EPA Thời Trump: Giải Tán Văn Phòng Nghiên Cứu Khoa Học, Đuổi Hàng Ngàn Nhân Viên

Tối chủ nhật 20-7-2025, tại phòng sinh hoạt của University of The West - Đại học Phật Giáo ở thành phố Rosemead, California, có buổi lễ trao bằng các học viên tốt nghiệp khóa Thiền căn bản và thực nghiệm do Thượng tọa Thích Thiện Trí giảng dạy, với sự tham dự của các học viên và quan khách.