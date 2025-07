Trại Hè Liên Trường Trung Học Việt Nam Cộng Hòa Nam California 2025

Lễ chào cờ

Garden Grove California (Thanh Huy) -- Như thông lệ hằng năm cứ vào dịp Hè các Trường Trung Học Việt Nam Cộng Hòa lại tổ chức ngày trại họp mặt các Thầy, Cô cùng các cựu học sinh thuộc các trường Trung Học Việt Nam Cộng Hòa,





Ngày trại Hè năm 2025 đã diễn ra vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 13 tháng 7 năm 2025 tại Kiwanisland Park Garden Grove.





Hợp ca Học Sinh Hành Khúc Tham dự trại Hè 2025 có 15 Trường gồm: Gia Long, Trưng Vương, Lê Văn Duyệt, Petrus Ký, Võ Trường Toản, Võ Tánh, Quốc Học Đồng Khánh, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Bá Tòng, Liên trường Tây Ninh, Nguyễn Đình Chiểu/Lê Ngọc Hân, Hưng Đạo, Mạc Đỉnh Chi, Tống Phước Hiệp…

Trưởng ban tổ chức Trại Hè Thân Hữu Các Trường Trung Học Việt Nam Cộng Hòa Nam California 2025 do Anh Đinh Thái Sơn (Bưởi Chu Văn An); Trại Trưởng do Hội trưởng Gia Long Đinh Minh Thu, Phó trưởng ban là các hội trưởng các trường tham dự trại. MC. Văn Nghệ do Ca Sĩ Quỳnh Hoa.

Sau phần nghi thức chào cờ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm. Đại diện các trường cùng hát bản “Học Sinh Hành Khúc”. Tiếp theo Trưởng ban tổ chức Đinh Thái Sơn lên ngỏ lời chào mừng quý thầy cô, quý quan khách, quý cơ quan truyền thông cùng quý cựu học sinh các trường tham dự trại hè.





từ phải Trưởng Ban Tổ Chức chào mừng và cảm ơn Ông tiếp: “Trại hè thân hữu các trường Trung Học VNCH được tổ chức để giúp các cựu học sinh chúng tôi có cơ hội gặp gỡ nhau và cùng ôn lại những kỷ niệm xưa ở các sân trường trung học, chào cờ và hát quốc ca vào mỗi buổi sáng thứ hai.



Trại Hè cũng để nhắc nhở chúng ta có trách nhiệm dạy dỗ con cháu chúng ta biết giữ gìn tiếng việt trong sáng trong tinh thần văn hóa nhân bản Việt Nam Cộng Hòa… Sau đó anh giới thiệu thành phần trong ban tổ chức và ban quản trại. Sau đó Chị Đinh Minh Thu Trại Trưởng lên có lời chào mừng quý Thầy, Cô, quý quan khách, cùng tất cả các cựu học sinh, Chị không quên cảm ơn quý anh chị trong ban tổ chức trại và cuối cùng chị tuyên bố khai mạc trại Hè cựu học sinh liên trường Trung Học Việt Nam Cộng Hòa. Tiếp theo MC. Giới thiệu các Thầy, Cô và quan khách tham dự. Sau đó là chương trình văn nghệ và những tiết mục sinh hoạt trại do các trường đóng góp.



Trại sinh Trường Quốc Học, Đồng Khánh Trại Hè cũng để nhắc nhở chúng ta có trách nhiệm dạy dỗ con cháu chúng ta biết giữ gìn tiếng việt trong sáng trong tinh thần văn hóa nhân bản Việt Nam Cộng Hòa… Sau đó anh giới thiệu thành phần trong ban tổ chức và ban quản trại. Sau đó Chị Đinh Minh Thu Trại Trưởng lên có lời chào mừng quý Thầy, Cô, quý quan khách, cùng tất cả các cựu học sinh, Chị không quên cảm ơn quý anh chị trong ban tổ chức trại và cuối cùng chị tuyên bố khai mạc trại Hè cựu học sinh liên trường Trung Học Việt Nam Cộng Hòa. Tiếp theo MC. Giới thiệu các Thầy, Cô và quan khách tham dự. Sau đó là chương trình văn nghệ và những tiết mục sinh hoạt trại do các trường đóng góp.

Theo ban tổ chức cho biết rằng, Trại Hè Thân Hữu các Trường Trung Học Việt Nam Cộng Hòa là dịp tạo cơ hội để cùng sinh hoạt chung, làm sáng tỏ tinh thần tự do, dân chủ, nhân bản, khai phóng và tiến bộ của Miền Nam Việt Nam trước năm 1975.

Qua một ngày trại, các trại sinh sẽ tham gia vào các chương trình chung như: văn nghệ, thể thao, trò chơi. Ngoài ra còn có phần giới thiệu về các món ăn đặc sản của mỗi trại để cùng thưởng thức.



Trại sinh Nữ Trung Học Gia Long





Hình lưu niệm Sự đóng góp của các cựu học sinh Liên Trường Trung Học Việt Nam là một nguồn tài nguyên lớn lao cho tổ quốc, các cựu học sinh đã ý thức được trách nhiệm của người trai thời loạn nên đã hàng hàng lớp lớp lên đường để bảo vệ quê hương, phần đông những học sinh xuất thân từ các trường Trung Học Miền Nam Việt Nam là những chiến sĩ can trường đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường để bảo vệ quê hương.

Họp mặt Hè Liên Trường hằng năm cũng là dịp để chúng ta cùng đốt lên nén hương lòng tưởng niệm những đồng môn đã không may mắn như chúng ta ngày hôm nay. Mặc dù tuổi đời của chúng ta già nua, nhưng kỷ niệm thì vẫn không bao giờ phai nhạt trong tâm trí mỗi người. Tuổi học trò, ơn Thầy, mái trường thân yêu ngày cũ đã cho ta hành trang vào đời, trải qua bao những bể dâu để còn có ngày gặp nhau trên quê người là một diễm phúc, xin các bạn Liên Trường hãy cố gắng duy trì những sinh hoạt đáng quý nầy để hằng năm chúng ta có dịp gặp nhau, trao cho nhau những tin tức vui buồn, kẻ còn người mất và cùng hẹn nhau ngày hội ngộ Liên trường trên quê hương thân yêu không cộng sản.