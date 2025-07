Donald Trump Và “Lời Nguyền Nhiệm Kỳ Thứ Hai”

Cử tri muốn hành động, Trump hứa sẽ hành động, thật nhanh và thật quyết liệt. Nhưng lịch sử cho thấy, chính tốc độ ấy từng đẩy nhiều tổng thống đến vực thẳm. (Nguồn: pixabay.com)

Donald Trump không giống như các vị tổng thống tiền nhiệm. Ông từng úp mở chuyện tái tranh cử nhiệm kỳ thứ ba, khiến không ít đối thủ phải giật mình. Nhưng trước mắt, Trump đang phải đối mặt với một quy luật lịch sử đã từng làm khó các vị Tổng thống khác: lời nguyền nhiệm kỳ hai.

Từ trước đến nay, có đến 21 Tổng thống Mỹ bước vào nhiệm kỳ hai, nhưng không một ai đạt được thành tựu tương đương như giai đoạn đầu tiên. Thành tích nhiệm kỳ hai thường tụt dốc – từ thiếu sức sống, mờ nhạt cho đến những giai đoạn đầy biến động hoặc thậm chí thảm khốc. Người dân không còn hài lòng, tổng thống bắt đầu mệt mỏi, và không còn hướng đi rõ ràng cho tương lai.

Tuy nhiên, Trump lại là một ngoại lệ hiếm thấy. Trong suốt chiều dài lịch sử Hoa Kỳ, ngoài Grover Cleveland vào cuối thế kỷ 19, chưa có ai từng giữ chức tổng thống trong hai nhiệm kỳ không liền nhau. Điều này khiến nhiệm kỳ thứ hai của Trump rất khó lường.

Trump chắc chắn không mong muốn lặp lại vết xe đổ của Cleveland. Sau khi trở lại vị trí tổng thống, Cleveland đã ban hành mức thuế nhập cảng 50%, khiến thị trường toàn cầu chao đảo và cuối cùng dẫn đến Suy Thoái Kinh Tế (Panic 1893). Đó là giai đoạn tối tăm với tỷ lệ thất nghiệp lên tới 19%, kho vàng Bộ Ngân Khố gần như cạn kiệt, thị trường chứng khoán lao dốc, và hàng triệu người rơi vào cảnh đói nghèo.

Sau hơn một thế kỷ, phương châm “cứ nghĩ là làm, tiền trảm hậu tấu,” của Trump có thể hấp dẫn những cử tri khao khát sự thay đổi quyết liệt. Thế nhưng, cách làm này cũng có thể đẩy ông vào những hướng đi trái ngược với cam kết ban đầu.

Từ khơi mào thương chiến đến châm ngòi xung đột văn hóa, Trump giờ đang cân nhắc hành động quân sự tại Trung Đông. “Dự luật” mà “bự, đẹp” đầy hứa hẹn theo ông có nguy cơ đẩy nợ công “đội” thêm hàng ngàn tỷ MK, và khiến người nghèo (trong đó có nhiều người từng bầu cho ông) bị mất bảo hiểm y tế Medicaid.

Liệu Trump sẽ viết nên ngoại lệ, hay chỉ là một thí dụ nữa trong danh sách dài những tổng thống thất bại ở nhiệm kỳ hai?

Đất Mỹ không có chỗ cho vua chúa

Hiến pháp Hoa Kỳ chính thức đặt ra giới hạn hai nhiệm kỳ cho tổng thống vào năm 1951 thông qua Tu Chính Án 22. Nỗi lo sợ sâu xa đằng sau điều luật này là nếu không đặt ra giới hạn này, một nhà lãnh đạo độc tài nào đó có thể tìm cách nắm quyền mãi mãi, không khác gì một vị vua. Đây cũng là nguồn cảm hứng cho các cuộc biểu tình “No Kings” (Không có Vua) ở Mỹ gần đây.

Ba vị tổng thống thời lập quốc – George Washington, James Madison và Thomas Jefferson – đều từ chối đảm nhiệm nhiệm kỳ thứ ba. Jefferson còn từng viết rằng: “Nếu một Tổng thống chấp nhận ra tranh cử lần thứ ba, thì đó là bằng chứng cho thấy rõ dã tâm quyền lực. Và tôi tin rằng người dân sẽ khước từ ông ta.”

Người ta vẫn thường kể lại một giai thoại rằng, khi Franklin D. Roosevelt phá vỡ quy tắc bất thành văn về giới hạn hai nhiệm kỳ, ‘hồn ma’ của George Washington sẽ ‘giáng lời nguyền’ lên bất kỳ ai dám ngồi ghế tổng thống quá bốn năm.

Dù chỉ là truyền thuyết, nhưng lịch sử đã chứng minh rằng nhiệm kỳ hai của các tổng thống Mỹ thường ‘nhạt nhòa’ hơn so với nhiệm kỳ đầu tiên. Dwight Eisenhower, Ronald Reagan và Barack Obama là những thí dụ tiêu biểu. Cả ba vị đều có nhiệm kỳ đầu đầy hứa hẹn, nhưng lại vấp phải nhiều khó khăn sau khi tái đắc cử.

Eisenhower giúp Hoa Kỳ thoát khỏi Chiến tranh Đại Hàn (Korean War) trong nhiệm kỳ đầu, nhưng nhiệm kỳ thứ hai lại đầy rối ren: các cuộc bạo loạn sắc tộc nổ ra. Ông phải ra lệnh điều 500 lính dù đến Arkansas hộ tống chín học sinh da đen đến trường, nhằm bảo đảm lệnh xóa bỏ kỳ thị chủng tộc của tòa án liên bang được thực thi.

Reagan từng gây tiếng vang lớn trong nhiệm kỳ đầu bằng loạt chính sách giảm thuế và cắt chi tiêu công, cũng như chứng kiến sự sụp đổ lịch sử của Liên Xô. Nhưng mọi thứ đã thay đổi trong nhiệm kỳ hai. Vụ bê bối Iran-Contra nổ ra, còn cải cách thuế thì bị không còn được như kỳ vọng.

Obama bước vào nhiệm kỳ đầu với chương trình cải tổ y tế và đoàn kết cử tri Dân Chủ. Nhưng sau khi tái đắc cử, đảng của ông mất quyền kiểm soát Hạ Viện, Thượng Viện, và một ghế trong Tối Cao Pháp Viện. Đồng thời, chính quyền ông bị lún sâu vào các vụ bê bối từ Edward Snowden đến việc Sở Thuế Vụ bị cáo buộc nhắm vào phe bảo thủ.

Một số nhiệm kỳ hai trong lịch sử còn tồi tệ hơn nhiều: Abraham Lincoln bị ám sát; Woodrow Wilson thất bại trong việc lập Hội Quốc Liên (League of Nations) rồi đột quỵ; Richard Nixon phải từ chức vì Watergate; Bill Clinton bị luận tội vì tai tiếng với Monica Lewinsky.

Vinh quang, hay Viển vông?

Liệu Trump có ghi tên mình vào danh sách các tổng thống thất bại trong nhiệm kỳ hai hay không thì chưa thể nói chắc. Nhưng hiện tại, rõ ràng là người dân đang mất dần niềm tin, nhất là sau những quyết định như đánh bom Iran và điều quân đến Los Angeles.

Theo thăm dò của YouGov, cử tri không hài lòng với cách Trump giải quyết những vấn đề hàng đầu như lạm phát, việc làm, nhập cư, an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại. Nhiều người có thể cảm thấy rằng, dù Trump đã làm rất nhiều việc, nhưng chỉ mang lại bất ổn, khiến mọi thứ thay đổi chóng mặt, và thị trường cứ chao đảo liên tục.

Đối với bất kỳ tổng thống nào, Quốc Hội không chịu hợp tác hoặc bị tòa án liên bang hạn chế quyền lực, cũng đủ khiến nhiệm kỳ hai lao đao. Thế nhưng Trump thì khác, ông tận dụng sắc lệnh hành pháp, rồi lấy lý do “tình trạng khẩn cấp quốc gia” để vượt qua mọi rào cản kiểm soát.

Không chỉ vậy, một số phán quyết gần đây từ Tối Cao Pháp Viện cũng góp phần mở rộng giới hạn quyền lực của tổng thống. Nhưng Tòa vẫn chưa ủng hộ tuyên bố của Trump trong nhiệm kỳ đầu: “Tôi có Điều 2, tôi có quyền làm bất cứ điều gì tôi muốn khi còn là Tổng thống.”

Một số người ủng hộ thấy Trump xứng đáng nhận Giải Nobel Hòa Bình. Và ông từng nửa đùa nửa thật hỏi rằng Mount Rushmore có còn chỗ khắc thêm một khuôn mặt nữa hay không. Nhưng tất cả những hào quang đó sẽ chỉ là viển vông, trừ khi ông thật sự chứng minh được rằng mình có thể thoát khỏi “lời nguyền nhiệm kỳ hai” từng đeo bám các đời tổng thống trước đây.

