Cole Palmer của Chelsea mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cùng Reece James và Joao Pedro trong trận chung kết FIFA Club World Cup 2025 giữa Chelsea FC và Paris Saint-Germain, tại Sân vận động MetLife vào ngày 13 tháng 7 năm 2025- East Rutherford, Hoa Kỳ.

(Ảnh: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)





Sân vận động MetLife ở thành phố New York với sức chứa 82,500 người chật kín khi tiếng còi khởi động bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều (US Eastern time) ngày 13 tháng 7 cho trận final của FIFA Club World Cup năm 2025. Thời tiết trên 80 độ dù không dễ chịu nhưng không ảnh hưởng nhiều đến thể lực của các cầu thủ.

Giá vé từ $346.00 đến $546.00 vì môn thể thao số 1 ở Mỹ là Football (bóng bầu dục), môn soccer (bóng tròn) còn đứng dưới cả bóng rổ, bóng chuyền....

Hai câu lạc bộ được vào chung kết, tranh cúp vàng là Chelsea FC và PSG.

Chelsea FC có trụ sở ở Anh dù cổ phần lớn nhất của Chelsea là của người Mỹ, nên khán đài MetLife tràn ngập màu áo xanh dương.

PSG(Paris Saint-Germain) trụ sở ở Paris nhưng 85% cổ phần thuộc về các ông nhà giàu của nước Qatar, chỉ cần bán dầu lấy tiền, không cần làm gì khác, vẫn rất giàu.

Đội Chelsea ra quân với áo màu xanh truyền thống của mình. Đội PSG luôn mặc áo trắng có in hình quảng cáo cho Qatar Airline.

Trước trận đấu, đội PSG được coi là trên chân, huấn luyện viên không hề cắt cử cầu thủ "kèm" Cole Palmer, nên anh tung hoành ghi bàn một cách dễ dàng ở phút 22. Tám phút sau, PSG chưa kịp hoàn hồn, lại bị thủng lưới thêm một lần nữa cũng do công của Cole Palmer (cầu thủ người Anh, 23 tuổi, thuận chân trái, nhưng có thể sút banh vào lưới chính xác bằng chân mặt).

Chưa hết hiệp một, Cole Palmer chuyền banh chính xác, giúp Joao Pedro ghi thêm một bàn nữa, nâng tỷ số lên 3-0 cho Chelsea.

Hy vọng rất mong manh cho PSG lật ngược thế cờ vì tỷ số rất cách biệt, và Chelsea có một hàng thủ vững như thành đồng, nên PSG không thể rút ngắn cách biệt "three to nothing" đến hết trận đấu.



Cole Palmer là một cầu thủ soccer được đào tạo từ lúc mới 6 tuổi. Palmer đã biết đá banh trước khi đọc thông viết thạo. Anh là một người mảnh khảnh từ bẩm sinh, nên vào năm 16 tuổi, các huấn luyện viên trong trường đào tạo quốc gia cho các tài năng trẻ của môn bóng tròn đã ra quyết định loại trừ Cole Palmer với lý do anh ốm quá không đủ thể lực trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng rất may cho Cole Palmer, may cho nước Anh, và may cho Chelsea FC, khi quyết định loại trừ Cole Palmer lên đến bàn làm việc của Academy Director, Jason Wilcox, ông Wilcox quyết định giữ Cole Palmer ở lại. Bằng con mắt chuyên nghiệp. ông đã sớm nhận ra tài năng của Palmer khi anh còn ở tuổi 16.

Sau tiếng còi mãn cuộc, hai đội Chelsea and PSG chuyển từ đá banh qua cãi vả, suýt đánh nhau.





Không những các cầu thủ, mà còn cả ban huấn luyện của hai đội áo xanh(Chelsea) và áo trắng(PSG) chuyển từ đá banh qua vung tay, vung chân, "đá miệng" mặc dù hình như ai nói tự người đó hiểu, nhưng ngay nonverbal communication cho thấy đội PSG đang cay cú vì thua tơi tả trước một đối thủ bị đánh giá là yếu hơn.

Kết thúc FIFA World Cup 2025, tiền đạo người Anh , , cầu thủ xuất sắc nhất một mình ghi hai bàn trong trận chung kết, đưa cup vô địch về với câu lạc bộ Chelsea FC. Palmer cũng giúp Joao Pedro tung lưới PSG ở phút 43 nên anh được trao giải quả bóng vàng(Golden Ball) toàn giải.

Thủ môn của đội Chelsea, Robert Sanchez được trao giải Golden Glove award(the best goalkeeper ò the tournament)

Đội á quân PSG cũng có tiền đạo người Pháp, Désiré Doué, 20 tuổi nhận được giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất FIFA World Cup 2025.

Chỉ thương nhất là cầu thủ người Tây Ban Nha, Marc Cucurella, chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái cho Chelsea, bị cầu thủ Joao Neves của PSG chơi xấu túm mái tóc dày và quăng tự nhiên rất đẹp của Marc Cucurella giật ngược rất mạnh. Marc đau đớn nằm dài trên sân. Joao lập tức lãnh ngay một thẻ đỏ và bị đuổi khỏi sân gần cuối trận đấu.





Trên khán đài, toàn bộ khán giả, nhất là những nữ khán giả la ó Joao. Chứng kiến qua màn ảnh truyền hình nét mặt đau đớn của Marc Cucurella , chúng tôi không những chỉ ghét Joao Neves mà từ nay về sau sẽ không bao giờ ủng hộ cho câu lạc bộ PSG .

Hành động phi thể thao, đầy bạo lực này ở phút 85 làm cho João Neves lập tức bị đuổi khỏi sân , làm cho đội PSG chỉ còn có 10 cầu thủ trên sân, không còn một chút hy vọng nào dù mong manh, vớt vát mặt mũi của một đội mạnh.

Hình như "quả báo nhãn tiền" thấy ngay lập tức khi mới bốn ngày trước, ở trận bán kết, PSG thắng Real Madrid 4-0 dù đội này có rất nhiều cầu thủ cự phách như Mbappe. Họ huênh hoang nghĩ là không còn ai chận họ chạm vào chức vô địch. Đúng như một câu ngạn ngữ của người Việt Nam "Ba mươi chưa phải là Tết".

Tưởng cũng nên biết đây là lần thứ hai Chelsea FC chạm tay vào cúp vô địch của FIFA World Cup, họ đã thắng giải này lần đầu vào năm 2021 trong một trận final mà khán đài gần như không có khán giả vì đại dịch cúm Tàu COVID đang hoành hành nhân loại.

Kết thúc FIFA World Cup 2025, Chelsea FC, và Cole Palmer có thể mơ về một hành trình mới thành công hơn, có hào quang của nhà vô địch.





Nguyễn Trần Diệu Hương

July 13, 2025