Columbia University Chi Hơn 200 Triệu MK Để Dàn Xếp Với Chính Quyền Trump

Columbia University bị buộc phải thay đổi định nghĩa “bài Do Thái” và chấm dứt mọi liên quan với tổ chức ủng hộ Palestine để được khôi phục tài trợ. Tổng chi phí dàn xếp là hơn 200 triệu MK. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(WASHINGTON, ngày 23 tháng 7, Reuters) – Columbia University hôm Thứ Tư cho biết đạt được thỏa thuận với chính quyền Tổng thống Donald Trump. Nhà trường sẽ chi trả hơn 200 triệu MK cho chính phủ liên bang khép lại các cuộc điều tra và khôi phục phần lớn khoản tài trợ bị tạm dừng trước đó.

Kể từ khi quay trở lại Tòa Bạch Ốc, Trump đã không ngừng công kích các trường đại học, đặc biệt là Columbia, vì đã dung dưỡng các phong trào biểu tình sinh viên ủng hộ Palestine lan rộng trên khắp các trường trong năm ngoái.

Tháng 3 năm 2025, chính quyền Trump công bố quyết định hủy bỏ khoản tài trợ liên bang trị giá 400 triệu MK dành cho Columbia. Lý do được đưa ra là nhà trường đã không có phản ứng thỏa đáng trước các cáo buộc bài Do Thái và hành vi quấy rối nhắm vào những người gốc Do Thái và Israel trong cộng đồng học thuật của trường.

“Thỏa thuận đạt được hôm nay cho phép khôi phục phần lớn các khoản tài trợ liên bang từng bị tạm ngừng hoặc hủy bỏ từ tháng 3 năm 2025. Columbia cũng sẽ có cơ hội được nhận nguồn tài trợ hàng tỷ MK cho các dự án hiện tại lẫn tương lai,” theo tuyên cáo của nhà trường.





Đồng thời, nhà trường cho biết đã chấp nhận chi 21 triệu MK để giải quyết cuộc điều tra do Ủy ban Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng (Equal Employment Opportunity Commission, EEOC) tiến hành. Nhà trường nhấn mạnh thỏa thuận này vẫn đảm bảo Columbia vẫn “giữ toàn quyền tự quyết trong việc tuyển dụng giảng viên, xét tuyển đầu vào và chính sách học thuật.”

Ngay sau khi bị cắt hết các khoản tài trợ hồi đầu năm, Columbia đã phải đưa ra hàng loạt cam kết để xoa dịu chỉ trích từ chính quyền Trump. Trong tháng 7 năm 2025, trường đã chính thức thông qua một định nghĩa mới về “bài Do Thái”: xem cả việc phản đối chủ nghĩa Zionism (phong trào lập quốc Do Thái cho dân Do Thái) cũng là hành vi bài Do Thái.

Ngoài ra, nhà trường cũng tuyên bố sẽ chấm dứt mọi liên quan với nhóm Columbia University Apartheid Divest – một tổ chức sinh viên vận động ủng hộ quyền lợi của người Palestine và kêu gọi tẩy chay các khoản đầu tư có liên quan đến Israel.

Tính đến chiều Thứ Tư (23/7), phía chính quyền Trump chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố trước truyền thông là sắp thỏa thuận xong xuôi với Columbia.

Chính quyền liên bang gán cho các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine cái mác “bài Do Thái,” và có khuynh hướng cực đoan. Tuy vậy, các nhóm biểu tình, bao gồm cả những tổ chức người Do Thái tiến bộ, đã lên tiếng phản đối cách quy chụp này, cho rằng việc họ chỉ trích hành động quân sự của Israel tại Gaza không thể bị đánh đồng với thái độ bài Do Thái, cũng như việc đòi quyền lợi cho người Palestine không có nghĩa là theo chủ nghĩa cực đoan.

Thông cáo về thỏa thuận giữa Columbia và chính phủ liên bang được đưa ra chỉ một ngày sau khi nhà trường tiến hành biện pháp kỷ luật đối với hàng chục sinh viên tham gia biểu tình ủng hộ Palestine vào tháng 5. Khi đó, đám đông biểu tình đã chiếm giữ thư viện chính của trường.

Chính phủ cũng đã tìm cách mang các khoản tài trợ liên bang ra ép các trường đại học khác, bao gồm cả Harvard University, vì các hoạt động biểu tình tương tự. Ngoài ra, họ còn tìm cách trục xuất một số sinh viên nước ngoài ủng hộ Palestine; tuy nhiên, các tòa án đã nhanh chóng can thiệp, ngăn chặn những hành động được xem là vượt quá thẩm quyền hành pháp.

Các tổ chức bảo vệ nhân quyền đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tính minh bạch của các quy trình pháp lý, cùng với quyền tự do học thuật và ngôn luận đang bị đe dọa dưới thời Trump.