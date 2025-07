Đại Hội Thánh Mẫu Orange 2025 với Chủ Đề “Bước Đi Bên Mẹ”

Kiệu Đức Mẹ La Vang

Năm nay Ban Tổ Chức do cha Thái Quốc Bảo, Quản Đốc Nhà Thờ Chính Tòa làm Trưởng Ban, ngoài hai Đức Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange còn có Đức Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế từ Việt Nam sang chủ tế Thánh Lễ Đại Trào Khai Mạc vào lúc 7 giờ tối Thứ Sáu ngày 11/7/2025. Trong hai ngày Đại Hội, hàng ngàn giáo dân đã sốt sắng tham dự Thánh lễ Khai Mạc, chầu Thánh Thể, lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải, dự các Thánh lễ, các buổi hội thảo do Đức Tổng Giám Mục Giuse Đặng Đức Ngân và quý Linh mục Nguyễn Thiết Thắng, Nguyễn Thế Thủ, Phạm Quang Hồng và Phạm Sĩ Hanh với những đề tài thiết thực trong cuộc sống của người Kitô hữu; thưởng lãm tiết mục Diễn nguyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và đoàn trống Cộng Đồng do Nghị viên Cindy Ngọc Trần sáng lập và điều hành, thưởng thức tiếng hát thánh ca của Liên Ca Đoàn Tổng hợp từ 14 cộng đoàn Công giáo trong Giáo Phận Orange và sự cộng tác của một ban nhạc thuộc Tổng Giáo Phận Los Angeles. Tham dự Rước Kiệu trọng thể kính Đức Mẹ La Vang xung quanh khuôn viên nhà thờ chính tòa với các hội đoàn cấp giáo phận như: Hiệp Sĩ Đoàn Knight of Columbus; Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Nguồn Sống, Liên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Liên Hội Đền Tạ Đức Mẹ, Liên Huynh Đa Minh, Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng, Legio Mariae… và cuối cùng là Thánh Lễ Đại trào Bế mạc Đại Hội do Đức Giám Mục Timothy Freyer chủ tế, Đức Tổng Giám Mục Giuse Đặng Đức Ngân đồng tế và giảng thuyết; Đức Giám Mục Thomas Nguyễn Thái Thành cùng các Linh mục đồng tế.