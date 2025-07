Tịnh Xá Giác Lý: Chuẩn Bị Trùng Tu

Cần tìm hiểu thêm về quyền lợi của dich vụ chăm sóc y-tế tại nhà? Mời quý vị và gia đình đến tham dự buổi hội thảo do nhóm Nhóm Hỗ Trợ Bệnh Nhân (Patient Support Specialist) của công ty 24/7 CARE AT HOME tổ chức vào: Thứ Sáu ngày 25 tháng 7 – Lúc 11 am- 2pm Tại Chùa Huệ Quang : 4918 Westminster Ave., Santa Ana, CA 92704 Vui lòng liên lạc giữ chỗ: 714) 725-7000 – 714) 417-2327