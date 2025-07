Di Dân Bị Bắt Quỳ Gối Ăn Cơm "Như Chó" Ở Mỹ

Trung tâm giam giữ di trú Krome nằm ở Miami, Florida, thuộc quản lý của Cục Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE)

Theo báo cáo của Human Rights Watch, Americans for Immigrant Justice, và Sanctuary of the South, đăng trên tạp chí The Guardian vào Thứ Hai, ngày 21 tháng 7 năm 2025, tại một nhà giam di trú ở Miami, những người di dân đã bị xiềng tay ra sau lưng và bắt quỳ gối cuối mặt xuống ăn cơm từ dĩa xốp "như chó". Sự việc này chỉ là một trong nhiều ngược đãi xảy ra tại các nhà giam di trú đông đúc ở miền Nam Florida.

Phúc trình dựa trên lời kể của những người từng bị giam. Một trường hợp là hàng chục người đàn ông bị nhồi nhét trong phòng giam hàng giờ và bị bỏ đói đến 7 giờ tối mới được ăn, trong khi vẫn bị xiềng. Một người bị giam tên Pedro kể: "Chúng tôi phải cuối xuống ăn như thú vật."

Các nhóm bảo vệ nhân quyền cho biết, việc lính canh đối xử tồi tệ là chuyện thường tình ở cả ba nhà giam. Tại trại Krome North, phụ nữ bị bắt dùng cầu tiêu lộ thiên trước mặt đàn ông, và bị từ chối chăm sóc y tế, tắm rửa, vệ sinh phụ nữ, hay không đủ thức ăn.

Nhà giam đông đến nỗi có người phải bị giam trên xe buýt ngoài bãi đậu xe hơn 24 giờ. Xe buýt trở nên dơ bẩn kinh khủng vì họ không được phép xuống xe để đi vệ sinh. Khi được vào trại, nhiều người phải chịu đựng trong căn phòng lạnh cóng ("hộp đá") đến 12 ngày, ngủ trên sàn xi măng lạnh lẽo, không có chiếu hay quần áo ấm.

Tại một nhà giam khác ở Pompano Beach, nơi một phụ nữ Haiti 44 tuổi vừa qua đời hồi tháng Tư, những người bị giam nói họ thường bị từ chối chữa bịnh hay săn sóc tâm thần.

Bản phúc trình hôm nay cũng tố cáo một vụ hồi tháng Tư tại nhà giam Miami: nhân viên đã tắt máy thu hình và hành hung những người bị giam khi họ phản đối vì một người bịnh ho ra máu không được săn sóc y tế. Một người bị gãy ngón tay.

Tất cả ba trại giam đều chật ních, góp phần vào việc Florida quyết định xây vội vã nhà giam "Alligator Alcatraz" ở Everglades để chứa tới 5.000 di dân lậu. Tính đến giữa tháng Sáu, số người bị giam giữ di trú trên toàn quốc là 56.400 người mỗi ngày, với gần 72% chưa từng có tiền án. Các nhóm nhân quyền tin rằng những hành vi ngược đãi nầy cho thấy tình trạng trong các trại giam di trú của chính phủ Liên bang càng ngày càng tồi tệ.

Tình hình đã tệ hại hơn rất nhiều từ khi Tổng thống Trump lên nhậm chức hồi tháng Giêng, và ông đã đẩy mạnh việc bắt giam cũng như trục xuất di dân. Một luật sư về di trú đã lên án cách đối xử tàn nhẫn trong các trại tập trung hỗn loạn này và gọi đây là một cuộc khủng hoảng nhân quyền trầm trọng ở Hoa Kỳ.