chìm điểm tín dụng (credit scores) của mình, khiến vay mua nhà, xe hay xin mở thẻ tín dụng trở nên vô cùng khó khăn. Một tia hy vọng từng được nhen nhóm đã vội tắt, khi quy định vốn có thể giải quyết tận gốc vấn đề này đã chính thức bị bác bỏ.

Câu chuyện bắt đầu vào những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống Joe Biden. Khi đó, Sở Bảo Vệ Tài Chánh Người Tiêu Dùng Hoa Kỳ (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB) đã ban hành quy định loại bỏ hoàn toàn nợ y tế khỏi các bảng điểm tín dụng (credit reports). Theo thông cáo báo chí của Tòa Bạch Ốc, luật mới sẽ “giảm bớt gánh nặng tài chánh từ nợ y tế, đảm bảo người dân không bị từ chối khi mượn tiền để mua nhà, xe hoặc làm ăn chỉ vì còn nợ y tế.”

Thế nhưng, dưới thời Trump, CFPB đã thay đổi 180 độ lập trường của mình. Quy định vẫn chưa kịp có hiệu lực thì đã bị một thẩm phán liên bang (do Tổng thống Trump bổ nhiệm) bác bỏ. Vị thẩm phán này cho rằng CFPB đã vượt thẩm quyền được quy định trong Đạo Luật Fair Credit Reporting Act.

Theo CFPB, Hoa Kỳ hiện có khoảng 88 tỷ MK nợ y tế khó đòi đang được chuyển cho các công ty đòi nợ, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 20% dân số.

Giáo sư JoAnn Volk, đồng giám đốc Trung tâm Cải tổ Bảo hiểm Y tế tại Đại học Georgetown, không giấu được sự thất vọng. Bà cho rằng phán quyết của tòa án “đã bỏ đi một biện pháp bảo vệ quan trọng đối với nhiều gia đình. Giờ đây, cánh cửa tín dụng rất dễ đóng sập chỉ vì những khoản nợ y tế mà họ không thể nào lường trước hay tránh khỏi.”

Sự vô lý của việc đánh giá tín nhiệm qua nợ y tế

Các nghiên cứu của CFPB chỉ ra rằng nợ y tế trên bảng điểm tín dụng không phải là yếu tố đáng tin cậy để dự đoán khả năng trả nợ. Tuy vậy, nó vẫn “góp phần khiến hàng ngàn đơn xin vay thế chấp bị từ chối, ngay cả với những người tiêu dùng hoàn toàn có khả năng chi trả.”

Neale Mahoney, giáo sư kinh tế tại Đại học Stanford và là giám đốc Viện Nghiên cứu Chính sách Kinh tế Stanford, đã chỉ rõ một sự thật phũ phàng: “Qua các nghiên cứu trước đây, chúng tôi nhận thấy rằng nợ y tế không thật sự giúp ích trong việc đánh giá độ tín nhiệm. Lý do chính là vì khoản nợ này không phải do người ta tiêu xài vô tội vạ, mà là do những chuyện không may. Đâu có ai biết trước là mình sẽ phải vào bệnh viện, hoặc con cái nó chạy nhảy rồi bị té, phải đưa đi cấp cứu. Đó toàn là chuyện xui rủi ngoài ý muốn.”

Quy định dưới thời Biden, nếu được thực thi, đã có thể mang lại những thay đổi tích cực to lớn. Theo ước tính của CFPB, hàng năm sẽ có thêm khoảng 22,000 khoản vay mua nhà với mức lãi suất dễ chịu được chấp thuận, và điểm tín dụng của những người mang nợ y tế sẽ được tăng trung bình khoảng 20 điểm. Mahoney cho rằng việc hủy bỏ quy định sẽ khiến nhiều người đang chật vật với nợ y tế càng khó mượn tiền hơn.

Vẫn còn một vài cách để giảm tác động, nhưng lựa chọn không nhiều và hiệu quả cũng có phần giới hạn.

Tận dụng các chương trình hỗ trợ tài chánh

Giáo sư Mahoney khuyên những người đang chật vật với các hóa đơn y tế nên cân nhắc tìm đến chương trình hỗ trợ tài chánh tại bệnh viện hoặc phòng khám. Nhiều bệnh viện hiện có áp dụng các chính sách như vậy (thường được ghi rõ ở mặt sau hóa đơn), giúp giảm hoặc miễn hoàn toàn chi phí, tùy thuộc vào thu nhập và tài sản của bệnh nhân.

“Việc làm thủ tục có thể rườm rà, mất thời gian, nhưng với nhiều người, giải quyết vấn đề trực tiếp với bệnh viện vẫn tốt hơn nhiều so với việc để nợ nần cứ lơ lửng rồi thành nợ xấu và giao qua bên đòi nợ,” Mahoney nhấn mạnh. Các tổ chức như Dollar For cũng đang hỗ trợ bệnh nhân thực hiện các bước trong quy trình này.

Bên cạnh đó, CFPB cũng đưa ra một số lời khuyên chung cho những ai đang vướng nợ y tế, như kiểm tra lại hóa đơn với các cơ sở, dịch vụ liên quan, liên lạc với hãng bảo hiểm nếu nghi ngờ có chi phí lẽ ra đã được họ chi trả, và chủ động khiếu nại nếu phát hiện sai sót trong hóa đơn hoặc bảng điểm tín dụng.

Lập kế hoạch trả nợ

Nếu khoản nợ của bạn đã được bán cho công ty đòi nợ và bạn lo rằng điều này sẽ khiến điểm tín dụng bị ảnh hưởng, Mahoney khuyên bạn nên chủ động tìm cách thỏa thuận để lập một kế hoạch trả dần.

Ông giải thích, đôi khi, các công ty đòi nợ có thể cởi mở hơn, chấp nhận một phương án thanh toán phù hợp với khả năng chi trả của bệnh nhân, và xóa khoản nợ đó khỏi bảng điểm tín dụng. Nhìn chung, trả ít dần dần vẫn tốt hơn là không trả được đồng nào. (VB biên dịch)